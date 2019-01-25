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 Политика Украины
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 У раненого украинского военнопленного Сороки не заживает рука, ее могут ампутировать, - Денисова

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к председателю Совета по правам человека при президенте РФ Михаилу Федотову с требованием обеспечить надлежащим лечением раненого военнопленного моряка Василия Сороку.

Об этом Денисова сообщила на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Узнала от Виктора Сороки о состоянии здоровья его раненого сына. У парня еще больше отекла и посинела рука и если ему не оказать неотложную медицинскую помощь, часть конечности придется ампутировать", - написала Денисова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перемещенные в тюрьму "Лефортово" раненные украинские моряки, не смогут получить там надлежащую медпомощь, - Денисова

Украинский омбудсмен попросила и.о. министра здравоохранения Уляну Супрун вмешаться в эту ситуацию и найти в Москве врача, который сможет попасть в СИЗО "Матросская тишина", посетить там Сороку и предоставить заключение относительно срочной медицинской помощи.

"Позвонила советнику президента РФ, председателю Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову и сообщила о тяжелом состоянии здоровья раненого моряка. Уже отправила официальное обращение к Михаилу Федотову с требованием обеспечить предоставление надлежащей медицинской помощи и оказать содействие в проведении обследования специалистами", - подчеркнула Денисова.

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Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.

У раненого украинского военнопленного Сороки не заживает рука, ее могут ампутировать, - Денисова 01

Источник: https://censor.net.ua/n3108346
 
 
 Топ комментарии
 
Плешивое хуйло скорее ТЫ бы здохло тварь У раненого украинского военнопленного Сороки не заживает рука, ее могут ампутировать, - Денисова - Цензор.НЕТ 7266
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Тримайся хлопче!
Україна з тобою.
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Плешивое хуйло скорее ТЫ бы здохло тварь У раненого украинского военнопленного Сороки не заживает рука, ее могут ампутировать, - Денисова - Цензор.НЕТ 7266
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и его торговый партнёр ))) У раненого украинского военнопленного Сороки не заживает рука, ее могут ампутировать, - Денисова - Цензор.НЕТ 5909
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Переводе розмову, з пораненого російською мразотою моряка, на щось вигідне йому.
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Занимается продажная дама саморекламой...
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Ублюдки грёбаные.
Хоть я и не нацист, но после ТАКОГО душа просит лагерей смерти и газовых камер с использованием next-gen ОВ для кацапохолокоста в беспрецедентных промышленных масштабах.
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Только "газовых камер" не с деревянными дверями, как в каком-то лагере. И не невидимых как в других.
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Естественно. В 21 веке с техническими возможностями получше, чем в 1940-е.
И газ можно забодяжить позабористее, чем гроссфатеровский Zyklon-B
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Жорстко,але ж зрадників та й пособників,треба карати!
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Да, но когда речь идёт о фолькерморде промышленных масштабов - тут не до изощрённого садизма с выдумкой, увы...
Приоритеты макроменеджмента смерти - темпы и эффективность.
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Хм... Тоже верно. Вариант - генетическое оружие, которое постепенно и незаметно приведёт к депопуляции.
Загвоздка - у кацапни такой вырвиглазный ДНК-код, что это ж ёпнуться можно, затачивать искусственный вирус под эту невообразимую генетическую зуйню.
Разве что делать его по маркеру "дополнительная хромосома"
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процесс уже запущен..проблема в том, что и украинцы попали под эту "раздачу"..
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А Украина лечила кацапских выродков в госпитале !!!! Горите в аду мрази !!!!
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Це ж злочин проти людяності ! Ненадання належної медичної допомоги пораненому війскополоненому ! Потрібно підключення МЗС !
Відомо який низький рівень медицини в Росії. Потрібна консультація і втручання в процесс лікування іноземних медичних спеціалістів !
Або ж хоча б українскіх.
Бо підарашки можуть спеціально вести до втрати руки цього моряка. Від них можна чекати всього.
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Так. Як бачимо, ці вилупки плювали і на Женевську Конвенцію, і на закони війни, і взагалі на будь-які норми людяності, писані й неписані.
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Подскажи, а что делают с военнопленными, согласно Женевской конвенции? Не знаешь?. Они сидят в лагерях до окончания войны, а она еще и не объявлялась. Да и конвенцию подписать, и ратифицировать надо, а так, наицо популизм..
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Да. Но при этом Конвенция предписывает гуманное обращение с пленными, в т.ч. оказание медицинской помощи в полной мере. И уж точно не позволены издевательства, физические и психоогические пытки, давление, унижения и подобное.
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А Россия что, уже и Женевские Конвенции, І, и ІІІ, подписанные СССР 12 августа 1949 года, и затем ратифицированные его правительством, не признаёт? Она же вопила с1992-го, что она - правопреемник СССР! "так что, "наицо" твоя глупость...
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Кроме того, по Женевской конвенции военнопленный не обязан сообщать противнику никаких данных, кроме имени и номера подразделения. Так что допросы моряков - само по себе уже грубое нарушение.
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Уколы содового раствора улучшат кровообращение.
Это вообще не дефицит.
Он здоров и молод - какая еще "ампутация" ?
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Папа сказал, значит так и есть.
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Флегмона, судя по внешнему виду... У меня такое было в 98 году, чуть кисть правой руки не оттяпали...((
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