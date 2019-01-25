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 Политика Украины, Общество
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 Полиция открыла пять уголовных производств за нарушения избирательного законодательства,- Фацевич

Национальная полиция Украины открыла пять уголовных производств за нарушения избирательного законодательства

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сооббщает Радио Свобода.

"На сегодня уже более 250 фактов нарушений избирательного законодательства, зарегистрировано пять уголовных производств: одно - по препятствию журналистской деятельности, три - связанные с хулиганскими действиями, и еще одно - подкуп избирателей. Также составлено более 60 административных протоколов, которые в основном связаны с нарушением при проведении предвыборной агитации и распространением агитационных материалов ", - отметил Фацевич.

Председатель специальной рабочей группы Иван Стойко сообщил, что одно из самых распространенных нарушений - политическая реклама без выходных данных.

Также читайте: В полицию уже поступило 219 заявлений и сообщений, связанных с нарушением избирательного процесса, - Фацевич

Источник: https://censor.net.ua/n3108373
 
   
 Топ комментарии
 
я перепрошую- а Зеленський також дає 1000 гривень за голос як і порошенко? чи може продуктами відкупляється як деякі кандидати?
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преступления Порошенко они не замечают,но это пока
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Сашко, якщо у порохоботів щось і заводиться то тільки гельмінти, а справи на них порушуються (москальською. возбуждаются).
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я перепрошую- а Зеленський також дає 1000 гривень за голос як і порошенко? чи може продуктами відкупляється як деякі кандидати?
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преступления Порошенко они не замечают,но это пока
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я вже на них забив. бо багато в них проколів.
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Сашко, якщо у порохоботів щось і заводиться то тільки гельмінти, а справи на них порушуються (москальською. возбуждаются).
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Такое же говно как и все мусора.
Там нет порядочных людей.
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Мабуть единственній чистій доклад от ментов куме.
-Чого це?
-Бо ни к чему не обязівает Поліція відкрила п'ять кримінальних проваджень за порушення виборчого законодавства, - Фацевич - Цензор.НЕТ 7974
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Кто наказан? Если никто - то пошел на... со своими цифрами.
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чувак встал со стакана
не пршло и полгода Поліція відкрила п'ять кримінальних проваджень за порушення виборчого законодавства, - Фацевич - Цензор.НЕТ 8513
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ну так снимайте кандидата с гонки, чьи агитаторы порушують.
бпп таким заниматься точно не станет.... Поліція відкрила п'ять кримінальних проваджень за порушення виборчого законодавства, - Фацевич - Цензор.НЕТ 3451
петя, тебе подсказка. не благодари. Поліція відкрила п'ять кримінальних проваджень за порушення виборчого законодавства, - Фацевич - Цензор.НЕТ 750
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПолиция открыла пять уголовных производств за нарушения избирательного законодательства,- Фацевич
 
 
 
 
 
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