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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (16195) СНБО (3153) военное положение (289)

 Порошенко ввел в действие секретное решение СНБО об итогах введения военного положения

Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие засекреченное решение Совета национальной безопасности и обороны от "Об итогах введения военного положения в Украине".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 декабря 2018г "Об итогах введения военного положения в Украине" (прилагается, тайно)", - говорится в тексте указа №17/2019.

Контроль за выполнением данного решения Совета нацбезопасности и обороны возложен на секретаря СНБО Александра Турчинова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За время действия военного положения в войска поставлено рекордное количество нового вооружения - около 300 единиц, - Полторак

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напоминаем, военное положение вводилось в 10 областях Украины с 26 ноября по 26 декабря 2018 года.

Также читайте: Порошенко одобрил тайное решение СНБО о государственном оборонном заказе

Источник: https://censor.net.ua/n3108370
 
   
 Топ комментарии
 
корткі підсумки -
- відтермінувати вибори не вдалося
- народ фейковий "ВС" зустрів зі сміхом ..))
- мантри про "пуцін нападьот" вже не канають ...
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Тут недавно наев рассказывал,что параша опять готовит нападение,разведка у них усиленна в 5 раз,не время для вп получается Порошенко ввел в действие секретное решение СНБО об итогах введения военного положения - Цензор.НЕТ 7039.Заколебал этот фарс соевый.Вп должно было обьявлено в 2014 году,когда пацаны гибли под Илловайском.Тогда Украинцы не испугались,ну а теперь и подавно.
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и выборы не перенес и с моряками неудобно получилось
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Та я поняв.Будеш гарлапанить,нехай син пороха і полк з кончі-заспи з гопніками розбірається
. Порошенко ввів у дію секретне рішення РНБО про підсумки введення воєнного стану - Цензор.НЕТ 1957
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Текст решения перехватили российские хакеры и слили Шнуру: "Ведь если в башне по...бень, то хоть...бень, хоть не ...бень"
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Контроль за выполнением данного решения Совета нацбезопасности и обороны возложен на секретаря СНБО Александра Турчинова. Источник: https://censor.net.ua/n3108370

Интересно, Турчинов будет выполнять данное решение сразу или после выходных, в понедельник? Порошенко ввів у дію секретне рішення РНБО про підсумки введення воєнного стану - Цензор.НЕТ 5789
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Порох - останні рештки померлої людини.
БОЖЕ, КАК ЖЕ кацапы ЖИВУЩИЕ В УКРАИНЕ И ВЫБРАВШИЕ СЕБЕ порошенку В КАЧЕСТВЕ СОЕВОГО БОЖЕСТВА ЛОХАНУЛИСЬ НА СВОЁМ НЕЗНАНИИ БАРВИСТОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ, И СВОЁМ ЖЕЛАНИИ УГОДИТЬ ЛИЧНО порошенке С ПОДАЧИ кацапа ,,антикалорадса" НАЧАВ НАЗЫВАТЬ порошенку ,,ПОРОХОМ".
РЕБЯТА кацапы, ТАК СТЕБАТЬСЯ НАД ЖИВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ, ТО ЕСТЬ БОЛЬШОЙ ГРЕХ. И ДО ТАКОГО НЕДОХОДИМ ДАЖЕ МЫ, ТЕ У КОГО К порошенке ТАКИ ЕСТЬ ОТКРЫТЫЕ ПРЕТЕНЗИИ.
ВЫ УЖЕ ВСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ХОТЬ ГОВОРИТЕ ПРАВИЛЬНО И УТОЧНЯЙТЕ ШО порошенко УЖЕ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПОРОХ-ОСТАННІ РЕШТКИ ПОМЕРЛОЇ ЛЮДИНИ.
И ДА.ТО ЧТО ВЫ, кацапчики, ЖИВЯ В УКРАИНЕ УЧИТЕ УКРАЇНСЬКУ, ТОЄ ДУЖЕ ФАЙНО.
НО ПОЖАЛУСТА УЧИТЕ НАШУ РІДНУ, РАЙДУЖНУ, БАРВИСТУ МОВУ ТЩАТЕЛЬНЕЙ !!!!!!!
ПО́РОХ 1, у, ч.

1. Дрібні тверді частинки, які зависають у повітрі або осідають на поверхні чого-небудь; пил, курява. Якось раз Андрій замітав той покій, що стіни обставлені книжками, й, стираючи порох із столу, зобачив на ньому кілька мідяків (Коцюб., І, 1955, 446); Погоничі вряди-годи ньокали, поганяючи вкриті потом та порохом коні (Н.-Лев., VII, 1966, 6); Вітер здійма порохи (Л. Укр., І, 1951, 151); На коні, чорний від пороху, під'їхав чотирнадцятирічний Сашко Половець (Ю. Янов., II, 1958, 174); * Образно. [Елеазар:] Ох, я додолу впав, як і святиня,.. І як тепер відбудувати тяжко святиню нашу, так нам тяжко встати із пороху невільницької га́ньби (Л. Укр., II, 1951, 145); // Найдрібніші частинки чого-небудь, порошкоподібна маса. Павло.. зняв з комина сухого тютюнового бадилля і став дробити його сікачем у вербовому кориті. Їдючий [їдкий] тютюновий порох заповнив усю хатину (Тют., Вир, 1964, 133); У паровому млині стояв гамір. Літав у повітрі білий густий порох від борошна (Шиян, Баланда, 1957, 23).

Як по́роху - дуже багато. - В тій річці пстругів, як пороху (Фр., III, 1950, 430).

◊ По́рох си́плеться з кого - те саме, що Порохня́ си́плеться з кого (див. порохня́). [Дідок:] Може, ти й підтопталася, а я ще потанцював би.. [Баба:] Та з тебе ж порох сиплеться! (Мам., Тв., 1962, 478); По́рохом піти́ - занепасти, зруйнуватися. - Сім'ю свою треба хазяйці так тримати, як мак у жмені: а то розсиплеться усе, порохом піде за вітром (Вовчок, І, 1955, 186); По́роху не дава́ти (не да́ти) па́сти (впа́сти) на кого - що - дбайливо оберігати, доглядати кого-, що-небудь, ніжно піклуватися про когось; Розпа́стися (розси́патися, розлеті́тися і т. ін.) на (у) по́рох (по́рохом): а) зруйнуватися. - Цілий замок до підмурівки розсипався на порох (Три золоті сл., 1968, 124); б) зникнути, загинути, пропасти без сліду. Прекрасний Києве на предковічних горах!.. За чорні всі діла Хай вороги твої розсиплються на порох! (Рильський, II, 1960, 221); [Гайдай:] Хіба я знаю, куди іти?.. Де берег мій?.. Тепер його нема. У порох розлетілось все (Корн., І, 1955, 76); Сте́рти (зіте́рти, розте́рти) на (у) по́рох - знищити цілком, зовсім. Хмара.. робилася тяжчою; здавалося,.. тягар упаде на землю і розвалить, розітре все живе на порох (Фр., IV, 1950, 339); [2-й з прохачів:] Ти б їх скрушив, тих вражих монтанівців, стер би в порох! (Л. Укр., II, 1951, 492); [Варпеховський:] Та я тебе зараз же на порох зітру! (Коч., II, 1956, 496); Ми всіх катів зітрем на порох, Повстань же, військо трударів! (Пісні.., II, 1956, 293); У (в) по́рох топта́ти - зневажати, паплюжити. В порох топчуть те, що мені святе, - А недоля й тьма все росте й росте (Фр., XIII, 1954, 235); Як по́рох у о́ці - про кого-небудь, хто дошкуляє, набридає, завдає прикрощів своєю присутністю. Так любить, як порох у оці (Номис, 1864, № 5076).

2. перен. Що-небудь не варте уваги, таке, що не має справжньої цінності й значення. Слова солодкі, - та хотів Я б поцілунків замість слів.. А слово?.. слово - порох, дим! (Л. Укр., IV, 1954, 81); Одно скажу: багатство - тлінь та порох, А торгувати братом - ох, брудота! (Крим., Вибр., 1965, 201); // рідко. Про людину - вживається перев., щоб підкреслити її тлінність або нікчемність. [Виночерпець:] Хай не гнівиться пан мій вельможний на пса нікчемного, на марний порох!.. Немає кубка з яшми! (Л. Укр., III, 1952, 147).

3. Останки, рештки померлої людини; прах. На марний порох мій не проливайте рік.. Тут не потрібний плач, даремний крик, Тут не до речі шана вся остання (Зеров, Вибр., 1966, 277).
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И да, кстати...
РУССКОЕ СЛОВО ПРАХ КАК РАЗ ТО И ПОШЛО ОТ УКРАЇНСЬКОГО ПОРОХУ. 😂😂😂
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если это есть секрет, Порошенко ввів у дію секретне рішення РНБО про підсумки введення воєнного стану - Цензор.НЕТ 8480
нахрена о нем трендеть? Порошенко ввів у дію секретне рішення РНБО про підсумки введення воєнного стану - Цензор.НЕТ 4437
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- Так он же болгарин
- Да?! А какая разница?
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Секреті не одного в могилу уложили.Ну если других вариантов нема,то шо уж. Порошенко ввів у дію секретне рішення РНБО про підсумки введення воєнного стану - Цензор.НЕТ 1762
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У зради масовий психоз купа смайлов, там
де не треба.
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Ця інформація не стільки для внутрішнього використання скільки для Сукабєєвій.
та її Ко.
Напевно звіт містить не стільки позитивні здобутки України у оборонному комплексі , а й стратегічні плани, які є дійсно утаємненими і кастратам з РФії їх необов"язково знати.

.
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и не каждая единица техники, особенно с Богдана, доезжает до фронта , своим ходом.
как "Срамота" в соседнем мордоре.
совпадение?
не думаю.
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А взагалом вибори президента дуже вигідна для країни справ.
2,500000 х на 40 претендентів = велика сума надходження бюджет
І саме головне, що 97,500000 грн. це суто іноземні інвестиції північного сусіда.

Однак цей подарунок Україна дуже "оцінила" у 2013 році.
А з 2014 о теперішній час взагалі рахує його "неоціненним".

Помиляются москалі українець має хорошу пам"ять.
А кацапська шелупень, яка лізе усюди без мила, буде розвіяна вітром.

Москалі! антиМайдану вже не буде, не має на це сподівань.
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А взагалом вибори президента дуже вигідна для країни справа.
2,500000 х на 40 претендентів = велика сума надходження у бюджет
І саме головне, що 97,500000 грн. це суто іноземні інвестиції північного сусіда.

Однак цей подарунок Україна дуже "оцінила" у 2013 році.
А з 2014 о теперішній час взагалі рахує його "неоціненним".

Помиляются москалі - українець має хорошу пам"ять.
А кацапська шелупень, яка лізе усюди без мила, буде розвіяна вітром.

Москалі! антиМайдану вже не буде, не має на це сподівань.
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Підсумки підводять, якщо вони є і є що підводить. А якщо українці ніяк не відчули і не побачили ні того воєнного стану, ні його підсумків, то їх можна знайти тільки в хворобливій уяві і секретному указі. До того ж незрозуміло, що це за підсумки, які ще й треба виконувать. А якщо підсумки вже є, то там вже виконувать нєхєр.
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Выходит, утечька все таки была, раз в прессу просочилась информация о секретном введении секретного решения об итогах...
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Інтернетні зрадофілітіки не одбивають дупля,навіщо вс був введений.Те що для діванних онолітєгів то залишилось не помітним,говорить про високий професіоналізм наших спецслужб.Які заходи відбувались в армії-то взаглі темний ліс.Хйло збирав радбез з приводу отримання Томосу,відкритим текстом грозили і обіцяли "кровавіє протівостоянія".Ну то й на добре вийшло.Собаки гавкають-а караван іде.
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Много моих знакомых , в первые дни обьявления военного положения , начали собирать рюкзаки не дожидаясь повесток .Так что россия не будет успевать гробы делать
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Довго гадав Гарант, що ж таке написати в тому указі про наслідки введення воєнного стану, а потім вирішив зробити його "таємним", щоб ніхто не дізнався, що ж він в ньому не написав...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко ввел в действие секретное решение СНБО об итогах введения военного положения
 
 
 
 
 
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