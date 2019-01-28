 У бизнеса отбирают деньги на потребности "Укрзализныци", - глава ассоциации собственников вагонов Криворучко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина" сказал глава Ассоциации собственников вагонов Александр Криворучко.
"У бизнеса, по факту, забирают деньги на потребности "Укрзализныци". Нам очень часто рассказывают о том, что повышение необходимо для того, чтобы компенсировать убытки "Укрзализныци" по пассажирскому направлению, которое несет порядка 10 миллиардов гривен убытков для госмонополии. Ну, тогда давайте будем говорить откровенно о том, что каждая поездка каждого обычного украинца на железной дороге спонсируется не правительством Украины, а каким-то грузоотправителем грузовым, который платит больше для того, чтобы мы ездили дешевле, мы ездили с какой-то компенсацией и так далее", - сказал он.
По мнению Криворучко, если УЗ не может снизить тарифы на пассажирские перевозки, должна выводить какие-то функции в оутсорцинг.
"Если она понимает, что перевозка пассажиров на этом участке убыточна, пускай прорабатывает вопросы передачи этого направления, например, в какие-то частные руки, в которых это направление сможет зарабатывать деньги. Я не говорю про железнодорожный сегмент, пускай это будет автотранспорт. Есть участки, на которых автотранспорт вполне конкурирует по цене, как вы правильно говорите, с железной дорогой", - добавил он.
він що ахєнт/рука хуйла??? в Україні вже 121)))місяць іде зростання економіки!!!
і корупція, практично))), подолана!
Повторю. У ДЕРЖАВНОЇ компанії забирали гроші на потреби ПРИВАТНОГО бізнесу. Ми бачимо результат, ні вагонів, ні тяги, все доексплуатували до ручки возячи вантажі Ахметова, Пінчука,Фірташа, Живаги та їм подібних за копійки. А коли почали наводити лад, виявляється що це погано.У вас з головою все гаразд, чи зрадофіліс мізки виїв?
Семья на авто подъехала к супермаркету, но запарковались на местах для инвалидов. Муж вышел из машины и зашол в магазин. В это время просто проходивший мимо сделал замечание жене, которая сидела в машине.. К нему подбежал выскочивший из магазина муж и грубо толкнул. Мужик, уже пожилой, закувыркался по асфальту. Потом потерпеаший достал пистолет и пару раз выстрелил в нападавшего. Нападавший с пулями внутри себя забежал в магазин и там умер.
У полиции к стрелявшему нет никаких претензий.
Заявление полиции: вы всегда и везде имеете право применять оружие к нападавшему,если находитесь там законно
Потому что Аль Капоне посадили в тюрьму за НЕУПЛАТУ налогов...а не за многочисленные убийства...