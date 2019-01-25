 Все финансовые потоки, которые Порошенко забирал с моей помощью, к сожалению, пошли под него же, - Саакашвили

Об этом Михеил Саакашвили заявил во время прямого эфира на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Все финансовые потоки, в основном, которые он забирал, в том числе, к сожалению, с моей помощью... Когда мы убирали вместе. Я ему помог как раз убрать Яценюка. Все эти финансовые потоки пошли под него. Никто из коррупционеров ни за что не ответил", – сказал Саакашвили.

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По мнению бывшего главы Одесской ОГА, Порошенко уже договорился с Кернесом (мэр Харькова, – ред.) и Трухановым (мэр Одессы, – ред.) об организации массовых подкупов избирателей.

"Труханов – это его база. Кернес – это его база. Филатов в Днепре, который сбежал от Коломойского и от прошлой компании своей полностью – база для Порошенко. Другие мэры под него легли. Местные олигархи под него легли. Все коррумпированные бандитские интересы под него легли", – утверждает Саакашвили.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, экс-президент Грузии заявил, что поддержит на выборах любого кандидата, который сможет не допустить избрания Порошенко на второй срок.