 У бизнеса отбирают деньги на потребности "Укрзализныци", - глава ассоциации собственников вагонов Криворучко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина" сказал глава Ассоциации собственников вагонов Александр Криворучко.

"У бизнеса, по факту, забирают деньги на потребности "Укрзализныци". Нам очень часто рассказывают о том, что повышение необходимо для того, чтобы компенсировать убытки "Укрзализныци" по пассажирскому направлению, которое несет порядка 10 миллиардов гривен убытков для госмонополии. Ну, тогда давайте будем говорить откровенно о том, что каждая поездка каждого обычного украинца на железной дороге спонсируется не правительством Украины, а каким-то грузоотправителем грузовым, который платит больше для того, чтобы мы ездили дешевле, мы ездили с какой-то компенсацией и так далее", - сказал он.

По мнению Криворучко, если УЗ не может снизить тарифы на пассажирские перевозки, должна выводить какие-то функции в оутсорцинг.

"Если она понимает, что перевозка пассажиров на этом участке убыточна, пускай прорабатывает вопросы передачи этого направления, например, в какие-то частные руки, в которых это направление сможет зарабатывать деньги. Я не говорю про железнодорожный сегмент, пускай это будет автотранспорт. Есть участки, на которых автотранспорт вполне конкурирует по цене, как вы правильно говорите, с железной дорогой", - добавил он.