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Все про:декларация (1034) Зеленский (140) имущество (262)

 Декларация Зеленского: квартиры, дом, дорогие часы, фирмы на Кипре и доход в 8 млн гривен за год

После подачи в ЦИК документов для регистрации кандидатом в президенты шоумен обнародовал свою декларацию за 2017 год.

С документом можно ознакомиться в Едином государственном реестре деклараций, сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно документу, Зеленский задекларировал жилой дом в селе Иванковичи на Киевщине (353,3 кв.м), квартиру в столице (131,9 кв.м), а также две квартиры в Киеве, которыми он владеет совместно с Сергеем и Борисом Шефирами (453,1 кв.м), два парковочных места и земельный участок (1 тыс. 200 кв.м).

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Его жена Елена Зеленская владеет квартирой (129,8 кв.м) и местом для парковки (16,1 кв.м) в оккупированном Крыму. Также у нее есть квартира в Киеве (284 кв.м) и нежилые помещения в столице в общей собственности.

Кроме этого, супруги Зеленских с 2014 года арендует в Великобритании квартиру (91,9 кв.м).

Владимир Зеленский также задекларировал автомобиль Land Rover Range Rover 2016 выпуска стоимостью 4700000 грн, а его жена – Mercedes-Benz S 500 4Matic 2014 выпуска стоимостью 1,8 млн грн.

Шоумен задекларировал 25 торговых марок, три полезных модели и три изобретения. Кроме того, Зеленский владеет долговыми ценными бумагами и акциями.

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Как ценное движимое имущество Зеленский задекларировал часы марок Breguet, Tag Heuer, Roleх, Bovet, а его жена – часы Piaget, Breguet и ювелирный набор.

Зеленский отметил себя конечным бенефициаром в фирмах ООО "Киноквартал", ООО "Студия квартал-95", Aldorante Limited (Кипр), Vilhar Holdings Limited (Кипр), Film Heritage inc (Белиз), San Tommaso S.R.L. (Италия) и Megiritano Ventures Ltd (Британские Виргинские острова).

В источниках дохода Владимир Зеленский указал 1,58 млн грн основной зарплаты по месту работы, 4,34 млн дохода от занятия предпринимательской деятельностью, проценты – 608,2 тыс. грн, страховые выплаты – 207,129 тыс. грн.

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Кроме того, шоумен держит в различных банках более 430 тыс. долл, 1,18 млн грн. и 132 евро, наличными – 50 тыс. евро, 285 тыс. долл. и 220 тыс. грн.

Также семья Зеленских получила 605,8 тыс. грн дохода от сдачи имущества в аренду.

Источник: https://censor.net.ua/n3108316
 
   
 Топ комментарии
 
И ни копейки украденной с бюджета. А почему нет новостей про декларации остальных претендентов? Что, уже все поняли, что Президентом будет Зеленский и так тщательно только его рассматривают?
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Походу одна из немногих правдивых деклараций. Где-то на уровне рядового депутата от БПП.
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Все зароблено язиком ... і на колінах
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Он хочет, чтобы и остальные украинцы слегка разбогатели (из его интервью Гордону). Надеюсь Пете вы это ещё жестче напишете?
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Брехня! У него намного больше,это знают все))То что заработал сам,молодец,а то что спрятал и не платит налоги,это плохо.Заврался Вова)))
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Вот сколько можно зарабатывать, если знать чью жопу лизать))
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"Зеленский задекларировал часы марок Breguet, Tag Heuer, Roleх, Bovet " зеленский, вот нахера столько часов? ты их положишь в кармашки своего гроба? никогда не понимал такого
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Женщины в брюлики вкладывают, а мужчины определенного типа в часы....Пукин тоже имеет коллекцию часиков и т.д......понты в селе - большое дело....помнится Обама ходил с часами за 20 баксов....голодранец.. Декларація Зеленського: квартири, будинок, дорогі годинники, фірми на Кіпрі і дохід 8 млн гривень за рік - Цензор.НЕТ 8555
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Дико извиняюсь, а зачем ему компании на Кипре, если их обычно используют, чтобы не платить налоги в Украине ?.....если он такой самый честный.... Декларація Зеленського: квартири, будинок, дорогі годинники, фірми на Кіпрі і дохід 8 млн гривень за рік - Цензор.НЕТ 6506
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зеленский такого не говорил, про честность самый честный это гриценко
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Я ему авансом комплимент сделал, а про честность фельдмаршала я помню.... Декларація Зеленського: квартири, будинок, дорогі годинники, фірми на Кіпрі і дохід 8 млн гривень за рік - Цензор.НЕТ 9936
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Такой хороший и косит под плохого Петю.....однако...
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Тренд.Мода.Зачем хранить деньги в своей стране,когда это не надёжно?
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Так чем он от плохого Пети отличается, который тоже может озвучить такую же отмазку ?.....просто интересно..
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А чем отличается Ролдугин от Пуйла?Примерно и здесь так.Ты врешь с верху,чувакам пониже,те в свою очередь дальше по лестнице.И в итоге выходит,що офшоры це благо Декларація Зеленського: квартири, будинок, дорогі годинники, фірми на Кіпрі і дохід 8 млн гривень за рік - Цензор.НЕТ 8348
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Передача "рассмеши комика"
Участник - Декларация Зеленского: квартиры, дом, дорогие часы, фирмы на Кипре и доход в 8 млн гривен за год
Зеленский - самодовольно улыбнулся.
Ведущий - 50 тыс. ваши! Декларація Зеленського: квартири, будинок, дорогі годинники, фірми на Кіпрі і дохід 8 млн гривень за рік - Цензор.НЕТ 5568


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Все зрители посещавшие концерты Квартала,с сегодняшнего дня,агенты кремля Декларація Зеленського: квартири, будинок, дорогі годинники, фірми на Кіпрі і дохід 8 млн гривень за рік - Цензор.НЕТ 1978
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Не, не все, но все дегенераты, так это точно. Смотреть шоу этого клоуна, или Петросяна и прочих шутов - надо иметь нулевой IQ.
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Так всех политиков,народ,що туда ходили и бомонд элитный вважати амёбами? Не слишком много на себя берёшь?Декларація Зеленського: квартири, будинок, дорогі годинники, фірми на Кіпрі і дохід 8 млн гривень за рік - Цензор.НЕТ 8599
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Да, быдло. Ты тоже шуточки Петросяна полюбляешь? Если спросишь, а при чем тут Петрсян, то я следом спрошу: а какая между этими шутами разница?
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Я не провожу разницы.Я лишь говорю,що всем,кто ходил на концерты Квартала,прийдётся доказывать Kamate Kaora,що он не амёба.А потому ще раз запитаю,не забагато на себе береш Декларація Зеленського: квартири, будинок, дорогі годинники, фірми на Кіпрі і дохід 8 млн гривень за рік - Цензор.НЕТ 7693
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Я должен отвечать на этот дурацкий "вопрос"? Сашка, любишь смотреть клоунов - смотри. Моё мнение о тебе ты уже знаешь. Хочешь еще раз спросить, не беру ли я на себя слишком много?
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Ну ладно.Любишь трудные задачи?За що царь казнил шутаhttps://youtu.be/dCDuHmnNv8M Декларація Зеленського: квартири, будинок, дорогі годинники, фірми на Кіпрі і дохід 8 млн гривень за рік - Цензор.НЕТ 4721
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Достаточно среднего уровня в негритянских гетто и бразильских фавелах - 70 единиц.
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Ты понимать, что ты только что расписался в том что ты даун, которого веселит низкопробный юмор
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А ты понимать,що щас обозвал всех хто ходил на концерты и платил за билеты даунами? Декларація Зеленського: квартири, будинок, дорогі годинники, фірми на Кіпрі і дохід 8 млн гривень за рік - Цензор.НЕТ 4056
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Тетя Роза:
два Владимира, два карлика,
два клоуна, два еврея
в двух соседних странах в президентах - это перебор.
https://twitter.com/Anakoyhe
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Настолько Порох протухший , что его политика опережает клоун -актер Зеленский , это приговор Мальдивскому коту .
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Пришло время спалить "Сватов" Декларація Зеленського: квартири, будинок, дорогі годинники, фірми на Кіпрі і дохід 8 млн гривень за рік - Цензор.НЕТ 7633 То есть уничтожить "Сваты - 7" где снимаются актёры поддерживающие Путина в отношении аннексии Крыма. Готов Зеленский ? Или будет веселить Россию своими убогими "Сватами" ?
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Пусть веселит. Тем более мы никак не можем этому воспрепятствовать. Да и зачем? Уровень "Сватов" затормаживает умственное развитие кацапов. А нам во время войны с ними очень выгодна глупость ватного населения хуйлостана.
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Согласна с Oleg Kochnev на 100%. Боты, которых не то что в стране, в подъезде собственном никто не знает. И эти существа, которые канут безымянной биомассой в историю мира, судят о людях с головой, сами имея вместо нее задницу. Они комментируют поступки людей, на которые никогда не способны сами. Где-то так. И Зеленский здесь не причем. Оторви свою жопу от дивана и скажи что-нибудь своми словами для начала, заработай хоть что-нибудь, сделай поступок, узнаваемый в тебе Личность. Тьфу, противно.
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Дело в том, что "люди с головой" перед ботами выступают для того, что бы эти боты пришли на выборы. И если кому-то из них нужен наш голос, то пусть будут готовы к тому, что их судят и "препарируют". Хотят что бы избрали - будут судить и выбирать.
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я плакаль.Ти дійсно віриш в те що наговорила???Скажи путін- )(уйло і ми тобі повіремо.
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вот интересно, в какую организацию он подал это заявление
Декларація Зеленського: квартири, будинок, дорогі годинники, фірми на Кіпрі і дохід 8 млн гривень за рік - Цензор.НЕТ 7491
даже не на английском. или в Украине есть официальное представительство кипрских оффшоров? типа пипл схавает?
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Потом делается официальный перевод и подаётся куда надо. Раскажите ещё, что он должен писать на греческом ничего в нём не понимая.
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ПОТОМ ничего не делается. всё делается сразу юристами. а с этой бумажкой зеленский пусть сходит в сортир. и что значит паспорт зарегистрированный по адресу? для кипрской компании как-то похер, где в Киеве зарегистрирован зеленский, паспорт должен быть "выданный таким-то ГО УМВД"
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и что я ещё не думаю, так то, что по паспорту гражданина Украины можно хоть что-то сделать на Кипре
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молодец. в отличии от пэти попрошенка все заработал сам, ни минуты не терся около бюджетного корыта. в отличии от шоколадного "бизнесмена", всю жизнь сосущего сиську бюджета.
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и сколько в бюджете на торты прописано?
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вопрос не по адресу, уточни у попрошенка. но судя по его мальдивскому отдыху за полмиллиона - все, до чего смогут дотянутся жадные грабки "бизнесмена".
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ну так поделись секретом. ты, шестерка, видимо все знаешь
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поделюсь, нсколько. потому зарабатівает он не на бюджете, шестерка-троль куйла
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ну да, ну да. почти 3 десятка лет госслужащий, на высших должностях, что само по себе исключает занятие бизнесом в соответствии с Законом о госслужбе. но вас, тролей и шалав проплаченных, это никогда не смущало. перед законом все равны, но ваш хозяин в данный момент ровнее ... "честный бизнесмен"-госслужащий.
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Понятно, что шоколад представляет из себя, сейчас про зелинского речь.
Вы уверены, что он заплатил налоги со всего "белого", что указал?
У каждого еврея кроме белого есть и черное, "не задекларированное"))))
Так он вам все покажет и расскажет.

И, последнее, как думаете, если он с азартом варит бабло на своей работе, то с какого хрена он все это бросит и пойдет жить аскетической бедной президентской жизнью? Для тупых объясняю, зачем богатому медиамагнату вдруг захотелось стать презом? Или это "болезнь кличка", чем больше денег, тем мало?

Евреи меня, украинца, наверное, поняли...
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В президенты в нормальных странах не идут богачи. Туда идут по зову чести, достоинства и желания сделать своей стране хорошо, а не карману своему....
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Зелинский, а слабо все продать, бабло пожертвовать в ахмадет, и..., подойти к выборам чистым пречистым и честным пречестным? иначе ты такой же как и остальные богатенькие буратины . А старый одесский анекдот помните? А напоминаю - когда Изя услышал от учительнице в школе -"два пишем, три в уме" он сразу залюбил арифметику! ну так чо слабо, а Зелинский???
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Це Москва, 2010-й! Сашко Лірник правий на 100%: «Головна його риса - зневага до українців. Підкреслена і постійна…» (ВІДЕО)



http://puer.org.ua/news/19000/?fbclid=IwAR0LcdE7E1EOvTFmJvtzo-T6HQiTOiNyGjspovBBgugcjdl2zfd0_F_wH9U




Це Москва, 2010-й. За три хвилини виступу цього Халуєвського русского міра, українці у нього тричі Х…ЛИ. І це не вперше.
Сашко Лірник правий на 100%: «Головна його риса - зневага до українців. Підкреслена і постійна. Та, яка іноді переходить межу відвертого хамства.
Я не хочу щоб Президент України ставився до мене і до мого українського народу як до другосорного бидла.Не важливо що і як він розказує з телеекрану. Натуру не сховаєш.
Невже після стількох років кріпацтва і знищення, війни , Україна не заслужила проукраїнського Президента? Українця,врешті решт.
Ви дійсно будете голосувати за того, хто сцить на вас і ваш рід з телевізора ? Вам то подобається? Він і вишиваночку натягне, і вичавить через зуби пару українських слів, а потім побіжить зуби чистити…»
P.S. Панове, прошу не розпалювати у коментарях міжнаціональну ворожнечу. Дане відео поширюється з просвітницькою метою: ХУ із ХУ.

Ось це 2002-й, початок його глумління над українцями на потєху росіянам



https://www.facebook.com/100003899530061/videos/1325972407542731/





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Вас не тошнит от имя вовочка ленин,путлер,зелепух.
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Столько внимания Пороху в заметке о клоуне говорит о том, что Порох будет президентом еще 5 лет
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а ти вважаеш шо той ЛЕЙБ до Украіни мае відношення???
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Андрей Андреич как-то сдулся. интернет делает великие чудеса и что-то впарить лохам становится труднее
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и всё-таки, как бы не упал мой собственный рейтинг зеленского, буквально за две-три недели, я рад, что он задвинул порошенко глубоко в зад. хотя смотря на подвижки вакарчука продать себя порошенке.
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Шоколадные не поймут одного, сколько не лей говна на Зеленского все равно за соевого народ голосовать не будет, если не за него то за Юльку, если не за Юльку то за Садового. Но шоколадному все равно ловить нечего так что те миллионы что он тратит на антипиар конкурентов мог бы уже и себе оставить. Мог бы конечно на доброе дело, но это уже анекдот будет. На доброе дело оно не потратило не копейки и никогда не потратит.
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Лахта запрацювала у другу зміну.Лахта бубурку відсмокчете в украінців??? Та шо тут питать? Вони за 11 карбованців і у рідного тата відстрочать,бо вони скрепнозайвохромосомні істоти
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Заява написана, м'яко говорячи, не розумно, що дуже дивно для юриста, за освітою та талановитого шоумена. Під сумнівом його освіченість, взагалі на рівні середньої школи.
А що до Володимира, у мене запитання, що до стосунків з Масляковим. Відомо, що Масляков в Радянському Союзі був засуджений за шахрайство і хабарництво, у в визначені переможців у грі в КВН, беручи за перемогу гроші з учасників. Як Володимиру вдалося чесно виграти при суддівстві Маслякова? Адже саме Масляков просував "талановитого" Володимира з його командою.
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квартирка и место для парковки в оккупированном Крыму? У жены будущего президента Украины? Как же так? Шож такое?
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ну а шож, отдать их рассии? видимо будет сдавать их в аренду рассиянам, а деньги отправлять в бюджет Украины
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДекларация Зеленского: квартиры, дом, дорогие часы, фирмы на Кипре и доход в 8 млн гривен за год
 
 
 
 
 
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