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Все про:Азаров (8138) Венесуэла (109) майдан (3867) Мадуро (6)

 Азаров поделился опытом с Мадуро, как надо бороться с Майданом

Беглый экс-премьер Украины Николай Азаров, комментируя массовые протесты в Венесуэле, порекомендовал президенту этой страны Мадуро арестовать всех митингующих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Взгляд.

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"Я всегда был противником переговоров с подобными силами. Когда 22 января 2014 года стало ясно, что в Киеве взят курс на государственный переворот, я сразу же заявил об этом на заседании правительства и сказал об этом президенту. Я сказал, что хватит препираться. Если мы конституционная власть, то мы должны защищать ее. Нам ее вручил и доверил народ", – сказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, призвав никогда не вести переговоров с теми, "кто встал на путь мятежа".

"В результате я 28 января ушел в отставку, потому что Януковичу очень не понравилась моя позиция", – заявил Азаров. По словам экс-премьера, для него было "очевидным" и неудивительным дальнейшее развитие событий в Киеве.

"И сейчас Мадуро, если за него в прошлом году проголосовали 67 процентов, избрав законным президентом, должен использовать свои полномочия прежде всего для наведения порядка", – подытожил Николай Азаров, живущий ныне в Москве в качестве политического беженца.

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Как сообщалось, 23 января лидер оппозиции и глава Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы Хуан Гуаидо на массовой акции протеста объявил себя временным президентом Венесуэлы и принес присягу перед тысячами сторонников оппозиции. Это произошло в день, когда в Каракасе и в других городах страны проходили массовые манифестации противников главы государства Николаса Мадуро.

Жители Каракаса и других городов страны вышли на акции протеста против Н.Мадуро из-за событий, произошедших в Каракасе ранее на этой неделе - разгона с применением слезоточивого газа манифестантов и отстранения Х.Гуаидо от должности главы Национальной ассамблеи страны. Большинство венесуэльских парламентариев находятся в оппозиции к Н.Мадуро.

Х.Гуаидо уже признал временным президентом страны президент США Дональд Трамп.

Вслед за США признали Х.Гуаидо временным президентом Венесуэлы входящие в "Группу Лимы" Аргентина, Бразилия, Гватемала, Гондурас, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Панама, Парагвай и Перу. В распространенном заявлении эти страны заявили о "поддержке начала демократических изменений в Венесуэле и проведения в кратчайший срок выборов в этой стране с участием всех политических сил".

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам Федерика Могерини также заявила, что "ЕС полностью поддерживает Национальное собрание как демократически избранный институт, полномочия которого необходимо восстановить и уважать".

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Как сообщают венесуэльские СМИ, по состоянию на утро 24 января в штатах Португеса, Баринас, Тачира, Каракасе, Амасонас, Боливар в общей сложности в результате столкновений погибли 16 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3108305
 
 
 Топ комментарии
 
Когда венесуэльцы услышали, что российские чиновники разработали план спасения экономики Венесуэлы, они поняли что ждать больше нельзя и пора свергать Мадуро пока план не начали претворять в жизнь Азаров поделился опытом с Мадуро, как надо бороться с Майданом - Цензор.НЕТ 4317
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Какой энергичный и инициативный идиот.
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"Нам ее вручил и доверил народ". Народ вручил, народ имеет право и забрать.
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Мелковат Азиров, Наполеон бы из пушек толпу расстреливал...
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Ага! Пусть послушает, того кто драпанул, и поступит также! Может не успеть, в Ростов с Каракаса не летают самолёты и не ходят поезда чики-чики-чики-чики-та! Азаров поділився досвідом із Мадуро, як треба боротися з Майданом - Цензор.НЕТ 7388
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Ну, если Мадура воспользуется советами Азирова - то может быть, успеет удрать в Ростов.
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Азіров поделился опытом с Мадуро: - быстро садись на пассажирські піізда и в Ростов
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Чумайдан - порт, аєропорт - нахРашка!!! Драпінг-спрінт до хюрера Хуйла!
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Точніше треба передавати мову Мікіли Яновича: на пісіжірські піізда. А так порада дуже хороша.
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А він поділився знаннями, як з гідністю уникнути відповідальності за розгон майдану та антидержавну діяльність?
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Консультант великий! Вот насчёт создания коррупционного налогового монстра или ускоренного развала экономики - тут он впереди паровоза!
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Є фото і не одне як Азіров стоїть під час помаранчевої революції в помаранчевому шалику а поруч Ющенко та Саакашвілі "Ющенко так!")) че звичайний хамелеон пристосуванець зараз азіров так триндить щоб його не депортували з рашки.
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На Помаранчевий майдан азірова притягло порошенко.
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он заявлял, что война на Донбассе началась не с захвата колаборантами и российскими "туристами" административных зданий в Луганске, Донецке и Славянске в марте-апреле, не с убийств проукраинских активистов и не с нападений на колонны украинских военных, которые шли перекрыть границу с Россией, а с мифического расстрела местных жителей бойцами "Правого сектора" в поселке Семеновка 16 апреля 2014.

"16 апреля боевики из "Правого сектора" расстреляли мирную демонстрацию граждан в селе Семеновка Донецкой области, которая перегородила путь бронетанковой колонне, направляющейся по направлению Славянск - Донецк. Вот же с чего началось. 16 человек погибло. Вот давайте так, если уж говорить честно, то давайте по-честному. 16 человек было убито, было много ранено, вот с этого момента, до 16 апреля, что было основанием? Это захват ну условно скажем, какими-то людьми здания областной администрации в Донецке, потом здания областной администрации в Луганске", - утверждал Азаров.

http://hronika.info/kurjozy/136869-sozdan-spisok-samyh-smeshnyh-citat-beglogo-azarova.html
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Схоже, що з потрохом азаров поділився досвідом раніше.
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советуй , советуй ....потом в парке одном будете ПЕСЕКАТЬСЯ !!! прошло 5 лет , а УПОРОТЫЕ до сих пор не поняли , что ПРОИЗОШЛО в УКРАИНЕ !!! СЛАВА УКРАИНИ !!!
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Кіля як Йося Ося - його понесло до Нью-Васюків, а винесло з фекальної каналізації у олд-Ростові-на -Дні...
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Забули уже, що на Помаранчевий майдан Кілю притяг потрох?
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Так Пылюкін і створював банду Рыгіонів! Теж забули?
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правильно, кровосіся, жги - пусть ма-дурцы ставят Йолку и сразу прогревают вертолет на Ростов
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Вертолёт оттеля не дотянет до РашФекалостана... Срочно должен у Рогожкина запросить межконтинентальный гиперзвуковой батут с непредсказуемой траекторией! И пусть торопится, пока Али-Экспресс не начал гулять китайский Новый год!!!
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Пусть лучше Мадуро посоветуется с китайцами. Они эффективно решили проблему на майдане под названием Тяньаньмэ́нь, и не обращая внимания на стоны и вопли-сопли "прогрессивной" мировой общественности сделали из своей страны супердержаву.
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Ну, опыт доведения страны до о..уенного кризиса, у Дуремара Мадуро, уже есть.
Осталось с людьми разобраться...

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...и Напоследок экс-премьер-министр поделился своим методом определения благополучия мелкого бизнеса по количеству проданных на киевском рынке штанов.
"Я считал количество штанов, которые продает мелкий лавочник на базаре на Петровке, каждый месяц. И когда он продавал на 10 штанов больше, я считал, что провожу правильную политику. Значит, доходы населения растут. Значит, доходы мелкого бизнеса растут", - сообщил экс-премьер.
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скоро будет на кухне с Мадуро выпивать, вспоминать былое
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Очень вероятно, только с его головой на тарелке...
Азаров поділився досвідом із Мадуро, як треба боротися з Майданом - Цензор.НЕТ 1377
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Як каже Юляха,первых 100 дней достаточно,щоб зрозумiти хто прийшов до влади Азаров поділився досвідом із Мадуро, як треба боротися з Майданом - Цензор.НЕТ 8652
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Скоро в Ростове появится улица беглых президентов неудачников
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"Осень партриарха" Маркеса вспомнил, там тоже о таких вот беженцах...
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Мадуро смотрит сейчас россия24 и записывает советы азирова миколы бимбовича!
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С таким советником болтаться Мадуре на фонарном столбе
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомАзаров поделился опытом с Мадуро, как надо бороться с Майданом
 
 
 
 
 
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