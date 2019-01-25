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Все про:Венесуэла (113) Россия (71818) ЧВК_"Вагнера" (74) Мадуро (6)

 Наемники российской ЧВК "Вагнера" прибыли в Венесуэлу для охраны президента Мадуро, - Reuters

По данным источников, россияне находятся в Венесуэле с конца прошлой недели. Их цель – помешать противникам Мадуро, в том числе из рядов сил безопасности, захватить политика.

Об этом информагентство Reuters сообщает со ссылкой на три не зависящих друг от друга источника, информирует Цензор.НЕТ.

Журналисты утверждают, что два источника подтвердили факт прибытия наемников в конце прошлой недели. А еще один сказал, что видел в Венесуэле российских бойцов, но не может сказать, когда они прибыли и какова их роль.

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По словам источника, близкого к ЧВК "Вагнера", впервые наемники из РФ прибыли в Венесуэлу в мае 2018 года, накануне президентских выборов. А новая группа прибыла "недавно".

Глава комитета Общероссийского офицерского собрания Евгений Шабаев утверждает, что прибывших "около 400". По словам Шабаева, задача наемников – помешать сторонникам оппозиции, которые могут быть в том числе и среди сотрудников служб безопасности Венесуэлы, задержать Мадуро.

Шабаев утверждает, что члены ЧВК "Вагнера" прилетели в Венесуэлу из столицы Кубы Гаваны.

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Согласно данным Reuters, вечером 23 января из Москвы в Гавану вылетел российский самолет Ил-96. По информации агентства, воздушное судно принадлежит подразделению администрации президента России.

Министерство обороны России и Министерство информации Венесуэлы не ответили на запросы о комментариях по поводу наемников. Но представитель Кремля Дмитрий Песков сказал: "У нас нет такой информации".

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Напомним, 23 января Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом страны, потому что раньше парламент признал переизбрание действующего президента Николаса Мадуро на пост главы государства неконституционным. Сразу после этого президент США Дональд Трамп заявил, что признает Гуаидо новым временным президентом.

Госсекретарь США Майк Помпео в среду выступил с призывом в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро передать свои полномочия отстраненному от власти председателю Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуану Гуаидо.

Источник: https://censor.net.ua/n3108367
 
 
 Топ комментарии
 
Если это правда, то России хана, США это так не спустят.
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Ну хочеца, дэбилу, участвовать в мировой политике... Пусть мается, питерское ничтожество...
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Вова - игрок... с голой жопой. Жалкий педофил, типа меня, ребята, не забудьте... в Венесуэле...
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в Венесуэле его уже не забудут.
как и во многих других странах.
путя трупоед тот еще, козлобаран недоделаный.
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Якщо саМодуру подвинуть в Венесуєлі, то "роснафта" прогорить на 20 млрд $, ще частково прорить міноборони рф)
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сподіваюся там вони і залишаться, частинами ...Латінос, це вам сукам кацапським , не сирійські підлітки..
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Латиносы такое же лайно как и кацапы в рашке . Тот же дебильный совковый менталитет . Тупые ленивые и заносчивые . Они дважды на выборах проголосовали за Чавеса , а потом за Мадуру . Ждать от этого стада разумных действий не приходится .
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Судя по вашей риторике - украинцы дважды за Пэдро (латинос-транскрипция имени) не проголосуют)))
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Партийный кокс приехали защищать? Дональд, поджигай!
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И спрашивается- кого, суки ихтамнетские, вы защищаете? Диктатора который довёл страну до ручки. Там человек работая месяц, отсилы может купить лоток яиц. Как вам?...И только рашисты защищают такие режимы. Найманці російської ПВК "Вагнера" ​​прибули до Венесуели для охорони президента Мадуро, - Reuters - Цензор.НЕТ 7641
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Педофильно-нацистский дэбил хочет заблокировать добычу венесуэльской нефти... Ну не дурак?
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Як завжди.Заколотить війну,щоб перекрити потік нафти на ринок.Путіну потрібно 100 за барель зробити.
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видно,что ты уже давно в Украине не живешь: у нас уже неприлично говорить путин-порядочные люди говорят хуйло
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защитить от пары миллионов оголодавших сограждан они его не смогут по любому.
скорее всего, как много знающего, они его или попытаются вывезти, или пристрелят и спишут на протестантов.
причем второй вариант проще и дешевле
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Проще то проще, но они не дураки заработать звезды героев РФ, за которые к зряплате положены надбавки, так что скорей всего, по возможности постараются вывезти в Ростов
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интересно, а могут они вернуться на там же борту все назад? Хотя если кремировать.... Найманці російської ПВК "Вагнера" ​​прибули до Венесуели для охорони президента Мадуро, - Reuters - Цензор.НЕТ 9316
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Теоретически в в мусорное 10ти литровое ведро все поместятся.
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если кокс ими разбадяжить то кто-то даже нагреется ))
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А что, в Венесуэле с чернозёмами проблемы?
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застрелят вагнеровцы нового президента венесуэлы,
который на митингах в рубашке выступает ,да и дело с концом.

скажут , что недовольный народ стрельнул.

ну и новичек никто не отменял.
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Уго Чавеса отравили и этого ушатают .Главное чтобы на данном этапе Украину поддержали .
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Як це нагадує події 2013 року в Україні.
А почалось усе з нададання практичної допомоги радниками великогоПу.
"Музики" приїхали до Мадуро задовго до виборів, але як не сідали не вертіли
"квартет" не вдався ..........
Після допомоги москаля починається війна. А військовий контингент москалів вже є.

СПІВПАДІННЯ!..........
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Великий плюс "Вагнера" в тому, що їхтамнєт і можна їх хоч усіх перестрілять і перерізать.
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Вдалого полюваннятна рогате бидло, Венесуельським повстанцям, перебийте їх там усіх!!!
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Глава комитета Общероссийского офицерского собрания Евгений Шабаев утверждает, что прибывших "около 400.., но они уже все 200-ые".
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Подивіться но, на якому рівні ведеться політика нашим сусідом - шахматна партія на світовому рівні. Щоб там не казали, але Україні завжди бракувало професійної політичної еліти - в порівнянні: наша "політична еліта" - примітивні селюки, рагулі і бариги, для яких Україна - це тільки інструмент набити собі кишені і звалити до своїх родин на Захід.
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В українській мові немає слова "рагулі" - пишіть уже російською, не треба так мучитись.
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Я русин із Закарпаття, вибачте - українська мова для мене - нерідна, стараюсь, але важко, якщо ти не з дитинства мову вчиш.
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Вагнер-овцы после разгрома в Сирии выводов не сделали и решили повторить.
Набрали новый состав расходного материала и "наша песня хороша".
Их снова расхерачат вместе Мадурой набитым - вот и вся "шахматная партия"...
Московитам хочется думать, что они влияют на весь мир.
В реальности московия - отсталая страна-бензоклонка, работающая без выходных.
Попутно выёгиваясь то тут, то там - чтобы почесать воспалённое путинское самолюбие
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ага. твой путин так заигрался в шахматы, что вам россиянам теперь только и остается, что собирать валежник и облизывать гусеницы трактора раздавившего польские яблоки Найманці російської ПВК "Вагнера" ​​прибули до Венесуели для охорони президента Мадуро, - Reuters - Цензор.НЕТ 7404
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Их там нет, так шо можжа мачить и кансервировать. Найманці російської ПВК "Вагнера" ​​прибули до Венесуели для охорони президента Мадуро, - Reuters - Цензор.НЕТ 4585
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНаемники российской ЧВК "Вагнера" прибыли в Венесуэлу для охраны президента Мадуро, - Reuters
 
 
 
 
 
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