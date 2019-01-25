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Все про:канализация (61) Россия (71826)

 Жителей российского села заблокировал ледник из фекалий. ФОТО

Жители нескольких домов в селе Большое Баландино (Челябинская область) оказались отрезаны от своих придомовых построек после оледенения, вызванного разливом фекальных вод.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Лента.ру, об этом сообщает местное издание "Сосновская Нива".

Замерзшие нечистоты из канализационной ямы заблокировали двери придомовых построек в двух дворах и лишили хозяев возможности ими воспользоваться. Причиной разлива стала устаревшая инфраструктура: выгребная яма, которую используют 17 семей из многоквартирного двухэтажного дома, была сделана более 30 лет назад. Кроме того, в доме нет управляющей компании, и жильцы пользуются услугами общей канализации.

Как пояснили жители дома, они получают квитанции лишь за газ, электричество и вывоз мусора: за выкачиванием канализации нужно следить сообща, и они решили назначить человека, ответственного за сбор денег с каждой квартиры. Однако после того, как тарифы выросли в несколько раз, жители начали возмущаться и отказываться от услуг ассенизаторов.

Жителей российского села заблокировал ледник из фекалий 01

"Кому надо связываться и нервы портить, когда у других на все деньги есть, а чтобы за ассенизацию заплатить — нет. Вот год начался, каждый сам нанимает. (...) некоторые вообще никогда денег не давали и машину не вызывали. Говорят, что это не их проблемы", — рассказали жильцы. Они также выразили опасение, что из-за отсутствия центрального водопровода могут загрязниться источники питьевой воды.

Глава Долгодеревенского сельского поселения Александр Желтов заявил, что "оказывать бесплатные услуги на ассенизацию сейчас никто не может". Администрация Сосновского муниципального района распорядилась создать комиссию, которая проведет конкурс по отбору управляющей компании для пострадавшего от разлива фекалий дома.

11 января аналогичная ситуация возникла в селе Чигири (Амурская область): нечистоты из переполненных септиков вылились на улицу населенного пункта и потекли вниз. Позднее они заледенели, образовав "горку", с которой начали кататься дети. К очищению септиков была привлечена сторонняя строительная компания. Местные власти направили обращение в прокуратуру, а также в государственную жилищную инспекцию региона для аннулирования лицензии управляющей компании, прекратившей выплаты за откачку септиков трех многоквартирных домов.

Источник: https://censor.net.ua/n3108362
 
   
 Топ комментарии
 
На кацапсячих сайтах идет бурное обсуждение этой картинки.
Читал, угорал со смеху Жителей российского села заблокировал ледник из фекалий - Цензор.НЕТ 9941
Жителей российского села заблокировал ледник из фекалий - Цензор.НЕТ 6015
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Засранцы с обосраными жопами..
А они бля р первенстве в мире бредят..
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ну они ж по духовности первые, а не по туалетной бумаге
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Єта--разсьєя,сінок.Родьєну ні вібірають.Тім болії--вЯлікую і скрьєппную,лішьнєхраммассоммне ю.
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А чому в цього ісконарусккава півня лише одненька голівка?Ні скр"єппна єта.Кацапи вкрали собі двоголового.
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Как многа в єтам словє...
І чуств, і болі, і мечтьі...

Фєкалія радная - єта тьі
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Желаю всем кацапам масковии утонуть в собственном дерьме! И мир сразу станет чуточку чище и добрее... Жителів російського села заблокувала крижина з фекалій - Цензор.НЕТ 4334
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У них і мова фекальна. Все через "как". Какні удівітєльно, какні пєчально, какні странно, какні круті.
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Сталагмиту нашёлся достойный конкурент.
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Фекалии,уже скоро станут наравне с матрешками ,кокошниками и балалайками,как национальный символ растиковой федераски
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Воно наче й так.Але:матрошок і балалайки кацапи скр"єппна вкрали(присвоїли) від інших народів,а фекалії--єдине ВЛАСНЕ досягнення цих кривавих шакалів.Всі загарбані землі кацапи заср.ли.
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Большое Баландино...уже и без фекального ледника само название вызывает смех. Олицетворение русской мечты - большой миски баланды.
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То від слова баланда - помиї. Але впевнений, якась курва на кацапТБ каже на італійский манір - БаландИно, або ж натякаючи на брехливу свою кацапську історію - БаландінО
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На самом нижнем этаже какой-то барин живет-балкон целый и даже с остеклением Жителів російського села заблокувала крижина з фекалій - Цензор.НЕТ 6873
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Пракятий хахол.Сала жьрьйоть ,а мнє ні дайоть.І воткі ні пйоть,с.ка.
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Мммда уж. Не успел по сирии тему закрыть, а тут еще и венесуэла и хохлы еще...дел за гланды!
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На в"єррьна з кріммнашя няшя пальтрьєтт нєкалашькі прє ташьчіла.Вось і мєраточьєть...
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.."Некоторые говорят,что это не их проблемы".. Вот так во всем у кацапской дичи. Понас@рают во всех странах,где только можно,а потом-"ненашипраблемы","ихтамнет" и "какиевашидакасательстфа".
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Мне больше нравится вот это название новости
Жителей российского села заблокировал ледник из фекалий - Цензор.НЕТ 2982

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Я думаю что обычный еврейский в подполье...якутского за такое самого в говне заморозят...
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Вот это новость! То очком разведчика кацапского "радуют", то дерьмом !!! Перефразируя известную фразу, можно сказать: "В Украине только и разговоров ,что о жопе и дерьме...". Ты цензор о "дерьме" внутреннем лучше б рассказывал, что изнутри страну съедает, нам чужое на куй не нужно!
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Ну не одной же Московии рассказывть своему народу что там у соседей...
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вот тут ты прав, дерьма ватного у нас хватает, камуняцкие метастазы еще полностью не удалены но процесс бежит
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Була у справах у расєйських єпєнях. Нє чєлябінськ, конєчно, но дыбилов в кизячих шапках - дофига. Так вот. Минимум 5 раз за один день слышала Казку "Плакала". Шо це? Може ми их песнями замордуем?!
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На кацапсячих сайтах идет бурное обсуждение этой картинки.
Читал, угорал со смеху Жителей российского села заблокировал ледник из фекалий - Цензор.НЕТ 9941

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КАКІ ї адухатварйония кацапския азійські рила...
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я уже представляю себе, во что они Марс превратят......
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Реалії сьогодення показують, що мокшане "потомки" марсіан. Там засрали, і тут продовжують....
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Кто, кацапы? Да они со своими технологиями позапрошлого века хрен туда долетят. Посмотрите как они нард через речку переправляют. Это было снято в Ямало-Ненецком автономном округе.
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Одесса ул Проселочная пол года выливалась канализация на дорогу создавая потом по бампер авто и нифига... сейчас стоит будка с дежурным следящим за насосом как временное решение и хрен его знает сделают ли.... а тут блять в рассии, в СЕЛЕ, нашли сенсацию.
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Надо срочно укреплять границу. Когда их переполнит что б нам не перелилось
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Наконецто )) как дрлго я ждал продолжения серий про фекальный сталагмит и фекального петуха )) Радует Рашка, если речь идет о говне в ней всегда можно быть уверенным ))
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Сэкономят на электроэнергии - смогут продукты там хранить, холодильники не нужны...)
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если бы Петр Первый в Европу не поехал, они бы до сих пор думали что лучше лопуха в поле ничего не придумаешь...
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зимой с лопухами траблы, не растут, поэтому и радость от них как бы это сказать - "сезонная".
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" Позднее они заледенели, образовав "горку", с которой начали кататься дети. " Источник: https://censor.net.ua/n3108362
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Дохєра букафф... расея та гімно- речі тотожні. І нічого тут розсусолювати... Жителів російського села заблокувала крижина з фекалій - Цензор.НЕТ 9058
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патаму шо все сливные бачки в Орде используются не по прямому назначению.

Это рот Скабеевой
Жителів російського села заблокувала крижина з фекалій - Цензор.НЕТ 9399
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Жителей российского села заблокировал ледник из фекалий. ФОТО

Не нужно давать подобные темы. Давайте лучше как на россии хорошо, ну так что бы как можно больше кацапов и хохлов-янычар уехало на россию. Ну на пример Путин поручил упростить получение российского гражданства ...
Тогда и будит Украина. Иначе не как ...
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А в моей стране все есть: есть в ней нефть и газ в ней есть
Уголь есть и никель есть, алюминия ни счесть.
Есть в ней: золото, алмазы, изумруды и топазы,
Как же так в стране всё есть, а народу нех#р есть,
Как же так всё есть в стране, а народ живет в г@вне.
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Який "нарот"--таке й житіє.Г.вно у г.вні.Всьо логічно.Хоча й тужаться,що очінь вЯлікия і що хромосомка зайва є...
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Короче кому айсберг,а кому ледник из фекалий.
Жителів російського села заблокувала крижина з фекалій - Цензор.НЕТ 9293
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Вот она, скрепная духовность! Гавно заледенело, скрепилось... Ну а дух такой, что только местным привычно
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гундя зараз бовкне, що то чюда. і ломонуться козломорді прикладатися до міроточива.
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Розповідав немолодий українець як його після закінчення меліоративного технікуму чи інститута "распрєдєлілі" кудись за Урал, у тамтешній "гідроводхоз". І окрім інженерних споруд, той "-хоз" опікувався і асенізаційною службою. А обласному центрі їздили "екіпажі" - 2 особи + 1 кінь. Більш досвідчений обозник називався "черпало". Він мав відерце на голоблі, яким "черпав" і зливав у велику діжку. Другий член екіпажу називався "На подхвате", він один мав витягнути ту діжку вгору і передити у цистерну. У колекції фаховий фольклору "золотарів" була така приказка: "Так и сдохнешь на подхвате, не дождешься черпака!"
Привілеї "черпали" полягали в тому що саме він приймав гроші в замовників. І якщо відром зачерпне якийсь трофей (траплялося що й пістолет), то мав переважне право на той трофей.
Ось така х*ня, малята!
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Була інфа в якомусь великому місті паРаши влада прибрала сміттеві контейнери, сміття треба викидати тільки прямо у сміттевоз, довги черги щоб викинути сміття. Хто викинув на вулицю не дочекавшись сміттевоза штраф.
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Если честно, то московитам далеко до этих девах на фото, которое сделано на музыкальном фестивале в Британии в 2011 году. И явно девчонки упились не шмурдяком, а вискариком. Люди просто вышли за рамки норм поведения, так сказать для разбавления серости будней. А в московии это ежедневная правда жизни 😉.
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Цікпво аж до всрачки. Може, їм яка допомога потрібна, майстер-клас скульптора з Якутії? Цензор, ти вже навіть не жовта преса!
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Да, повезло людишкам, что уж там говорить.
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Подождите, что-то я не понимаю. А разве это не основная из российских скреп - жить в дерьме? В чём проблема?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЖителей российского села заблокировал ледник из фекалий. ФОТО
 
 
 
 
 
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