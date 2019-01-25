 Предпринимателей Днепра призывают согласовать рекламные вывески с дизайн-кодом города

Принципы визуальной организации размещения рекламных средств, вывесок, табличек на фасадах зданий были утверждены исполкомом горсовета 18 декабря прошлого года. Среди основных требований - реклама не должна закрывать архитектуру зданий, вызвать аварийные ситуации, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.
Чтобы разместить любые рекламные средства на фасадах зданий, необходимо иметь разрешение, выданное департаментом торговли и рекламы Днепровского городского совета. Его будут предоставлять с учетом соответствия рекламы новому дизайн-коду. Те рекламные средства, вывески, таблички, имеющие разрешение, выданное ранее, не будут демонтировать до окончания срока его действия, остальные должны быть узаконенными.
"Сейчас мы проводим информационную работу с предпринимателями, разъясняем, какими должны быть рекламные средства, вывески, таблички на фасадах зданий. Она продлится, ориентировочно, несколько месяцев. Сейчас лучшее время для предпринимателей привести свою рекламу в соответствие с правилами. Со своей стороны и департамент торговли и рекламы, и главный художник города готовы консультировать людей и помогать. Поскольку в будущем в случае несоблюдения дизайн-кода города будут применяться санкции - вплоть до демонтажа", - добавил директор департамента торговли и рекламы горсовета Андрей Пыльченко.
Ознакомиться с принципами визуальной организации размещения рекламных средств, вывесок, табличек на фасадах зданий в Днепре можно по ссылке.
В общем, на нашем жилмассиве есть мебельный магазин, и вот с некоторых пор на его витрине появилась большая надпись:
КТО ЗНАЕТ ТОЛК В МЕБЕЛИ, ТОТ ПОКУПАЕТ ЗДЕСЬ,
КТО НЕ ЗНАЕТ - ПОКУПАЕТ ТАМ
И от этого ТАМ - две стрелки, налево и направо.
...
Слева от мебельного в пределах ближней видимости тогда находилась мастерская с вывеской ГРОБЫ, а справа - местное отделение сети ритуальных услуг "Скорбота"
Всё ребята правильно делают - реклама должна гармонично вписываться в город, а не уродовать его. И с изготовителями рекламы в городе проблем нет - для всех одни правила.
...К слову, мне нравится сформировавшаяся атмосфера нашего downtown - этакий футуризм и киберпанк. Ночная аура даже вызывает ассоциации с игрой Deus Ex: Human Revolution )))
LastraX (Аргентина, EBM/futurepop) - Big City Lights (live)
Существует такое понятие, как брендбук. Соответственно подобный "имидж-код" должен быть тщательно разработан и для Днепр-Сити.
Ещё тематическая музыка: Torul (Словения, synthpop) - Show Me Your City
Кстати, советую вот ещё глянуть клипец от британских отцов-основателей жанра futurepop... клип снят очень просто - прогулка фронтмена Ронана Харриса по улицам Токио, видео в нуар-стиле (согласно концепту альбома)... Да, мне нравится "дизайн-код" японской столицы.
VNV Nation - When Is The Future?
с крайнего альбома Noire (2018)