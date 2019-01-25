EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Фоторепортаж, За рубежом
  17109  212
Все про:посольство Украины (193) Турция (2058)

 По требованию посольства Украины возле усыпальницы Роксоланы в Стамбуле убрали текст о ее русском происхождении. ФОТО

Возле усыпальницы жены турецкого султана Сулеймана Первого Роксоланы в Стамбуле убрали надпись, в которой говорилось о ее русском происхождении.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук посольства Украины в Турции.

По требованию посольства Украины возле усыпальницы Роксоланы в Стамбуле убрали текст о ее русском происхождении 01

"Постепенно восстанавливаем историческую правду: по обращению Посольства турецкая сторона изъяла текст надписи о якобы русском происхождении жены султана Сулеймана Первого Роксоланы у ее усыпальницы в мечети Сулеймание", - говорится в сообщении.

Смотрите: Кубив, Климкин и Нищук посетили в Стамбуле могилу представителя правительства УНР в эмиграции Мурского. ФОТО

По требованию посольства Украины возле усыпальницы Роксоланы в Стамбуле убрали текст о ее русском происхождении 02

Источник: https://censor.net.ua/n3108364
 
   
 Топ комментарии
 
Як не брехнуть , так не дихнуть ! Гоньба КАКцапам !
 показать весь комментарий
 
У Скобаєвої зливний бачок розірве...
 показать весь комментарий
 
По вашій лексиці відразу впізнаєш розумну людину
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
Надо не убрать текст, а исправить.
Роксолана
Родилась: 1502 г., Рогатин - город на Украине, административный центр Рогатинского района в Ивано-Франковской области.
 показать весь комментарий
 
 
Область была названа в честь Ивана Франко...
 показать весь комментарий
 
 
В 15
веке, после падения Византийской империи и после образования в Крыму татарского
ханства (осколка Орды, которое попало в вассальную зависимость от Турции),
свободная мирная жизнь в причерноморских степях стала невозможной. В
польско-литовском государстве существовал обычай отдавать города с поселениями
под управление лиц знатного рода, которые назывались старостами. В начале 16
века появляются староства черкасское и каневское, а в них военное сословие под
названием казаков. Самая территория, занимаемая этими староствами, стала называться
Украиной. Потом
это название переходит на всё пространство до Днестра. По мере расширения
казачества оно распространяется и на Киевскую землю и на левый берег Днепра.
 показать весь комментарий
 
 
Ми круті старожили.До 1861 не існувало Італії.
 показать весь комментарий
 
 
Как единого государства... да...
И Германии тоже...
 показать весь комментарий
 
 
Юр,мало того,що не існувало до 1861 такого поняття,як «держава Італія»,так і саме слово «Італія»походить з грецького-«теля»(син корови).Тому «Україна»-і старше і благородніше.
 показать весь комментарий
 
 
Взагалі то було кілька українок-султанш Османської Імперії.
Перша- Роксолана,вона відкрила жіночий султанат.
Потім була Хатідже Турхан Натісе( подолянка Надія) ,дружина султана Ібрагама І і матір султана МехметаІV.Вона одна із небагатьох султанш, яка має донині свій мавзолей у Стамбулі.
Далі-українка Шехсувар Султан (Марія ),дружина султана Мустафи ІІ, і мати Османа ІІІЄ цікава стаття "Украинский султанат" в Османской империи
 показать весь комментарий
 
 
Наступний крок - відновлення напису, але вже про її українське походження.
 показать весь комментарий
 
 
Краще б зазначити,що нема країни "росія",а є московія-тартарія.
 показать весь комментарий
 
 
Xотите сделать свoе телo кpaсивым как у спopтсменов? Знaкомый pаccказал как подкачать тело не ходя в тренажёрку и не сидя на изнурительных диетах, пoвеpьте этo сaмый инновациoнный и действенный спoсoб. вот мой pезультaт за две недели (извините за спам)! ---- https://upl.pp.ua/vspres
 показать весь комментарий
 
Одна из первых представительниц древнейшей профессии из Украины.
 показать весь комментарий
 
Россия - театр абсурда . Своих достойных людей там уничтожают, низводят до уровня животных . А чужих знаменитостей присваивают, крадут исторические ценности любой ценой, чтоб не так было заметно что сами они потомки вурдалаков, безродные выродки . Тпху ...
 показать весь комментарий
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовостиФоторепортажПо требованию посольства Украины возле усыпальницы Роксоланы в Стамбуле убрали текст о ее русском происхождении. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх