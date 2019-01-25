 По требованию посольства Украины возле усыпальницы Роксоланы в Стамбуле убрали текст о ее русском происхождении. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук посольства Украины в Турции.
"Постепенно восстанавливаем историческую правду: по обращению Посольства турецкая сторона изъяла текст надписи о якобы русском происхождении жены султана Сулеймана Первого Роксоланы у ее усыпальницы в мечети Сулеймание", - говорится в сообщении.
Роксолана
Родилась: 1502 г., Рогатин - город на Украине, административный центр Рогатинского района в Ивано-Франковской области.
веке, после падения Византийской империи и после образования в Крыму татарского
ханства (осколка Орды, которое попало в вассальную зависимость от Турции),
свободная мирная жизнь в причерноморских степях стала невозможной. В
польско-литовском государстве существовал обычай отдавать города с поселениями
под управление лиц знатного рода, которые назывались старостами. В начале 16
века появляются староства черкасское и каневское, а в них военное сословие под
названием казаков. Самая территория, занимаемая этими староствами, стала называться
Украиной. Потом
это название переходит на всё пространство до Днестра. По мере расширения
казачества оно распространяется и на Киевскую землю и на левый берег Днепра.
И Германии тоже...
Перша- Роксолана,вона відкрила жіночий султанат.
Потім була Хатідже Турхан Натісе( подолянка Надія) ,дружина султана Ібрагама І і матір султана МехметаІV.Вона одна із небагатьох султанш, яка має донині свій мавзолей у Стамбулі.
Далі-українка Шехсувар Султан (Марія ),дружина султана Мустафи ІІ, і мати Османа ІІІЄ цікава стаття "Украинский султанат" в Османской империи