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 Прекращение транзита газа через Украину повышает риск расширенной агрессии со стороны России, - глава МИД Польши Чапутович

Министр иностранных дел Республики Польша Яцек Чапутович убежден, что строительство газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море приведет к потере Украиной защищенности от расширенной агрессии со стороны Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Польский министр подчеркнул, что Польша видит в "Северном потоке-2" существенную угрозу для мира и безопасности европейского континента не только с точки зрения углубления зависимости стран Европы от российских энергоносителей, но и перспектив эскалации агрессии РФ в отношении Украины.

По словам Чапутовича, когда транзит российского газа через территорию Украины будет прекращен, она потеряет и прибыли, и определенную защищенность от расширенной агрессии со стороны РФ.

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Он отметил, что позиция Польши относительно строительства газопровода "Северный поток-2" совпадает с общей позицией Европейской комиссии и остается неизменной. Она заключается в том, что "газовая" директива относительно расширения применения ее требований к подводным газопроводам должна распространяться на все газопроводы.

Чапутович заявил, что проект "Северный поток-2" не должен быть реализован.

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Источник: https://censor.net.ua/n3108372
 
   
 Топ комментарии
 
шизофренія якась - виходить що незважаючи на те , що ми вже 5-й рік "воюєм" з РФ - ми мусимо транзитувати її газ , аби вона на нас не напала ?! Припинення транзиту газу через Україну підвищує ризик розширеної агресії з боку Росії, - глава МЗС Польщі Чапутович - Цензор.НЕТ 3164......... Припинення транзиту газу через Україну підвищує ризик розширеної агресії з боку Росії, - глава МЗС Польщі Чапутович - Цензор.НЕТ 4560
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А это уже не имеет значения. Русские построят СП 2. А потом все и мы увидим и "новую" Армию, и новую мову и новую церковь....
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угу - от тільки Офшоренко з жінкою не вилазять з ТРК Ахмєтова - вона там зранку , він - увечері ...
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Это не значительная сумма для Польши,по сравнению с ее огромной экономикой,РФ постоянно строит козни на транзите газа и лучше не иметь деньги с таким ненадежным поставщиком,так что Польша от этого только выиграет
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Штука в том - что если Польша откажется от транзита, она деньги потеряет. А РФ - просто перенаправит экспорт в другую трубу.

Вот просто так отказаться от нескольких миллиардов $? Не нанеся урон врагам, а просто так?? Ну если вы верите в такие поступки - флаг вам в руки. Припинення транзиту газу через Україну підвищує ризик розширеної агресії з боку Росії, - глава МЗС Польщі Чапутович - Цензор.НЕТ 7963
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Ой дурак,ну ты же дурак Припинення транзиту газу через Україну підвищує ризик розширеної агресії з боку Росії, - глава МЗС Польщі Чапутович - Цензор.НЕТ 2155ВВП Польши на душу населения больше чем в РФ и пенсия в три ррфаза выше чем в РФи минимальная зарплата в Польше около 500 евро,в три раза выше чем в РФ 11150 руб около 140 евро,даже если они не будут получать эту мелочь за транзит ни пенсия ни зарплата у них не уменьшится,а что вы дураки с этого получите?Да ничего,так чего ты тут за Польшу переживаешь?
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Возьмите 100 гривен от своих доходов - и сожгите. Скажите себе: "на зло России". Как вам идея?

Я не переживаю за Польшу, с чего вы взяли. Я просто поясняю их мотивы защищать украинский транзит.
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даже если я сожгу 100 евро от моих доходов,я не обеднею,вот так и Польша Припинення транзиту газу через Україну підвищує ризик розширеної агресії з боку Росії, - глава МЗС Польщі Чапутович - Цензор.НЕТ 9212Мотивация у Польши обезопасить восточную границу,когда у тебя во дворе начнут стрелять и пуля может убить кого то из твоей семьи,до тебя дойдет что безопасность дороже денег
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Все эти умозаключения верны только при условии что РФ хочет захватывать что то кроме Украины. Лично я убеждён что она и Украину не собирается захватывать, только разделить на части, и сделать своими союзниками (а не присоединить!) наиболее лояльные из них.

Очевидно у нас с вами слишком разное видение мира. Не буду больше спорить.
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меня просто удивляет ваш российский дебилизм,как ты собираешь Украину разделить?Украина гораздо сильней в моральном плане ,чем в РФ и мотивация вас уничтожать гораздо больше,чем у вас мотивация захватить Украину.Так же удивляет ваше полное непонимание ситуации в Украине,нигде вы в Украине не найдете союзников,ни на востоке,ни на западе,ни на севере ,ни на юге страны,все вас презирают,ты делаешь выводы об Украине не зная реальной ситуации.Все эти попытки потерпят полное поражение,как и прежние.Польша же опасается войны,они тоже не знают что можно ожидать от полоумных.
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полякам поляково - кацапский газ в обход Украины в Европы ето у кацапни развязаны руки для прямой и открытой агрессии против Украины.
тока самые упоротые дебилы етого не понимают.
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Вы извините, политики у власти в РФ, может и воинственные, но не умственно больные, чтоб пытаться захватить Украину военным путём. (вот создать условия для распада страны - это запросто, и ГТС от того не спасёт)

И в Европе это все понимают. Припинення транзиту газу через Україну підвищує ризик розширеної агресії з боку Росії, - глава МЗС Польщі Чапутович - Цензор.НЕТ 4469
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Я тебе скажу,если ты сам не понимаешь,не только политики в РФ больные на голову но и все население РФ без исключений больные на голову,вцепились в Украину ,а каши мало ели,ничего сделать не можете,сказки про то что вы Украину развалите слушаем уже 27 лет,вы смешные просто и глупые,у самих рубль обвалился и покупательная способность упала,цены растут,пенсия повышается,а вы придурки мечтаете Украину покорить,но пока получается только рашку свою разваливать Припинення транзиту газу через Україну підвищує ризик розширеної агресії з боку Росії, - глава МЗС Польщі Чапутович - Цензор.НЕТ 7888
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тебя особенно рассудит - дрова давай бабке агафье нарубай - подари
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история уже показала,что РФ слабая и смешная страна,которая не смогла захватить даже Украину,только весь мир смешите
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история тебя извинит - я бы тупо дал копняка.... - не, два...
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Амеры поставят топоры и патриоты с жавелинами в неограниченных количествах введут санкции против СП-2.
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А в Украине амеры будут производить АйФоны и МакБуки.
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в Украине будут производится собачьи консервы из лишнехромасомного и законтаченно-апущенного биоматериала.
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Ты с начала свои корабли из Керчи забери - три штуки. С боем, конечно. И что бы не сдаваться в любом случае. Что бы не случилось биться насмерть.
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Что ты такое смотришь? Я выключил через секунду. Чисти автомат. Скоро в атаку.
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я знаю, на биоматериал вполне лопаты хватит.
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Пока хватило на двух пленных за 5 лет.. Энергичнее надо
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Прекращения транзита газа через Украину, повышает риск прекращения транзита газа через Польшу, а кацапские денюжки агрессора за транзит газа мы очень любим.
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У Польши есть терминал LPG в Свиноусце,а вот без покупателей газа РФ подохнет за несколько месяцев
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Только она им не пользуется. Интересно почему?
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Украинцы себя защитят .нужно дать коридор россиянским танкам на Германию .шоб в ачко немецких казлов вжарили .
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А если рассиянские танки не пойдут по этому коридору на Германию? Что ты будешь делать?
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Голву включи. Украинские перекрасить и пустить.
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Ну... это мысль. Только когда эти украинские танки полицейские отвезут в Европе на штраф-площадку. То экипажи этих танков будут произносить букву "г" глухой - тут заговор и выяснится.
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Это вообще интересная тема. Если народу целой страны 5-10-15 лет рассказывать, что вот-вот будет масштабное вторжение более сильной державы. Каждый месяц говорить: вот-вот ударит авиация, ракеты... нужно держаться из последних сил. Нас завоюют, но мы будем партизанить. Мы отомстим!

Что с таким народом станет через 20-ть лет? Возможно, этот народ закричит: да хватит нас мучить, нападайте, захватывайте! Но никто так и не придёт... Что почувствует такой народ?
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Евреи в таком состоянии живут па жизни и ниче так себя чувствуют, в тонусе всегда.
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Евреев атакуют аборигены, которые только верблюдов могут по пустыне водить. Войны там по сути нет. И угрозы войны тоже нет. Ну ты сравнил... Ты что Украину с Израилем сравниваешь? ))
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какие проблемы в сравнении? наша кольчуга у них на боевом стоит, Гром-2 да Мацы долетит без проблем, ядерных отходом просто немерянно, пво Рачки пройдем круче Евреев
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Ааа... вон оно в чём дело, Михалыч. Ну-ну. Я, надеюсь, ты пойдёшь на фронт в первых рядах. Тогда когда начнут Мацкву бомбить, ты уже будешь на границе.
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я всегда на ней буду, биоматериал закапывать любимое хобби.
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Евреям, США, выделяют 34 (тридцать четыре) млрд $ на военные расходы, ежегодно. Это 1,5 бюджета Украины. Сравнивай с подачкой, в виде 250 млн Украине. Израилю США Ф-35 поставляет, а не списанные Исланды, типа дарит.
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гром-2 и ядренные отходы намного дешевле стоят, терять нам будет нечего если че..........
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Печаль в том, что если в Украине построят множество ветряных и солнечных электростанций, которые позволят отказаться от угля и АЭС-даже тогда нам объяснят, что высокие тарифы обоснованы слишком дорогим ветром и солнцем, которые необходимо поставлять через Роттердам.И все поверят.
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Печаль в том, что пока технологии зелёной энергетики в зачаточном состоянии. Дорогие и малоэффективные. Требуют колоссальных вложений и экономически не выгодны. И это беда всего человечества.
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Витріть сльозки, вони майже зрівнялись, й сотні ГВт "зеленки" щороку встановлюють в світі. Наприклад, в країнах, де багато сонця чи є вітроресурс, або лісова промисловість розвинена, а вуглеводні навпаки імпортуються - ВДЕ вже дешевші. Проблема більше в розвитку мереж: треба чи жирно вкладатись в розширення ліній ЛЕП та смартгріди впроваджувати чи акумулятори масово ставити (якраз їх дійсно недостатньо виробляється, хоча і щодо них теж не факт що така е\е обов'язково дорожче за, наприклад, пікові ціни ТЕС) - щоб згладжувати непостійність виробітку.
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Министр иностранных дел Республики Польша Яцек Чапутович прав, к сожалению. Задайтесь вопросом: " Почему россия так спешит с северн. потоком-2 и с южным? "
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И с "Силой Сибири", и СПГ начали гнать во Вьетгам, Китай, и США. Да, да, в США, уже 4 танкера ушло.. Дешовое, оно таке.
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Прямий наступ на Україну завершиться скорою поразкою орди, так що хай починають!
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Так никто и не начнёт. И не начинал. И не планировал. Это только для украинского потребления новости такие. В Европе в это не верят.
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кацап нездатний вивчити навiть свою мову учить інших.
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Зато ти, на все здатнй, он ЕС батрачиш, супер Естонiя. Вантажник?
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"На" - значит территория часть чего то, "В" - территория независима? Так???

А как вы скажете о событии которое про изошло (в - на) Херсонской или Киевской области??? Реально у вас язык повернётся сказать "на"?
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Нет, хрен с ним, если у вас вызывает такой диссонанс "на Украине" - буду писать "В". Но у меня никогда не повернётся язык сказать "На Москве", несмотря на предложенную вами концепцию...
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Мова это вам не какое-то тупое незыблемое правило. Я iду на море, а не в море. Я iду на чернiгiвщину, але не поiду в Карпати... На Украiну насуваэться циклон, в Украiнi очiкуються опади. Я не лiнгвiст й не фiлолог. Я просто украiнець. Вiдчуваю мову серцем. Може вiдбутися повномасштабний наступ В Украiну - з моэi точки зору не вiрно.
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Вот в том и дело: что многие украинцы судят о словосочетании с точки зрения мовы, а мы - с точки зрения русского языка... Для русского "в Украине" звучит примерно так же как для вас "на Киеве". И поверьте: 90% русских говорящих "на Украине" - даже не подозревают о том что украинцы трактуют это как принижение независимости Украины.

Чего то вспомнилось:
- Ты что - сдурел?! Зачем ты профессору биологии о голову бутылку пива разбил?!
- Этот козёл назвал меня гомиком!!!
- Не понял?!
- Он сказал что все люди относятся к биологическому виду ГОМО сапиенс!!!
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Так ничего удивительного. Языки-то разные. В русском тоже всё различается. Не говорят же на США или на Монголию. А говорят - в Штаты, в Монголию. Для украинцев В Украину - это норма. А для русских НА Украину - это норма. Не вижу смысла что-то менять.
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Деяким двоязичним невтямки, що підгорання "в\на" виключно в расєйській мові виникає.
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Я вище приводив приклад застосування на й в в одному реченнi.
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Пан став жертвою срунету? В українській мові "на" в географічному контексті не має негативних конотацій, а кацапи зі своїм ізьігом най самі мудохаються як "правильно" писати.
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Тема прибыли Польшей от реверсного(российского) газа за счет Украины не раскрыта!
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Поведение Европы напоминает крысу бегущую с тонущего корабля, Европа тоже готовится к большой войне россии против Украины, убирая транспортировку газа с территории Украины.
Европа могла бы защитить Украину пустив в НАТО, так нет же, не хочет, будет в стороне наблюдать за уничтожением Украины россией.
Вот такие у Украины "союзники", их поведение больше напоминает предательство.
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Спостерігати доведеться хіба що за розпадом орди, якщо вона зважиться напасти.
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Вы, как-бы заблуждаетесь в союзниках. Никакие они нам не союзники. У всех свои интересы. У многих - за счёт Украины. В частности за счёт Украины - подорвать экономическую мощь РФ. Украина разменная пешка в большой геополитической игре. И наши олигархи с западным миром - совсем не против её разменять.
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Мы с кацапской трубы и так газ не отбираем уже 1000 дней. 3 млрд. за транзит таки денежка, но ее можно и нужно компенсировать за счет РФ. Что и будет сделано. Транзит через Украину в РФ ведь не только по трубе, но и по путепроводам и ввести "компенсационный тариф" за провоз в РФ, за пролет над нашей территорией нам никто не сможет запретить. Еще что то придумаем - "голь на выдумки хитра". Потребности населения, даже при очень низкой сегодняшней энергоэффективности, Украина полностью покрывает за счет газа собственной добычи. Потеряет прежде всего вся Восточная Европа которая сидит на трубе из Рф через Украину. Теперь им придется платить в разы больше немцам. Монополистами, по сути, станут немцы. И они смогут в любой момент закрыть кран на берегу Балтийского моря и ввести такие тарифы за транзит, что полякам дурно станет! Кацапы кладут трубу, которая теоретически должна окупиться через 50 лет эксплуатации чисто в политических целях. Пусть. Увидите каким пшиком это все закончится в эпоху альтернативной энергетики и энергосбережения.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПрекращение транзита газа через Украину повышает риск расширенной агрессии со стороны России, - глава МИД Польши Чапутович
 
 
 
 
 
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