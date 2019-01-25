 Прекращение транзита газа через Украину повышает риск расширенной агрессии со стороны России, - глава МИД Польши Чапутович

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Польский министр подчеркнул, что Польша видит в "Северном потоке-2" существенную угрозу для мира и безопасности европейского континента не только с точки зрения углубления зависимости стран Европы от российских энергоносителей, но и перспектив эскалации агрессии РФ в отношении Украины.
По словам Чапутовича, когда транзит российского газа через территорию Украины будет прекращен, она потеряет и прибыли, и определенную защищенность от расширенной агрессии со стороны РФ.
Он отметил, что позиция Польши относительно строительства газопровода "Северный поток-2" совпадает с общей позицией Европейской комиссии и остается неизменной. Она заключается в том, что "газовая" директива относительно расширения применения ее требований к подводным газопроводам должна распространяться на все газопроводы.
Чапутович заявил, что проект "Северный поток-2" не должен быть реализован.
Вот просто так отказаться от нескольких миллиардов $? Не нанеся урон врагам, а просто так?? Ну если вы верите в такие поступки - флаг вам в руки.
Я не переживаю за Польшу, с чего вы взяли. Я просто поясняю их мотивы защищать украинский транзит.
Очевидно у нас с вами слишком разное видение мира. Не буду больше спорить.
тока самые упоротые дебилы етого не понимают.
И в Европе это все понимают.
Что с таким народом станет через 20-ть лет? Возможно, этот народ закричит: да хватит нас мучить, нападайте, захватывайте! Но никто так и не придёт... Что почувствует такой народ?
А как вы скажете о событии которое про изошло (в - на) Херсонской или Киевской области??? Реально у вас язык повернётся сказать "на"?
Чего то вспомнилось:
- Ты что - сдурел?! Зачем ты профессору биологии о голову бутылку пива разбил?!
- Этот козёл назвал меня гомиком!!!
- Не понял?!
- Он сказал что все люди относятся к биологическому виду ГОМО сапиенс!!!
Европа могла бы защитить Украину пустив в НАТО, так нет же, не хочет, будет в стороне наблюдать за уничтожением Украины россией.
Вот такие у Украины "союзники", их поведение больше напоминает предательство.