 Директор соцучреждения в Черкассах попался на получении 90 тыс. грн "отката", - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что чиновник требовал от частного предпринимателя 90 тысяч гривен, что составляло 30 процентов "отката" от перечисленных средств на выполнение строительных работ. За указанную сумму злоумышленник обещал выдать представителю коммерческой структуры акты выполненных работ по ремонту помещения коммунального учреждения.

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Правоохранители задержали чиновника на одной из улиц областного центра при получении очередного транша взятки в размере 40 тысяч гривен.





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Решается вопрос о сообщение фигуранту дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.