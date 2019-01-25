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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Кадыров (583) пропаганда (2151) Береза Борислав (139)

 Предатель Ичкерии Кадыров угрожает нардепу Березе из-за инцидента с пропагандисткой РФ Скабеевой в ПАСЕ: "Достанем в любом месте"

Глава Чечни в составе РФ Рамзан Кадыров пригрозил депутату Верховной Рады Украины Бориславу Березе "звонкой оплеухой", если тот не извинится перед российской ведущей-пропагандисткой Ольгой Скабеевой, которую он якобы толкнул в кулуарах Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, так Кадыров отреагировал на инцидент в ПАСЕ.

"Украинский депутат и член делегации в ПАСЕ Борислав Береза толкнул и оскорбил в стенах международной организации хрупкую российскую девушку, журналистку Ольгу Скабееву… Березе следует очень четко усвоить, если он должным образом не извинится перед Ольгой Скобеевой, обязательно найдется истинный мужчина, который в любом месте его достанет и с размаху влепит звонкую оплеуху!" - написал лидер Чечни.

По мнению Кадырова, если подобный инцидент произошел бы против украинской журналистки в Чечне или ином регионе России, то об этом "гудел бы весь западный мир". "В один голос трезвонили бы о правах человека. А теперь же, когда в ПАСЕ применили силу в отношение российской девушки и журналистки, молчат, как будто в рот воды набрали", - отметил Кадыров.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Росіяни, поки ви пронацистські, совкові, пропутінські, ви нас не цікавите. Як і ця шльондра", - нардеп Борислав Береза - пропагандистке Кремля Скабеевой. ВИДЕО

Как сообщал Цензор.НЕТ, после рассмотрения Парламентской ассамблеей Совета Европы резолюции об обострении в Азово-Керченской акватории во Дворце Европы произошло несколько инцидентов между украинскими депутатами и Скабеевой.

В частности, при участии первого вице-спикера Ирины Геращенко, когда она рассказывала об украинских узниках в РФ и о пленных россиянах, судьбой которых Россия не интересуется. После непродолжительной толкотни депутаты оттеснили Скабееву от Геращенко. Когда последняя зашла в зал, конфликты между представительницей российского ТВ и другими депутатами продолжились.


Источник: https://censor.net.ua/n3108375
 
 
 Топ комментарии
 
А отсосать у березы этот кацапский ослойоппп не хочет?
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Во первых, Берёза и пальцем не трогал Скабееву, хотя даже у меня через экран руки чесались её выкинуть. А оттолкнул её - другой журналист, коллега по профессии.
Во вторых, Кадыров постоянно требует, чтобы перед ним все извинялись - это какое-то психическое расстройство. Тут врачи должны прокомментировать. Как ни пост - извиняйтесь все.
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Зеленский за Березу извинится.., ему не привыкать!
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Так перед кадировим на коліна..але це мій пердердидент!!!!!!!!!!!!!!
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Про таких як Рамзан кажуть Жил не не тужил,так ничего и не понял
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Українці не гніваються на різкі висловлювання Рамзана. Всі розуміють його психологічну травму після трагічної загибелі його батька, коли той впав з іщака. Рамзане, не відправляй на Донбас свої людей. На них чекає лише марна загибель від святої української артилерії.
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кого-то мнение этого хуйлососа очень волнует?
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ГОСТАЙНА РОССИИ. «Теракта не было», но уроженца Кыргызстана пытают, чтобы выявить «террористов»

https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2019/01/25/117754/gostajna-rossii--terakta-ne-bylo-no-urozhentsa-kyrgyzstana-pytayut-chtoby-vyyavit-terroristov.shtml
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Зачем? Пусть лает, пока кацапов опускает.
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дыров ,ты кому нибудь из израильских политиков по угрожай )))
они же твоих в Сирии опускают твоих псов )))
хотелось бы посмотреть сколько ты свинья проживёшь )))
сраный Хер-рой кацапии )))
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А шо так закодувався.?Якийсь диров?Там кабаноподібний мусійчук розстріляв фото кадирова...а потім витребував собі держохорону яка вартує простим громадянам мільйони гривень...тобі ж охорону не приставлять.
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Кадир побачив інцидент, якого не було. Скабєєва кандидат на пам'ятник якутського скульптора.
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Бородатая баба в штанах рамзанка заступается за сливной бачек в штанах сукабееву.
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если б кадыров почитал тут все комментарии, сколько б извинений он потребовал?? бедолага.
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"...когда в ПАСЕ применили силу в отношение российской девушки..." Источник: https://censor.net.ua/n3108375

В новости текст в кавычках, то есть, академик по уровню грамотности на уровне проффесора. Все-таки, как низко PAL SEKAM...
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Перед ничтожеством дыркиным извиняються только еще большие ничтожества - рабсияне. Ну еще Зеленский зачем-то составил им компанию.
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Зеленский никогда не извинялся перед Кадыровым. Это уже очень старый фейк.

Вот дословная стенограмма интервью Зеленского:
"Я получил информацию: "Вов, ты чё? Вы взяли видео с похорон человека!". Я даже сначала не понял, о ком шла речь. Первая моя реакция была: "Ребят, не надо. Это святые вещи!.." "Квартал" бы никогда... Через мой труп... Мы бы никогда не шутили над похоронами людей. Поэтому я сказал: "Смотрите. Если это господин Кадыров... Или это господин какой-то... Или это Петров, Васечкин - мне всё равно. Забыли фамилии, их уровень и чем они занимаются. Если это похороны - извините".

Всё, никаких извинений перед Кадыровым. Есть извинения только перед возможными участниками похорон. И это очень по-человечески, по-людски. Это хорошее качество порядочного человека и возможного будущего Президента.
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Ты бы, баран горный, книгу какую прочел для общего развития, совсем отупел, всё угрожаешь всем и извиняться заставляешь.. дикарь бараноголовый
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Так то ж він а не ти ,зарізав першого руського уже в шістнадцять літ!
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На ем писали, що в чеченських газетах чи то вже ввели, чи мають ввести рубрику для вибачень. Ось так.
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Рамзанка Дыров испугал ежа голой жопой. Береза-красавец. Сначала Шуфрича с Бойко отоварил, а теперь кремлевскую шлюху Скабееву задвинул в нужный момет.
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Ви хоч букофф правильно складіть про якого бегьозу мова,-тут про того що громадянин Ізраїлю(і там у нього інше призвіще),з сережкою у вусі.
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а КаДырка не хочет прокатиться в лифте к Мотороле?
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Кадырову свинье вонючей просто голову отрезать и в очко ему его тупую свинячью голову запихать . и весь разговор .мочить свиней вонючих надо и головы отрезать вонючим свиньям .
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головний терорист планети і всі це знають і ніхто нічого не робить!
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Так пусть вылезет из Роиси, герой хренов. Ему настоящие нохчи быстро его голову между ягодиц засунут.
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Редакторе, Ви підібрали фото, яке абсолютно не підходить до новини.
Жаль.
Це - вбивця, головоріз, дикун.
І відповідних фото, на яких всі його справжні огидні риси чітко проступають - повно.
А Ви знайшли якесь, де воно дурника пробує зображати.
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Vedana Своїми руками він тільки кацапів різав,а вони його поважають і бояться.Він думає,що тут так можна.
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Для чего вообще это ПАСЭ импотентное существует?

Кадырка закончит, как и его папка...кишками на ветках...
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Так и должно быть .кадыров срал на пасэ и все другие организации .его нужно выловить и уничтожить как усаму бен ладена как сабаку .
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обязательно найдется истинный мужчина, который...
------------------
Т.е. он себя не причисляет к тем о ком говорит.
Я как-то видел пустующую клетку в зоопарке с приготовленной табличкой: "Мартышка дарвина, обыкновенная".
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эта свинособака невыездная кого еще там с горы стращать удумала, клоун анальный, его рано или поздно поймают, тогда ему не позавидуешь...
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Прости нас дырявый мокрожопый пидар,он больше не будет
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А що Зеленський тільки за себе попросив пробачення ?)))
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Зеленский никогда не извинялся перед Кадыровым. Это уже устаревший фейк.

Вот дословная стенограмма интервью Зеленского:
"Я получил информацию: "Вов, ты чё? Вы взяли видео с похорон человека!". Я даже сначала не понял, о ком шла речь. Первая моя реакция была: "Ребят, не надо. Это святые вещи!.." "Квартал" бы никогда... Через мой труп... Мы бы никогда не шутили над похоронами людей. Поэтому я сказал: "Смотрите. Если это господин Кадыров... Или это господин какой-то... Или это Петров, Васечкин - мне всё равно. Забыли фамилии, их уровень и чем они занимаются. Если это похороны - извините".

Всё, никаких извинений перед Кадыровым. Есть извинения только перед возможными участниками похорон. И это очень по-человечески, по-людски. Это хорошее качество порядочного человека и возможного будущего Президента.
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Чувак так увлёкся своей игрой,що режутся борода и усики к соседней Ингушетии Зрадник Ічкерії Кадиров погрожує нардепу Березі через інцидент з пропагандисткою РФ Скабєєвою в ПАРЄ: "Дістанемо в будь-якому місці" - Цензор.НЕТ 2651
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Вспомнился поступок храброго мужчины кадырова,когда он поехал в ингушетию разбираться с 80 ти летним дедом,который его назвал пастухом. Смелый кадыров приехал на разборы деда с компанией рыл в 200ти.
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Ингушский старейшина назвал Кадырова пастухом. Глава Чечни приехал к нему за извинениями

https://www.svoboda.org/a/29554259.html

Спасибо за информацию, но важнее, что паРаша создала очередной конфликт...
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То есть сам Кадыров себя к мужчинам не относит, если ему по силам только языком болтать, а «найдётся» для этого кто-то другой. Ну что сказать - трусливый шакал, который только выть и рычать может из-за поребрика.
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Що за заголовок ? Відповідніше: "Сцикливий чеченський цуцик щось кавкнув "
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Скабеееву пустили кулуары ПАСЕ, вместо того, чтобы завернуть в аэропорту.
Теперь поднимается вонь.
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Они там в Европе, с террористами играют в свободу слова и толерантность.
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Ну раз так, то все просто - не пускать чеченцев и прочих зверьков в Украину. Имеем право.
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Не все ичкерийцы поддерживают предателя дырова, есть даже те, кто с нашими братьями плечом к клечу сражался за нашу свободу. Но с Рабскими Вымиратами нужен визовый режим в целом, это факт.
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Какие ваши варианты? Там через одного боевики и киллеры.
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прежде чем садить свинорусов на бутылку, рамзик дыров тестирует их на своей жопе Зрадник Ічкерії Кадиров погрожує нардепу Березі через інцидент з пропагандисткою РФ Скабєєвою в ПАРЄ: "Дістанемо в будь-якому місці" - Цензор.НЕТ 502
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Берёза здоровый молодой амбал, такого Кличко с двух ударов не завалил бы, оттолкнуть и обозвать бабу шалавой ето конечно круто и по делу, но пусть бы такой храбрец и брутальный мужчина как он подавал пример бойцам АТО на передовой, вон там храбрость и мужество действительно необходимы.
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Береза не толкал эту шавку, русский. Не повторяй тявканье вонючего шакала рамзанки дыркина.
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Зашкваренный обнимашками с Депардье что-то там кукаречит?Пусть идет барашкам хвосты крутить Зрадник Ічкерії Кадиров погрожує нардепу Березі через інцидент з пропагандисткою РФ Скабєєвою в ПАРЄ: "Дістанемо в будь-якому місці" - Цензор.НЕТ 5143
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Тю, выставил фотку где энта "хрупкая расейская дэвушка " снималась в "Зловещих мертвецах", причём не в роли, а какая есть, так удалили.
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Скиньте фото с другого эккаунта - вы нас заинтриговали..
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Набираешь в гугле - зловещие мертвецы ведьма с подвала, и там она во всей красе, гивкой краше)
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Кадыров с дыркой в виске там зачётный.
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Ой тупой осел, ой тупой баран.....Зачем это существо лезет в чужие межнациональные разборки и коллекционирует себе непонятных врагов??? Понятно что Киев это не Москвабад, где можно провинившихся сажать на бутылки, и заставлять извинятся за оскорбления.... Может он в России, какой-то местный хулиган и гроза района, которого все боятся... Но в Украине он никто, пустое место!!!! Тем более что в стране война, на руках полно стволов и могут запросто прихерачить посланного им абрека-диверсанта.....

Его же отца, Кадырова старшего, кацапские федералы и грохнули (вся Чечня про это знает).... Те же кацапские федералы, еще с чеченской войны, мечтают и его убрать.... только шеф )(уйло не позволяет.... С каждым таким изрыганием Дырова в адрес украинцев, руки у этих федералов все больше и больше будут развязываться.... уберут, а потом спишут на проделки какого-то УКРОДРГ, визитку Яроша или батальона Мансура.... и бай бай Рамзанчик...в компанию к Гиви, Моторилли и Захарченко....
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Народ Украины защитит Березу от какого-то там "истинного мужчины". Но драться с женщиной, пусть и врагом, это он выдал.
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Ты хоть видел инцидент? Шо ты лепишь убогое?
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Кадырка - оставляет в очке овцы дырку . Кто спрашивал вообще эту путенскую мразину ?
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Фигово, кадырки конечно клоун, но с веренной ему армией профессиональных киллеров. Защитится от них будет ой как не просто. Нужно мочить кадырку..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПредатель Ичкерии Кадыров угрожает нардепу Березе из-за инцидента с пропагандисткой РФ Скабеевой в ПАСЕ: "Достанем в любом месте"
 
 
 
 
 
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