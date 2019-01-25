 Декларация Зеленского: квартиры, дом, дорогие часы, фирмы на Кипре и доход в 8 млн гривен за год

С документом можно ознакомиться в Едином государственном реестре деклараций, сообщает Цензор.НЕТ.
Согласно документу, Зеленский задекларировал жилой дом в селе Иванковичи на Киевщине (353,3 кв.м), квартиру в столице (131,9 кв.м), а также две квартиры в Киеве, которыми он владеет совместно с Сергеем и Борисом Шефирами (453,1 кв.м), два парковочных места и земельный участок (1 тыс. 200 кв.м).
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Его жена Елена Зеленская владеет квартирой (129,8 кв.м) и местом для парковки (16,1 кв.м) в оккупированном Крыму. Также у нее есть квартира в Киеве (284 кв.м) и нежилые помещения в столице в общей собственности.
Кроме этого, супруги Зеленских с 2014 года арендует в Великобритании квартиру (91,9 кв.м).
Владимир Зеленский также задекларировал автомобиль Land Rover Range Rover 2016 выпуска стоимостью 4700000 грн, а его жена – Mercedes-Benz S 500 4Matic 2014 выпуска стоимостью 1,8 млн грн.
Шоумен задекларировал 25 торговых марок, три полезных модели и три изобретения. Кроме того, Зеленский владеет долговыми ценными бумагами и акциями.
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Как ценное движимое имущество Зеленский задекларировал часы марок Breguet, Tag Heuer, Roleх, Bovet, а его жена – часы Piaget, Breguet и ювелирный набор.
Зеленский отметил себя конечным бенефициаром в фирмах ООО "Киноквартал", ООО "Студия квартал-95", Aldorante Limited (Кипр), Vilhar Holdings Limited (Кипр), Film Heritage inc (Белиз), San Tommaso S.R.L. (Италия) и Megiritano Ventures Ltd (Британские Виргинские острова).
В источниках дохода Владимир Зеленский указал 1,58 млн грн основной зарплаты по месту работы, 4,34 млн дохода от занятия предпринимательской деятельностью, проценты – 608,2 тыс. грн, страховые выплаты – 207,129 тыс. грн.
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Кроме того, шоумен держит в различных банках более 430 тыс. долл, 1,18 млн грн. и 132 евро, наличными – 50 тыс. евро, 285 тыс. долл. и 220 тыс. грн.
Также семья Зеленских получила 605,8 тыс. грн дохода от сдачи имущества в аренду.
Участник - Декларация Зеленского: квартиры, дом, дорогие часы, фирмы на Кипре и доход в 8 млн гривен за год
Зеленский - самодовольно улыбнулся.
Ведущий - 50 тыс. ваши!
два Владимира, два карлика,
два клоуна, два еврея
в двух соседних странах в президентах - это перебор.
https://twitter.com/Anakoyhe
даже не на английском. или в Украине есть официальное представительство кипрских оффшоров? типа пипл схавает?
Вы уверены, что он заплатил налоги со всего "белого", что указал?
У каждого еврея кроме белого есть и черное, "не задекларированное"))))
Так он вам все покажет и расскажет.
И, последнее, как думаете, если он с азартом варит бабло на своей работе, то с какого хрена он все это бросит и пойдет жить аскетической бедной президентской жизнью? Для тупых объясняю, зачем богатому медиамагнату вдруг захотелось стать презом? Или это "болезнь кличка", чем больше денег, тем мало?
Евреи меня, украинца, наверное, поняли...
http://puer.org.ua/news/19000/?fbclid=IwAR0LcdE7E1EOvTFmJvtzo-T6HQiTOiNyGjspovBBgugcjdl2zfd0_F_wH9U
Це Москва, 2010-й. За три хвилини виступу цього Халуєвського русского міра, українці у нього тричі Х…ЛИ. І це не вперше.
Сашко Лірник правий на 100%: «Головна його риса - зневага до українців. Підкреслена і постійна. Та, яка іноді переходить межу відвертого хамства.
Я не хочу щоб Президент України ставився до мене і до мого українського народу як до другосорного бидла.Не важливо що і як він розказує з телеекрану. Натуру не сховаєш.
Невже після стількох років кріпацтва і знищення, війни , Україна не заслужила проукраїнського Президента? Українця,врешті решт.
Ви дійсно будете голосувати за того, хто сцить на вас і ваш рід з телевізора ? Вам то подобається? Він і вишиваночку натягне, і вичавить через зуби пару українських слів, а потім побіжить зуби чистити…»
P.S. Панове, прошу не розпалювати у коментарях міжнаціональну ворожнечу. Дане відео поширюється з просвітницькою метою: ХУ із ХУ.
Ось це 2002-й, початок його глумління над українцями на потєху росіянам
https://www.facebook.com/100003899530061/videos/1325972407542731/
А що до Володимира, у мене запитання, що до стосунків з Масляковим. Відомо, що Масляков в Радянському Союзі був засуджений за шахрайство і хабарництво, у в визначені переможців у грі в КВН, беручи за перемогу гроші з учасників. Як Володимиру вдалося чесно виграти при суддівстві Маслякова? Адже саме Масляков просував "талановитого" Володимира з його командою.