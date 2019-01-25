 Спасатели нашли в Карпатах заблудившегося лыжника из Германии - ГСЧС

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об сообщает Управление Госслужбы по ЧС в Закарпатской области.
Как говорится в сообщении УГСЧС , лыжника нашли в 18.13 в районе полонины Урда в направлении села Косовская Поляна Раховского района.
"Состояние здоровья туриста удовлетворительное, в медицинской помощи он не нуждается", - подчеркнули в УГСЧС.
смазка хорошая
Да и в других городах. Низкий уклон рятувальникам.
шлаг - это шланг только без н. ферштейн?
Запам*ятає відпочинок.
Думаю, знов приїде.