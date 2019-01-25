 У раненого украинского военнопленного Сороки не заживает рука, ее могут ампутировать, - Денисова

Об этом Денисова сообщила на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"Узнала от Виктора Сороки о состоянии здоровья его раненого сына. У парня еще больше отекла и посинела рука и если ему не оказать неотложную медицинскую помощь, часть конечности придется ампутировать", - написала Денисова.
Украинский омбудсмен попросила и.о. министра здравоохранения Уляну Супрун вмешаться в эту ситуацию и найти в Москве врача, который сможет попасть в СИЗО "Матросская тишина", посетить там Сороку и предоставить заключение относительно срочной медицинской помощи.
"Позвонила советнику президента РФ, председателю Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову и сообщила о тяжелом состоянии здоровья раненого моряка. Уже отправила официальное обращение к Михаилу Федотову с требованием обеспечить предоставление надлежащей медицинской помощи и оказать содействие в проведении обследования специалистами", - подчеркнула Денисова.
Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.
В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".
В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.
30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".
15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.
Хоть я и не нацист, но после ТАКОГО душа просит лагерей смерти и газовых камер с использованием next-gen ОВ для кацапохолокоста в беспрецедентных промышленных масштабах.
И газ можно забодяжить позабористее, чем гроссфатеровский Zyklon-B
Приоритеты макроменеджмента смерти - темпы и эффективность.
Загвоздка - у кацапни такой вырвиглазный ДНК-код, что это ж ёпнуться можно, затачивать искусственный вирус под эту невообразимую генетическую зуйню.
Разве что делать его по маркеру "дополнительная хромосома"
Україна з тобою.
Відомо який низький рівень медицини в Росії. Потрібна консультація і втручання в процесс лікування іноземних медичних спеціалістів !
Або ж хоча б українскіх.
Бо підарашки можуть спеціально вести до втрати руки цього моряка. Від них можна чекати всього.
Это вообще не дефицит.
Он здоров и молод - какая еще "ампутация" ?