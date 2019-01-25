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 Политика Украины
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Все про:выборы (20889) ЦИК (2819) Кива (89)

 ЦИК зарегистрировала Киву кандидатом в президенты Украины, всего уже зарегистрировано 20 кандидатов

На своем заседании 25 января Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Илью Киву кандидатом на пост Президента Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"В Комиссию 22 января 2019 г поступили документы для регистрации кандидата на пост Президента Украины на очередных выборах Президента Украины Кивы И.В., выдвинутого 20 января 2019 г. на очередном Съезде Социалистической партии Украины.

Рассмотрев указанные документы, Комиссия установила их соответствие требованиям Закона Украины "О выборах Президента Украины" и зарегистрировала кандидата на пост Президента Украины на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019 Киву Илью Владимировича, 1977 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве, Председатель Всеукраинского профессионального союза Министерства внутренних дел Украины, члена Социалистической партии Украины, субъект выдвижения - Социалистическая партия Украины", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тарута подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

Таким образом, на 25 января 2019 г. ЦИК зарегистрировала 20 кандидатов на пост Президента Украины: Шевченко И.А., Каплина С.М., Наливайченко В.А., Скоцика В.Е. , Садового А.И., Куприя В.М., Мураева Е.В., Гриценко А.С., Балашова Г.В., Богомолец О.В., Шевченко А.Л., Насирова Р.М., Бойко Ю.А., Ляшко О.В., Корнацкого А.А., Вилкула А.Ю., Тимошенко Ю.В., Добродомова Д.Е., Мороза А.А., Киву И.В.

Также читайте: Смешко подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты Украины

Источник: https://censor.net.ua/n3108353
 
 
 Топ комментарии
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кива обещал вольную наркотикам-сам потребляет и людей понимает
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Видать сильно головой ударился,а может курнул лишнего.
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да какие тут шутки, если страна вапаснасте !
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Набежали санитары...
Зафиксировали нас...
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Те, кто выжил в катаклизме
пребывали в пессимизме....
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тех, кто был особо буен
прикрутили к спинкам коек
бился в гневе параноик
как ведьмак на шабаше
грит: развяжите полотенцы
изуверы, иноверцы
нам бермуторно на сердце
и бермутно на душе (с)
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Ківа на табуретці чи на броньовику? ЦИК зарегистрировала Киву кандидатом в президенты Украины, всего уже зарегистрировано 20 кандидатов - Цензор.НЕТ 5888
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и 2 кепочки - одна в руках одна в зубах ЦИК зарегистрировала Киву кандидатом в президенты Украины, всего уже зарегистрировано 20 кандидатов - Цензор.НЕТ 7634
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долбанный наркоман кива- это эпогей презендиады
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В президенты я пойду… Пусть меня научат!...
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и денег дадут, ибо сам не можешь наворовать? ЦИК зарегистрировала Киву кандидатом в президенты Украины, всего уже зарегистрировано 20 кандидатов - Цензор.НЕТ 5171
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наконец то дождалась своего кандидата ЦИК зарегистрировала Киву кандидатом в президенты Украины, всего уже зарегистрировано 20 кандидатов - Цензор.НЕТ 4657
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наконец то, кивушка, только не споткнись, обдолбавшись
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Нам солнца не надо - нам партия светит,
Нам денег не надо - работу давай.
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Зато у него нет компаний на Кипре....и в офшорах других...
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в этой выводной очереди на кол, бойко должен стоять первым. остальные могут тянуть жребий.
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Сколько ж процентов наберёт НАШ кандидат и кому потом отдаст эти 3 голоса?
Кстати, только что услышал, что ещё один интересный кандидат Вилкул, с французского переводится как "мерзенна дупа".
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прізвище цього кандидата насправді вілхуйл
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наприкінці добавити букву "а", щоб було зрозуміло від кого кандидат - "відхуйла"
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Мне показалось,что у Кивы есть внешнее сходство с Колей Валуевым, да и спич похож.....
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Этот крендель, лично у меня, вызывает батхерт больше всех остальных кандидатов)
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Не совсем понятно,о чем и о ком ирка вещает. Какой-то бессвязный лепет.
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Подождите-ка, а Мороз теперь какую партию представляет? Или у нас несколько соцпартий?
Почему Витренко не идёт, у неё ведь самая прогрессивная и денюжку сынок заработал непосильным трудом.
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Мороз представляет партию "Елку на мусорку в мае!"..
в смысле его уже моль доедает, а он на выборы собрался..
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Балаган. Понаплодили партий-под каждой задницей своя. И каждый считает нужным лезть в кандидаты. Скоро бюллетени будут как рулоны туалетной бумаги. И цена написаных на них фамилий та же.
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Ну да. К барыгам-олигархам и клоунам еще шизика не хватает.
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Кто там ближе к ЦВК очередь еще не разсосалась
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Терміново викликайие швидку!
цей ківєль збіг з дурдома!!!
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АААААААААААААААА насилки мне, насилки ЦИК зарегистрировала Киву кандидатом в президенты Украины, всего уже зарегистрировано 20 кандидатов - Цензор.НЕТ 6350
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Ну асли посмотреть с другой стороны, два с половиной ляма в казну не помешают.
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Для самой ЦИК это регистрационное действие принесло две новости:
ХОРОШАЯ - научились сидеть на корточках,
ПЛОХАЯ - при помощи трёх напёрстков и шарика были раздеты до труселей.
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И ещё теперь ЦИКу самому придётся внести за Киву 2,5 ляма.
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Ща Мороз ему втащит! Мастер социалистической борьбы против новичка!
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У Киви IQ на пару процентов выше чем было у яныка и харизма поболее чем у вовы термоса зелёнского на этом фоне нормальный кандидат))))
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Цирк на дроте, сколько желающих "поправить" Украиной из них только 4-5 человек реально пользующихся поддержкой избирателей, остальные технические кандидаты, так пускай за это и платят в казну по 2.5 лимона.Налоги с такой бы радостью платили.
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Гуго Карлович ™‏ @JoN_TM





- Скабееву нельзя бить!
- Потому что она женщина? -
Нет, потому что говно трогать руками негигиенично.
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жаль что у нас тайное голосование
Хотелось бы узнать кто за этого ... проголосует
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партию подарили, денег на регистрацию дали - щедрые спонсоры.....
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Вся нєчисть вже чверть століття тусується у тих списках.
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Президентськи вибори перетворили в балаган. Історія такого не пам'ятає.
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В цікавий час ми живемо. Аферистів на посаду президента все більше і більше.

Не закінчиться вся ця катавасія добром. Ой, не закінчиться...
Артьоми на Донбасі вже з'явились, залишилось Блюхерам з Кагановичами та Руднєвими з'явитись. І знов по колу...
Якщо хлопці УНА не встигнуть зформувати...
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Украъна 2019 - ідем кУди ....- в ЕС....( зрозуміло що цьому покидьку нічого не світить - але за кого піпл мають )
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦИК зарегистрировала Киву кандидатом в президенты Украины, всего уже зарегистрировано 20 кандидатов
 
 
 
 
 
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