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 Общество, За рубежом
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 Освобождение украинских моряков уменьшило бы напряжение эффективнее всего, - Столтенберг

Представители НАТО призвали Москву к немедленному освобождению 24 украинских моряков, захваченных российскими силовиками, потому что именно это стало бы "самым эффективным шагом" к деэскалации напряжения, которое создала Россия вблизи Керченского пролива.

Об этом по итогам заседания Комиссии НАТО-Россия 25 января в Брюсселе сообщил руководитель НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Государства-союзницы призвали Россию немедленно освободить моряков, потому что это, очевидно, стало бы эффективным путем для деэскалации ситуации и уменьшения высокого напряжения вокруг Украины, и особенно в Черноморском регионе, которое мы наблюдаем", – сказал руководитель Альянса.

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Как сообщает издание, 29 стран НАТО также призвали к восстановлению свободы навигации в Керченском проливе и Азовском море и уважению со стороны России к украинской территориальной целостности, включая территориальные воды Украины.

"Сочетание незаконной аннексии Крыма, построение Керченского моста и попытки России вмешиваться и препятствовать движению судов в Азовское море и обратно создает новые напряжения и проблемы", – отметил глава Североатлантического союза.

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Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.

Источник: https://censor.net.ua/n3108308
 
 
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Я понял,почему Россия задержала моряков,чтобы отвлечь внимание от Крыма и Донбасса. Тереть все только просят отпустить моряков,а про Донбасс и Крым забывают..
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Напряжение уменьшил бы вывод войск из Крыма и Донбасса, а также выплата контрибуции.
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дядько з глузду з'їхав.
То кацапи будуть підвищувати ставки щоб ви, дурнуваті столтенберґи, ще їм винні були.
Яке європейське лайно. В Естонії якось викрили кацапського шпигуна й засудили. Кацапи після цього викрали прикордонника Естонії. Ви думаєте союзники з НАТО заступилися? Ні. Місили естонці міняти кацапського шпигуна на свого прикордонника. Все.
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а дрочить не пробовал? говорят психиатры- лучший способ снятия напряжений. Звільнення українських моряків зменшило б напругу найефективніше, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 5266
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Беззубый Запад в очередной раз - о своей импотенции.
По большому счету, хуйло где-то прав, когда с презрением относится к лидерам западного мира.
Ладно - Украина, вы, Запад, всерьез защищать ее планов и не имели,
но за себя-то могли бы и постоять, действенных способов поставить на место блефующую РФ-ию - вагон и маленькая тележка, - да не хотите, предпочитаете уговаривать зарвавшееся мурло...
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У России в планах эскалация, а они говорят так, как будто деэскалация желанна для всех.
Европейцы неизлечимы.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоОсвобождение украинских моряков уменьшило бы напряжение эффективнее всего, - Столтенберг
 
 
 
 
 
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