 Декларация Зеленского: квартиры, дом, дорогие часы, фирмы на Кипре и доход в 8 млн гривен за год

С документом можно ознакомиться в Едином государственном реестре деклараций, сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно документу, Зеленский задекларировал жилой дом в селе Иванковичи на Киевщине (353,3 кв.м), квартиру в столице (131,9 кв.м), а также две квартиры в Киеве, которыми он владеет совместно с Сергеем и Борисом Шефирами (453,1 кв.м), два парковочных места и земельный участок (1 тыс. 200 кв.м).

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Его жена Елена Зеленская владеет квартирой (129,8 кв.м) и местом для парковки (16,1 кв.м) в оккупированном Крыму. Также у нее есть квартира в Киеве (284 кв.м) и нежилые помещения в столице в общей собственности.

Кроме этого, супруги Зеленских с 2014 года арендует в Великобритании квартиру (91,9 кв.м).

Владимир Зеленский также задекларировал автомобиль Land Rover Range Rover 2016 выпуска стоимостью 4700000 грн, а его жена – Mercedes-Benz S 500 4Matic 2014 выпуска стоимостью 1,8 млн грн.

Шоумен задекларировал 25 торговых марок, три полезных модели и три изобретения. Кроме того, Зеленский владеет долговыми ценными бумагами и акциями.

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Как ценное движимое имущество Зеленский задекларировал часы марок Breguet, Tag Heuer, Roleх, Bovet, а его жена – часы Piaget, Breguet и ювелирный набор.

Зеленский отметил себя конечным бенефициаром в фирмах ООО "Киноквартал", ООО "Студия квартал-95", Aldorante Limited (Кипр), Vilhar Holdings Limited (Кипр), Film Heritage inc (Белиз), San Tommaso S.R.L. (Италия) и Megiritano Ventures Ltd (Британские Виргинские острова).

В источниках дохода Владимир Зеленский указал 1,58 млн грн основной зарплаты по месту работы, 4,34 млн дохода от занятия предпринимательской деятельностью, проценты – 608,2 тыс. грн, страховые выплаты – 207,129 тыс. грн.

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Кроме того, шоумен держит в различных банках более 430 тыс. долл, 1,18 млн грн. и 132 евро, наличными – 50 тыс. евро, 285 тыс. долл. и 220 тыс. грн.

Также семья Зеленских получила 605,8 тыс. грн дохода от сдачи имущества в аренду.