EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  6450  343
Материалы по теме:
Все про:выборы (20889) Порошенко (16195) Саакашвили (2673)

 Я бы приветствовал победу Тимошенко, Гриценко, Садового, Зеленского - всех, кто не позволит Порошенко второй раз захватить президентство, - Саакашвили

Бывший глава одесской ОГА утверждает, что поддержит любого кандидата в президенты, который не даст Порошенко во второй раз возглавить государство.

Об этом Михеил Саакашвили заявил во время прямого эфира на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я бы приветствовал на президентских выборах победу и Юлии Тимошенко, и Анатолия Гриценко, и Андрея Садового, и Зеленского… Это все равно было бы обновление и в любом случае потрясло бы эту систему. Всех, кто не позволил бы Порошенко второй раз захватить президентство в Украине. Потому что второй срок Порошенко – это конец украинской государственности", – сказал Саакашвили.

Читайте на Цензор.НЕТ: Олигарх Дыминский поддержал Порошенко и отказал Саакашвили в эфире на ЗИКе – экс-глава ОГА дал понять, каковы причины закрытия его программы

Политик призвал кандидатов в президенты Украины, раз уж им не удалось объединиться, хотя бы не "топить" друг друга во время избирательной кампании.

"Да, они не смогли объединиться. Сейчас у нас ситуация, что они не должны как минимум друг друга топить. Вот кто будет на первом месте, мне кажется, что все, для кого важна судьба Украины, должны их поддерживать", – заявил бывший глава Одесской ОГА.

"Сегодня Тимошенко лидер предвыборной гонки. Если завтра Андрей Садовый станет лидером предвыборной гонки, я его тоже буду приветствовать и поддерживать. То же самое касается Гриценко. То же самое касается Зеленского", – добавил Саакашвили.

Политик призвал кандидатов на пост президента готовиться к борьбе с возможными попытками фальсифицировать результаты выборов.

Также на Цензор.НЕТ: "Я не позволю использовать мое имя для пропагандистских манипуляций", - Саакашвили требует от телеканала ZIK не ассоциировать его с проектом "Джокеры. Кандидаты в президенты"

"Все оппозиционные силы: Гриценко, Садовый, Зеленский, Юля Тимошенко – должны друг друга сейчас объединять свои силы против фальсификации. Как минимум, они должны а) объединить свои силы против фальсификации. И б) готовиться к совместной защите после того, как голоса будут украдены, потому что Порошенко обязательно попытается их украсть", – предположил экс-президент Грузии.

Источник: https://censor.net.ua/n3108320
 
   
 Топ комментарии
 
После выборов грузина надо делать генпрокурором.
Все главные шоколадные, кто не успеет улететь - сядут, вот такой каламбур.
 показать весь комментарий
 
Миша, там твой прошлогодний прихлебатель егогка соболев бочку катит на реформираванный тобой грузинский суд. Ну не козёл, скажи?
 показать весь комментарий
 
И этого достали из пыли, отряхнули и заставили ртом двигать. Ждем пророчеств Ванги и Нострадамуса о победе Воны. И еще белое братство может из небытия вылезти, а мария-деви-христос признать вону истенным мессией.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 4 из 4
<<<1 2 3 4
 
Если бы Гриценко с Садовым объединились, это была бы реальная заявка на победу.
 показать весь комментарий
 
 
Чим ближче до виборів, тим ясніше, другого туру не буде, оберемо нашого президента вже в першому.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ніякого другого туру. Це більше лярда гривень. Вони потрібні на фронті. Обираємо Пороха в першому турі.
 показать весь комментарий
 
 
Міхо дуже розумна та принципова людина. Ось такий нам потрібен.
 показать весь комментарий
 
 
говорит слово в слово как хуйло)))) скоро тебя михо в гузию сольют, покупай вазелин))))
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ще один аргумент голосувати за Порошенко. Всі авантюристи активізувались
 показать весь комментарий
 
 
У меня тут недалеко есть наркопритон... Могу для Цензора такое же интервью взять у тамошних посетителей... Они тоже не любят Порошенка... Я би вітав перемогу Тимошенко, Гриценка, Садового, Зеленського - всіх, хто не дозволить Порошенку вдруге захопити президентство, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 8054
 показать весь комментарий
 
 
О, мои вполне невинные комментарии убиваются. Хорошо говорит о позиции Цензора. Во всяком случае, о позиции модератора.
 показать весь комментарий
 
А що цензору платять за піар цього грузинського цапа? В нас і своїх клоунів доволі. щоб піарити ще людину яка втікла від свого народу і свого реформірованого правосуддя.
 показать весь комментарий
 
 
Хуйла в списке не хватает. Он бы точно не позволил Пете рулить дальше.
 показать весь комментарий
 
 
Аха, вместе с Медведчуком , своим кумом, ой как не позволил бы...
 показать весь комментарий
 
Мои мысли и я рад что они на 100% совпадают с Мишиными. Второй срок Барыги = самоубийство украинского государства.
 показать весь комментарий
 
 
Ты видимо хотел написать - росиського государства . Я би вітав перемогу Тимошенко, Гриценка, Садового, Зеленського - всіх, хто не дозволить Порошенку вдруге захопити президентство, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 4394 .
 показать весь комментарий
 
 
Украине не нужен лучший из худших. Украине нужен ХОРОШИЙ. Не вор и не стяжатель.
 показать весь комментарий
 
Тактика Петра Лексеича Барыгина:
2014: Я остановлю войну, я сделаю вас всех богатыми и счастливыми. Вперед в светлое будущее со мной!
2019: Вы все также бедны и несчастны? А вы не думали что может быть еще хуже? Если вы не выберете меня - будет еще хуже. Только благодаря мне вы еще не сдохли!
 показать весь комментарий
 
 
Досить ображати нашого президента Петра Олексіївіча Порошенко! Троллі та корисні ідіоти на х....й
 показать весь комментарий
 
 
"Обида встала в душе Саакашвилиного внука..." - до кормушки не дали дорваться...
 показать весь комментарий
 
 
Порох на этих выборах напоминает насильника , надеющегося что ему дадут условный срок и он еще раз трахнет свою жертву. Вот и думайте, голосовать ли за это скотство еще раз.
 показать весь комментарий
 
 
Это же надо было выбрать в президенты откровенную барыгу, вора, лгуна и негодяя...Ничего - в конце марта есть возможность исправить эту досадную ошибку. Больше шансов не будет.
 показать весь комментарий
 
 
Назло Украине. И назло себе. Назло своим детям. Только с такими намерениями можно голосовать за воровскую власть в лице пидора лексеича.
 показать весь комментарий
 
Путина устраивают почти все кандидаты в президенты Украины. Кто то больше, кто то меньше. Но в общем устраивают все. Никто из кандидатов не рискнул бросить вызов Путину и кардинально изменить ситуацию на Донбассе. Юля например имеет личную злобу и неприязнь к Донецку. Турчинов скорее всего так и остался её тайным фаворитом. Они могли бы испортить Путину игру, под названием "ЛДНР - унихгражданскаявойна". Но вряд ли рискнут. Порошенко признан Кремлём как президент ещё в 2014. Он не мешает Путину вести игру. Больше Путину ничего не нужно. Кремль после второго президентского срока Порошенко, будет всячески подбивать Петю на новый, третий срок. Или перейти к тандему Гройсман президент, Порошенко премьер, потом снова Порошенко президент. Это будет очень соблазнительно. Для Путина тем более выгодно. Он снова заявит, с аргументацией, что "мышебратья" и "одиннарод" Я би вітав перемогу Тимошенко, Гриценка, Садового, Зеленського - всіх, хто не дозволить Порошенку вдруге захопити президентство, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 7402
 показать весь комментарий
 
 
Смена власти - пожалуй, главный элемент демократического устройства. Там где вам внушают что перемены таят в себе опасность - вас дурят. Опасноть ,как раз, в отсутствии перемен.
 показать весь комментарий
 
 
нах ваще кокошвили постить это глумление над людьми..рыгня..высерок в шалаше как ленин на донате..фу фу
 показать весь комментарий
 
 
Тактика Петра Лексеича Барыгина:
2014: Я остановлю войну, я сделаю вас всех богатыми и счастливыми. Вперед в светлое будущее со мной!
2019: Вы все также бедны и несчастны? А вы не думали что может быть еще хуже? Если вы не выберете меня - будет еще хуже. Только благодаря мне вы еще не сдохли!
 показать весь комментарий
 
 
Главнокомандующий, который бросил людей в Иловайском котле, должен сидеть в тюрьме.
 показать весь комментарий
 
 
-Саакашвили-агент кремля, работает на путена, кровавый преступник и мародёр
- Откуда вы это все взяли?
- Так 'уважаемые люди' сообщили Шрек Баблокат и Тарарунька!
- А , ну тогда да((( им можно верить на слово ((
 показать весь комментарий
 
Страница 4 из 4
<<<1 2 3 4
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯ бы приветствовал победу Тимошенко, Гриценко, Садового, Зеленского - всех, кто не позволит Порошенко второй раз захватить президентство, - Саакашвили
 
 
 
 
 
 вверх