 ЦИК зарегистрировала Киву кандидатом в президенты Украины, всего уже зарегистрировано 20 кандидатов

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"В Комиссию 22 января 2019 г поступили документы для регистрации кандидата на пост Президента Украины на очередных выборах Президента Украины Кивы И.В., выдвинутого 20 января 2019 г. на очередном Съезде Социалистической партии Украины.

Рассмотрев указанные документы, Комиссия установила их соответствие требованиям Закона Украины "О выборах Президента Украины" и зарегистрировала кандидата на пост Президента Украины на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019 Киву Илью Владимировича, 1977 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве, Председатель Всеукраинского профессионального союза Министерства внутренних дел Украины, члена Социалистической партии Украины, субъект выдвижения - Социалистическая партия Украины", - говорится в сообщении.

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Таким образом, на 25 января 2019 г. ЦИК зарегистрировала 20 кандидатов на пост Президента Украины: Шевченко И.А., Каплина С.М., Наливайченко В.А., Скоцика В.Е. , Садового А.И., Куприя В.М., Мураева Е.В., Гриценко А.С., Балашова Г.В., Богомолец О.В., Шевченко А.Л., Насирова Р.М., Бойко Ю.А., Ляшко О.В., Корнацкого А.А., Вилкула А.Ю., Тимошенко Ю.В., Добродомова Д.Е., Мороза А.А., Киву И.В.

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