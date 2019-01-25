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Все про:Донбасс (17822) Тука (549) разминирование (253) Министерство по вопросам оккупированных территорий (374)

 На полное разминирование Донбасса нужно от 10 до 20 лет, - Тука

В разминировании нуждается не только оккупированная, но и подконтрольная территория. Кроме того, мины часто находят и в остальных регионах Украины.

Об этом в интервью ObozTV заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, разминировать будут, в первую очередь, территории Донецкой и Луганской областей, однако взрывные устройства нередко обнаруживают "в любых точках нашего государства".

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Чиновник сообщил, что, по оценкам специалистов из Израиля, Хорватии, Швейцарии, Дании, приблизительный срок очистки всей "загрязненной" территории составляет от 10 до 20 лет.

Замминистра также отметил необходимость создать механизм ответственности за выполненные работы по разминированию территорий.

"Как именно будет осуществляться очистка территорий, где будет фиксироваться, в каком порядке определенная территория очищена, кто в дальнейшем несет ответственность за какие-либо несчастные случаи", – перечислил он.

Тука также привел в пример инциденты, когда от мин на Донбассе гибли мирные жители: "Когда я работал на Луганщине, за мою каденцию было 4 случая подрыва сельскохозяйственной техники на полях на свободной от оккупации территории. В начале прошлого года в Луганской области неподалеку от Станицы Луганской произошел трагический случай, когда две женщины долго ждали автобус на остановке, а его не было. Они решили отойти на 15 м в сторону лесопосадки и подорвались – обе погибли".

Также на Цензор.НЕТ: С начала российской агрессии от подрыва на минах на Донбассе погибли 269 гражданских лиц

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 22 января президент Петр Порошенко подписал закон "О противоминной деятельности в Украине". Сегодня этот закон вступил в действие.

Источник: https://censor.net.ua/n3108354
 
 
 Топ комментарии
 
Mark Feygin


Когда США признают временным президентом главу парламента для проведения выборов, российский МИД это расценивает, как вмешательство во внутренние дела. А когда у соседа отбирают часть территории и оккупируют две области - это братская помощь и «родная гавань». Смотри не ошибись.
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Ніскока. Запрягать сепарів у волокушу і нехай тягають по полям та посадкам.
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це не бездіяльність. Просто іранськи бойовикам невідомо, що "хуйловаффен ракетн" не враховують кривізни земної поверхні.
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Ворьё. Новый "супер-пупер секретный" русский беспилотник #Охотник C-70 оказался копией американского #дрона UAV RQ-170, который несколько лет назад попал в руки Ирана. Русские купили его у иранцев и что-то соорудили. Еще вопрос - будет ли эта скопированная железяка летать 😂😂😂😂😂
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не будет - как и любви с Ираном На полное разминирование Донбасса нужно от 10 до 20 лет, - Тука - Цензор.НЕТ 2276
в Сирии они уже дерутся На полное разминирование Донбасса нужно от 10 до 20 лет, - Тука - Цензор.НЕТ 7079
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ну как сказал алкопрокуВор - у нас дохера левого оружия ))
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Mark Feygin


Когда США признают временным президентом главу парламента для проведения выборов, российский МИД это расценивает, как вмешательство во внутренние дела. А когда у соседа отбирают часть территории и оккупируют две области - это братская помощь и «родная гавань». Смотри не ошибись.
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#Тегеран обвинил #Россию в сговоре с "Израилем" против #Ирана. Руководитель внешнеполитического комитета Меджлиса Фалахат-Пишех заявил: "Существует координация между атаками сионистского режима и бездействием российской системы ПВО в Сирии" #сирия
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це не бездіяльність. Просто іранськи бойовикам невідомо, що "хуйловаффен ракетн" не враховують кривізни земної поверхні.
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Ніскока. Запрягать сепарів у волокушу і нехай тягають по полям та посадкам.
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Блин! Не догадался. А мысль мне понравилась! На полное разминирование Донбасса нужно от 10 до 20 лет, - Тука - Цензор.НЕТ 6471 На полное разминирование Донбасса нужно от 10 до 20 лет, - Тука - Цензор.НЕТ 7009
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І це після закінчення війни, а їй кінця-краю не видно.
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Омериканские мины подаренные Обамычем Украине не съёмные....,кацаПсины вызывайте Омериканцев...,тушонку Рузвельта подарю каждому Крысенышу путлера... На полное разминирование Донбасса нужно от 10 до 20 лет, - Тука - Цензор.НЕТ 9370 На полное разминирование Донбасса нужно от 10 до 20 лет, - Тука - Цензор.НЕТ 5167
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А ведь Тука прав. Ведь, скорее нет никаких карт по минировании. Во второй мировой такие карты помогли разминированию форватеров скандинавских стран. Может, с нашей стороны составляются карты, но с той... не верю вообще в создании этих карт. Не удивлюсь, что сами попадаются на свои мины..
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Война давно закончилась, а боеприпасы из земли растут как грибы каждый год.
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На полное за минирование сколько времени надо? КПП в первую очередь.
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На Алчевском Меткомбингате крупная авария.Путлер прилетит на СТЕРхХолете и всё починити...денех сейчасм нет,но вы держитесь ТАМ... На полное разминирование Донбасса нужно от 10 до 20 лет, - Тука - Цензор.НЕТ 5935 На полное разминирование Донбасса нужно от 10 до 20 лет, - Тука - Цензор.НЕТ 5935
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Самое бьістрое - разминировать ковровьіми бомбардировками
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Всё бабло Путлер сливает брату Мадуре и Венесуэле,ему не до Украины.,брат погибает,ухи просит... На повне розмінування Донбасу потрібно від 10 до 20 років, - Тука - Цензор.НЕТ 303917 ярдов долларов не спасли Мадуро,надо еще столько же...
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Арестовывать гнойных россиян в аэропорту Борисполь и отправлять на разменирование шакалов !!! На повне розмінування Донбасу потрібно від 10 до 20 років, - Тука - Цензор.НЕТ 8440
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Авиасообщение Украины и РАБссии давно закрыто.какой Боррисполь?
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За вчерашние сутьки РАБссия потерала на бирже 115 миллиардов РЖУблейц из за Мадуро и падающих цен на акции Роснефти... Мадуро дайот прикурить нехило дураку Кремля...
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Тука, пока ещё существует параша, надо думать не о разминировании, а о минировании всей границы с ней, админграницы с окупированным Крымом и с "братскими" Беларусью и ПМРой. Должна быть полоса отчуждения шириной несколько км, откуда должны быть выселены жители, и всё это должно превратиться в непроходимую и непроездную зону. Отдельные КП для прохода и проезда (их надо оставить самый минимум) должны в случае чего простреливаться насквозь и иметь надёжно спрятанные радиоуправляемые фугасы. На повне розмінування Донбасу потрібно від 10 до 20 років, - Тука - Цензор.НЕТ 4902
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Опыт Дании после Второй мировой войны, когда они пленных немцев загоняли на минные поля, чтобы те вручную разминировали территории - нам может пригодиться. Мордва нам их быстрее, чем за 10 лет, расчистила бы.
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есть и другая сторона вопроса - а стоит ли...., не говорю о том - когда...
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а хватило пару дней, что бы херои обосрались таким количеством мин
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У самолетов есть Крод Свой-Чужой,у мин тоже есть опознавательный знак ..я от Путлера Педофила...Мина говорит : проходи Хмырь....так подохли ЗаХерченко,Гиви,Мотодрылла и прочее дермьмо Крысы Кремля...
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А мне кажется, что не нужно ничего разминировать. Даже и наоборот, добавить, причем по всей границе с рашкой.+колючая проволока, да и противотанковый ров не помешал-бы.
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после второй мировой ,немцев заставили разминировать все что они закопали .
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То что можно сказать, военные говорят,чего не скажут,приходится догадываться.Граница Украины заминирована сухопутная....пОТОМУ КРЫСЫ хМЫРЯ сКРЕпоносНОГО И НЕ ЛЕЗУТ.. На повне розмінування Донбасу потрібно від 10 до 20 років, - Тука - Цензор.НЕТ 5010
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа полное разминирование Донбасса нужно от 10 до 20 лет, - Тука
 
 
 
 
 
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