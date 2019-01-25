 Порошенко пригласил патриарха Иерусалимского Феофила III осуществить пастырский визит в Украину для налаживания диалога с поместной церковью Украины

Глава государства пожелал Патриарху Феофилу здоровья и успеха в его патриаршей миссии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.
Патриарх Иерусалимский заверил, что будет молиться за мир и процветание Украины, а также за объединение украинских православных.
Было отмечено исключительную историческую важность создания канонической поместной православной церкви в Украине, что соответствует вековечным устремлениям украинского народа.
Петр Порошенко пригласил Патриарха Феофила III осуществить пастырский визит в Украину для осуществления совместной молитвы за мир в нашей стране и Европе, а также налаживание диалога с поместной церковью Украины.
Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.
Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.
6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.
9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.
Скандально известный глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал у себя в Telegram угрозу в адрес народного депутата Украины Борислава Березы.
Поводом для этого стал инцидент в кулуарах Парламентской ассамблееи Совета Европы, во время которого нардеп пресек очередную провокацию кремлевской пропагандистски Ольги Скабеевой.https://t.me/RKadyrov_95
Тре йому нагадати, як військо батькі Махно рубало цих синів Кавказу, розгромивши "дику дівізію" та розігнавши цих тварюк по степам.
Дивимося тут: https://www.youtube.com/watch?v=L5azNHZvAYA
Заодно помолится за второй срок Пети или если не удаться - обряд снятия сглаза с Пети антикоррупционеров и правоохранительных органов!
Україна вижене свого Мадуро з Банкової і судитиме як януковича.