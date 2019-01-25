EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Происшествия, Общество, За рубежом
  1034  25
Все про:киберпреступление (491) ЦИК (2819) киберполиция (132) кибербезопасность (325) Демедюк (12)

 Хакеры атакуют серверы ЦИК, компьютеры членов Центральной избирательной комиссии и даже их родственников, - киберполиция

Чаще всего вирусы присылают под видом поздравительных открыток и рекламных рассылок. Все атаки последних лет оплачивают с одних и тех же криптокошельков.

Хакеры, вероятно подконтрольные России, все чаще атакуют сервера украинского Центризбиркома и компьютеры сотрудников, пытаясь проникнуть в электронные системы, чтобы манипулировать президентскими выборами в марте. Об этом в интервью Reuters заявил глава киберполиции Украины Сергей Демедюк, сообщает Цензор.НЕТ.

"Идут постоянные атаки - они идут от простого (программного обеспечения) до подкладывания приложений, которые использует тот или другой сотрудник. На новогодние праздники поздравления с вирусами от якобы имени правительственных организаций, правительства приобрели такой массовый характер, что просто завалили всех", – сказал Демедюк.

Читайте на Цензор.НЕТ: Подразделения ВС Украины, ответственные за кибербезопасность, перешли на боевой режим работы, - Рапко

Одновременно, по словам главы киберполиции, активизировались хакеры, специализирующиеся на краже баз данных. Они сосредоточены на государственных служащих и сотрудниках, которые обслуживают оборудование избирательной комиссии.

"Финансирование идет с тех же самых криптокошельков, с которых финансировались атаки и раньше. Это указывает на то, что этим занимаются одни и те же организации хакерские, которые подконтрольны спецслужбам РФ", – утверждает Демедюк.

В киберполиции не исключают, что часть компьютеров заражена так называемыми "спящими" вирусами, которые машины "подцепили" во время предыдущих атак.

"Эти спящие вирусы, которые более года назад были установлены, они в любой момент могут проснуться. И именно под выборы. Нами определен перечень объектов критической инфраструктуры, которые во время выборов могут быть в первую очередь атакованы", – сказал Демедюк.

Также на Цензор.НЕТ: Пользователям от имени якобы госучреждений рассылают электронные письма с вирусами, - киберполиция

Журналисты Reuters попросили российские власти прокомментировать слова Демедюка о том, что за атаками, скорее всего, стоит Россия. Но пока не получили ответа.

Источник: https://censor.net.ua/n3108352
 
 
 Топ комментарии
 
ото виллов настроят = охендовы и пидрахуи обзавидуются Хакеры атакуют серверы ЦИК, компьютеры членов Центральной избирательной комиссии и даже их родственников, - киберполиция - Цензор.НЕТ 6794
 показать весь комментарий
 
Даже родственников не пощадили!...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Нападают на неподкупных!...
 показать весь комментарий
 
 
ото виллов настроят = охендовы и пидрахуи обзавидуются
 показать весь комментарий
 
 
На Донбассе куча майнинг ферм стоит, там дешевое электричество, от туда и криптовалюта. Спецслужбы не будут тратить деньги на покупку криптовалюты, это противоречит логике, ну а Донбасс подконтролен спецслужбам это и так понятно.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Это дешёвое электричестов, кстати, за наш с Вами счёт! Ещё одно "достижение" Петюни как и формуда "ВротДАМплюс- деньгиМИНУС"
 показать весь комментарий
 
когда читаю подобные новости чуб дыбом стает, наше сбу думают что в Украине одни пенсы неразумные живут, как можно атаковать комп если ты не знаешь его мак адреса, имя.....или компы в сети шныряют под именем "я родственник цик", дебилы бля.
 показать весь комментарий
 
 
Та через почту, нарыли базу с почтовыми адресами, а дальше дело техники и фантазии программиста... самое простое это офисные доки, открываешь архиватором например вордовский файл и фантазируй.
 показать весь комментарий
 
 
На кацапських серверах досі лежать загальнодоступні телефонні довідники українських міст. ПРИВАТНИХ телефонів абонентів, починаючи з нумерації за станом на початок 90-х і до 2013 року. Звичайно, дехто переїхав або відмовився від телефона, Все одно "big brother watching you".
 показать весь комментарий
 
Авария на Алчевском Меткомбинате поставила кремлевских Хмырей в Тупик. Хакери атакують сервери ЦВК, комп'ютери членів Центральної виборчої комісії і навіть їхніх родичів, - кіберполіція - Цензор.НЕТ 5596денех нет но вы держитесь там...
 показать весь комментарий
 
 
кацаПсины,а зачем вам Украина,если с полДАУНбассом проблемы не хуже чем в Венесуэле?бараны пля... Хакери атакують сервери ЦВК, комп'ютери членів Центральної виборчої комісії і навіть їхніх родичів, - кіберполіція - Цензор.НЕТ 7700 СкреПОНОСныеХакери атакують сервери ЦВК, комп'ютери членів Центральної виборчої комісії і навіть їхніх родичів, - кіберполіція - Цензор.НЕТ 7700
 показать весь комментарий
 
 
ВЭБ-серверы, только дебилы все держат на одном сервере
 показать весь комментарий
 
 
Весной прошлого года Киберполицаи США установили новую аппаратуру в Украине.Открыли шикарный Антикиберцентр в Киеве.Кто то слил инфу получается?*
 показать весь комментарий
 
 
Хакеры атакуют серверы ЦИК, компьютеры членов Центральной избирательной комиссии и даже их родственников, - киберполиция

А зачем ЦИК интернет? Им нужны протоколы с мокрыми печатями.
 показать весь комментарий
 
Это же каким дураком (дурой) нужно быть, чтоб такое написать
 показать весь комментарий
 
тю, недалекий, побеждает тот, перечисления от которого на указанные счета будут больше всего в последний момент
 показать весь комментарий
 
Хакеры РАБссии живут в Лахта-2,город чЛенинград,улица Оптиков.Финансирует всю эту кухню личный повар Плешивого Педофила Пригожин.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Снова путин виноват! Подготовка народа заранее, если будут фальсификации - путина работа! Интересно, зачем путину сейчас атаковать, если до выборов еще 2 месяца? Есть секретные кандидаты?
 показать весь комментарий
 
И чего это они уже сейчас атакуют?
Порохоботы уже сейчас нас готовят к тому, что выборы признавать будет нельзя, если он не выиграет.
А он не выиграет.
А если хакеры не двдут работать ЦИК, тогда считайте, суки, вручную.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияХакеры атакуют серверы ЦИК, компьютеры членов Центральной избирательной комиссии и даже их родственников, - киберполиция
 
 
 
 
 
 вверх