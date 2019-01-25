 На Одесчине учительница принесла в школу учебную гранату, на время проверки детей эвакуировали, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Гранату в школу принесла одна из учительниц, которая много лет назад нашла ее на территории своего домовладения и хранила дома. По словам женщины, гранату она передала учителю допризывной подготовки, надеясь, что она пригодится во время учебного процесса.
В ходе проверки было установлено, что обнаруженный предмет является учебной имитационной гранатой, которая не содержит каких-либо взрывчатых веществ и не представляет угрозы.
вот у них все гораздо круче ... В России умственно отсталый девятиклассник расстрелял школу из ружья
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/russianworld/10421349-v-rossii-umstvenno-otstalyy-devyatiklassnik-rasstrelyal-shkolu-iz-ruzhya.html
Так можно эвакуацию объявлять по любому дерьмовому выдуманному поводу -даже по шариковой ручке - а вдруг она опасная !
С тех пор я этим гранатам не доверяю...
А ещё ученикам моей группы удалось сделать уникальное достижение: они сломали автомат Калашникова при сборке - разборке! (каким то образом отломили узел который бьёт по бойку) Правда наша преподавательница спец технологии сделала новый, и автомат с ним стрелял...
Это был 2007
Для сведения - до принятия присяги (под подпись личную) никаких боевых патронов никому не выдадут.
На полигоне был карьер метров 5 глубиной, и метров 100 длинной. В дальнем конце было навалено брёвен торцами к позиции для стрельбы, земля вынутая из карьера была свалена сзади приличной горкой Спускались туда по одному, там получали магазин,сопровождало два военных и следило за тем что делаем.
Вы не читали новости из РФ про военно - патриотические лагеря?
Новости читал, а вот про боевые стрельбы школьниками без присяги не читал. Поделитесь ссылочкой пожалуйста.
Ладно, не думаю что могу вас переубедить. Не буду дальше спорить.