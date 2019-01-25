 Тренер сборной Украины по футболу Шевченко помогает зарабатывать деньги российскому олигарху Абрамовичу, - расследование DW

Расследователи из DW получили эту информацию из реестра компаний Великобритании, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, в реестре указано, что MC Peat & Co. LLP имеет статус официального брокера акций бизнес-холдинга Романа Абрамовича Highland Gold Mining.

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Журналисты DW передали Андрею Шевченко через ассистента вопросы о том, какую именно роль он играет в инвестиционной брокерской компании. Но ответа пока не получили.

"Многое указывает на то, что появление Шевченко в MC Peat может быть связано с его дружбой с Абрамовичем еще со времен, когда украинский футболист играл за команду российского олигарха "Челси"", – утверждают журналисты.

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Андрей Шевченко возглавил национальную сборную Украины по футболу летом 2016 года. В период с 2007 по 2009 год он играл за лондонский "Челси", который принадлежит Роману Абрамовичу – экс-губернатору российской Чукотки. В 2018 году Forbes называл Абрамовича бизнесмена 11-м среди самых богатых людей России с состоянием в 10,8 миллиарда долларов.