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Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 За рубежом
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Все про:Азаров (8138) выборы (20889) Порошенко (16195)

 Предатель Азаров: Порошенко абсолютное зло, буду поддерживать всех, кроме него

Действующий президент Украины Петр Порошенко будет опираться на административный ресурс в борьбе за сохранение поста весной 2019 года.

Такое мнение на пресс-конференции привел беглый глава украинского правительства времен Януковича Николай Азаров, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на российский ресурс Политика сегодня

Помимо ставки на административное давление, первому лицу Украины в попытках завоевать лояльность избирателей поможет пиар, уверен экс-премьер.

"Армия, мова, вера - это лозунг Порошенко. Но на самом деле война. Что касается веры, порохоботы ставят его в один ряд с Владимиром Красно Солнышко за то, что Украина получила церковь", - добавил Азаров.

Он напомнил, что США играют не последнюю роль во внутренних делах Украины. Петра Порошенко, который часто наведывается в Вашингтон, Азаров не поддержит. Уверен, что нынешний лидер не найдет достаточной поддержки и среди большинства граждан Украины.

"Даже на фоне тех кандидатов, что есть сегодня на этих выборах без выбора, Порошенко представляется абсолютным злом. Я буду поддерживать всех, кроме него. У него нет легальных шансов остаться у власти", - заключил Азаров.

Также читайте: Азаров поделился опытом с Мадуро, как надо бороться с Майданом

Источник: https://censor.net.ua/n3108376
 
   
 Топ комментарии
 
Ипаный бимба, когда уже ты заткнешься навсегда?
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Значит надо голосовать за Порошенко Петра Алексеевича раз враги Украины и украинского народа против него!
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критика Азаровим Порошенка - чи не найкраща агітація...за Порошенка.
Цікава і несподівана технологія.
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Всё точно сказано.Сидела 5 лет в подполье и вылезла...
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Хто за Пірішенка той піріхобіт!В ціліму сілдарний с Азірівим!Підіржите Азіріва в бірітьбі пріти злічинної власті!
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Мікіля Янович, а шо про Люлю нічого не кажете, га ?
І хто там ще: Бойко, Шевченко, Наливайченко, Гриценко, Садовий, Ляшко ...
Ви б уже про основних претендентів висловилися, кожному пАтретик намалювали, а то так - не чесно - тіки Пеця. Зрадник Азаров: Порошенко абсолютне зло, підтримуватиму всіх, крім нього - Цензор.НЕТ 6661
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Думаю, що почалася недолуга спецоперація кремля по підграванню Порошенку, розрахована на лохів: "якщо хуйловці проти Пороха - значить, він єдиний український кандидат"! Від авторів солсберецьких шпіль-туристів іншого й не чакав! Зрадник Азаров: Порошенко абсолютне зло, підтримуватиму всіх, крім нього - Цензор.НЕТ 3714
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Тада. И Саакашвили тоже. Вот жеж, цуко, сколько "друзей" у украинской власти.
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Не он загнал.Не его это заслуга.Запад(это помнят те,у кого память не как у рыб)вообще крайне вяло реагировал на агрессию рашки против Украины.Ситуацию переломило сбитие Боинга.Тут уж пришлось неохотно что-то делать.И до сих пор неохотно.И мы,к сожалению,до сих пор не субъект мировой политики,а объект.
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Да ты что? Не объект вчера продавил резолюцию в ПАСЕ? (и до нее кучу). не объект снял с посады руководителя ПАСЕ? Не объект протягивает голосования на генасамблее ООН и др. вещи?
Неохотно делает Запад ? Да! Но наши ЗАСТАВЛЯЮТ, а это уже не субъектность.
А боинг так напряг, так напряг, что через 5 лет все суда нет.
Что -то я не помню 5летних санкций за ЯВНОЕ вторжение в Грузию)))
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Грузию Запад рашке классически простил,как Гитлеру на заре карьеры...Нас уже вовсю убивали с весны на Донбассе,но реакция последовала только после сбития 300-от европейских граждан.Насчёт резолюций/голосований-ну это полная хрень.Ни на что не влияет.5 лет как доказательсво.
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На заре? А Молдавия когда была? А Чечня?
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В какую изоляцию он его загнал? Южный поток строят, северный строят. Эрдоган заигрывает со всеми но пляшет под дудку ботоксного, как и Меркель. А когда достроят трубу так посмотрим кто будет в изоляции. Шоколадный конечно смоется, а мы будем разгребать.
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Спамить бесполезно, могу повторить)))Зрадник Азаров: Порошенко абсолютне зло, підтримуватиму всіх, крім нього - Цензор.НЕТ 1143
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"Кровосіся" сумлінно відпрацювала злиту Петіною владою карну справу та арешт рахунків. Яке чесне падло!
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Юля похоронила Путлера живьём.... Зрадник Азаров: Порошенко абсолютне зло, підтримуватиму всіх, крім нього - Цензор.НЕТ 1101Бедный Педофил,всю РАБссию паБЕДил Зрадник Азаров: Порошенко абсолютне зло, підтримуватиму всіх, крім нього - Цензор.НЕТ 1101Бесланом и Норд остом
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Соловьев Сикелев Скабеева Норкин Шейнин и прочая кремлевская Мразь тоже за Пороха... Зрадник Азаров: Порошенко абсолютне зло, підтримуватиму всіх, крім нього - Цензор.НЕТ 1204
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Якщо азіров ворог порошенка, це не означає що вони обидва друзі України, лише павуки в банці. Слова азірова не коштують нічого, як і слова порошенка.
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"Крокодил не стане твоїм другом, навіть після того, як зжере твого ворога"
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И это не говоря уже о том,что утверждение "Азаров - враг Порошенко" никакой реальной доказательной базы под собой не имеет.
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Генерал-полковник КацаПсинской армии Леонид Ивашов ,Ютьюб...
Джугашвили дал уйти Гитлеру из Берлина в апреле 1945 года.
Вот это да... Зрадник Азаров: Порошенко абсолютне зло, підтримуватиму всіх, крім нього - Цензор.НЕТ 7628А я думал брешуть Аргентинцы что приютили фюрера Германии в Буэнос-Айресе...
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Брехня,Наклеп,лайка,брудна демагогія,ідіотизм що"плавно переходить" в зраду
"ТАНЦІ НА КІСТКАХ" або юлєботи Цензора:
Sea Rover
Ты забыл упомянуть рассказ мамы ещё одного персонажа: хотела мама послать петю за хлебом,начала искать кошелёк чтобы дать деньги,а кошелька то и нет.Петя,а где кошелёк?Где,где - в Панаме'.
UA майор швейк
Якщо азіров ворог порошенка, це не означає що вони обидва друзі України, лише павуки в банці. Слова азірова не коштують нічого, як і слова порошенка.
Ruslan Tkachenko23.01.2019 14:24
Враг моего врага мой союзник, не вижу проблем!!
UA des_104 \хуйло твой союзник???
UA Ruslan Tkachenko
если завтра Хуйло пристрелить ПЕТЮ то да будет союзником! я верю не словам а делам!!
Днепропетровец
Сьогодні у соіі свято з ранку, свіженьких помий налили в корита)) Рохкають весело, розбризкують))
UA LeOnid Tkachenko
Слабенько, слабенько.
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Пороху не тре щось робити. За нього агітують інші.
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Стоп!!!

Разве Саахкакой товарищ не то же самое сказал? Зрадник Азаров: Порошенко абсолютне зло, підтримуватиму всіх, крім нього - Цензор.НЕТ 7599
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А что, есть какая-то принципиальная разница между кацапскими подстилками - Азировым, Саакой и прочими тимошенками?
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Голосовать за потрохатую гниду только потому, что другие подонки против него? Вы что, больные?
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На флоті стільки адміралів що, стоять в черзі аби на катері покататися. Флот повністю довіряє.
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при чем тут армия к барыге???

пусть за Илловайск ответит! и за другие подвиги свои и своего Генштаба!!!!!!!
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Армія за пороха дословно Українською звучить як - армія за політичний труп.
Вчить Українську кацапездоли. І нехороніте іще живого порошенку. Це ж бо не по християнськи. 😂
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Азиров это типичный электорат ВОни. Вспомните как тут все люляботы на пару с кацапами издевались над Томосом, помните как насмешливо каверкали на Термоса, ТомАса ?? Это ведь потенциальные предатели и подкацапники, им и кацапские попы оказались как родные главное что бы обосрать Порошенко и что б у Жюли рейтинги росли. Суть в том что это отребье легко договорица и с Хуйлом, и такими как Азиров..
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Раз Коля Калужский говорит, значит хорошие сапоги-надо брать.
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Якщо не Порошенко, то у Кілі і Ко є шанси повернутися в Україну ?
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хто допоміг Кілі ухилитися від міжнародного розшуку і повернути всі свої активи з під арешту? Українська прокуратура неспромоглася вчасно надати валідний документ.
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Порох - останні рештки померлої людини.

БОЖЕ, КАК ЖЕ кацапы ЖИВУЩИЕ В УКРАИНЕ И ВЫБРАВШИЕ СЕБЕ порошенку В КАЧЕСТВЕ СОЕВОГО БОЖЕСТВА ЛОХАНУЛИСЬ НА СВОЁМ НЕЗНАНИИ БАРВИСТОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ, И СВОЁМ ЖЕЛАНИИ УГОДИТЬ ЛИЧНО порошенке С ПОДАЧИ кацапа ,,антикалорадса" НАЧАВ НАЗЫВАТЬ порошенку ,,ПОРОХОМ".
РЕБЯТА кацапы, ТАК СТЕБАТЬСЯ НАД ЖИВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ, ТО ЕСТЬ БОЛЬШОЙ ГРЕХ. И ДО ТАКОГО НЕДОХОДИМ ДАЖЕ МЫ, ТЕ У КОГО К порошенке ТАКИ ЕСТЬ ОТКРЫТЫЕ ПРЕТЕНЗИИ.
ВЫ УЖЕ ВСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ХОТЬ ГОВОРИТЕ ПРАВИЛЬНО И УТОЧНЯЙТЕ ШО порошенко УЖЕ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПОРОХ-ОСТАННІ РЕШТКИ ПОМЕРЛОЇ ЛЮДИНИ.
И ДА.ТО ЧТО ВЫ, кацапчики, ЖИВЯ В УКРАИНЕ УЧИТЕ УКРАЇНСЬКУ, ТОЄ ДУЖЕ ФАЙНО.
НО ПОЖАЛУСТА УЧИТЕ НАШУ РІДНУ, РАЙДУЖНУ, БАРВИСТУ МОВУ ТЩАТЕЛЬНЕЙ !!!!!!!
ПО́РОХ 1, у, ч.

1. Дрібні тверді частинки, які зависають у повітрі або осідають на поверхні чого-небудь; пил, курява. Якось раз Андрій замітав той покій, що стіни обставлені книжками, й, стираючи порох із столу, зобачив на ньому кілька мідяків (Коцюб., І, 1955, 446); Погоничі вряди-годи ньокали, поганяючи вкриті потом та порохом коні (Н.-Лев., VII, 1966, 6); Вітер здійма порохи (Л. Укр., І, 1951, 151); На коні, чорний від пороху, під'їхав чотирнадцятирічний Сашко Половець (Ю. Янов., II, 1958, 174); * Образно. [Елеазар:] Ох, я додолу впав, як і святиня,.. І як тепер відбудувати тяжко святиню нашу, так нам тяжко встати із пороху невільницької га́ньби (Л. Укр., II, 1951, 145); // Найдрібніші частинки чого-небудь, порошкоподібна маса. Павло.. зняв з комина сухого тютюнового бадилля і став дробити його сікачем у вербовому кориті. Їдючий [їдкий] тютюновий порох заповнив усю хатину (Тют., Вир, 1964, 133); У паровому млині стояв гамір. Літав у повітрі білий густий порох від борошна (Шиян, Баланда, 1957, 23).

Як по́роху - дуже багато. - В тій річці пстругів, як пороху (Фр., III, 1950, 430).

◊ По́рох си́плеться з кого - те саме, що Порохня́ си́плеться з кого (див. порохня́). [Дідок:] Може, ти й підтопталася, а я ще потанцював би.. [Баба:] Та з тебе ж порох сиплеться! (Мам., Тв., 1962, 478); По́рохом піти́ - занепасти, зруйнуватися. - Сім'ю свою треба хазяйці так тримати, як мак у жмені: а то розсиплеться усе, порохом піде за вітром (Вовчок, І, 1955, 186); По́роху не дава́ти (не да́ти) па́сти (впа́сти) на кого - що - дбайливо оберігати, доглядати кого-, що-небудь, ніжно піклуватися про когось; Розпа́стися (розси́патися, розлеті́тися і т. ін.) на (у) по́рох (по́рохом): а) зруйнуватися. - Цілий замок до підмурівки розсипався на порох (Три золоті сл., 1968, 124); б) зникнути, загинути, пропасти без сліду. Прекрасний Києве на предковічних горах!.. За чорні всі діла Хай вороги твої розсиплються на порох! (Рильський, II, 1960, 221); [Гайдай:] Хіба я знаю, куди іти?.. Де берег мій?.. Тепер його нема. У порох розлетілось все (Корн., І, 1955, 76); Сте́рти (зіте́рти, розте́рти) на (у) по́рох - знищити цілком, зовсім. Хмара.. робилася тяжчою; здавалося,.. тягар упаде на землю і розвалить, розітре все живе на порох (Фр., IV, 1950, 339); [2-й з прохачів:] Ти б їх скрушив, тих вражих монтанівців, стер би в порох! (Л. Укр., II, 1951, 492); [Варпеховський:] Та я тебе зараз же на порох зітру! (Коч., II, 1956, 496); Ми всіх катів зітрем на порох, Повстань же, військо трударів! (Пісні.., II, 1956, 293); У (в) по́рох топта́ти - зневажати, паплюжити. В порох топчуть те, що мені святе, - А недоля й тьма все росте й росте (Фр., XIII, 1954, 235); Як по́рох у о́ці - про кого-небудь, хто дошкуляє, набридає, завдає прикрощів своєю присутністю. Так любить, як порох у оці (Номис, 1864, № 5076).

2. перен. Що-небудь не варте уваги, таке, що не має справжньої цінності й значення. Слова солодкі, - та хотів Я б поцілунків замість слів.. А слово?.. слово - порох, дим! (Л. Укр., IV, 1954, 81); Одно скажу: багатство - тлінь та порох, А торгувати братом - ох, брудота! (Крим., Вибр., 1965, 201); // рідко. Про людину - вживається перев., щоб підкреслити її тлінність або нікчемність. [Виночерпець:] Хай не гнівиться пан мій вельможний на пса нікчемного, на марний порох!.. Немає кубка з яшми! (Л. Укр., III, 1952, 147).

3. Останки, рештки померлої людини; прах. На марний порох мій не проливайте рік.. Тут не потрібний плач, даремний крик, Тут не до речі шана вся остання (Зеров, Вибр., 1966, 277).
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И ще добавлю кацапчик, ваше русскоє слово прах воно якраз і походить від Українського порох. 😂😂😂😂😂😂😂
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Ну якшо дословно до живої людини-політика то Українською порох-політичний труп.
Певно кацапи щось раніше за нас знають коли почали його так тоненько тролити. 😂
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А как азиров может кого-либо поддерживать или не поддерживать??? Полнейший идиот!!! Его, наверное, плохо кормят за поребриком, крыша сьехала от авитаминоза.
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Азиров: Порох - абсолютное зло. Я буду поддерживать всех, кроме него.
Кровосися на досуге зачитывается собранием выступлений Миши Саакашвили?
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Регіонал проти регіонала.....це щось новеньке))) Беру попкорн...
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Если Вы о регионах и регионалах вспомнили то это далеко не новенькое... а со старой пожелтевшей газетки. Или этот анекдот для Вас: ?
- Внучек, как зовут того немца, от которого я так схожу с ума? - Альцгеймер, бабушка, Альцгеймер.
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ВЫ ВЕРИТЕ СЛОВАМ АЗИРОВА???
это и есть ответ на вопрос, кто такой барыга!
все эти заявления многоходовОчка Вовы Путлера!

адекватные украинцы, плюньте в рожу этим тварям! они - иуды, предавшие нашу Украину!!!
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Як славно палахкотить у зрадозбоченців. Чого тільки не придумають щоб знівелювати слова лютих ворогів України про Порошенко. Читаємо і насолоджуємося божевільними вивертами зрадогівняної логіки. Мені особливо сподобалося у одного збоченця : Мовляв, як раз Путіну і Азірову . можна вірити. Я так зрозумів шо то все шо вони кпжуть про Пороха то брехня? То все тре читати навпаки? добре , перекладаємо правильно. Азіров : " Порошенко добро для України. Буду підтримувати лише Порошенка. Хуйло : Буду домовлятися лише з Порошенком. Визнаємо лише Порошенка, іншіі недоговороздатні. Порошенко це мир, інші то війна. Так виходить? Ви хоч перекладайте нам, клоуни, щоб ми знали як правильно буде)))
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Кацапчику порохнявий, вчи Українську.
Бо Українською прох відносно живої людини дословно значить: - порох -політичний труп.
Хіба шо ви його уже свідомо так і називаєте.
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Азиров такого слова не знает как порохобот. Очередная заказуха за народные деньги.
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всі злодії зеківських часів на волі, їхні гроші віідмила ця сучка із нацбанку подружка мальдівсього злодія а тут на тобі - ще і піар за мародера
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в общем П Лексеич конкурс 20 человек на место, шансов нет. К тому же гляди, чтоб тебя не отмадурили.. уходи достойно
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Азаров, звичайно ж - зло. Але Порошенко - реально, зробив надзвичайно мало в порівнянні із стартовими можливостями: згадайте но, прийом в парламенті США, підтримку в Європі. А тепер перетворився на темну убогість, яка чіпляється всіма силами за будь-яку соломинку (читай - військовий стан на 60 днів), тільки но залишитися б біля корита.
Нічого проти людини Порошенко - але він зараз вже реально - тормоз у розвитку країни.
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Лучше по наливайкам эту х...ню распространяй,там может кто и поверит.
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Подозрительно это. Особенно учитывая, что визги из-за поребрика надо читать задом наперёд.
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Азаров - владелец фирмы "Кулиничи" (кондитерские киоски, тостовый хлеб, и т.д.)
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Кравасись исполняет. Поднимает рейтинг другу, с которым на пару ПР учреждал.
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Вот же падла, продажный ворюга предатель, государственный преступник!!! Зрадник Азаров: Порошенко абсолютне зло, підтримуватиму всіх, крім нього - Цензор.НЕТ 8923

КОГО ВОЛНУЕТ ЕГО ПОДДЕРЖКА?!
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Кто там для Кили зло? Его бывший партнёр по партии? Почему Килю Бимбу сняли с розыска и что там с его "чесно заработаными"?
Кого там Киля собирается поддерживать? Ему самому подятжки нужны, чтобы штаны не спадали.
Короче, это по прозьбе своего соратника Киля вписался за старого друга Поцю.
Зрадник Азаров: Порошенко абсолютне зло, підтримуватиму всіх, крім нього - Цензор.НЕТ 7009
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Не треба скиглити, треба капати, берите лапати идити капати..... ( великай магучай )
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Азаров поддерживает Кошулинского.
И єто радует
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Порошенко незаменимый олигарх. Стоило ради этого Майдан городить.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПредатель Азаров: Порошенко абсолютное зло, буду поддерживать всех, кроме него
 
 
 
 
 
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