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 Экономика
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Все про:Укрзализныця (1542) вагоны (84)

 У бизнеса отбирают деньги на потребности "Укрзализныци", - глава ассоциации собственников вагонов Криворучко

У бизнеса, по факту, забирают деньги на потребности "Укрзализныци".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина" сказал глава Ассоциации собственников вагонов Александр Криворучко.

"У бизнеса, по факту, забирают деньги на потребности "Укрзализныци". Нам очень часто рассказывают о том, что повышение необходимо для того, чтобы компенсировать убытки "Укрзализныци" по пассажирскому направлению, которое несет порядка 10 миллиардов гривен убытков для госмонополии. Ну, тогда давайте будем говорить откровенно о том, что каждая поездка каждого обычного украинца на железной дороге спонсируется не правительством Украины, а каким-то грузоотправителем грузовым, который платит больше для того, чтобы мы ездили дешевле, мы ездили с какой-то компенсацией и так далее", - сказал он.

По мнению Криворучко, если УЗ не может снизить тарифы на пассажирские перевозки, должна выводить какие-то функции в оутсорцинг.

"Если она понимает, что перевозка пассажиров на этом участке убыточна, пускай прорабатывает вопросы передачи этого направления, например, в какие-то частные руки, в которых это направление сможет зарабатывать деньги. Я не говорю про железнодорожный сегмент, пускай это будет автотранспорт. Есть участки, на которых автотранспорт вполне конкурирует по цене, как вы правильно говорите, с железной дорогой", - добавил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3108358
 
 
 Топ комментарии
 
Підняття тарифів та цін - основний результат "потужних" реформ.
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это само-собой... на зло врагам из кремля.
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шо цей тезка) собі дозволяє?!
він що ахєнт/рука хуйла??? в Україні вже 121)))місяць іде зростання економіки!!!
і корупція, практично))), подолана!
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Ну конечно...чего ныть...там с их зарплатами и дивидендами при убытках, с семейкой упырей Дубневичей и им подобных очень нужны ваши бабки. зато есть порошенко и томос.
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А что такое, он деньги честно зарабатывает гастролями с Шоу туром томос...Вот сейчас поедет с новыми ЕС и НАТО...... У бізнесу відбирають гроші на потреби "Укрзалізниці", - глава Асоціації власників вагонів Криворучко - Цензор.НЕТ 6475
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Правильно.Главное посрать на Пороха...Скабеевой привет передай
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Мне насрать, а вот тебе лизать дупу карамельную не долго осталось.
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"Ассоциация собственников вагонов" это уже звучит как анекдот...
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Якщо спитати, де вони ті вагони взяли, то дісно анекдот буде!)
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Почти все грузоотправители в нашей стране имеют свой вагонный парк. То есть покупали эти вагоны у производителя Лисичанске.
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Підняття тарифів та цін - основний результат "потужних" реформ.
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27 років у Укрзалізниці відбирали гроші на потреби бізнесу! Не все ж коту масляна, колись буде і піст.
Повторю. У ДЕРЖАВНОЇ компанії забирали гроші на потреби ПРИВАТНОГО бізнесу. Ми бачимо результат, ні вагонів, ні тяги, все доексплуатували до ручки возячи вантажі Ахметова, Пінчука,Фірташа, Живаги та їм подібних за копійки. А коли почали наводити лад, виявляється що це погано.У вас з головою все гаразд, чи зрадофіліс мізки виїв?
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То давайте тепер усе компенсуємо, витягши гроші з кишень студентів і пенсіонерів, які за квиток половину місячного доходу віддають.
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Значит не платишь налоги,просто так на меня не наедут.
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Что ты моожешь требовать от бюджета страны,если ни хера не платишь,а гоффноед? У бізнесу відбирають гроші на потреби "Укрзалізниці", - глава Асоціації власників вагонів Криворучко - Цензор.НЕТ 1846
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Стоп-хам по-американски:

Семья на авто подъехала к супермаркету, но запарковались на местах для инвалидов. Муж вышел из машины и зашол в магазин. В это время просто проходивший мимо сделал замечание жене, которая сидела в машине.. К нему подбежал выскочивший из магазина муж и грубо толкнул. Мужик, уже пожилой, закувыркался по асфальту. Потом потерпеаший достал пистолет и пару раз выстрелил в нападавшего. Нападавший с пулями внутри себя забежал в магазин и там умер.
У полиции к стрелявшему нет никаких претензий.
Заявление полиции: вы всегда и везде имеете право применять оружие к нападавшему,если находитесь там законно
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Маргарет Татчэр еще 40 лет назад сказал...Никаких денег у премьер-министра нет,есть только бабло НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ...
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СССр развали только МУЖИКИ Татчэр и Рейган У бізнесу відбирають гроші на потреби "Укрзалізниці", - глава Асоціації власників вагонів Криворучко - Цензор.НЕТ 858 Бараны вы тупыеУ бізнесу відбирають гроші на потреби "Укрзалізниці", - глава Асоціації власників вагонів Криворучко - Цензор.НЕТ 858
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на шару гонять вагоны по ж\д не получается.... нужно платить за дорогу, за рельсы... это нормально.
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Почему у американцев большие пенсии и зарплаты?
Потому что Аль Капоне посадили в тюрьму за НЕУПЛАТУ налогов...а не за многочисленные убийства... У бізнесу відбирають гроші на потреби "Укрзалізниці", - глава Асоціації власників вагонів Криворучко - Цензор.НЕТ 8298 У бізнесу відбирають гроші на потреби "Укрзалізниці", - глава Асоціації власників вагонів Криворучко - Цензор.НЕТ 8298
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Петр Алексеевич будет сажать в тюрьму всех неплательщиков налогов,а Юля Мадуро буде считать то бабло У бізнесу відбирають гроші на потреби "Укрзалізниці", - глава Асоціації власників вагонів Криворучко - Цензор.НЕТ 9521Потому что юля не Воровка,а Газава Каралэва У бізнесу відбирають гроші на потреби "Укрзалізниці", - глава Асоціації власників вагонів Криворучко - Цензор.НЕТ 9521 У бізнесу відбирають гроші на потреби "Укрзалізниці", - глава Асоціації власників вагонів Криворучко - Цензор.НЕТ 9521
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Ну так же нельзя. Ты как то дозируй свою 3.14здоВатость!
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О..ПАСКУДЫ МАВЗОЛЕЙНЫЕ вылезли...наконец то У бізнесу відбирають гроші на потреби "Укрзалізниці", - глава Асоціації власників вагонів Криворучко - Цензор.НЕТ 1296
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Это тоже политика олигархов. Как иначе украсть деньги у среднего бизнеса ? "Укрзализниця" как и Нафтогаз" передаст эти деньги на выборы гаранта коррупции.
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Быдло Тупорылое,вам не политику комментирвать а сидеть возле Мавзолея Милостиню просить Путллер Введи... У бізнесу відбирають гроші на потреби "Укрзалізниці", - глава Асоціації власників вагонів Криворучко - Цензор.НЕТ 8347Шариковское КОДЛО...
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Мадуро кстати взял у Путлера 25 миллиардов долларов,Юля взяла у МВФ Доменика Стросс-Кана..26,5 миллиарда,разницу ощутили?
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаУ бизнеса отбирают деньги на потребности "Укрзализныци", - глава ассоциации собственников вагонов Криворучко
 
 
 
 
 
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