 Предатель Ичкерии Кадыров угрожает нардепу Березе из-за инцидента с пропагандисткой РФ Скабеевой в ПАСЕ: "Достанем в любом месте"

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, так Кадыров отреагировал на инцидент в ПАСЕ.
"Украинский депутат и член делегации в ПАСЕ Борислав Береза толкнул и оскорбил в стенах международной организации хрупкую российскую девушку, журналистку Ольгу Скабееву… Березе следует очень четко усвоить, если он должным образом не извинится перед Ольгой Скобеевой, обязательно найдется истинный мужчина, который в любом месте его достанет и с размаху влепит звонкую оплеуху!" - написал лидер Чечни.
По мнению Кадырова, если подобный инцидент произошел бы против украинской журналистки в Чечне или ином регионе России, то об этом "гудел бы весь западный мир". "В один голос трезвонили бы о правах человека. А теперь же, когда в ПАСЕ применили силу в отношение российской девушки и журналистки, молчат, как будто в рот воды набрали", - отметил Кадыров.
Как сообщал Цензор.НЕТ, после рассмотрения Парламентской ассамблеей Совета Европы резолюции об обострении в Азово-Керченской акватории во Дворце Европы произошло несколько инцидентов между украинскими депутатами и Скабеевой.
В частности, при участии первого вице-спикера Ирины Геращенко, когда она рассказывала об украинских узниках в РФ и о пленных россиянах, судьбой которых Россия не интересуется. После непродолжительной толкотни депутаты оттеснили Скабееву от Геращенко. Когда последняя зашла в зал, конфликты между представительницей российского ТВ и другими депутатами продолжились.
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2019/01/25/117754/gostajna-rossii--terakta-ne-bylo-no-urozhentsa-kyrgyzstana-pytayut-chtoby-vyyavit-terroristov.shtml
они же твоих в Сирии опускают твоих псов )))
хотелось бы посмотреть сколько ты свинья проживёшь )))
сраный Хер-рой кацапии )))
В новости текст в кавычках, то есть, академик по уровню грамотности на уровне проффесора. Все-таки, как низко PAL SEKAM...
Вот дословная стенограмма интервью Зеленского:
"Я получил информацию: "Вов, ты чё? Вы взяли видео с похорон человека!". Я даже сначала не понял, о ком шла речь. Первая моя реакция была: "Ребят, не надо. Это святые вещи!.." "Квартал" бы никогда... Через мой труп... Мы бы никогда не шутили над похоронами людей. Поэтому я сказал: "Смотрите. Если это господин Кадыров... Или это господин какой-то... Или это Петров, Васечкин - мне всё равно. Забыли фамилии, их уровень и чем они занимаются. Если это похороны - извините".
Всё, никаких извинений перед Кадыровым. Есть извинения только перед возможными участниками похорон. И это очень по-человечески, по-людски. Это хорошее качество порядочного человека и возможного будущего Президента.
Жаль.
Це - вбивця, головоріз, дикун.
І відповідних фото, на яких всі його справжні огидні риси чітко проступають - повно.
А Ви знайшли якесь, де воно дурника пробує зображати.
Кадырка закончит, как и его папка...кишками на ветках...
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Т.е. он себя не причисляет к тем о ком говорит.
Я как-то видел пустующую клетку в зоопарке с приготовленной табличкой: "Мартышка дарвина, обыкновенная".
Вот дословная стенограмма интервью Зеленского:
"Я получил информацию: "Вов, ты чё? Вы взяли видео с похорон человека!". Я даже сначала не понял, о ком шла речь. Первая моя реакция была: "Ребят, не надо. Это святые вещи!.." "Квартал" бы никогда... Через мой труп... Мы бы никогда не шутили над похоронами людей. Поэтому я сказал: "Смотрите. Если это господин Кадыров... Или это господин какой-то... Или это Петров, Васечкин - мне всё равно. Забыли фамилии, их уровень и чем они занимаются. Если это похороны - извините".
Всё, никаких извинений перед Кадыровым. Есть извинения только перед возможными участниками похорон. И это очень по-человечески, по-людски. Это хорошее качество порядочного человека и возможного будущего Президента.
https://www.svoboda.org/a/29554259.html
Спасибо за информацию, но важнее, что паРаша создала очередной конфликт...
Теперь поднимается вонь.
Его же отца, Кадырова старшего, кацапские федералы и грохнули (вся Чечня про это знает).... Те же кацапские федералы, еще с чеченской войны, мечтают и его убрать.... только шеф )(уйло не позволяет.... С каждым таким изрыганием Дырова в адрес украинцев, руки у этих федералов все больше и больше будут развязываться.... уберут, а потом спишут на проделки какого-то УКРОДРГ, визитку Яроша или батальона Мансура.... и бай бай Рамзанчик...в компанию к Гиви, Моторилли и Захарченко....
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