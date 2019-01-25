 Представители ЕС посетят Приазовье, чтобы оценить ситуацию в регионе после агрессии России на море

Визит состоится с 27 января по 2 февраля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Представительства Европейского Союза в Украине.
"Состоятся всеобъемлющие дискуссии с представителями местных и региональных советов и администраций, гражданского общества, научных и деловых кругов. Такие встречи будут проведены в Мариуполе, Бердянске, Мелитополе и окружающих районах", – сказано в сообщении.
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Кроме этого, участники делегации встретятся с представителями органов власти в Киеве.
Делегацию высокого уровня возглавят Томас Майр-Гартинг, исполнительный директор по вопросам Европы и Центральной Азии в Европейской службе внешнего действия, и Петер Вагнер, руководитель Группы поддержки Украины при Еврокомиссии. В ее состав также войдут представители ряда других департаментов Еврокомиссии.
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Евросоюз уже внедрил несколько программ поддержки Приазовья. Так, он помогает региону в привлечении инвесторов и борьбе с коррупцией.
"Европейский Союз полностью поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и не признает незаконной аннексию Крыма и Севастополя", – подчеркивают в Представительстве ЕС в Украине.
Под ПеПО яму роют?
Там сепарні як собак нерізаних, всі будуть триндіти що укри їм жити недають! На приєднання до параші проситимуться, або інше подібне. І головне, параша тут не причому то все хунта!
Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3108340
Ще й підтянуться з другого боку "нашилюді" які вночі стріляють, а вранці через КПП на базар і до сваих родствяников...
Пказували одного разу на КПП таких ходаків. На запитання про війну всі - какая война, никакой вайни нет! Руских нет, все укри! І все в наглу на кмеру, вже й не пиховують що сюди а грошима і продуктами на підмогу впопучленцам!