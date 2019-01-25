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 Происшествия, Общество, За рубежом
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Все про:картина (167) ограбление (1192) украинцы (2927) Вена (50)

 Вор-украинец похитил картину Ренуара стоимостью 120–160 тысяч евро из аукционного дома в Вене, его задержали

59-летнего гражданина Украины ранее уже судили на родине за похищение картины Айвазовского. По данным следствия, у него было еще как минимум 2 соучастника.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

По данным представителя земельного суда Вены, подозреваемый был задержан в Амстердаме в середине декабря 2018, 28 декабря его передали в Вену, и сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украина возвращает из США картину, вывезенную во время Второй мировой войны, – посольство

Как сообщают австрийские СМИ, мужчина, очевидно, специализируется на похищении произведений искусства. В 2005 году он был осужден в Украине за похищение из музея картины Ивана Айвазовского.

Во время задержания в амстердамском отеле также была обнаружена сумка, в которой, согласно данным с камер наблюдения аукционного дома, воры и вынесли картину. Поиски двух соучастников преступления продолжаются. Потенциальный покупатель похищенной картины может находиться в Северной Европе.

Также на Цензор.НЕТ: В российском Екатеринбурге посетительницы художественной выставки повредили картины Сальвадора Дали и Франсиско Гойи, пытаясь сделать фото. ВИДЕО камер наблюдения

Картина Ренуара была похищена 26 ноября 2018 года из здания аукционного дома Dorotheum в Вене.

Камеры наблюдения зафиксировали, как трое мужчин зашли в Dorotheum и целенаправленно пошли на второй этаж, где была размещена картина. Злоумышленники вырезали полотно 1895 года размером 27 на 40 см прямо из рамы, после чего покинули здание. Кражу позже обнаружил работник аукционного дома.

Источник: https://censor.net.ua/n3108359
 
 
 Топ комментарии
 
Шаровари це одяг козаків, в тому числі і донських, на тій же західній Україні шароварів ніколи не носили, не повторюй кацапську беліберду.
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Думаю, что педерашенскими ксивами...
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Всё-таки тянет украинцев к €вропейской культуре и ничего с этим нельзя поделать...
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Всё-таки тянет украинцев к €вропейской культуре и ничего с этим нельзя поделать...
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Головне що перепрофілювався з творчості азіата Айвазяна
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он что был в вышиванке, шароварах, а в кармане был метровый шмат сала и 30 литровый бытыль самогона?.. название статьи как из сюжетов Скобеевой..
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Шаровари це одяг козаків, в тому числі і донських, на тій же західній Україні шароварів ніколи не носили, не повторюй кацапську беліберду.
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А в Венесуэле уже титушки с автоматами.
Вор-украинец похитил картину Ренуара стоимостью 120–160 тысяч евро из аукционного дома в Вене, его задержали - Цензор.НЕТ 4470
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11 minutes agoSourceYevgeny Shabayev, leader of a local chapter of a paramilitary group of Cossacks with ties to Russian military contractors, said he had heard the number of Russian contractors in Venezuela may be about 400.
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24 minutes ago - 10°30′N 66°55′W
Private military contractors who do secret missions for Russia flew into Venezuela to beef up security for President Nicolas Maduro, according to Reuters
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От придурки, звідти точно ніхто не буде перти їх трупи в Рязань.
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Угум. Он хоть и пидр, но непроверенного не вбрасывает. По крайней мере по Сирии замечен не был.
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Я теж, про Сірію чи Венесуелу читаю, про Україну пропускаю.
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а почему не пишут что вор из одной из стран СНГ а так прямо - вина доказана так быстро! неужели суды так умеют ?
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Ну больше некому наверное..Либо вор,либо запроданець.
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теперь ребята отдохнут в тамашней тюрме с размахом - она как наш пансионат Вор-украинец похитил картину Ренуара стоимостью 120–160 тысяч евро из аукционного дома в Вене, его задержали - Цензор.НЕТ 8729
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Ну это по нашему, по европейски, точнее по южноевропейски, а еще точне по сицилийски (наши бандюки хотят под них косить)...кацап бы порезал бритвой из хулиганских побуждений Вор-украинец похитил картину Ренуара стоимостью 120–160 тысяч евро из аукционного дома в Вене, его задержали - Цензор.НЕТ 7005
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Я читаю комменты и удивляюсь Написано черным по белому 59-летний гражданин Украины. Что не понятно? В семье не без урода. Хотелось, чтобы его судили по австрийским законам и не выдали нам. Там он получит лет 45. А нам он на ...й не нужен.
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Власник українського паспорта і українець - це поняття нетотожні.
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Отжешь падлюка! Разберите его на органы.
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Хрін його знає, що то був за "українець". До вкрадення картини Айвазовського були причетні Гужва та Філоненко, перший не був засуджений, бо начеб-то мав алібі, бругий був, хоча вважався агентурою ментів у колі "чорних колекціонерів", а мож був і тим, і іншим, одне другому не заважає. Так от Філоненко такий собі "українець", скоріше єврей.
Писали б вже громадянин України замість "українець", це було б набагато точніше.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВор-украинец похитил картину Ренуара стоимостью 120–160 тысяч евро из аукционного дома в Вене, его задержали
 
 
 
 
 
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