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 Политика Украины
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 Порошенко пригласил патриарха Иерусалимского Феофила III осуществить пастырский визит в Украину для налаживания диалога с поместной церковью Украины

По инициативе Патриарха Иерусалимского состоялся телефонный разговор Президента Украины Петра Порошенко и Его Блаженства Феофил III.

Глава государства пожелал Патриарху Феофилу здоровья и успеха в его патриаршей миссии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.

Патриарх Иерусалимский заверил, что будет молиться за мир и процветание Украины, а также за объединение украинских православных.

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Было отмечено исключительную историческую важность создания канонической поместной православной церкви в Украине, что соответствует вековечным устремлениям украинского народа.

Петр Порошенко пригласил Патриарха Феофила III осуществить пастырский визит в Украину для осуществления совместной молитвы за мир в нашей стране и Европе, а также налаживание диалога с поместной церковью Украины.

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Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Источник: https://censor.net.ua/n3108326
 
   
 Топ комментарии
 
он исполняет обязанности гидранта Порошенко пригласил патриарха Иерусалимского Феофила III осуществить пастырский визит в Украину для налаживания диалога с поместной церковью Украины - Цензор.НЕТ 5239
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а Епифаний не мог пригласить?...
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Він цього не прочитає.. і може заблукати.. напишіть йому листа щастя Порошенко запросив патріарха Єрусалимського Феофіла III здійснити пастирський візит в Україну для налагодження діалогу з помісною церквою України - Цензор.НЕТ 1885
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все так,только это бабця предлагает скинуться Порошенко запросив патріарха Єрусалимського Феофіла III здійснити пастирський візит в Україну для налагодження діалогу з помісною церквою України - Цензор.НЕТ 7926.шо с рулем на голове.
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Рамзан Кадыров угрожает нардепу Бориславу Березе
Скандально известный глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал у себя в Telegram угрозу в адрес народного депутата Украины Борислава Березы.
Поводом для этого стал инцидент в кулуарах Парламентской ассамблееи Совета Европы, во время которого нардеп пресек очередную провокацию кремлевской пропагандистски Ольги Скабеевой.https://t.me/RKadyrov_95
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ну и что? если не станет березы украина не пропадет
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не станет осла кафырова . Кадыров сосет у всей Украины з окупованим Кримом і Донбасом вместе взятыми! З нами Бог та Україна! Слава Україні! Слава Ісусу Христу!﻿
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ослойоб рамзанчик вже завсім поплутав.
Тре йому нагадати, як військо батькі Махно рубало цих синів Кавказу, розгромивши "дику дівізію" та розігнавши цих тварюк по степам.
Дивимося тут: https://www.youtube.com/watch?v=L5azNHZvAYA
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бомбит от Томоса? - посиди попой в снегу может попустит)
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- Алло, милиция? Милиция? Это говорит сегодняшний обокраденный Шпак… а я не по поводу кражи, - у нас здесь дело почище - инженер Тимофеев в свою квартиру живого царя вызвал!.. Я непьющий… С кинжалом! Холодное оружие!.. Даю честное благородное слово. Жду! (с)
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дипломат он не плохой. но двуличный. это плохо. говорят, что там иначе нельзя и любой президент будет грешить этим... Я не верю в это, а вы?
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Согласен!!! +++++++++++ По другому съедят, увы, так устроен порядок в этом мире! Порошенко запросив патріарха Єрусалимського Феофіла III здійснити пастирський візит в Україну для налагодження діалогу з помісною церквою України - Цензор.НЕТ 6715
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Феофил произведет обряд изгнания коррупционеров! А также молитву о привлечении инвесторов!
Заодно помолится за второй срок Пети или если не удаться - обряд снятия сглаза с Пети антикоррупционеров и правоохранительных органов!
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Порох опустил КГБэшную РАБссию в Дерьмо,не только ТОМОСом Минском и Безвизом,Порох без Донбасса увеличил торговлю с ЕС до 45 %,о чем официальный сайт Евросоюза каждые сутки обновляет данные Кармильцы ДАУНбассаПорошенко запросив патріарха Єрусалимського Феофіла III здійснити пастирський візит в Україну для налагодження діалогу з помісною церквою України - Цензор.НЕТ 5269вам не стыдно,всесоюзная Качигарка пля...
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Да он походу еще и язык тебе увеличил...
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Его язык увеличивается от размера зарплаты... Порошенко запросив патріарха Єрусалимського Феофіла III здійснити пастирський візит в Україну для налагодження діалогу з помісною церквою України - Цензор.НЕТ 8372
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А почему с кацапами торговля за прошлый год возросла? Или может это такой хитрый план, что бы скупить все товары в мордоре и оставить лапотников помирать с голоду? Порошенко запросив патріарха Єрусалимського Феофіла III здійснити пастирський візит в Україну для налагодження діалогу з помісною церквою України - Цензор.НЕТ 6844 И почему с кочегаркой не закрыты границы? Объяснить сможешь?
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Извините,это всё Гройсман и кабинет министров.Порох за экономику Украины не отвечает... Порошенко запросив патріарха Єрусалимського Феофіла III здійснити пастирський візит в Україну для налагодження діалогу з помісною церквою України - Цензор.НЕТ 8753 Порошенко запросив патріарха Єрусалимського Феофіла III здійснити пастирський візит в Україну для налагодження діалогу з помісною церквою України - Цензор.НЕТ 9233 Порошенко запросив патріарха Єрусалимського Феофіла III здійснити пастирський візит в Україну для налагодження діалогу з помісною церквою України - Цензор.НЕТ 8753
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Маю велику надію що в березні-квітні ,
Україна вижене свого Мадуро з Банкової і судитиме як януковича.
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Браво Президенте! Ви впевнено йдете до перемоги на виборах.
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Він цього не прочитає.. і може заблукати.. напишіть йому листа щастя Порошенко запросив патріарха Єрусалимського Феофіла III здійснити пастирський візит в Україну для налагодження діалогу з помісною церквою України - Цензор.НЕТ 1885
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У меня старший сын, ровесник Порошенко,не парьтесь особо и тооже высшее советское образование....и язык сына покруче моего будет... Болваны блинПорошенко запросив патріарха Єрусалимського Феофіла III здійснити пастирський візит в Україну для налагодження діалогу з помісною церквою України - Цензор.НЕТ 3227 Порошенко запросив патріарха Єрусалимського Феофіла III здійснити пастирський візит в Україну для налагодження діалогу з помісною церквою України - Цензор.НЕТ 2345 Порошенко запросив патріарха Єрусалимського Феофіла III здійснити пастирський візит в Україну для налагодження діалогу з помісною церквою України - Цензор.НЕТ 2345
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ну да, они здесь по-очереди под одним ником шпарят...два дебила это сила...
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Считаю что в данном случае Пэтя поступает правильно. И кто бы не был на его месте в ситуации когда возрождается автокефалия и независимость украинской церкви прямая обязанность президента этому максимально способствовать. Очевидно даже для атеистов что диалог ПЦУ с христианскими церквями всего мира продуктивнее по сравнению с подчиненным состоянием в составе гундяевско-фээсбэшной секты. Московский Патриархат это застой во всем, это тупость и импотенция духовной жизни подчиненной имперским интересам хуйлостана и даже сам Бог секты Гундяева это какой то персонаж лубочных сказок вроде Кощея Бессмертного.
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Пусть еще "реформу" благословит "Ограбление ювелирного магазина правоохранителями: судьбы обвиняемых" https://censor.net.ua/resonance/3108037/ograblenie_yuvelirnogo_magazina_pravoohranitelyami_sudby_obvinyaemyh
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что бы наладить диалог нужно чтобы хоть одна помесная Церковь признала пцу
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не переживай за це особливо.,ватнічєк Порошенко запросив патріарха Єрусалимського Феофіла III здійснити пастирський візит в Україну для налагодження діалогу з помісною церквою України - Цензор.НЕТ 7422
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Пора уже ВР принимать постановление что президент самоустранился от выполнения обязанностей, ушел в попы.
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...а ваты упоротой, как здесь поубавилось то ...к выборам теперь методички ждут.. Порошенко запросив патріарха Єрусалимського Феофіла III здійснити пастирський візит в Україну для налагодження діалогу з помісною церквою України - Цензор.НЕТ 7922 Порошок -президент!...ст. майор ФСБ Гуня со таварисчи-в дурке...
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Чем ещё президенту заниматься... Если так заклинило на религии, пусть в попы идёт!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко пригласил патриарха Иерусалимского Феофила III осуществить пастырский визит в Украину для налаживания диалога с поместной церковью Украины
 
 
 
 
 
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