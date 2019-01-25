 Предатель Азаров: Порошенко абсолютное зло, буду поддерживать всех, кроме него

Такое мнение на пресс-конференции привел беглый глава украинского правительства времен Януковича Николай Азаров, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на российский ресурс Политика сегодня
Помимо ставки на административное давление, первому лицу Украины в попытках завоевать лояльность избирателей поможет пиар, уверен экс-премьер.
"Армия, мова, вера - это лозунг Порошенко. Но на самом деле война. Что касается веры, порохоботы ставят его в один ряд с Владимиром Красно Солнышко за то, что Украина получила церковь", - добавил Азаров.
Он напомнил, что США играют не последнюю роль во внутренних делах Украины. Петра Порошенко, который часто наведывается в Вашингтон, Азаров не поддержит. Уверен, что нынешний лидер не найдет достаточной поддержки и среди большинства граждан Украины.
"Даже на фоне тех кандидатов, что есть сегодня на этих выборах без выбора, Порошенко представляется абсолютным злом. Я буду поддерживать всех, кроме него. У него нет легальных шансов остаться у власти", - заключил Азаров.
І хто там ще: Бойко, Шевченко, Наливайченко, Гриценко, Садовий, Ляшко ...
Ви б уже про основних претендентів висловилися, кожному пАтретик намалювали, а то так - не чесно - тіки Пеця.
Неохотно делает Запад ? Да! Но наши ЗАСТАВЛЯЮТ, а это уже не субъектность.
А боинг так напряг, так напряг, что через 5 лет все суда нет.
Что -то я не помню 5летних санкций за ЯВНОЕ вторжение в Грузию)))
бандитов на нары )))
ось такi дiла малята !!!
Джугашвили дал уйти Гитлеру из Берлина в апреле 1945 года.
Вот это да... А я думал брешуть Аргентинцы что приютили фюрера Германии в Буэнос-Айресе...
"ТАНЦІ НА КІСТКАХ" або юлєботи Цензора:
Sea Rover
Ты забыл упомянуть рассказ мамы ещё одного персонажа: хотела мама послать петю за хлебом,начала искать кошелёк чтобы дать деньги,а кошелька то и нет.Петя,а где кошелёк?Где,где - в Панаме'.
UA майор швейк
Якщо азіров ворог порошенка, це не означає що вони обидва друзі України, лише павуки в банці. Слова азірова не коштують нічого, як і слова порошенка.
Ruslan Tkachenko23.01.2019 14:24
Враг моего врага мой союзник, не вижу проблем!!
UA des_104 \хуйло твой союзник???
UA Ruslan Tkachenko
если завтра Хуйло пристрелить ПЕТЮ то да будет союзником! я верю не словам а делам!!
Днепропетровец
Сьогодні у соіі свято з ранку, свіженьких помий налили в корита)) Рохкають весело, розбризкують))
UA LeOnid Tkachenko
Слабенько, слабенько.
Разве Саахкакой товарищ не то же самое сказал?
пусть за Илловайск ответит! и за другие подвиги свои и своего Генштаба!!!!!!!
Вчить Українську кацапездоли. І нехороніте іще живого порошенку. Це ж бо не по християнськи. 😂
БОЖЕ, КАК ЖЕ кацапы ЖИВУЩИЕ В УКРАИНЕ И ВЫБРАВШИЕ СЕБЕ порошенку В КАЧЕСТВЕ СОЕВОГО БОЖЕСТВА ЛОХАНУЛИСЬ НА СВОЁМ НЕЗНАНИИ БАРВИСТОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ, И СВОЁМ ЖЕЛАНИИ УГОДИТЬ ЛИЧНО порошенке С ПОДАЧИ кацапа ,,антикалорадса" НАЧАВ НАЗЫВАТЬ порошенку ,,ПОРОХОМ".
РЕБЯТА кацапы, ТАК СТЕБАТЬСЯ НАД ЖИВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ, ТО ЕСТЬ БОЛЬШОЙ ГРЕХ. И ДО ТАКОГО НЕДОХОДИМ ДАЖЕ МЫ, ТЕ У КОГО К порошенке ТАКИ ЕСТЬ ОТКРЫТЫЕ ПРЕТЕНЗИИ.
ВЫ УЖЕ ВСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ХОТЬ ГОВОРИТЕ ПРАВИЛЬНО И УТОЧНЯЙТЕ ШО порошенко УЖЕ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПОРОХ-ОСТАННІ РЕШТКИ ПОМЕРЛОЇ ЛЮДИНИ.
И ДА.ТО ЧТО ВЫ, кацапчики, ЖИВЯ В УКРАИНЕ УЧИТЕ УКРАЇНСЬКУ, ТОЄ ДУЖЕ ФАЙНО.
НО ПОЖАЛУСТА УЧИТЕ НАШУ РІДНУ, РАЙДУЖНУ, БАРВИСТУ МОВУ ТЩАТЕЛЬНЕЙ !!!!!!!
ПО́РОХ 1, у, ч.
1. Дрібні тверді частинки, які зависають у повітрі або осідають на поверхні чого-небудь; пил, курява. Якось раз Андрій замітав той покій, що стіни обставлені книжками, й, стираючи порох із столу, зобачив на ньому кілька мідяків (Коцюб., І, 1955, 446); Погоничі вряди-годи ньокали, поганяючи вкриті потом та порохом коні (Н.-Лев., VII, 1966, 6); Вітер здійма порохи (Л. Укр., І, 1951, 151); На коні, чорний від пороху, під'їхав чотирнадцятирічний Сашко Половець (Ю. Янов., II, 1958, 174); * Образно. [Елеазар:] Ох, я додолу впав, як і святиня,.. І як тепер відбудувати тяжко святиню нашу, так нам тяжко встати із пороху невільницької га́ньби (Л. Укр., II, 1951, 145); // Найдрібніші частинки чого-небудь, порошкоподібна маса. Павло.. зняв з комина сухого тютюнового бадилля і став дробити його сікачем у вербовому кориті. Їдючий [їдкий] тютюновий порох заповнив усю хатину (Тют., Вир, 1964, 133); У паровому млині стояв гамір. Літав у повітрі білий густий порох від борошна (Шиян, Баланда, 1957, 23).
Як по́роху - дуже багато. - В тій річці пстругів, як пороху (Фр., III, 1950, 430).
◊ По́рох си́плеться з кого - те саме, що Порохня́ си́плеться з кого (див. порохня́). [Дідок:] Може, ти й підтопталася, а я ще потанцював би.. [Баба:] Та з тебе ж порох сиплеться! (Мам., Тв., 1962, 478); По́рохом піти́ - занепасти, зруйнуватися. - Сім'ю свою треба хазяйці так тримати, як мак у жмені: а то розсиплеться усе, порохом піде за вітром (Вовчок, І, 1955, 186); По́роху не дава́ти (не да́ти) па́сти (впа́сти) на кого - що - дбайливо оберігати, доглядати кого-, що-небудь, ніжно піклуватися про когось; Розпа́стися (розси́патися, розлеті́тися і т. ін.) на (у) по́рох (по́рохом): а) зруйнуватися. - Цілий замок до підмурівки розсипався на порох (Три золоті сл., 1968, 124); б) зникнути, загинути, пропасти без сліду. Прекрасний Києве на предковічних горах!.. За чорні всі діла Хай вороги твої розсиплються на порох! (Рильський, II, 1960, 221); [Гайдай:] Хіба я знаю, куди іти?.. Де берег мій?.. Тепер його нема. У порох розлетілось все (Корн., І, 1955, 76); Сте́рти (зіте́рти, розте́рти) на (у) по́рох - знищити цілком, зовсім. Хмара.. робилася тяжчою; здавалося,.. тягар упаде на землю і розвалить, розітре все живе на порох (Фр., IV, 1950, 339); [2-й з прохачів:] Ти б їх скрушив, тих вражих монтанівців, стер би в порох! (Л. Укр., II, 1951, 492); [Варпеховський:] Та я тебе зараз же на порох зітру! (Коч., II, 1956, 496); Ми всіх катів зітрем на порох, Повстань же, військо трударів! (Пісні.., II, 1956, 293); У (в) по́рох топта́ти - зневажати, паплюжити. В порох топчуть те, що мені святе, - А недоля й тьма все росте й росте (Фр., XIII, 1954, 235); Як по́рох у о́ці - про кого-небудь, хто дошкуляє, набридає, завдає прикрощів своєю присутністю. Так любить, як порох у оці (Номис, 1864, № 5076).
2. перен. Що-небудь не варте уваги, таке, що не має справжньої цінності й значення. Слова солодкі, - та хотів Я б поцілунків замість слів.. А слово?.. слово - порох, дим! (Л. Укр., IV, 1954, 81); Одно скажу: багатство - тлінь та порох, А торгувати братом - ох, брудота! (Крим., Вибр., 1965, 201); // рідко. Про людину - вживається перев., щоб підкреслити її тлінність або нікчемність. [Виночерпець:] Хай не гнівиться пан мій вельможний на пса нікчемного, на марний порох!.. Немає кубка з яшми! (Л. Укр., III, 1952, 147).
3. Останки, рештки померлої людини; прах. На марний порох мій не проливайте рік.. Тут не потрібний плач, даремний крик, Тут не до речі шана вся остання (Зеров, Вибр., 1966, 277).
Певно кацапи щось раніше за нас знають коли почали його так тоненько тролити. 😂
Кровосися на досуге зачитывается собранием выступлений Миши Саакашвили?
- Внучек, как зовут того немца, от которого я так схожу с ума? - Альцгеймер, бабушка, Альцгеймер.
это и есть ответ на вопрос, кто такой барыга!
все эти заявления многоходовОчка Вовы Путлера!
адекватные украинцы, плюньте в рожу этим тварям! они - иуды, предавшие нашу Украину!!!
Бо Українською прох відносно живої людини дословно значить: - порох -політичний труп.
Хіба шо ви його уже свідомо так і називаєте.
Нічого проти людини Порошенко - але він зараз вже реально - тормоз у розвитку країни.
КОГО ВОЛНУЕТ ЕГО ПОДДЕРЖКА?!
Кого там Киля собирается поддерживать? Ему самому подятжки нужны, чтобы штаны не спадали.
Короче, это по прозьбе своего соратника Киля вписался за старого друга Поцю.
И єто радует