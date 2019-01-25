 Директор соцучреждения в Черкассах попался на получении 90 тыс. грн "отката", - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Правоохранители установили, что чиновник требовал от частного предпринимателя 90 тысяч гривен, что составляло 30 процентов "отката" от перечисленных средств на выполнение строительных работ. За указанную сумму злоумышленник обещал выдать представителю коммерческой структуры акты выполненных работ по ремонту помещения коммунального учреждения.
Правоохранители задержали чиновника на одной из улиц областного центра при получении очередного транша взятки в размере 40 тысяч гривен.
Решается вопрос о сообщение фигуранту дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.
СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ взятки!
заплатит 1750 грн штрафа и отпустят
поделится с кем надо и пойдет далее по пути будкостроения
То п'ять років болото з тиною і жабами, а тут прямо кожен день по жирному карасю з багна витягують. Запрацювали, як підірвані...
От то правильно командир з.ч. УПА в програмі пропонує - всіх керманичів та депутатів на два роки обирати, з контрольним звітом щорічно.