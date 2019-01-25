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Все про:обвинение (364) Ноздровская (95) Россошанский (16)

 Суд продлил арест Россошанскому, обвиняемому в убийстве активистки Ноздровской

Шевченковский районный суд Киева на два месяца продлил арест Юрию Россошанскому, обвиняемому в убийстве юристки Ирины Ноздровской в декабре 2017 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об  этом Громадському ТВ сообщил адвокат потерпевших Николай Бирюк.

Сторона обвинения обосновала ходатайство о продлении срока содержания под стражей рисками побега обвиняемого, давлением на свидетелей, уничтожением или искажением вещественных доказательств.

Сторона защиты отмечала, что риски о которых говорит прокуратура являются необоснованными, их подзащитный не виновен, а преступление совершили другие лица, установить которых не смогла полиция во время досудебного расследования. Также сторона защиты отмечала, что на месте преступления видеокамерами были зафиксированы и другие лица, транспортные средства, не установила полиция. Сам обвиняемый поддержал своих адвокатов.

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Суд продлил арест Юрию Россошанский, прокуратурой было зачитано обвинительное заключение. Также в ходе заседания стороны по делу определились с порядком исследования доказательств: сначала будет допрошены свидетели и исследованы вещественные доказательства стороны обвинения, затем допрошен потерпевших по делу, после этого допрошены свидетели и изучены вещественные доказательства стороны защиты, в последнюю очередь допросят самого обвиняемого.

Дело слушается с участием присяжных. Мужчине инкриминируют умышленное убийство, в случае доказательства вины ему грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы. Следующее заседание по делу состоится 18 февраля.

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Напомним, 1 января 2018 года журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской. Позже в Нацполиции подтвердили смерть Ноздровской.

Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости в отношении виновника ДТП - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения. Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.

8 января Нацполиция официально заявила о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской. 9 января суд арестовал подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской Юрия Россошанского - отца Дмитрия.

В августе прокуратура направила в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в отношении обвиняемого в убийстве активистки.

Источник: https://censor.net.ua/n3108369
 
 
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при Порошенко просто шквал убийств активистов,это нужно расследовать
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преступление совершили другие лица, установить которых не смогла полиция Источник: https://censor.net.ua/n3108369 - не змогла , чи не схотіла ?
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То. что дедушка взял на себя убийство уже понятно любому нормальному. Как и то, что его просто кинули. А теперь мусора во главе с доблестным генпрокугогом не знают, как из этой дупы вылезти....
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просто тягнуть час - сподіваються , що увага до процесу заслабне і справа розвалиться сама собою ...
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