 Комментарии о запрете баллотироваться в Высший совет правосудия для членов Совета основаны на незнании законодательства, - адвокаты

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Українським Новинам сообщили адвокаты.

В феврале будет проведен съезд адвокатов, от которых могут быть избраны два представителя в ВСП. От адвокатского сообщества в ВСП претендуют 5 адвокатов, среди них — действующие члены Павел Гречковский и Алексей Маловацкий. Гречковский был наначен в Высший совет юстиции съездом адвокатов в 2015 году, Маловацкий — назначен в ВСЮ Верховной Радой.

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"Воспринимать комментарии подобных "специалистов" нужно с иронией и пониманием, что они комментируют не потому, что знают законодательство, а потому, что им нужно что-то громко заявлять, чтобы привлечь к себе внимание. Причем, это должна быть обязательно сенсация и "зрада". К сожалению, в последнее время активисты решили, что разбираются во всех тонкостях законодательства куда лучше, чем правоведы. В данном случае, самопровозглашенные эксперты и активисты, не читая внимательно конституцию и законы, решили, что они грамотнее адвокатов, в том числе, тех, которые подали документы как кандидаты в состав Высшего совета правосудия", - сказал адвокат, член Совета адвокатов Украины Игорь Черезов.

"Не хочу цитировать азы норм права и Конституции, но могу сказать, что нет никаких правовых препятствий как для подачи, для принятия документов и избрания. Похоже, что некоторые члены Общественного совета добропорядочности, при всем уважении к этому органу и его миссии, не разобрались в ситуации. Я бы посоветовал им попробовать еще раз перечитать Конституцию и законодательство, ну или обратиться за консультацией действительно к специалисту в области права. Не нужно комментировать то, в чем слабо разбираешься, дабы не выглядеть дилетантом в глазах опытных юристов и потом оправдываться с глупым лицом или прикрывать свою малограмотность громкими криками "зрада"- сказал адвокат.

Адвокат Александр Дульский считает, что законодательство не запрещает кандидатам, которые подали свои документы в ВСП, избраться в Совет от съезда адвокатов.

"В Конституции четко отмечено, кто может избираться и куда. Несмотря на это, тиражируется абсолютно безграмотная интерпретация о каком-то чуть ли не конституционном запрете избираться Гречковскому и Маловацкому. Даже если такую версию озвучивают члены уважаемого Общественного совета добропорядочности, это все равно юридическая ересь. Я как юрист заявляю, что законодательных ограничений у граждан Гречковского и Маловацкого быть избранными в члены ВСП в установленном законом порядке, не существует. Читать нужно не одну статью Конституции, больше подсказок давать не буду", - считает Дульский.

Ранее, член общественного совета добропорядочности по оценке судей и кандидатов в судьи, выпускник программы "Адвокат майбутнього" Дмитрий Остапенко в соцсети Facebook заявил, что действующие члены Высшего совета правосудия Гречковский и Маловацкий в нарушение Конституции, второй раз пытаются попасть в высший орган судейского ветви власти.

Как сообщали Українські Новини, член ВСП Гречковский снова претендует в Высший совет правосудия. Всего 5 кандидатов претендуют в ВСП.

Ранее, 19 декабря, Высший совет правосудия выбрал трех новых членов на съезде.