 На полное разминирование Донбасса нужно от 10 до 20 лет, - Тука

Об этом в интервью ObozTV заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, разминировать будут, в первую очередь, территории Донецкой и Луганской областей, однако взрывные устройства нередко обнаруживают "в любых точках нашего государства".

Читайте также: РФ пытается дестабилизировать украинское общество, в декабре зафиксировано более 190 ситуаций, - МинВОТ. КАРТА

Чиновник сообщил, что, по оценкам специалистов из Израиля, Хорватии, Швейцарии, Дании, приблизительный срок очистки всей "загрязненной" территории составляет от 10 до 20 лет.

Замминистра также отметил необходимость создать механизм ответственности за выполненные работы по разминированию территорий.

"Как именно будет осуществляться очистка территорий, где будет фиксироваться, в каком порядке определенная территория очищена, кто в дальнейшем несет ответственность за какие-либо несчастные случаи", – перечислил он.

Тука также привел в пример инциденты, когда от мин на Донбассе гибли мирные жители: "Когда я работал на Луганщине, за мою каденцию было 4 случая подрыва сельскохозяйственной техники на полях на свободной от оккупации территории. В начале прошлого года в Луганской области неподалеку от Станицы Луганской произошел трагический случай, когда две женщины долго ждали автобус на остановке, а его не было. Они решили отойти на 15 м в сторону лесопосадки и подорвались – обе погибли".

Также на Цензор.НЕТ: С начала российской агрессии от подрыва на минах на Донбассе погибли 269 гражданских лиц

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 22 января президент Петр Порошенко подписал закон "О противоминной деятельности в Украине". Сегодня этот закон вступил в действие.