 Освобождение украинских моряков уменьшило бы напряжение эффективнее всего, - Столтенберг

Об этом по итогам заседания Комиссии НАТО-Россия 25 января в Брюсселе сообщил руководитель НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Государства-союзницы призвали Россию немедленно освободить моряков, потому что это, очевидно, стало бы эффективным путем для деэскалации ситуации и уменьшения высокого напряжения вокруг Украины, и особенно в Черноморском регионе, которое мы наблюдаем", – сказал руководитель Альянса.

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Как сообщает издание, 29 стран НАТО также призвали к восстановлению свободы навигации в Керченском проливе и Азовском море и уважению со стороны России к украинской территориальной целостности, включая территориальные воды Украины.

"Сочетание незаконной аннексии Крыма, построение Керченского моста и попытки России вмешиваться и препятствовать движению судов в Азовское море и обратно создает новые напряжения и проблемы", – отметил глава Североатлантического союза.

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Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.