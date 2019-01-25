 Порошенко ввел в действие секретное решение СНБО об итогах введения военного положения

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 декабря 2018г "Об итогах введения военного положения в Украине" (прилагается, тайно)", - говорится в тексте указа №17/2019.
Контроль за выполнением данного решения Совета нацбезопасности и обороны возложен на секретаря СНБО Александра Турчинова.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Напоминаем, военное положение вводилось в 10 областях Украины с 26 ноября по 26 декабря 2018 года.
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нихничего не понял
Интересно, Турчинов будет выполнять данное решение сразу или после выходных, в понедельник?
БОЖЕ, КАК ЖЕ кацапы ЖИВУЩИЕ В УКРАИНЕ И ВЫБРАВШИЕ СЕБЕ порошенку В КАЧЕСТВЕ СОЕВОГО БОЖЕСТВА ЛОХАНУЛИСЬ НА СВОЁМ НЕЗНАНИИ БАРВИСТОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ, И СВОЁМ ЖЕЛАНИИ УГОДИТЬ ЛИЧНО порошенке С ПОДАЧИ кацапа ,,антикалорадса" НАЧАВ НАЗЫВАТЬ порошенку ,,ПОРОХОМ".
РЕБЯТА кацапы, ТАК СТЕБАТЬСЯ НАД ЖИВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ, ТО ЕСТЬ БОЛЬШОЙ ГРЕХ. И ДО ТАКОГО НЕДОХОДИМ ДАЖЕ МЫ, ТЕ У КОГО К порошенке ТАКИ ЕСТЬ ОТКРЫТЫЕ ПРЕТЕНЗИИ.
ВЫ УЖЕ ВСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ХОТЬ ГОВОРИТЕ ПРАВИЛЬНО И УТОЧНЯЙТЕ ШО порошенко УЖЕ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПОРОХ-ОСТАННІ РЕШТКИ ПОМЕРЛОЇ ЛЮДИНИ.
И ДА.ТО ЧТО ВЫ, кацапчики, ЖИВЯ В УКРАИНЕ УЧИТЕ УКРАЇНСЬКУ, ТОЄ ДУЖЕ ФАЙНО.
НО ПОЖАЛУСТА УЧИТЕ НАШУ РІДНУ, РАЙДУЖНУ, БАРВИСТУ МОВУ ТЩАТЕЛЬНЕЙ !!!!!!!
ПО́РОХ 1, у, ч.
1. Дрібні тверді частинки, які зависають у повітрі або осідають на поверхні чого-небудь; пил, курява. Якось раз Андрій замітав той покій, що стіни обставлені книжками, й, стираючи порох із столу, зобачив на ньому кілька мідяків (Коцюб., І, 1955, 446); Погоничі вряди-годи ньокали, поганяючи вкриті потом та порохом коні (Н.-Лев., VII, 1966, 6); Вітер здійма порохи (Л. Укр., І, 1951, 151); На коні, чорний від пороху, під'їхав чотирнадцятирічний Сашко Половець (Ю. Янов., II, 1958, 174); * Образно. [Елеазар:] Ох, я додолу впав, як і святиня,.. І як тепер відбудувати тяжко святиню нашу, так нам тяжко встати із пороху невільницької га́ньби (Л. Укр., II, 1951, 145); // Найдрібніші частинки чого-небудь, порошкоподібна маса. Павло.. зняв з комина сухого тютюнового бадилля і став дробити його сікачем у вербовому кориті. Їдючий [їдкий] тютюновий порох заповнив усю хатину (Тют., Вир, 1964, 133); У паровому млині стояв гамір. Літав у повітрі білий густий порох від борошна (Шиян, Баланда, 1957, 23).
Як по́роху - дуже багато. - В тій річці пстругів, як пороху (Фр., III, 1950, 430).
◊ По́рох си́плеться з кого - те саме, що Порохня́ си́плеться з кого (див. порохня́). [Дідок:] Може, ти й підтопталася, а я ще потанцював би.. [Баба:] Та з тебе ж порох сиплеться! (Мам., Тв., 1962, 478); По́рохом піти́ - занепасти, зруйнуватися. - Сім'ю свою треба хазяйці так тримати, як мак у жмені: а то розсиплеться усе, порохом піде за вітром (Вовчок, І, 1955, 186); По́роху не дава́ти (не да́ти) па́сти (впа́сти) на кого - що - дбайливо оберігати, доглядати кого-, що-небудь, ніжно піклуватися про когось; Розпа́стися (розси́патися, розлеті́тися і т. ін.) на (у) по́рох (по́рохом): а) зруйнуватися. - Цілий замок до підмурівки розсипався на порох (Три золоті сл., 1968, 124); б) зникнути, загинути, пропасти без сліду. Прекрасний Києве на предковічних горах!.. За чорні всі діла Хай вороги твої розсиплються на порох! (Рильський, II, 1960, 221); [Гайдай:] Хіба я знаю, куди іти?.. Де берег мій?.. Тепер його нема. У порох розлетілось все (Корн., І, 1955, 76); Сте́рти (зіте́рти, розте́рти) на (у) по́рох - знищити цілком, зовсім. Хмара.. робилася тяжчою; здавалося,.. тягар упаде на землю і розвалить, розітре все живе на порох (Фр., IV, 1950, 339); [2-й з прохачів:] Ти б їх скрушив, тих вражих монтанівців, стер би в порох! (Л. Укр., II, 1951, 492); [Варпеховський:] Та я тебе зараз же на порох зітру! (Коч., II, 1956, 496); Ми всіх катів зітрем на порох, Повстань же, військо трударів! (Пісні.., II, 1956, 293); У (в) по́рох топта́ти - зневажати, паплюжити. В порох топчуть те, що мені святе, - А недоля й тьма все росте й росте (Фр., XIII, 1954, 235); Як по́рох у о́ці - про кого-небудь, хто дошкуляє, набридає, завдає прикрощів своєю присутністю. Так любить, як порох у оці (Номис, 1864, № 5076).
2. перен. Що-небудь не варте уваги, таке, що не має справжньої цінності й значення. Слова солодкі, - та хотів Я б поцілунків замість слів.. А слово?.. слово - порох, дим! (Л. Укр., IV, 1954, 81); Одно скажу: багатство - тлінь та порох, А торгувати братом - ох, брудота! (Крим., Вибр., 1965, 201); // рідко. Про людину - вживається перев., щоб підкреслити її тлінність або нікчемність. [Виночерпець:] Хай не гнівиться пан мій вельможний на пса нікчемного, на марний порох!.. Немає кубка з яшми! (Л. Укр., III, 1952, 147).
3. Останки, рештки померлої людини; прах. На марний порох мій не проливайте рік.. Тут не потрібний плач, даремний крик, Тут не до речі шана вся остання (Зеров, Вибр., 1966, 277).
РУССКОЕ СЛОВО ПРАХ КАК РАЗ ТО И ПОШЛО ОТ УКРАЇНСЬКОГО ПОРОХУ. 😂😂😂
нахрена о нем трендеть?
- Да?! А какая разница?
де не треба.
та її Ко.
Напевно звіт містить не стільки позитивні здобутки України у оборонному комплексі , а й стратегічні плани, які є дійсно утаємненими і кастратам з РФії їх необов"язково знати.
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как "Срамота" в соседнем мордоре.
совпадение?
не думаю.
2,500000 х на 40 претендентів = велика сума надходження бюджет
І саме головне, що 97,500000 грн. це суто іноземні інвестиції північного сусіда.
Однак цей подарунок Україна дуже "оцінила" у 2013 році.
А з 2014 о теперішній час взагалі рахує його "неоціненним".
Помиляются москалі українець має хорошу пам"ять.
А кацапська шелупень, яка лізе усюди без мила, буде розвіяна вітром.
Москалі! антиМайдану вже не буде, не має на це сподівань.
2,500000 х на 40 претендентів = велика сума надходження у бюджет
І саме головне, що 97,500000 грн. це суто іноземні інвестиції північного сусіда.
Однак цей подарунок Україна дуже "оцінила" у 2013 році.
А з 2014 о теперішній час взагалі рахує його "неоціненним".
Помиляются москалі - українець має хорошу пам"ять.
А кацапська шелупень, яка лізе усюди без мила, буде розвіяна вітром.
Москалі! антиМайдану вже не буде, не має на це сподівань.