 Спасатели нашли в Карпатах заблудившегося лыжника из Германии - ГСЧС

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об сообщает Управление Госслужбы по ЧС в Закарпатской области.

Как говорится в сообщении УГСЧС , лыжника нашли в 18.13 в районе полонины Урда в направлении села Косовская Поляна Раховского района.

"Состояние здоровья туриста удовлетворительное, в медицинской помощи он не нуждается", - подчеркнули в УГСЧС.

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