 Прекращение транзита газа через Украину повышает риск расширенной агрессии со стороны России, - глава МИД Польши Чапутович

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Польский министр подчеркнул, что Польша видит в "Северном потоке-2" существенную угрозу для мира и безопасности европейского континента не только с точки зрения углубления зависимости стран Европы от российских энергоносителей, но и перспектив эскалации агрессии РФ в отношении Украины.

По словам Чапутовича, когда транзит российского газа через территорию Украины будет прекращен, она потеряет и прибыли, и определенную защищенность от расширенной агрессии со стороны РФ.

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Он отметил, что позиция Польши относительно строительства газопровода "Северный поток-2" совпадает с общей позицией Европейской комиссии и остается неизменной. Она заключается в том, что "газовая" директива относительно расширения применения ее требований к подводным газопроводам должна распространяться на все газопроводы.

Чапутович заявил, что проект "Северный поток-2" не должен быть реализован.

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