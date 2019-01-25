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 Политика Украины
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Все про:Кернес (1106) коррупция (7305) Порошенко (16195) Саакашвили (2673) Труханов Геннадий (161)

 Все финансовые потоки, которые Порошенко забирал с моей помощью, к сожалению, пошли под него же, - Саакашвили

Бывший глава Одесской ОГА утверждает, что теперешний президент Украины опирается на мэра Одессы Геннадия Труханова, мэра Харькова Геннадия Кернеса, мэра Днепра Бориса Филатова и "коррумпированные бандитские интересы".

Об этом Михеил Саакашвили заявил во время прямого эфира на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Все финансовые потоки, в основном, которые он забирал, в том числе, к сожалению, с моей помощью... Когда мы убирали вместе. Я ему помог как раз убрать Яценюка. Все эти финансовые потоки пошли под него. Никто из коррупционеров ни за что не ответил", – сказал Саакашвили.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "За Порошенко": Кернес заявил, что поддержит Президента на выборах. ВИДЕО

По мнению бывшего главы Одесской ОГА, Порошенко уже договорился с Кернесом (мэр Харькова, – ред.) и Трухановым (мэр Одессы, – ред.) об организации массовых подкупов избирателей.

"Труханов – это его база. Кернес – это его база. Филатов в Днепре, который сбежал от Коломойского и от прошлой компании своей полностью – база для Порошенко. Другие мэры под него легли. Местные олигархи под него легли. Все коррумпированные бандитские интересы под него легли", – утверждает Саакашвили.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, экс-президент Грузии заявил, что поддержит на выборах любого кандидата, который сможет не допустить избрания Порошенко на второй срок.

Источник: https://censor.net.ua/n3108327
 
   
 Топ комментарии
 
и тут, Остапа понесло...... (с)
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Какая-то обида чувствуется... Хочется опять к корыту.
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Могу напомнить, что сейчас фирташ в австрии. Где Европейский суд и добиваются выдачи американцы. И 4 год не могут добиться. Повторю для не очень умных любителей зрады - суд не украинский. Следователи не украинские. А очень даже европа и сша. И 4 год фирташ на свободе. И все любители зрады языки засунули в жопу. Нет криков про продажный европейский суд и некомпетентных следователей из сша.
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чим ближче до виборів, тим гучнійші БЕЗСИЛЬНІ візгі кремлядей на Петра Олексійовича )))) але чим більше вони візжять, тим більший рейтинг у Пороха )))))
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У меня вопрос ? Платить коммуналку или купить АК -47 . . Последний дешевле .
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Я стрельну тебе , выбор сделан . Чмо !
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стрельнуть ти собі хіба що дупою в лапті можеш, ніщеброд ватний )))))
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Побудуй курінь, комуналку платити не будеш!
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Саакашвили вернется в эту страну . .....
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не фанат Сааки, но он, в отличии от пороха, воевал с кацапами в полный рост..самолёты грузины сбивали..и дипотношения прекратил..хотите сказать, что он от карлика работает..?
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были бы у порохоботов мозги - может и хотели бы..... а так только на тупых рефлексах работают )
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Он под столом галстук жевал в то время,когда гибли молодые грузинские парни.Враги путина по Европе на легке не путешествуют.
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Чуваки не могут раздуплить,що нема потоков Яценюка,Порошенко,Тимошенко и т.д,а есть потоки налогоплательщиков
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Знаете , когда я услышал от гаранта ответ о борьбе с коррупцией , я понял что он клептоман , больной на голову жид .
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Навіть досвідчений Саакашвілі був офшорним баригою навкруги пальця обведений, то що казати про простих українців, половина з яких ще піонерську зорьку по радіо чекають?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВсе финансовые потоки, которые Порошенко забирал с моей помощью, к сожалению, пошли под него же, - Саакашвили
 
 
 
 
 
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