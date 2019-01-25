 По требованию посольства Украины возле усыпальницы Роксоланы в Стамбуле убрали текст о ее русском происхождении. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук посольства Украины в Турции.

"Постепенно восстанавливаем историческую правду: по обращению Посольства турецкая сторона изъяла текст надписи о якобы русском происхождении жены султана Сулеймана Первого Роксоланы у ее усыпальницы в мечети Сулеймание", - говорится в сообщении.

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