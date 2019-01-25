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 Спасатели нашли в Карпатах заблудившегося лыжника из Германии - ГСЧС

Поисково-спасательная группа обнаружила в Карпатах гражданина Германии, который заблудился. Состояние его здоровья удовлетворительное,

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об сообщает Управление Госслужбы по ЧС в Закарпатской области.

Как говорится в сообщении УГСЧС , лыжника нашли в 18.13 в районе полонины Урда в направлении села Косовская Поляна Раховского района.

"Состояние здоровья туриста удовлетворительное, в медицинской помощи он не нуждается", - подчеркнули в УГСЧС.

Также читайте: Трое потерявшихся лыжников найдены и спасены в Карпатах, - ГСЧС

Источник: https://censor.net.ua/n3108365
 
 
 Топ комментарии
 
В Карпатах, спасатели вообще умнички, свое дела знают и делают его отлично.
Да и в других городах. Низкий уклон рятувальникам.
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далековато лыжник от дома оказался.

смазка хорошая
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Пастор Шлаг так и не научился ходить на лыжах...
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далековато лыжник от дома оказался.

смазка хорошая
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Немец набухался, заблудился в Карпатах... нашли, отогрели, жив, здоров. Понравились ему украинские Карпаты.
Спасатели нашли в Карпатах заблудившегося лыжника из Германии - ГСЧС - Цензор.НЕТ 6147
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то кацапы блукали, теперь фрицы? Медом помазано...
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В Карпатах, спасатели вообще умнички, свое дела знают и делают его отлично.
Да и в других городах. Низкий уклон рятувальникам.
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Пастор Шлаг так и не научился ходить на лыжах...
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пастор - это такой поп.
шлаг - это шланг только без н. ферштейн?
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видимо добротная куртка спасла мужика....в синтепоне я б там не ходил...
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Холлофайбер и вперед. Хотя я в Заполярье ходил лыжный поход в совковом ватнике, который снимал через полчаса после начала движения и в варежках из парашютки на двойном синтепоне. Днем -30, ночью -40.
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там походу аномальная зона образовалась
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Пора уже принимать Закон...что бы такие туристы копенпенсировали затраты на свое спасение...
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Схоже що з'явився новий вид екстстріму - заблудись в Карпатах.
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Може туди якось кацапських іхтамнєтов заманити? Чимало їх там замочили наші герої у 40-50-х роках минулого століття.
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Добре, що живий.
Запам*ятає відпочинок.
Думаю, знов приїде.
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