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 Общество, За рубежом
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Все про:Абрамович (59) расследование (2420) Шевченко Андрей футболист (15)

 Тренер сборной Украины по футболу Шевченко помогает зарабатывать деньги российскому олигарху Абрамовичу, - расследование DW

Журналисты выяснили, что Андрей Шевченко с декабря 2015 года является совладельцем инвестиционной брокерской компании MC Peat & Co. LLP, привлекающей инвесторов в бизнес Абрамовича.

Расследователи из DW получили эту информацию из реестра компаний Великобритании, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, в реестре указано, что MC Peat & Co. LLP имеет статус официального брокера акций бизнес-холдинга Романа Абрамовича Highland Gold Mining.

Читайте на Цензор.НЕТ: МВД Израиля подтверждает, что российский олигарх Абрамович получил гражданство, став самым богатым израильтянином

Журналисты DW передали Андрею Шевченко через ассистента вопросы о том, какую именно роль он играет в инвестиционной брокерской компании. Но ответа пока не получили.

"Многое указывает на то, что появление Шевченко в MC Peat может быть связано с его дружбой с Абрамовичем еще со времен, когда украинский футболист играл за команду российского олигарха "Челси"", – утверждают журналисты.

Также на Цензор.НЕТ: "Стоять, бл#!", - Шевченко разнимает драку украинских фанов и финских стюардов после матча отбора ЧМ-2018. ВИДЕО

Андрей Шевченко возглавил национальную сборную Украины по футболу летом 2016 года. В период с 2007 по 2009 год он играл за лондонский "Челси", который принадлежит Роману Абрамовичу – экс-губернатору российской Чукотки. В 2018 году Forbes называл Абрамовича бизнесмена 11-м среди самых богатых людей России с состоянием в 10,8 миллиарда долларов.

Источник: https://censor.net.ua/n3108345
 
   
 Топ комментарии
 
Вообще-то, кому и кобыла невеста... Тренер збірної України з футболу Шевченко допомагає заробляти гроші російському олігархові Абрамовичу, - розслідування DW - Цензор.НЕТ 5761
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Ну, ось - почали з'являтися перші прізвища "заждавшихся інвєсторов"...
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Ну, ось - почали з'являтися перші прізвища "заждавшихся інвєсторов"...
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сегодня, похоже на то, что проще огласить весь список, тех кто тем там не помогает ))
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Мало того, открою всем большой секрет - почти половина Украины работает на Ахметова.
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в том числе и будкостроитель роттердамский.
рыба гниет с головы.
каков ПОП, таков и ПРиход.
поки не зміним голову нашого колгоспу, нічого не змінеться.
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И этот тоже баллотируется в Президенты Украины? Все данные на лице
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Працює на імідж України,мля...Де там посол в Австрії?
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Не до ладу,не до складу--поцілуй кобилу ззаду! Занюхай чоколядкою.
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каким конкретно? Ляшко тоже якобы на Востоке добровольцем был..
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Перелистал тырнэт, да я ошибся, он пожертвовал партии Королевской, свой комент удаляю. Сорри
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Рому бриты кинули на бабло,теперь Рома живет в Израиле
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Если расследовали "журналисты" - послал нафиг медведчука и его друга срулькиса.
А "журнализы" типа фсрнанкова всегда готовы пернуть в лужу.
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В Португалии могут рассмотреть вопрос о лишении футболиста сборной страны Криштиану Роналду государственных наград из-за налоговых преступлений форварда. Об этом сообщает

«Закон в этом отношении очень прост. Чиновники, отвечающие за награды, должны рассмотреть вопрос и установить, случилось ли что-то, что повлекло за собой потерю чести», - заявил президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза.

а мы здесь мнемся лишать Таю народной артистки или нет.
это же касается и Шевы
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Так кується імідж країни.Не пустопорожніми розмовами Гідранта,а такими гібрідніками.Потім дивуються--чого ЄС висловлює нам лише "стурбованості"?
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Ес, ко всем озабоченный, как и ООН, (организация озабоченных наций) ненужные дармоеды
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Не только озабоченные, но и преисполненные уверенности в своей значимости!
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Рома продает бизнес вместе с клубом "Челси" и отходит от дел в компаниях "Crispial" и "Euraz".Сливается Рома.
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Неужели и вправду "деньги не пахнут"? Теряю последние остатки уважения к футболисту, бывшему еще недавно для меня кумиром...
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Скільки,вам, років друже? До чого повага до гравця і гроші, які не пахнуть. Ви, або хрестик зніміть, або труси одягніть... Навіщо змішуєте грішне з праведним, по тупісті чи по вигоді?
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Валерий! Ты сам ответил. Когда пахнет деньгами, многие забывают о патриотизме, честности и чести.
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Правильно Андрюха!... Чем ты хуже Пэти...
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не лепи в каждой теме Порошенко, предлагай себя. Чем ты хуже?
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Господи!!! Якщо цей розумово відсталий спортсмен - брокер та інвестор, то куди світ котиться?!
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Он владелец акций английской брокерской фирмы. Вряд ли он вообще в курсе, чем эта фирма занимается и куда вкладывает деньги.
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Андрюха скинул бабло даже Кололевской,обула тетка пацана и с концами... Тренер збірної України з футболу Шевченко допомагає заробляти гроші російському олігархові Абрамовичу, - розслідування DW - Цензор.НЕТ 725 Тренер збірної України з футболу Шевченко допомагає заробляти гроші російському олігархові Абрамовичу, - розслідування DW - Цензор.НЕТ 725
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Андрюха был даже в списке партии регионов Тренер збірної України з футболу Шевченко допомагає заробляти гроші російському олігархові Абрамовичу, - розслідування DW - Цензор.НЕТ 8388
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Андрюша торговал фейсом у "мрійниці" королевской,которая любит "кішкі".
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Королевская тётка сурьёзная,обует любого не хуже Юли,соратницы Королевской... Тренер збірної України з футболу Шевченко допомагає заробляти гроші російському олігархові Абрамовичу, - розслідування DW - Цензор.НЕТ 2904
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оно обычно с комуняками как блохин - видимо платят хорошо
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Стыдно и противно стало смотреть на А.Шевченко... Но опять не в тему. Пока поужинал посмотрел на Сучкубееву,в какой-то передаче на РТР. Как она там брызжет соплями и ядом! Бросается последними словами подзаборной проститутки,-видать не понравилось ей роль туалетной бумаги,которую бросили в корзину.Может успеете увидеть эту мразь.
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Такое смотреть под еду? Это ж первый путь к язве.😊
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На кухне телевизор от спутника,а там других передач нет. Но я уже привык,иммунитет стойкий появился,-захожу на кухню и сначала включаю раздражитель,а потом открываю холодильник,включаю микроволновку,чайник и так далее. Тренер збірної України з футболу Шевченко допомагає заробляти гроші російському олігархові Абрамовичу, - розслідування DW - Цензор.НЕТ 5272
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ця "дама" скоріш нагадує тайського трансвестита з волкінг-стріт
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Согласен с Вами, есть что-то в ее внешности от мужика.
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Шикарный был дуэт. Тупой и еще тупее Тренер збірної України з футболу Шевченко допомагає заробляти гроші російському олігархові Абрамовичу, - розслідування DW - Цензор.НЕТ 8505
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Самым известным футболистом который стал политиком был Джордж Веа,его избрали даже президентом Либерии.Обладатель золотого мяча 1995 года игрок был от БОГА...
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А он и не плохой политик. 22 января - год как президент не самой маленькой страны в Африке (4 с лишним миллиона население).Претензий у наседения нет. А вотесли бы Андрюху выбрали президентом, он и двух слов связать не может.
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В общем ФСБ задержали крупную партию товара Рошен, возле Питера. Рошен ответил что не отвечает за своих дилеров и такой спрос на продукцию в России вызван хорошим качеством конфет. Продолжение следует ...
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В общем-то да. Рошеновская продукция в раше вне конкуренции.
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А то, что Порошенко Дерипаске помогает - нормально?
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Дерипаске скинули Санкции а пользоваться ДОЛЛАРАМи закрыли....Финансовая полиция США это вам не ФСБ дохлой РАБссии..
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Більшість відомих спортсменів це ватники.
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Партия Жириновского ЛДПР недавно в городе КУРСК на площади раздавала халявные конфеты РОШЕН...Быдло лезло в драку...
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По собщению Адекасандра Невзорова в Кузбассе дети на уроках теряют сознание от хронического недоедания.....КацаПсины прекратите издевацца над детворой...
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Це скрєпи. Вони медитирують і моляться за пукіна, бо він царь...
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Навіщо писати цю маячню? Шевченко вклав гроші в бізнес, він заробляє так само, як і Абрамович. Хай вони працюють, ангели.
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Це тупориле відморожене падло вже й з королєвською депутатом побуло, а тепер в олігархи подалось. Тренер збірної України з футболу Шевченко допомагає заробляти гроші російському олігархові Абрамовичу, - розслідування DW - Цензор.НЕТ 3014
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Непогане розслідування.А хто там в акціонерах Північного Потоку-2 ? -І тішина...
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За той гол за комірець кацапу філімонову - ніколи не кину камінь в Шеву.. Кидаючи в нього каміння - згадайте про діючу вільну економічну зону "Крим", про торгівлю з ордло та роботу ліпєцкой фабрики до квітня 2017 року..
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Мені дуже цікаво, що все оце кодло, яке пише на цензорі, всяку маячню, зробило хорошого для країни. Мабудь нічого, стадо дебілів і зрадофілів...
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твоє життя не склалося? народився не в тій країні не з тим народом? піди в буддисти та убийся апстєнку.. народишся чимось іншим в іншому місті Тренер збірної України з футболу Шевченко допомагає заробляти гроші російському олігархові Абрамовичу, - розслідування DW - Цензор.НЕТ 4833
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и что тут удивительного? президент Украины помогает зарабатывать деньги куму хуйла мертвячуку. это норма. стандарт життя па-навому.
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Символ партії регіонів: Шевченко і Королевська. Твікс. Тепер твікс - Абрамович і Шевченко - символічне поєднання прізвища арія Тараса і юдейського паразита. Символ в продажності, за яку й писав Тарас.
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Украина помогает рф продавать газ в европу
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А что Андрюха в президенты не идёт?...
Это сейчас не модно!...
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Шевченко! Не позорься! Козёл ты эдакий...
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Кум хує#пльота Павелка.Тут немає нічого дивного...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоТренер сборной Украины по футболу Шевченко помогает зарабатывать деньги российскому олигарху Абрамовичу, - расследование DW
 
 
 
 
 
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