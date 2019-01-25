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Все про:граната (635) Одесская область (1665) Нацполиция (8785) школа (1818)

 На Одесчине учительница принесла в школу учебную гранату, на время проверки детей эвакуировали, - Нацполиция. ФОТО

В Измаиле Одесской области эвакуировали школу после сообщения о гранате в классе допризывной подготовки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Одесчине учительница принесла в школу учебную гранату, на время проверки детей эвакуировали, - Нацполиция 01

Гранату в школу принесла одна из учительниц, которая много лет назад нашла ее на территории своего домовладения и хранила дома. По словам женщины, гранату она передала учителю допризывной подготовки, надеясь, что она пригодится во время учебного процесса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Алкоголь, ссоры, криминал: за год на мирной территории Украины взорвалось 40 гранат - 13 погибших, 44 раненых

На Одесчине учительница принесла в школу учебную гранату, на время проверки детей эвакуировали, - Нацполиция 02

В ходе проверки было установлено, что обнаруженный предмет является учебной имитационной гранатой, которая не содержит каких-либо взрывчатых веществ и не представляет угрозы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На территории медуниверситета в Ивано-Франковске обезврежена граната, - Нацполиция. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3108377
 
 
 Топ комментарии
 
Снаружи граната учебная отличается от боевой только цветом. Для того, чтобы установить, что у неё внутри, нужно проведение экспертного исследования. Много ума и сил нужно затратить, чтобы боевую гранату выкрасить в чёрный цвет? Так что действовали люди в соответствии с инструкцией...Думать нужно, прежде, чем писать... А большого труда, чтобы из шариковой ручки сделать "стреляющее устройство", не нужно... Я подобные вещи в музее криминалистики не только видел, но и в руках держал... Есть самоделки, под патрон "мелкашки", а есть и "посерьёзнее", фабричного изготовления...
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подобный случай был в 88-89 гг. только тогда граната оказалась боевой. И взорвалась прямо в классе. Насколько помню - военрук закрыл ее собой (ргд-5). Выдернул чеку (думая что граната учебная, но пошел дымок.. сработал пороховой заряд.. 4-5 сек - на принятие решения. Выкинуть не было куда, лег на гранату. в газете Труд (или Комсомолка? не помню) была статья.
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молодец, хозяйственная ..., а шо за кипишь?
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Есть новости, чтобы порадовать рашисткую публику очередной историей про гранату... А есть, чтобы их порадовать... но на самом деле послать.
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да ну, брось какая это новость ...

вот у них все гораздо круче ... В России умственно отсталый девятиклассник расстрелял школу из ружья
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/russianworld/10421349-v-rossii-umstvenno-otstalyy-devyatiklassnik-rasstrelyal-shkolu-iz-ruzhya.html
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Раз известно, что учебная - зачем эвакуировали ?
Так можно эвакуацию объявлять по любому дерьмовому выдуманному поводу -даже по шариковой ручке - а вдруг она опасная !
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Снаружи граната учебная отличается от боевой только цветом. Для того, чтобы установить, что у неё внутри, нужно проведение экспертного исследования. Много ума и сил нужно затратить, чтобы боевую гранату выкрасить в чёрный цвет? Так что действовали люди в соответствии с инструкцией...Думать нужно, прежде, чем писать... А большого труда, чтобы из шариковой ручки сделать "стреляющее устройство", не нужно... Я подобные вещи в музее криминалистики не только видел, но и в руках держал... Есть самоделки, под патрон "мелкашки", а есть и "посерьёзнее", фабричного изготовления...
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Помнится нам на уроке ОБЖ в ПТУ учитель показывал как метать учебную гранату. Она вроде как и была учебной, а учитель вроде как и был военным в отставке (лет 50. Офицер. Казак. С 14 воевал в ЛНР. В прошлом году мельком опять в городе видел). Но эта падла так основательно пыхнула у него в руке, когда откинулась дужка при метании - что у бедняги пол лица в саже было, руку обожгло и ус подгорел. Ржала вся группа. На Одещині вчителька принесла в школу навчальну гранату, на час перевірки дітей евакуювали, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8963

С тех пор я этим гранатам не доверяю...
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подобный случай был в 88-89 гг. только тогда граната оказалась боевой. И взорвалась прямо в классе. Насколько помню - военрук закрыл ее собой (ргд-5). Выдернул чеку (думая что граната учебная, но пошел дымок.. сработал пороховой заряд.. 4-5 сек - на принятие решения. Выкинуть не было куда, лег на гранату. в газете Труд (или Комсомолка? не помню) была статья.
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Эта была таки учебная, но наверное просроченная или плохого качества. Когда откинулась дужка и воспламенился запал, он почему то не стал гореть как положено, а сразу весь пыхнул, как раз когда граната ещё была перед лицом.

А ещё ученикам моей группы удалось сделать уникальное достижение: они сломали автомат Калашникова при сборке - разборке! (каким то образом отломили узел который бьёт по бойку) Правда наша преподавательница спец технологии сделала новый, и автомат с ним стрелял...
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Это давно боевые автоматы под сборку/разборку были ? Ну и про группу расскажите, что боевыми стреляла.
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У ПТУ была договорённость с воинской частью, в которой служил преподаватель: нас вывезли на полигон. Мы сначала сдали норматив по сборке разборке автомата (нет, в ПТУ мы собирали учебные, у них стволы просверлены. Но там дали боевые). Потом на полигоне отстреляли по 6 патронов. То был единственный раз когда я стрелял из автомата.

Это был 2007
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Ну все ясно. Командир части естественно готов был дать автоматы школьникам по договоренности с учителем. Боевые. И по 6 патронов. И если что случится, то отвечать будет непонятно кто.
Для сведения - до принятия присяги (под подпись личную) никаких боевых патронов никому не выдадут.
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Не думаю что смогу вас убедить, однако..
На полигоне был карьер метров 5 глубиной, и метров 100 длинной. В дальнем конце было навалено брёвен торцами к позиции для стрельбы, земля вынутая из карьера была свалена сзади приличной горкой Спускались туда по одному, там получали магазин,сопровождало два военных и следило за тем что делаем.
Вы не читали новости из РФ про военно - патриотические лагеря?
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Я не про характеристики полигона, а про ответственность.
Новости читал, а вот про боевые стрельбы школьниками без присяги не читал. Поделитесь ссылочкой пожалуйста.
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Поисковик выкладывает ссылки на новости типа стрельбы в колледже в Крыму...

Ладно, не думаю что могу вас переубедить. Не буду дальше спорить.
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Тихо, а то спугнете "узел который бьёт по бойку". Ну который учительница новый сделала. На уроке труда.
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ПТУ таки учило станочников. в мастерской было 6 из 9 типов станков по советской классификации
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Сказал бы в рифму - но воспитан. Я инвалид, в армию не взяли.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа Одесчине учительница принесла в школу учебную гранату, на время проверки детей эвакуировали, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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