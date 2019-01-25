 Предатель Азаров: Порошенко абсолютное зло, буду поддерживать всех, кроме него

Такое мнение на пресс-конференции привел беглый глава украинского правительства времен Януковича Николай Азаров, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на российский ресурс Политика сегодня

Помимо ставки на административное давление, первому лицу Украины в попытках завоевать лояльность избирателей поможет пиар, уверен экс-премьер.

"Армия, мова, вера - это лозунг Порошенко. Но на самом деле война. Что касается веры, порохоботы ставят его в один ряд с Владимиром Красно Солнышко за то, что Украина получила церковь", - добавил Азаров.

Он напомнил, что США играют не последнюю роль во внутренних делах Украины. Петра Порошенко, который часто наведывается в Вашингтон, Азаров не поддержит. Уверен, что нынешний лидер не найдет достаточной поддержки и среди большинства граждан Украины.

"Даже на фоне тех кандидатов, что есть сегодня на этих выборах без выбора, Порошенко представляется абсолютным злом. Я буду поддерживать всех, кроме него. У него нет легальных шансов остаться у власти", - заключил Азаров.

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