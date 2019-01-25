 Предпринимателей Днепра призывают согласовать рекламные вывески с дизайн-кодом города

Принципы визуальной организации размещения рекламных средств, вывесок, табличек на фасадах зданий были утверждены исполкомом горсовета 18 декабря прошлого года. Среди основных требований - реклама не должна закрывать архитектуру зданий, вызвать аварийные ситуации, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

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"Следует понимать, что реклама в городе не запрещена, но она упорядочена. Главная цель этих принципов - снижение уровня так называемого визуального шума, уважение к архитектуре города. Вывески не должны загромождать окна, архитектурные элементы зданий. Предприниматели могут делать витрины, но не закрывать баннерами окна", - рассказал главный художник г.Днепр Сергей Белопольский.

Чтобы разместить любые рекламные средства на фасадах зданий, необходимо иметь разрешение, выданное департаментом торговли и рекламы Днепровского городского совета. Его будут предоставлять с учетом соответствия рекламы новому дизайн-коду. Те рекламные средства, вывески, таблички, имеющие разрешение, выданное ранее, не будут демонтировать до окончания срока его действия, остальные должны быть узаконенными.

"Сейчас мы проводим информационную работу с предпринимателями, разъясняем, какими должны быть рекламные средства, вывески, таблички на фасадах зданий. Она продлится, ориентировочно, несколько месяцев. Сейчас лучшее время для предпринимателей привести свою рекламу в соответствие с правилами. Со своей стороны и департамент торговли и рекламы, и главный художник города готовы консультировать людей и помогать. Поскольку в будущем в случае несоблюдения дизайн-кода города будут применяться санкции - вплоть до демонтажа", - добавил директор департамента торговли и рекламы горсовета Андрей Пыльченко.

Ознакомиться с принципами визуальной организации размещения рекламных средств, вывесок, табличек на фасадах зданий в Днепре можно по ссылке.

















