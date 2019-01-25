 Азаров поделился опытом с Мадуро, как надо бороться с Майданом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Взгляд.

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"Я всегда был противником переговоров с подобными силами. Когда 22 января 2014 года стало ясно, что в Киеве взят курс на государственный переворот, я сразу же заявил об этом на заседании правительства и сказал об этом президенту. Я сказал, что хватит препираться. Если мы конституционная власть, то мы должны защищать ее. Нам ее вручил и доверил народ", – сказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, призвав никогда не вести переговоров с теми, "кто встал на путь мятежа".

"В результате я 28 января ушел в отставку, потому что Януковичу очень не понравилась моя позиция", – заявил Азаров. По словам экс-премьера, для него было "очевидным" и неудивительным дальнейшее развитие событий в Киеве.

"И сейчас Мадуро, если за него в прошлом году проголосовали 67 процентов, избрав законным президентом, должен использовать свои полномочия прежде всего для наведения порядка", – подытожил Николай Азаров, живущий ныне в Москве в качестве политического беженца.

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Как сообщалось, 23 января лидер оппозиции и глава Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы Хуан Гуаидо на массовой акции протеста объявил себя временным президентом Венесуэлы и принес присягу перед тысячами сторонников оппозиции. Это произошло в день, когда в Каракасе и в других городах страны проходили массовые манифестации противников главы государства Николаса Мадуро.

Жители Каракаса и других городов страны вышли на акции протеста против Н.Мадуро из-за событий, произошедших в Каракасе ранее на этой неделе - разгона с применением слезоточивого газа манифестантов и отстранения Х.Гуаидо от должности главы Национальной ассамблеи страны. Большинство венесуэльских парламентариев находятся в оппозиции к Н.Мадуро.

Х.Гуаидо уже признал временным президентом страны президент США Дональд Трамп.

Вслед за США признали Х.Гуаидо временным президентом Венесуэлы входящие в "Группу Лимы" Аргентина, Бразилия, Гватемала, Гондурас, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Панама, Парагвай и Перу. В распространенном заявлении эти страны заявили о "поддержке начала демократических изменений в Венесуэле и проведения в кратчайший срок выборов в этой стране с участием всех политических сил".

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам Федерика Могерини также заявила, что "ЕС полностью поддерживает Национальное собрание как демократически избранный институт, полномочия которого необходимо восстановить и уважать".

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Как сообщают венесуэльские СМИ, по состоянию на утро 24 января в штатах Португеса, Баринас, Тачира, Каракасе, Амасонас, Боливар в общей сложности в результате столкновений погибли 16 человек.