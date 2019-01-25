 ЦИК зарегистрировала Киву кандидатом в президенты Украины, всего уже зарегистрировано 20 кандидатов

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
"В Комиссию 22 января 2019 г поступили документы для регистрации кандидата на пост Президента Украины на очередных выборах Президента Украины Кивы И.В., выдвинутого 20 января 2019 г. на очередном Съезде Социалистической партии Украины.
Рассмотрев указанные документы, Комиссия установила их соответствие требованиям Закона Украины "О выборах Президента Украины" и зарегистрировала кандидата на пост Президента Украины на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019 Киву Илью Владимировича, 1977 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве, Председатель Всеукраинского профессионального союза Министерства внутренних дел Украины, члена Социалистической партии Украины, субъект выдвижения - Социалистическая партия Украины", - говорится в сообщении.
Таким образом, на 25 января 2019 г. ЦИК зарегистрировала 20 кандидатов на пост Президента Украины: Шевченко И.А., Каплина С.М., Наливайченко В.А., Скоцика В.Е. , Садового А.И., Куприя В.М., Мураева Е.В., Гриценко А.С., Балашова Г.В., Богомолец О.В., Шевченко А.Л., Насирова Р.М., Бойко Ю.А., Ляшко О.В., Корнацкого А.А., Вилкула А.Ю., Тимошенко Ю.В., Добродомова Д.Е., Мороза А.А., Киву И.В.
Зафиксировали нас...
пребывали в пессимизме....
прикрутили к спинкам коек
бился в гневе параноик
как ведьмак на шабаше
грит: развяжите полотенцы
изуверы, иноверцы
нам бермуторно на сердце
и бермутно на душе (с)
а може і на "амфіеке"
Нам денег не надо - работу давай.
Кстати, только что услышал, что ещё один интересный кандидат Вилкул, с французского переводится как "мерзенна дупа".
Почему Витренко не идёт, у неё ведь самая прогрессивная и денюжку сынок заработал непосильным трудом.
в смысле его уже моль доедает, а он на выборы собрался..
цей ківєль збіг з дурдома!!!
ХОРОШАЯ - научились сидеть на корточках,
ПЛОХАЯ - при помощи трёх напёрстков и шарика были раздеты до труселей.
- Скабееву нельзя бить!
- Потому что она женщина? -
Нет, потому что говно трогать руками негигиенично.
Хотелось бы узнать кто за этого ... проголосует
Не закінчиться вся ця катавасія добром. Ой, не закінчиться...
Артьоми на Донбасі вже з'явились, залишилось Блюхерам з Кагановичами та Руднєвими з'явитись. І знов по колу...
Якщо хлопці УНА не встигнуть зформувати...