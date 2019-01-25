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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:Вилкул Александр (329) Ляшко (1480) Мороз (1270) Тимошенко (24072) ЦИК (2819) Корнацкий (48) Добродомов (12)

 ЦИК зарегистрировала Тимошенко, Ляшко, Вилкула, Мороза, Добродомова и Корнацкого кандидатами в президенты Украины

ЦИК зарегистрировала Юлию Тимошенко, Олега Ляшко, Аркадия Корнацкого, Александра Вилкула, Дмитрия Добродомова и Александра Мороза кандидатами на пост президента на очередных выборах 31 марта.

Соответствующие решение принято на заседании ЦИК в пятницу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Ранее ВО "Батькивщина" выдвинула кандидатом на пост главы государства своего лидера - Юлию Тимошенко, Радикальная партия - Олега Ляшко, Социалистическая партия Александра Мороза - Александра Мороза, партия "Оппозиционный блок - партия мира и развития" - Александра Вилкула, партия "Народный контроль" - Дмитрия Добродомова.

Народный депутат из фракции БПП Аркадий Корнацкий баллотируется в президенты как самовыдвиженец.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смешко подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты Украины

Таким образом, по состоянию на 25 января ЦИК зарегистрировала 19 кандидатов на пост главы государства на очередных выборах Президента Украины 31 марта, а именно - Игоря Шевченко, Сергея Каплина, Валентина Наливайченко, Виталия Скоцика, Андрея Садового, Виталия Куприя, Евгения Мураева, Анатолия Гриценко, Геннадия Балашова, Ольга Богомолец, Александра Шевченко, Романа Насирова, Юрия Бойко, Олег Ляшко, Аркадия Корнацкого, Александра Вилкула, Юлию Тимошенко, Дмитрия Добродомова и Александра Мороза.

Также читайте: Зеленский подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты Украины

Источник: https://censor.net.ua/n3108312
 
 
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Мамочка устала быть на вторых роляхЦИК зарегистрировала Тимошенко, Ляшко, Вилкула, Мороза, Добродомова и Корнацкого кандидатами в президенты Украины - Цензор.НЕТ 2273

Я сейчас не только про Юлю - политического «киборга».

И даже не про тех, кто стоял рядом с ней на сцене, настоящие киборги, липовые, не важно.

Я про то, насколько далеко вообще возможно зайти, двигаясь к большой и очень важной для тебя цели?

У животного никаких этических рамок нет.

Есть только целесообразность.

Слабого детёныша бросают всегда.

К заветной цели крыса пройдёт весь лабиринт.

А голодная крыса пройдет его по головам погибших товарищей.

Да, мы претендуем на что-то большее животности.

Мы вырастаем в мире, где вот это «можно-нельзя» нам диктуют не инстинкты, а написанные вручную правила и определённые морально-этические рамки. Бить девочек нельзя. Отбирать у слабого нельзя. Нельзя лезть в раненную душу немытыми руками. Нельзя шить трусы из флага.

Нельзя украсть, нельзя отнять, нельзя то, нельзя это.

И мы живём в этих рамках, нам в них комфортно, привычно и удобно.

Но когда появляется тот, кто в них находиться не желает, мы совершенно не понимаем, что это? Как это? Нам сводит зубы от злости- да как она могла! Мы не можем от возмущения сделать полноценный вдох. Как же так?

Это же НЕЛЬЗЯ!
Можно. Свершившийся факт.

В эти месяцы до выборов можно будет всё.

Всё и ещё вот это.

Она будет вклиниваться везде, где есть щель.

Мамочке нужна армия, как воздух.

Но армия не любит мамочку.

Эти злопамятные негодяи и про танки помнят, которые не должны выехать, и про помощь, которой не было.

Но.

Святые для нас люди- герои АТО, они тоже не святые. Они такие же разные, как и мы с вами.

Смиритесь.

Что там писал Натан на вопрос «да как ты мог?»: просто бизнес(с).

И вот она, искомая щель: люди в форме, для которых происходящее - «просто бизнес».

Им пофиг, у них своя целесообразность.

А косатая ржавчина между тем уже превращает крепкий сплав в труху.

Итак, шановный электорат, в ближайшие месяцы у нас украдут всё.

Прихватизирут.

Возьмут без спроса во временное пользование, а потом бросят за ненадобностью.

Понимаете? В ход пойдёт всё.

Ваша боль и трагедии станут питательным субстратом.

Ваше недовольство накачают до предела, пока из ушей не польётся.

Чужие лозунги спиздят и перекроят под себя.

Слово, которым называли героев, применят к потасканной бляди.

А потом назовут это демократией и свободой выбора.

Принесут вялую квиточку на Грушевского и расскажут, как они там стояли.

Слово «Майдан» намажут на хлеб и сожрут.

Найдут неизвестный стих Нигояна о спасительнице и прочтут его со сцены Дворца спорта.

Станцуют джигу-дрыгу под «Пливе кача».

Вам болит?

Да всем насрать.

Животная целесообразность: цель оправдывает средства.

Мамочке нужна власть.

Мамочка устала быть на вторых ролях и в оппозиции.

На вторых ролях мамочка облажалась в полный рост, но зато примой она себя покажет!

В оппозиции мамочка блистала только тем, что филонила ВСЕ и КАЖДЫЙ законопроект, направленный против российского влияния. Но президентом мамочка задаст жару всем этим вороженькам!

Тримаймося.

То ли ещё будет.

Мамочке. Нужна. Власть.


Таня Адамс
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Порохоботи -- ваш час настав -- вперед-- ФАС
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А кто для вас нешелуха? Это те, у кого мошна с сотнями миллиардов долларов? И вы серьезно думаете, что жирной "нешелухе" вы нужны или нужен народ и страна с их проблемами?
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Як ми всі тішимось, що нема ради на ту втіху. ЦИК зарегистрировала Тимошенко, Ляшко, Вилкула, Мороза, Добродомова и Корнацкого кандидатами в президенты Украины - Цензор.НЕТ 4678
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Порохоботи -- ваш час настав -- вперед-- ФАС
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Ахахах, Андрію згоден з Вами, зараз порохоботи бігом почнуть писати)
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Чёта не припомню чтоб при Овоще так химичили!

Нацбанк продал на аукционе
неразрезанные листы банкнот
на 9,8 млн грн.
Как сообщает пресс-служба
регулятора, аукцион состоялся 24
января.
НБУ предлагал для реализации
оптовые партии неразрезанных
листов банкнот номиналами 1, 2,
5 и 10 гривен.
Аукцион состоялся в системе
электронных торгов с
возможностью удаленного
доступа. Участники аукциона
подали заявки на покупку:
- 10 тыс. листов неразрезанных
банкнот номиналом 1 гривна
общей стоимостью 1,4 млн грн;
- 20 тыс. листов неразрезанных
банкнот номиналом 2 гривны
общей стоимостью 5,4 млн грн;
- 3 тыс. листов неразрезанных
банкнот номиналом 5 гривен
общей стоимостью 1,4 млн грн;
- 2 тыс. листов неразрезанных
банкнот номиналом 10 гривен
общей стоимостью 1,6 млн грн.
"Общая стоимость приобретенных
на аукционе неразрезанных
листов банкнот номиналами 1, 2,
5 и 10 гривен составила 9,8 млн
грн", - отметили в Нацбанке.
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для бонистов наверное...любят они это дело, тем более скоро прекратят печатать мелочь.
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А в чому "хімія"? Чи може Ви бавитеся "коксом", що й тут побачили "хімію"?
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Зенит-Циклон-ДНЕПР в чем проблема то ? Продают дороже номинала коллекционерам. Заказ https://bank.gov.ua/WebSelling/Home/Detail?type_prod=souvenir Купи себе поклей на стену, будешь нумизматом или олигархом
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Неразрезанные листы банкнот общей стоимостью в 10 миллионов были проданы с аукциона.
Национальный банк продал неразрезанные банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен почти на 10 млн гривен. Соответствующий аукцион состоялся в четверг, 24 января, сообщает пресс-служба НБУ.
Как отмечается, аукцион состоялся в системе электронных торгов с возможностью удаленного доступа.
Участники подали заявки на покупку 10 тысяч листов неразрезанных банкнот номиналом одна гривна стоимостью 1,4 млн гривен, 20 тысяч листов номиналом две гривны на 5,4 млн гривен, три тысячи листов по пять гривен стоимостью 1,4 млн гривен и две тысячи листов номиналом 10 гривен на 1,6 млн гривен.
"Общая стоимость приобретенных на аукционе неразрезанных листов банкнот номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен составила 9,8 млн гривен", - говорится в сообщении.
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продали дешевше номіналу? Якщо ні то в чому прикол?
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10 млн - 9,8 млн =200000 грн. + затрати на порізку, пакування, виведення цих купюр з ринку. В 2019 р. НБУ не передбачив по бюджеті їх вводити в дію, отже потрібно було їх знищити, а так банк якийсь купив "папірці", які з часом будуть виведені з обігу. Філателістів достатньо на їх купівлю. Розріжуть на різні частини, по приколу.
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И тут внезапно Петр Лексеич ход конем - и не зарегистрировался кандидатом
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это был бы логичный шаг от него, но этого не будет, т.к. ему придется ответить за все, что сотворил с Украиной, или бежать по протоптанной дорожке
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Мамочка устала быть на вторых роляхЦИК зарегистрировала Тимошенко, Ляшко, Вилкула, Мороза, Добродомова и Корнацкого кандидатами в президенты Украины - Цензор.НЕТ 2273

Я сейчас не только про Юлю - политического «киборга».

И даже не про тех, кто стоял рядом с ней на сцене, настоящие киборги, липовые, не важно.

Я про то, насколько далеко вообще возможно зайти, двигаясь к большой и очень важной для тебя цели?

У животного никаких этических рамок нет.

Есть только целесообразность.

Слабого детёныша бросают всегда.

К заветной цели крыса пройдёт весь лабиринт.

А голодная крыса пройдет его по головам погибших товарищей.

Да, мы претендуем на что-то большее животности.

Мы вырастаем в мире, где вот это «можно-нельзя» нам диктуют не инстинкты, а написанные вручную правила и определённые морально-этические рамки. Бить девочек нельзя. Отбирать у слабого нельзя. Нельзя лезть в раненную душу немытыми руками. Нельзя шить трусы из флага.

Нельзя украсть, нельзя отнять, нельзя то, нельзя это.

И мы живём в этих рамках, нам в них комфортно, привычно и удобно.

Но когда появляется тот, кто в них находиться не желает, мы совершенно не понимаем, что это? Как это? Нам сводит зубы от злости- да как она могла! Мы не можем от возмущения сделать полноценный вдох. Как же так?

Это же НЕЛЬЗЯ!
Можно. Свершившийся факт.

В эти месяцы до выборов можно будет всё.

Всё и ещё вот это.

Она будет вклиниваться везде, где есть щель.

Мамочке нужна армия, как воздух.

Но армия не любит мамочку.

Эти злопамятные негодяи и про танки помнят, которые не должны выехать, и про помощь, которой не было.

Но.

Святые для нас люди- герои АТО, они тоже не святые. Они такие же разные, как и мы с вами.

Смиритесь.

Что там писал Натан на вопрос «да как ты мог?»: просто бизнес(с).

И вот она, искомая щель: люди в форме, для которых происходящее - «просто бизнес».

Им пофиг, у них своя целесообразность.

А косатая ржавчина между тем уже превращает крепкий сплав в труху.

Итак, шановный электорат, в ближайшие месяцы у нас украдут всё.

Прихватизирут.

Возьмут без спроса во временное пользование, а потом бросят за ненадобностью.

Понимаете? В ход пойдёт всё.

Ваша боль и трагедии станут питательным субстратом.

Ваше недовольство накачают до предела, пока из ушей не польётся.

Чужие лозунги спиздят и перекроят под себя.

Слово, которым называли героев, применят к потасканной бляди.

А потом назовут это демократией и свободой выбора.

Принесут вялую квиточку на Грушевского и расскажут, как они там стояли.

Слово «Майдан» намажут на хлеб и сожрут.

Найдут неизвестный стих Нигояна о спасительнице и прочтут его со сцены Дворца спорта.

Станцуют джигу-дрыгу под «Пливе кача».

Вам болит?

Да всем насрать.

Животная целесообразность: цель оправдывает средства.

Мамочке нужна власть.

Мамочка устала быть на вторых ролях и в оппозиции.

На вторых ролях мамочка облажалась в полный рост, но зато примой она себя покажет!

В оппозиции мамочка блистала только тем, что филонила ВСЕ и КАЖДЫЙ законопроект, направленный против российского влияния. Но президентом мамочка задаст жару всем этим вороженькам!

Тримаймося.

То ли ещё будет.

Мамочке. Нужна. Власть.


Таня Адамс
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Жаль,что не объединились Тимогенко,Гриценко,Добродомов, Садовый и не выбрали единого кандидата. На ошибках никто не учится. Распыляют голоса, а потом удивляются почему их нет во власти. Неужели нет ума поступать умно?
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а кто из это четверки был бы лидер?сразу и не догадаешься... !
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Все равно кто. Но у него был бы шанс победить. А так шанс переходит в руки экс регионалов - олигархов и это печально, потому что страна не выдержит следующих 5 лет олигархического беспредела..
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Жаль,что не объединились Тимогенко,Гриценко,Добродомов, Садовый и не выбрали единого кандидата. На ошибках никто не учится. Распыляют голоса, а потом удивляются почему их нет во власти. Неужели нет ума поступать умно?

А кто людям доктор?Что им мешает изучить политический путь каждого кандидата и проголосовать именно за того,который действительно боролся с олигархатом.А среди кандидатов это только делал один человек.
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- Да, - сказал Остап. - Теперь я ясно вижу, что попал в общество некультурных людей, то есть босяков без высшего образования. (с)
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А кто для вас нешелуха? Это те, у кого мошна с сотнями миллиардов долларов? И вы серьезно думаете, что жирной "нешелухе" вы нужны или нужен народ и страна с их проблемами?
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Никто никому не нужен ни жирным ни худым
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Зачем всех под одну гребенку? Люди разные.Выбирать нужно с умом.
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Так неплохо вроде бы. Кажется, если не избирают, то 2,5 ляма в казне останется. Надо выборы президента сделать ежегодными.
Вот, если Тимошенко станет президентом, то через 100 дней опять выборы!
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и выбирать ее через каждые 100 дней! и бюджет наполнится, и натворить ничего не успеет!
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Ну большего чем Порошенко никто не натворит.
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ну наконец то жюлия поедет на линию фронта агитировать!
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На виборах президента України 17,4% виборців готові підтримати лідера ВО Батьківщина Юлію Тимошенко. Про це свідчать дані опитування Соціологічного центру імені Михайла Драгоманова, повідомляє Інтерфакс-Україна у вівторок, 22 січня.
На другому місці з мінімальним відривом йде президент Петро Порошенко. За нього готові проголосувати 17,1% опитаних, які планують узяти участь у виборах.
Далі вибір респондентів розподілився за таким ранжиром: Олег Ляшко (10,1%), Володимир Зеленський (9,4%), Юрій Бойко (5,4%), Анатолій Гриценко (5,3%), Андрій Садовий (5,1%). Також високі рейтинги мають Олександр Шевченко (3,8%), Святослав Вакарчук (2,7%), Олександр Вілкул (2,6%).
Опитування свідчить про те, що відсоток виборців, які не визначилися зі своїм вибором, продовжує скорочуватися (10,3% серед тих, хто планує взяти участь у виборах).
Соціологи провели опитування з 10 січня до 17 січня 2019 року. Було опитано 1800 респондентів, які мешкають в усіх областях України (окрім АР Крим і територій ОРДЛО.) Похибка вибірки не перевищує 2,3%.
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За Порошенка готовы голосовать мазохисты - самоубийцы. Что -то много их в Украине судя из опроса.
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Мазохисты те которые хотят что бы к власти пришли вилкул или бойко
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Да что ты говоришь. А что альтернатива Вилкулу и Бойко только такой же как они Пэдря?) Я считаю, что альтернатива - не олигархи и не их шестерки - Гриценко, например, в крайнем случае, если он не пройдет ,то Юля.
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ты действительно веришь в бедного политика?)))) а кто оплачивает банкет?
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Так щоб не пройшов у другому турі Пэдря, потрібно голосувати за будь-кого тільки головне прийти на дільниці, бо інакше адмінресур зробить це за вас.
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Iryna Bekeshkina
20 января в 14:09 ·

#НЕДІЛЬНИЙСОЦІОЛОГ

Відсьогодні відкриваю в своєму Фейсбуці постійну рубрику - «Недільний соціолог». Чому «недільний»? Кожної неділі буду писати щось на тему соціології. Можете ставити мені питання, на деякі з них спробую відповісти, але теми все ж обиратиму сама. Це може бути реакція на певні висловлювання, можуть бути розмірковування щодо деяких результатів досліджень, можуть бути цікаві цифри, словом, усе, що мені видасться цікавим, актуальним чи корисним.
Отже сьогодні про найбільш типові помилки у розумінні (вірніше, не розумінні) результатів соціологічних опитувань.
1. Розповсюджуються опитування, проведені невідомо ким і невідомо, як - від якихось невідомих начебто «фірм», те, що я називаю «рога і копита». Чомусь у нас будь-кого, хто бігає з анкетами і щось рахує в відсотках, називають «соціологами». Шановні, ну не вважаєте ж ви будь-кого, хто щось пише на паркані - журналістом?
2. Ще дуже дратує саме словосполучення «фірми-одноденки». Забудьте назавжди!! Немає ніяких «фірм-одноденок». Щоб створити професійну фірму, яка проводить опитування, треба вкласти купу грошей і часу, відшукати спеціалістів по усій країні (а вони всі вже зайняті), знайти людей і провести навчання інтерв'юерів і ще багато-багато всякого. Що, хтось це буде робити задля єдиних виборів? Насправді таких фірм і немає, є назви, часто схожі на назви реальних фірм (наприклад, «Рейтинг+») і є «говорящі голови» , які не мають жодного стосунку до соціології. Тобто якщо ви зустрічаєте «фірму», яка вигулькнула під вибори - ф топку!
3. При інтерпретації результатів не звертають увагу на такий показник, як «статистична похибка вибірки», про який соціологи завжди пишуть при описі вибірки. Соціологічні опитування мають певну межу точності, тобто, якщо при 2000 опитаних статистична похибка становить 2.3%, значить, відмінності, менше цього відсотку не є значимими. При більших вибірках похибка менша, але вона завжди є.
От і розміщували журналісти на другому-третьому-четвертому-п'ятому місці кандидатів, між якими була різниця у 0.5%-1%-1.5%-2%, тобто яка не виходила за межі можливої похибки. Звісно, у різних фірм відхилення могли бути в різний бік, і скільки ж було галасу, що в одних на друге місце виходить один кандидат, а у другої - інший, хоча насправді жодні висновки щодо другого, третього чи четвертого місця при такій різниці не випливають.
4. Поки немає остаточного списку кандидатів, результати за різними списками можуть відрізнятися. Скажімо, якщо у списку 30-35 прізвищ, то у лідерів буде на пару відсотків менше, ніж там, де у списках 15-20 кандидатів. Якщо, скажімо, у списку був Гройсман, то у Порошенка одразу на пару відсотків менше. Має істотний вплив і час проведення опитування. Скажімо, наше було останнім у 2018 році, закінчилося 25 грудня, отже, застало усі події, пов'язані з томосом, тому рейтинг Порошенка зріс на кілька відсотків. І який піднявся гвалт! .
4. Результати опитувань представляються як прогноз. Ну от з недавнього: одна журналістка у своїй статті написала, що, начебто, за прогнозами «Дем. Ініціатив» у другому турі з Порошенком гідно (!!!!!) перемагає Зеленський. Хоча насправді опитування другого туру поки що взагалі не дають підстав для прогнозів, оскільки в них визначилися поки що 40% виборців.
А оскільки результати опитувань сприймаються прямо як прогнозування майбутнього результату, то потім і дорікають соціологам, що їх результати не співпадають з результатами виборів. Та не можуть вони співпадати, оскільки в опитуваннях завжди є ті, хто не визначився. Приміром, на останніх парламентських виборах 2014 року за тиждень до виборів було 25% не визначених. Звичайно, будь-які прогнози мають будуватися в першу чергу на даних опитувань, але й враховувати чимало інших чинників.
Ну поки що все. Власне, північ. Якщо обіцяла бути «недільним» соціологом, то треба ставити крапку.
Будуть питання - давайте. На всі відповісти не обіцяю, але врахую. До наступної неділі. Добрих снів.
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А у вересні було таке >> Тимошенко має значний відрив від конкурентів в першому турі - опитування "Рейтинг"


Класно рейтинги малюються, а в березні Петі скільки на малюють 20-30 чи 40% ???
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а шо то за центр, шо в нього навіть свого сайту і адреси нема?
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Ото такий центр - голий, босий і ніс за холявою.
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Вся ця кунсткамера корисних ідіотів Хула і відвертих фріків пасеться на електоральному полі один у одного і аж ніяк не перетинаються з електоратом Порошенка. Як і раніше монопольне становище Порошенка на НАТО,ЄС, перемога над Хулом, мова, армія, незалежна церква, національна ідентичність, непохитне як і раніше. Всі хто бачть ворогом Хула будуть голосувати за Пороха. А ті хто бачать ворога в Порошенку будуть розриватися поміж кількома десятками фріків. Тому у них нема жодного шансу проти Порошенка.
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Якщо вже на те пішло, то жарт ні про що.
Назвіть мені хоч один випадок, коли команда Тимошенко, абож вона сама, щось погане зробили для України чи її народу?
Тези про газ і тюрму, прошу не кидати.
Дякую.
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Підтримую Юлію Володимирівну, в неї чітка команда, і гарний проект, і вона багато чого зробила для країни!
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>>в неї чітка команда<<
Чия команда? Формулювання отриманої нею команди ми знаємо: "обміняти крим на дамбац". Прізвище "командира" теж назвати?
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Самій хочеться послухати, назвіть будь-ласка.
Чи, на вашу думку, діюча влада зробила все щоб повернути наші території?
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Ви СПРАВДІ хочете почути цю команду? Тоді галасуйте, агітуйте, голосуйте за йулю.
Любите цікавинки з нещодавньої історії? Прошу:

"Автор «Сингапурського дива», прем'єр Лі Кван Ю на рівному місці, з нічого, створив процвітаючу державу. У 2010 році Лі Кван Ю був з офіційним візитом у Києві
" Лі Кван Ю cказав, що у України дуже хороший потенціал перетворитися в економічно потужне і успішна держава, але для цього треба зробити три речі:
Порада № 1. Треба ламати слов'янський, радянський менталілет і відправляти молодих людей в необмеженій кількості вчитися на Захід. Грошей на це не шкодувати.
Порада №2. Треба знайти свої точки зростання. Тобто виокремити індустрії, в яких Україна може бути конкурентноспроможна і успішна. І направити сили туди. І це теж зрозуміло.
!!! Порада №3. Треба позбутися Юлії Тимошенко, тому що вона дуже дестракшн (напевно він мав на увазі дестрактів, що означає "руйнівна").
Так що ж, виходить уряд Азарова, заарештовуючи Тимошенко, всього лише слідував заповітам Лі Кван Ю? Припускається, що якщо Лі Кван Ю це говорив, то мав на увазі швидше за все, що Тимошенко потрібно усунути від управління державою і економікою, а не позбутися від неї в прямому сенсі слова."
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Кандидат в президенты ворует шапки... "Ростовский проффесор" тоже с этого начинал
ЦВК зареєструвала Тимошенко, Ляшка, Вілкула, Мороза, Добродомова і Корнацького кандидатами в президенти України - Цензор.НЕТ 6203

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Хто переможе поки не гадатиму, ще рано. Але в другому турі точно буде Тимошенко, питання - з ким?
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Ни одного нормального кандидата одна шелупонь
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От молодці ЦВК, за один день стільки кандидатів опрацювали. Ще б так справно голоси рахували, а не виконували вказівки через адміністрацію президента.
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Сколько желающих к государственному корыту. Больше всего удивляет Мороз. Во время выборов будет 75 лет. Даже если он физически себя поддерживает, но возраст... .
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Завтра Петрович из 194 гаража будет себя выдвигать. Умеет лапшу вешать про рыбалку аж дух захватывает. Уже собрали 150грн
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Саме жахливе в цій ситуації, що більшість кандидатів є технічними, і використовуються лиш для того, щоб згребсти рейтинг у лідерів прзеденської гонки.
Брудна політика, чесно кажучи.
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Наприклад той самий Садовий, який так прямо постає проти Тимошенко.
От знає що навіть мінімального відсотка не візьме, то чого ж сунутись на ті вибори?
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Він світиться, тому що осінню парламентські вибори
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Не важливо хто пройде з Юліє Володимирівною у 2 тур. Перемога всеодно буде за ЮВТ.
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Мало! У нас. в Одесском цирке, еще есть 5 клоунов и все без работы......
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦИК зарегистрировала Тимошенко, Ляшко, Вилкула, Мороза, Добродомова и Корнацкого кандидатами в президенты Украины
 
 
 
 
 
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