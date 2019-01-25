 Порошенко пригласил патриарха Иерусалимского Феофила III осуществить пастырский визит в Украину для налаживания диалога с поместной церковью Украины

Глава государства пожелал Патриарху Феофилу здоровья и успеха в его патриаршей миссии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.

Патриарх Иерусалимский заверил, что будет молиться за мир и процветание Украины, а также за объединение украинских православных.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кипрская церковь намерена признать митрополита Епифания, - архиепископ Хризостом

Было отмечено исключительную историческую важность создания канонической поместной православной церкви в Украине, что соответствует вековечным устремлениям украинского народа.

Петр Порошенко пригласил Патриарха Феофила III осуществить пастырский визит в Украину для осуществления совместной молитвы за мир в нашей стране и Европе, а также налаживание диалога с поместной церковью Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Отець Сергій, ми вас з миром просили! Ви ж у нас 25 років! Для чого ви таке робите?!" - на Виннитчине священник УПЦ МП и титушки сорвали собрание прихожан по поводу перехода в ПЦУ. ВИДЕО

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.