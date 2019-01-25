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 Предпринимателей Днепра призывают согласовать рекламные вывески с дизайн-кодом города

В Днепре предпринимателей призывают привести внешний вид магазинов и рекламные вывески в соответствие с дизайн-кодом.

Принципы визуальной организации размещения рекламных средств, вывесок, табличек на фасадах зданий были утверждены исполкомом горсовета 18 декабря прошлого года. Среди основных требований - реклама не должна закрывать архитектуру зданий, вызвать аварийные ситуации, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

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"Следует понимать, что реклама в городе не запрещена, но она упорядочена. Главная цель этих принципов - снижение уровня так называемого визуального шума, уважение к архитектуре города. Вывески не должны загромождать окна, архитектурные элементы зданий. Предприниматели могут делать витрины, но не закрывать баннерами окна", - рассказал главный художник г.Днепр Сергей Белопольский.

Чтобы разместить любые рекламные средства на фасадах зданий, необходимо иметь разрешение, выданное департаментом торговли и рекламы Днепровского городского совета. Его будут предоставлять с учетом соответствия рекламы новому дизайн-коду. Те рекламные средства, вывески, таблички, имеющие разрешение, выданное ранее, не будут демонтировать до окончания срока его действия, остальные должны быть узаконенными.

"Сейчас мы проводим информационную работу с предпринимателями, разъясняем, какими должны быть рекламные средства, вывески, таблички на фасадах зданий. Она продлится, ориентировочно, несколько месяцев. Сейчас лучшее время для предпринимателей привести свою рекламу в соответствие с правилами. Со своей стороны и департамент торговли и рекламы, и главный художник города готовы консультировать людей и помогать. Поскольку в будущем в случае несоблюдения дизайн-кода города будут применяться санкции - вплоть до демонтажа", - добавил директор департамента торговли и рекламы горсовета Андрей Пыльченко.

Ознакомиться с принципами визуальной организации размещения рекламных средств, вывесок, табличек на фасадах зданий в Днепре можно по ссылке.

Предпринимателей Днепра призывают согласовать рекламные вывески с дизайн-кодом города 01
Предпринимателей Днепра призывают согласовать рекламные вывески с дизайн-кодом города 02
Предпринимателей Днепра призывают согласовать рекламные вывески с дизайн-кодом города 03
Предпринимателей Днепра призывают согласовать рекламные вывески с дизайн-кодом города 04
Предпринимателей Днепра призывают согласовать рекламные вывески с дизайн-кодом города 05
Предпринимателей Днепра призывают согласовать рекламные вывески с дизайн-кодом города 06
Предпринимателей Днепра призывают согласовать рекламные вывески с дизайн-кодом города 07
Предпринимателей Днепра призывают согласовать рекламные вывески с дизайн-кодом города 08
Предпринимателей Днепра призывают согласовать рекламные вывески с дизайн-кодом города 09

Источник: https://censor.net.ua/n3108313
 
   
 Топ комментарии
 
Очередной побор. Но, с другой стороны бывают конкретные ляпы. Лично видел на одном мини-маркете набранную одним шрифтом рекламу: "Продукты питания", "Секонд хэнд".
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Мабуть ні. Сучасний "дизайн" реклами та вивісок багатьох міст, навіть дуже пристойних -- це суміш постсовкової шизофренії, замішаної на тому ж совковому несмаку та браку відчуття міри. Вважаю, що ініціатива влади Дніпра варта уваги.
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По ходу этот "Главный художник" открыл рекламное агенство и решил нагнуть очередной раз людей.Не удивлюсь,если разрешение на рекламу будут выдавать только в одной канторе города.Сейчас такой бизнес в моде среди власть имущих.
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Очередной побор. Но, с другой стороны бывают конкретные ляпы. Лично видел на одном мини-маркете набранную одним шрифтом рекламу: "Продукты питания", "Секонд хэнд".
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Мабуть ні. Сучасний "дизайн" реклами та вивісок багатьох міст, навіть дуже пристойних -- це суміш постсовкової шизофренії, замішаної на тому ж совковому несмаку та браку відчуття міри. Вважаю, що ініціатива влади Дніпра варта уваги.
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О ляпах. Я не знаю, это специально так задумал некий тролль-рекламщик, или случайно вышло... Но получился великолепный шедевр чёрного юмора. Сейчас эффект, к сожалению, утерян, т.к. два упомянутых ниже заведения сменили локацию... Но лет 10 назад было потужно.
В общем, на нашем жилмассиве есть мебельный магазин, и вот с некоторых пор на его витрине появилась большая надпись:
КТО ЗНАЕТ ТОЛК В МЕБЕЛИ, ТОТ ПОКУПАЕТ ЗДЕСЬ,
КТО НЕ ЗНАЕТ - ПОКУПАЕТ ТАМ
И от этого ТАМ - две стрелки, налево и направо.
...
Слева от мебельного в пределах ближней видимости тогда находилась мастерская с вывеской ГРОБЫ, а справа - местное отделение сети ритуальных услуг "Скорбота"
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По ходу этот "Главный художник" открыл рекламное агенство и решил нагнуть очередной раз людей.Не удивлюсь,если разрешение на рекламу будут выдавать только в одной канторе города.Сейчас такой бизнес в моде среди власть имущих.
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Нет, лучше лицезреть дебильных тварей, типа йули, таруты и пр. на весь фасад красивейшего исторического здания. Или на куске фанеры метровые буквы написанные грунтовкой...
Всё ребята правильно делают - реклама должна гармонично вписываться в город, а не уродовать его. И с изготовителями рекламы в городе проблем нет - для всех одни правила.
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Как житель Днепра - поддерживаю. Реклама не должна убивать атмосферу города, превращая его в какой-то рекламный кишмиш.
...К слову, мне нравится сформировавшаяся атмосфера нашего downtown - этакий футуризм и киберпанк. Ночная аура даже вызывает ассоциации с игрой Deus Ex: Human Revolution )))
LastraX (Аргентина, EBM/futurepop) - Big City Lights (live)


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Неплохая такая кормушка нарисовалась для проверяющих - так как "дизайн-код" оставляет гигантский простор для импровизаций...)))
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Да, поэтому всё должно быть предельно чётко прописано (приемлемые цветовые схемы и т.д.)
Существует такое понятие, как брендбук. Соответственно подобный "имидж-код" должен быть тщательно разработан и для Днепр-Сити.
Ещё тематическая музыка: Torul (Словения, synthpop) - Show Me Your City

Підприємців Дніпра закликають узгодити рекламні вивіски з дизайн-кодом міста - Цензор.НЕТ 4757
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Тоже верно, увы...
Кстати, советую вот ещё глянуть клипец от британских отцов-основателей жанра futurepop... клип снят очень просто - прогулка фронтмена Ронана Харриса по улицам Токио, видео в нуар-стиле (согласно концепту альбома)... Да, мне нравится "дизайн-код" японской столицы.
VNV Nation - When Is The Future?
с крайнего альбома Noire (2018)
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПредпринимателей Днепра призывают согласовать рекламные вывески с дизайн-кодом города
 
 
 
 
 
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