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 Вооруженный наемник РФ не пропустил наблюдателей ОБСЕ к объекту вблизи Перевальска на оккупированной Луганщине

Украинская сторона СЦКК сообщает: вооруженные формирования Российской Федерации и их наемники на Донбассе не пропустили международных наблюдателей к объекту на временно оккупированной территории Луганщины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

По данным отчета СММ ОБСЕ, опубликованном 24 января, зафиксированы ограничения свободы передвижения, во время выполнения мандата миссии. Так, вблизи поселка Перевальск (к западу от Луганска) вооруженный оккупант формирований РФ в очередной раз отказал патрулю Миссии в доступе к объекту, который международные наблюдатели планировали проверить. Боевик объяснил свой отказ тем, что для проезда СММ по маршруту патрулирования ему необходимо получить предварительное разрешение от своих командиров.

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Украинская сторона СЦКК считает недопустимыми провокационные действия российско-оккупационных войск по отношению к легитимной деятельности патрулей СММ ОБСЕ.

"Свои коварные действия вооруженные формирования Российской Федерации и их наемники на Донбассе пытаются скрыть от международных наблюдателей, запрещая им осуществлять мониторинг под предлогом того, что на данных участках, якобы, ведется "разминирование" или отсутствуют "приказы от их командования", - говорится в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3108333
 
 
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ніколи такого не було , як посміли терористи кляті ) дуже смішно , а ще смішніше що ОКУПАНТИ в місії так званої обсє
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