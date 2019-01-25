 Освобождение украинских моряков уменьшило бы напряжение эффективнее всего, - Столтенберг

Об этом по итогам заседания Комиссии НАТО-Россия 25 января в Брюсселе сообщил руководитель НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Государства-союзницы призвали Россию немедленно освободить моряков, потому что это, очевидно, стало бы эффективным путем для деэскалации ситуации и уменьшения высокого напряжения вокруг Украины, и особенно в Черноморском регионе, которое мы наблюдаем", – сказал руководитель Альянса.
Как сообщает издание, 29 стран НАТО также призвали к восстановлению свободы навигации в Керченском проливе и Азовском море и уважению со стороны России к украинской территориальной целостности, включая территориальные воды Украины.
"Сочетание незаконной аннексии Крыма, построение Керченского моста и попытки России вмешиваться и препятствовать движению судов в Азовское море и обратно создает новые напряжения и проблемы", – отметил глава Североатлантического союза.
Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.
В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".
В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.
30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".
15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.
То кацапи будуть підвищувати ставки щоб ви, дурнуваті столтенберґи, ще їм винні були.
Яке європейське лайно. В Естонії якось викрили кацапського шпигуна й засудили. Кацапи після цього викрали прикордонника Естонії. Ви думаєте союзники з НАТО заступилися? Ні. Місили естонці міняти кацапського шпигуна на свого прикордонника. Все.
По большому счету, хуйло где-то прав, когда с презрением относится к лидерам западного мира.
Ладно - Украина, вы, Запад, всерьез защищать ее планов и не имели,
но за себя-то могли бы и постоять, действенных способов поставить на место блефующую РФ-ию - вагон и маленькая тележка, - да не хотите, предпочитаете уговаривать зарвавшееся мурло...
Европейцы неизлечимы.