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Все про:взятка (4299) откат (54) СБУ (13173) Черкассы (583)

 Директор соцучреждения в Черкассах попался на получении 90 тыс. грн "отката", - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке директора одного из социальных учреждений, подчиненных Черкасскому областному совету.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что чиновник требовал от частного предпринимателя 90 тысяч гривен, что составляло 30 процентов "отката" от перечисленных средств на выполнение строительных работ. За указанную сумму злоумышленник обещал выдать представителю коммерческой структуры акты выполненных работ по ремонту помещения коммунального учреждения.

Смотрите: Директор коммунального предприятия, получившая за прошлый год 700 тыс. грн "откатов", задержана на Луганщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Правоохранители задержали чиновника на одной из улиц областного центра при получении очередного транша взятки в размере 40 тысяч гривен.

Директор соцучреждения в Черкассах попался на получении 90 тыс. грн отката, - СБУ 01
Директор соцучреждения в Черкассах попался на получении 90 тыс. грн отката, - СБУ 02

Также смотрите: Двое офицеров СБУ задержаны в Запорожской области при получении 1,5 тыс. долл. взятки от иностранца, - ГБР. ФОТО

Решается вопрос о сообщение фигуранту дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Источник: https://censor.net.ua/n3108357
 
   
 Топ комментарии
 
ишо один виллостроитель накрылся пи... ой - но наверное ненадолго Директор соцучреждения в Черкассах попался на получении 90 тыс. грн "отката", - СБУ - Цензор.НЕТ 7989
поделится с кем надо и пойдет далее по пути будкостроения Директор соцучреждения в Черкассах попался на получении 90 тыс. грн "отката", - СБУ - Цензор.НЕТ 9492
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Везде, где только могут берут. Вот почему инвестор не идёт в Украину, разве что соседние бандиты, методы такие же.
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Но ведь это не
СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ взятки!
заплатит 1750 грн штрафа и отпустят
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ишо один виллостроитель накрылся пи... ой - но наверное ненадолго Директор соцучреждения в Черкассах попался на получении 90 тыс. грн "отката", - СБУ - Цензор.НЕТ 7989
поделится с кем надо и пойдет далее по пути будкостроения
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Так поэтому и ни фамилии, ни названия "соцучреждения". Все будет шито-крыто.
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та без разницы в любой ганделык зайди - заносов будет немало
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Везде, где только могут берут. Вот почему инвестор не идёт в Украину, разве что соседние бандиты, методы такие же.
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А що робить? У нас в Черкасах теж не хочуть задніх пасти. Навіть мають намір перемогти в соц. змаганні по віткатах саме в соціальній сфері.
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ну так гарант же казав що всім корупціонерам та крадіям руки буде відрубувати. Директора соцустанови в Черкасах упіймали на отриманні 90 тис. грн "відкату", - СБУ - Цензор.НЕТ 6359
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30 проц это слишком много. Остальным не оставалось О других не думает
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стаду должно нравится такие каждодневные постановки
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30% - не мало за то что по сути ничего не делаешь?
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Ти диви, що вибори животворчі роблять!
То п'ять років болото з тиною і жабами, а тут прямо кожен день по жирному карасю з багна витягують. Запрацювали, як підірвані...
От то правильно командир з.ч. УПА в програмі пропонує - всіх керманичів та депутатів на два роки обирати, з контрольним звітом щорічно.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДиректор соцучреждения в Черкассах попался на получении 90 тыс. грн "отката", - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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