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 За рубежом
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 Представители ЕС посетят Приазовье, чтобы оценить ситуацию в регионе после агрессии России на море

По результатам визита Евросоюз примет решение о том, каким образом можно усилить поддержку региона.

Визит состоится с 27 января по 2 февраля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Представительства Европейского Союза в Украине.

"Состоятся всеобъемлющие дискуссии с представителями местных и региональных советов и администраций, гражданского общества, научных и деловых кругов. Такие встречи будут проведены в Мариуполе, Бердянске, Мелитополе и окружающих районах", – сказано в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: ЕС в феврале обсудит введение новых санкций против России за агрессию в Азовском море, - Reuters

Кроме этого, участники делегации встретятся с представителями органов власти в Киеве.

Делегацию высокого уровня возглавят Томас Майр-Гартинг, исполнительный директор по вопросам Европы и Центральной Азии в Европейской службе внешнего действия, и Петер Вагнер, руководитель Группы поддержки Украины при Еврокомиссии. В ее состав также войдут представители ряда других департаментов Еврокомиссии.

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Евросоюз уже внедрил несколько программ поддержки Приазовья. Так, он помогает региону в привлечении инвесторов и борьбе с коррупцией.

"Европейский Союз полностью поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и не признает незаконной аннексию Крыма и Севастополя", – подчеркивают в Представительстве ЕС в Украине.

Источник: https://censor.net.ua/n3108340
 
 
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А почему вы,не охраняете морскую границу крыма?можно ж было попросить и грузию,турцию,румынию вам помочь.
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По итогам визита выдвинут новый пакет озабоченностей.
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Ситуация будет оценена,как "глубоко обеспокаиваемая".
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Если они выдут на берег Азовского моря... то лучше оценят ситуацию...
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ЄС допомагає в регіоні в боротьбі з корупцією?Й як успіхи?Скоріше--мінусові,допомога розкрадена,корупція процвітає.Ідійоти...
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"зустрічі будуть проведені в Маріуполі, Бердянську, Мелітополі та оточуючих районах"
Там сепарні як собак нерізаних, всі будуть триндіти що укри їм жити недають! На приєднання до параші проситимуться, або інше подібне. І головне, параша тут не причому то все хунта!
Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3108340
Ще й підтянуться з другого боку "нашилюді" які вночі стріляють, а вранці через КПП на базар і до сваих родствяников...
Пказували одного разу на КПП таких ходаків. На запитання про війну всі - какая война, никакой вайни нет! Руских нет, все укри! І все в наглу на кмеру, вже й не пиховують що сюди а грошима і продуктами на підмогу впопучленцам!
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таких усюди вистачає, на "блакитному оці": какая война, тьі о чем"?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПредставители ЕС посетят Приазовье, чтобы оценить ситуацию в регионе после агрессии России на море
 
 
 
 
 
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