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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:гражданство (881) Новинский (356) паспорт (655) СВР (39) Божок (23)

 Служба внешней разведки проверяет, есть ли у Новинского российский паспорт, - глава СВР Божок

Прежде, чем обратиться в суд, в разведке хотя быть уверенными на 200% в том, что депутат сохранил за собой российское гражданство.

Служба внешней разведки проводит проверку наличия российского паспорта у народного депутат от "Оппозиционного блока" Вадима Новинского. Об этом рассказал глава СВР Егор Божок в интервью LB.ua, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вопрос по российскому паспорту Новинского в работе. Но учитывая, какие силы, средства и ресурсы стоят за этим человеком... Перед тем, как пойти в суд украинская сторона должна будет на 200% уверена, что есть железобетонные основания", – заявил глава ведомства.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Відійди від мене, нечисть!" - Парубий - нардепу Новинскому во время голосования законопроекта о переходе религиозных общин. ВИДЕО

При этом он напомнил об изъянах украинского законодательства, которым двойное гражданство запрещено, но наказание за его наличие не предусмотрено.

"Я считаю, что это была "закладка", которую в украинское законодательство внедрили еще давно, а вот сейчас все проявляется. Но как человек, достаточно давно находящийся на госслужбе, могу ответственно сказать: бОльшей политической воли вычистить ту, как недавно выразился Андрей Парубий, "нечисть", чем сейчас, не было никогда. Я говорю серьезно, хотите верьте, хотите нет. История нас рассудит", – резюмировал Божок.

Также на Цензор.НЕТ: Если я скажу, что судьба Насирова или Новинского должна решаться так-то, это прямой путь в ЕСПЧ, - Порошенко

Напомним, Вадим Новинский получил украинское гражданство в 2012 году, однако еще в 2015 году нардеп Татьяна Чорновол заявила, что Новинский не вышел из российского гражданства, и у него есть паспорт РФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3108302
 
   
 Топ комментарии
 
Семечку попроси -он крепко проверит))
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А то вони не знають! ))) Так само як в Труханова, Трегубенка, Розенбляда, Семочка, Грановського та інших порохоригів
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У этого бородатого 3/14дора этих паспортов, на каждый день недели...
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Та все нього є... В задній кишені на трусєллях подивіться..😃😃😃
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Если он пинджак в трусы заправит, то и так видно будет
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Ти якусь маячню несеш.
Спостерігаю за тобою.
Ти більш на якогось бота схожий,ніж на звичайного Українця.
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там просьба парашенки к якуновичу о предоставлении навинскому гражданства лежит
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коли було потрібно то Саакашвілі викинули геть із Краіни,не дивлячись на паспорти.То тякі проблеми із сукою православною???
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гнати ту нечисть за Хутір Михайлівський Служба зовнішньої розвідки перевіряє, чи є у Новинського російський паспорт, - глава СЗР Божок - Цензор.НЕТ 6496
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То в него пейса, повільно переходять до стану капомордої борідки правосраного мацьковського поцріархату! Обрізаний по самісінькі скрєпи!!!
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таких простіше і дешевше фізично ліквідувати..... і не витрачати даремно кошти
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ми ж не ксаби, щоб без суду і слідства. Буде вирок, тоді і ............., і суд виправдає Служба зовнішньої розвідки перевіряє, чи є у Новинського російський паспорт, - глава СЗР Божок - Цензор.НЕТ 1029
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Бандера також не був кацапом, але при цьому польського міністра українофоба відправив в пекло.... Методи ОУН УПА актуальні, як ніколи
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Все одно було рішення ОУН про ліквідвцію.
Революційний трибунал ОУН прийняв рішення про страту Б. Перацького як одного з головних винуватців так званої Пацифікації - репресивних заходів польської окупаційної влади в Галичині щодо української громади. Перацького поранив член Організації українських націоналістів (ОУН) Григорій Мацейко. Міністра перевезли до лікарні, але він помер того ж дня.
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SANDY ...Методи ОУН УПА актуальні, як ніколи
У стані, коли всі суди, одностайно належать до синагоги "ЗаЖиддя", найгуманніші вироки виносять найзапеклішим ворогам України, то методи ОУН УПА видаються чи не найсправедливішими та єдино дієвими...
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методи ОУН проводились виключно через трибунал.
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Тут как в той поговорке про плохого танцора.То законодательство не то,то перепроверить надо))))
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Нехай икспєрд Сємочко перевірить, чи є в олігарха Навінскава паспорт з гербом "курка-мутант". Так би мовити, виходячи з власного досвіду роботи на Кремль.
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У этого бородатого 3/14дора этих паспортов, на каждый день недели...
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а откуда у него украинский слабо проверить и похерить то шо овощ ему подарил? Служба внешней разведки проверяет, есть ли у Новинского российский паспорт, - глава СВР Божок - Цензор.НЕТ 3214
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Не найдут.
Кто у нас там во внешней разведке - Семочко?
У них у многих есть рос.паспорт. Как и у труханова, у того ж семочко. И это те, что попались.
Остальные затаились.
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Стоп...а разве это не проверяется простым запросом?
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Наше СБУ только так и проверяет!
А ФСБ им отвечает - паспорта нет!
И СБУ им верит!
Вот ЛОХИ ...
ДА?!!!!
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Ну у трухи же оказался...там еще и налоговые доки есть и еще куча бумаг открытого доступа....по ним палятся...
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Ну это же не СБУ "нашло"!!!!
Это гады журнашлюшки зрадоботы - агенты кремля и 5 колонна!
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Любой украинец
если его фамилия не Семочко
и если он не получает зарплату во внешней разведке СБУ_ФСБ
скажет что у новинского минимум два (2)паспорта рашки
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А то вони не знають! ))) Так само як в Труханова, Трегубенка, Розенбляда, Семочка, Грановського та інших порохоригів
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Разведчики на ток-шоу. Штирлиц в гробу переворачивается.
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Увы, кац, штирлиц вымышленный персонаж, так что не было и нет у него гроба и перевернуться он в нем не может.
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А мне без разницы, что пятница, что понедельник, что воскресенье.
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Зато Семьочков не вымышленный, он пока вместо Штирлица.
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Як своєчасно. Кортеж не забудьте. Бо невдобно якось буде. І орден візьміть.
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Этот засланный казачек начинал в Севастополе с якобы больших инвестиций в Балаклавское рудоуправление за это ему было дано украинское гражданство (УГАДАЙТЕ КТО ХОДАТАЙСТВОВАЛ ЗА НЕГО) затем он очень быстро стал депутатом и его ну очень быстренько пропихнули в Раду от Севастополя а зная этих севастопольских ватников я на эти 200% уверен что он при получении укр. гражданства не отказался от росейского. и у него есть паспорт а в СВР пытается показать бурную деятельность.ВСЕ ОНИ ЗНАЮТ
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ни в коем разе не защищаю Новинского, но знать и доказать - разные вещи.
я когда судился, адвокат обвинения тоже мычал что-то про: "... это было очевидно.", а я только мило улыбался в ответ (ну, не стрелять же суку в зале суда Служба зовнішньої розвідки перевіряє, чи є у Новинського російський паспорт, - глава СЗР Божок - Цензор.НЕТ 5837). и шо вы думаете? таки выиграл процесс! Служба зовнішньої розвідки перевіряє, чи є у Новинського російський паспорт, - глава СЗР Божок - Цензор.НЕТ 6758
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И украинское гражданство ему дал янукович по большой просьбе и ходатайству порошенко.
Не удивлюсь, если и новинский является кумом порошенко.
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Яйца в двери и обожатель засРашки сам все расскажет. После чего чемодан вокзал расея
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Какая-такая чемодан-вокзал-нахРассєя??!!! Запросити ввічлипо:"Прошу пана до гілляки!"!!! З повною конфіскацією усього рухомого-нерухомого-грошовитого на користь України!!!
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У всех рыгов есть паспорта параши , а у властей паспорта ЕС .
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Служба внешней разведки проверяет, есть ли у Новинского российский паспорт, - глава СВР Божок - Цензор.НЕТ 1369КочєґаR 🇺🇸 🔞‏ @NoFated_ver2_0

Шесть причин, почему стоит голосовать за порошенко на следующие 5 лет геноцида:

Служба внешней разведки проверяет, есть ли у Новинского российский паспорт, - глава СВР Божок - Цензор.НЕТ 1316
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Лео, не в службу, а в дружбу, можешь подтвердить ссылками все вот эти высказывания с плакатика? откуда дровишки?
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Этим тварям и так любой паспорт нарисуют, если понадобится. У Медведчука его предположим нет. И что это меняет, если все знают его работе на Кремль. Так что это бесполезная трата времени. У нас и с украинскими паспортами ватников хватает, надо смотреть на слова и действия.
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Максимум Ре-Пост! Екс-глава СЗР Гвоздь про лютому 2014 госказал: що 100 тис. Військ РФ навколо кордону, і зараз 2019 ... що це реально означає =

Увага ! Читаючи ці рядки колишнього глави контр-розвідки (СЗР) України Гвоздь він цитує секретний план єфрейтора Гітлера-Путлер який є план Гітлера 1942 року під назвою (Кремль) _...

Де Гітлер наказав постійно тримати 70 дивізії вермахту до надійде Москви ..

Путлер Наказав тримати 100-тисячного військову Групіровка Росії на кордонах навколо України, для того що б Українську Державу думала що Росія має план захоплення всієї України і в будь-яку хвилину почнуть захоплення Київ-Харків-Одесу.

Я вважаю це (Блеф) .. НедалёкогьПутлера Кидали і гоп-стопніка..Бандіта в Законі ..

У цей момент = Путлер Захоплює Крим і частина Луганскоц і Донецької Області і контралірует все порту України в Чорному та Озовском Море ..и Керченський Пролив ..

Я-предпологаются що Путлер був впевнений що зажирілий захід цей блеф проковтне ....

Так і вийшло ..Крім ДІМОгогії Гаранти США-Англія-Франція Китай-ООН = Не захателі сорітся з агресором Росією ..

(Але якщо Путлер відкрито рушив через Білорусію, Предністровье і Росію зі своїми військами до напрямку до Києва столиці України = Захід відреагував би інакше /, так як цей крок був би сприйнятий як агресію проти країн НАТО і Загрозу Країн ЄС.

Так так країни НАТО вважають Україну і Білорусію і Предністровь буферною зоною між Росією і Країнами НАТО, яку Росія захопило б і присунула свої війська до кордону до країн ЄС.

+ В цьому випадку спрацював автоматичний бойове військове атака в глиб Росії з боку Азії, Східних та північних країн НАТО включаючи Туреччину проти Росії.

При такому розкладі Захоплення Криму не було б ..

Нажаль для НАТО -Цей Путлеровскій Блеф проглатіла, як ті всі ожирілі Генерали України не вивчали гітлерівську стратегію (Кремль 1942 роки) який захопив Україну і рушив на Кавказ і Близький Схід для котроля світовими запасів Нафти.

Що і робить в даний момент Агресор Расс в особі Путлер.

= План Простий = -якоби допомагаючи Сирії з союзництво з Іраном -Сіріі- Талібанов- і Венуціеліи -Путлер хоче вийти до кордонів бідних країн Саудской Арабії -куди пощлёт зброю і російські спец-підрозділ ГРУ подревніков нібито для допомоги сепаратистам проти мусульманських диктаторських режимів (так робила КДБ СРСР),

Ці Повстанці Революціонери (які давно готують в Москві в спец університетах Потріса Лулумбо і очолюючи цю Революції сопративления проти режиму Диктаторів і шейхів.

-Перший кроком будуть підривати Нафтові скважен і труби = цим дествиях Російські найманці будуть шантожіролвать нафтових магнатів і за наказом Москви підвищить ціну на нфть.

Так само Путлеровская КГБшная стратегія буде -внедрять стару ворожнечу між сунітами і шиїтами з Подершкой Іранської контррозвідки шиїтів ... у яких дуже розвинена терорістіческая мережу проти західних сатаніскіх країн і сьют ...

Прошу всіх Генералам подивитися це видио і вивчити стратегію недолёкого Путлер для протистояння Російської агресії.

Треба = використовувати совремеенну стратегію швидкого реогірованія Рокетная військ електромагнітних, фюжених континентальних блістіческіх ракет які автоматичний атакує і знищить весь військовий і тиловий потенціал Країни Агресора на їх території, як в безпосередній близькості кордону України і Дального Сходу, в ключая території союзників агресора і може досягти всіх цілей протягом 15 секунд.

Нехай ці Народи відчують біль і страждання міролюбімого Народу України страдающуб біль і іздівательство кожну секунду від Путлеровской Агресії.

-Ніколи Український Народ вам не пробачить-у вас у всіх на руках безневинна українська кров і її вам убйци і марадёри НЕ змити -Ніколи ..

Ми всім вам Помстимося коли ви не будите цього очікувати.

= Немає вам мерзотнікам місце на Нашій святій УКРРАЇНСЬКО Землі ЦЕ ФАКТ.

Помстімося за Наших Загибла і покаліченіх Побратимів.

Слава Україні, Героям Слава на віки ..

Слава! Героїчного багато-Етнічному Народу України! Слава!

Слава Українській Державі! Слава!

Нехай процвітає світ і любов у кожному будинку на Нашій землі Україні !.

Смерть Ворогові і купантам-загарбніків-Марадёрам! Смерть!

Служу Героїчному Народу и Державі Україна!

Волонтер -Советнік Президента і Уряд Української державі-

Майкл Дюк представник канадка Української діаспори


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(Але якщо Путлер відкрито рушив через Білорусію, Предністровье і Росію зі своїми військами до напрямку до Києва столиці України = Захід відреагував би інакше /, так як цей крок був би сприйнятий як агресію проти країн НАТО і Загрозу Країн ЄС.

Так так країни НАТО вважають Україну і Білорусію і Предністровь буферною зоною між Росією і Країнами НАТО, яку Росія захопило б і присунула свої війська до кордону до країн ЄС.

+ В цьому випадку спрацював автоматичний бойове військове атака в глиб Росії з боку Азії, Східних та північних країн НАТО включаючи Туреччину проти Росії.

При такому розкладі Захоплення Криму не було б ..

Нажаль для НАТО -Цей Путлеровскій Блеф проглатіла, як ті всі ожирілі Генерали України не вивчали гітлерівську стратегію (Кремль 1942 роки) який захопив Україну і рушив на Кавказ і Близький Схід для котроля світовими запасів Нафти.

Що і робить в даний момент Агресор Расс в особі Путлер.

= План Простий = -якоби допомагаючи Сирії з союзництво з Іраном -Сіріі- Талібанов- і Венуціеліи -Путлер хоче вийти до кордонів бідних країн Саудской Арабії -куди пощлёт зброю і російські спец-підрозділ ГРУ подревніков нібито для допомоги сепаратистам проти мусульманських диктаторських режимів (так робила КДБ СРСР),

Ці Повстанці Революціонери (які давно готують в Москві в спец університетах Потріса Лулумбо і очолюючи цю Революції сопративления проти режиму Диктаторів і шейхів.

-Перший кроком будуть підривати Нафтові скважен і труби = цим дествиях Російські найманці будуть шантожіролвать нафтових магнатів і за наказом Москви підвищить ціну на нфть.

Так само Путлеровская КГБшная стратегія буде -внедрять стару ворожнечу між сунітами і шиїтами з Подершкой Іранської контррозвідки шиїтів ... у яких дуже розвинена терорістіческая мережу проти західних сатаніскіх країн і сьют ...

Прошу всіх Генералам подивитися це видио і вивчити стратегію недолёкого Путлер для протистояння Російської агресії.

Треба = використовувати совремеенну стратегію швидкого реогірованія Рокетная військ електромагнітних, фюжених континентальних блістіческіх ракет які автоматичний атакує і знищить весь військовий і тиловий потенціал Країни Агресора на їх території, як в безпосередній близькості кордону України і Дального Сходу, в ключая території союзників агресора і може досягти всіх цілей протягом 15 секунд.

Нехай ці Народи відчують біль і страждання міролюбімого Народу України страдающуб біль і іздівательство кожну секунду від Путлеровской Агресії.

-Ніколи Український Народ вам не пробачить-у вас у всіх на руках безневинна українська кров і її вам убйци і марадёри НЕ змити -Ніколи ..

Ми всім вам Помстимося коли ви не будите цього очікувати.

= Немає вам мерзотнікам місце на Нашій святій УКРРАЇНСЬКО Землі ЦЕ ФАКТ.

Помстімося за Наших Загибла і покаліченіх Побратимів.

Слава Україні, Героям Слава на віки ..

Слава! Героїчного багато-Етнічному Народу України! Слава!

Слава Українській Державі! Слава!

Нехай процвітає світ і любов у кожному будинку на Нашій землі Україні !.

Смерть Ворогові і купантам-загарбніків-Марадёрам! Смерть!

Служу Героїчному Народу и Державі Україна!

Волонтер -Советнік Президента і Уряд Української державі-

Майкл Дюк представник канадка Української діаспори

https://www.youtube.com/watch?v=GoPben2Eha4
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Какие силы? Какие средства? Выкиньте его нахрен за паребрик, вместе с его силами.
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Впевнений, що в цього москаля є російський паспорт.Нахабний, неприхований ворог України, української церкви.Невже оце тільки зараз відповідні служби прозріли???
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"Служба внешней разведки проверяет, есть ли у Новинского российский паспорт" - А зачем это нужно знать? Если человек ведет себя как иностранный агент, то он и есть иностранный агент. Есть сомнения?
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правильно . если некое существо схоже видом своим с кошкой , покрыто шерстью
как кошка , ходит , крадучись , как кошка -- перед вами кошка !))
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Та ви що, не можете просто спитати. Він самий православний християнин - ніколи не збреше.
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Я завжди думав, що СЗР здатна на якісь ефективніші дії по відношенню до ворогів держави, яка їх утримує...
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Не мав часу червяків на рибалку накопати ??? .
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У питерской сволочи все так засекречено что его кацапня не сдаст
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Я мешок на голову как с Саакашвили обошлись или слабо? И Труханова за компанию.
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Они же, в отличие от Саакашвили, не угрожают вывести их воровские схемы на чистую воду. Более того, они - часть их схем.
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Вижу это так:
семочко- "новинский у вас есть рос паспорт?"
новинский-"нет!"
семочко-"ну на нет, и суда нет"
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Божок, а ты коллег из Моссада спроси, проверяют ли они наличие какого-нибудь иранского паспорта прежде чем шлёпнуть врага Израиля.
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Блин, да у него двуглавый орел на лбу выбит, а они что-то еще ищут!
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Як що кобре,выдать паспорт ужа,вона не перестанет быть смертельной.Тому не на паспорт треба смотреть,а бить по наглой пацакской роже Служба зовнішньої розвідки перевіряє, чи є у Новинського російський паспорт, - глава СЗР Божок - Цензор.НЕТ 4841
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Если будут проверять так, как у Труханова, то я даже 300% дам, что не найдут ничего.
А учитывая, что будут проверять такие, как Семочко, то и говорить не о чем.
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Ще б в нього, та не було відповідного паспорта, який засвідчує його нечисть!
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После выборов точно будет известно у кого есть росейские паспорта у кого еще какие то
но при условии что украинцы не будут покупаться за гречку и вестись на всякую х......
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Я не пойму слегка - а чего у нас так налегают на двойном (или тройном) гражданстве православной суки? Он и наше гражданство приобрел по серой схеме. А засадить эту падлу можно уже за то, что он довел до ручки судостроительный завод в Николаеве. Что, об этом никто не знает ?
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Бл...я. Достало, пол парламета имеет три паспорта. Думаю наш Гарант точно имеет второй. Там ходит новость что зам разветки вообще россиянмн. Их скопом после выборов кто пообещает выкинуть за того и проголосую
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Если у Семочка есть, то у Новинского должна быть синагога под Рязанью))
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Нехай спершу перевірить як він отримав український та хто йому віддав українські активи.
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Вопрос к разведчикам...
Сколько заграничных паспортов у Пэти-Мальдивского?...
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У Новинского на лбу написано, что он из разведки России. Как у него не может быть российского паспорта ??? Никакой он не бизнесмен. Это деньги ФСБэ. Его главным заданием было недопущение Томоса. Он с заданием не справился.
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Максимум Ре-Пост! Екс-глава СЗР Гвоздь про лютому 2014 госказал: що 100 тис. Військ РФ навколо кордону, і зараз 2019 ... що це реально означає =

Увага ! Читаючи ці рядки колишнього глави контр-розвідки (СЗР) України Гвоздь він цитує секретний план єфрейтора Гітлера-Путлер який є план Гітлера 1942 року під назвою (Кремль) _...

Де Гітлер наказав постійно тримати 70 дивізії вермахту до надійде Москви ..

Путлер Наказав тримати 100-тисячного військову Групіровка Росії на кордонах навколо України, для того що б Українську Державу думала що Росія має план захоплення всієї України і в будь-яку хвилину почнуть захоплення Київ-Харків-Одесу.

Я вважаю це (Блеф) .. НедалёкогьПутлера Кидали і гоп-стопніка..Бандіта в Законі ..

У цей момент = Путлер Захоплює Крим і частина Луганскоц і Донецької Області і контралірует все порту України в Чорному та Озовском Море ..и Керченський Пролив ..

Я-предпологаются що Путлер був впевнений що зажирілий захід цей блеф проковтне ....

Так і вийшло ..Крім ДІМОгогії Гаранти США-Англія-Франція Китай-ООН = Не захателі сорітся з агресором Росією ..

(Але якщо Путлер відкрито рушив через Білорусію, Предністровье і Росію зі своїми військами до напрямку до Києва столиці України = Захід відреагував би інакше /, так як цей крок був би сприйнятий як агресію проти країн НАТО і Загрозу Країн ЄС.

Так так країни НАТО вважають Україну і Білорусію і Предністровь буферною зоною між Росією і Країнами НАТО, яку Росія захопило б і присунула свої війська до кордону до країн ЄС.

+ В цьому випадку спрацював автоматичний бойове військове атака в глиб Росії з боку Азії, Східних та північних країн НАТО включаючи Туреччину проти Росії.

При такому розкладі Захоплення Криму не було б ..

Нажаль для НАТО -Цей Путлеровскій Блеф проглатіла, як ті всі ожирілі Генерали України не вивчали гітлерівську стратегію (Кремль 1942 роки) який захопив Україну і рушив на Кавказ і Близький Схід для котроля світовими запасів Нафти.

Що і робить в даний момент Агресор Расс в особі Путлер.

= План Простий = -якоби допомагаючи Сирії з союзництво з Іраном -Сіріі- Талібанов- і Венуціеліи -Путлер хоче вийти до кордонів бідних країн Саудской Арабії -куди пощлёт зброю і російські спец-підрозділ ГРУ подревніков нібито для допомоги сепаратистам проти мусульманських диктаторських режимів (так робила КДБ СРСР),

Ці Повстанці Революціонери (які давно готують в Москві в спец університетах Потріса Лулумбо і очолюючи цю Революції сопративления проти режиму Диктаторів і шейхів.

-Перший кроком будуть підривати Нафтові скважен і труби = цим дествиях Російські найманці будуть шантожіролвать нафтових магнатів і за наказом Москви підвищить ціну на нфть.

Так само Путлеровская КГБшная стратегія буде -внедрять стару ворожнечу між сунітами і шиїтами з Подершкой Іранської контррозвідки шиїтів ... у яких дуже розвинена терорістіческая мережу проти західних сатаніскіх країн і сьют ...

Прошу всіх Генералам подивитися це видио і вивчити стратегію недолёкого Путлер для протистояння Російської агресії.

Треба = використовувати совремеенну стратегію швидкого реогірованія Рокетная військ електромагнітних, фюжених континентальних блістіческіх ракет які автоматичний атакує і знищить весь військовий і тиловий потенціал Країни Агресора на їх території, як в безпосередній близькості кордону України і Дального Сходу, в ключая території союзників агресора і може досягти всіх цілей протягом 15 секунд.

Нехай ці Народи відчують біль і страждання міролюбімого Народу України страдающуб біль і іздівательство кожну секунду від Путлеровской Агресії.

-Ніколи Український Народ вам не пробачить-у вас у всіх на руках безневинна українська кров і її вам убйци і марадёри НЕ змити -Ніколи ..

Ми всім вам Помстимося коли ви не будите цього очікувати.

= Немає вам мерзотнікам місце на Нашій святій УКРРАЇНСЬКО Землі ЦЕ ФАКТ.

Помстімося за Наших Загибла і покаліченіх Побратимів.

Слава Україні, Героям Слава на віки ..

Слава! Героїчного багато-Етнічному Народу України! Слава!

Слава Українській Державі! Слава!

Нехай процвітає світ і любов у кожному будинку на Нашій землі Україні !.

Смерть Ворогові і купантам-загарбніків-Марадёрам! Смерть!

Служу Героїчному Народу и Державі Україна!

Волонтер -Советнік Президента і Уряд Української державі-

Майкл Дюк представник канадка Української діаспори

https://www.youtube.com/watch?v=GoPben2Eha4
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Ці Повстанці Революціонери (які давно готують в Москві в спец університетах Потріса Лулумбо і очолюючи цю Революції сопративления проти режиму Диктаторів і шейхів.

-Перший кроком будуть підривати Нафтові скважен і труби = цим дествиях Російські найманці будуть шантожіролвать нафтових магнатів і за наказом Москви підвищить ціну на нфть.
Так само Путлеровская КГБшная стратегія буде -внедрять стару ворожнечу між сунітами і шиїтами з Подершкой Іранської контррозвідки шиїтів ... у яких дуже розвинена терорістіческая мережу проти західних сатаніскіх країн і сьют ...
Прошу всіх Генералам подивитися це видио і вивчити стратегію недолёкого Путлер для протистояння Російської агресії.
Треба = використовувати совремеенну стратегію швидкого реогірованія Рокетная військ електромагнітних, фюжених континентальних блістіческіх ракет які автоматичний атакує і знищить весь військовий і тиловий потенціал Країни Агресора на їх території, як в безпосередній близькості кордону України і Дального Сходу, в ключая території союзників агресора і може досягти всіх цілей протягом 15 секунд.
Нехай ці Народи відчують біль і страждання міролюбімого Народу України страдающуб біль і іздівательство кожну секунду від Путлеровской Агресії.
-Ніколи Український Народ вам не пробачить-у вас у всіх на руках безневинна українська кров і її вам убйци і марадёри НЕ змити -Ніколи ..
Ми всім вам Помстимося коли ви не будите цього очікувати.
= Немає вам мерзотнікам місце на Нашій святій УКРРАЇНСЬКО Землі ЦЕ ФАКТ.
Помстімося за Наших Загибла і покаліченіх Побратимів.
Слава Україні, Героям Слава на віки ..
Слава! Героїчного багато-Етнічному Народу України! Слава!
Слава Українській Державі! Слава!
Нехай процвітає світ і любов у кожному будинку на Нашій землі Україні !.
Смерть Ворогові і купантам-загарбніків-Марадёрам! Смерть!
Служу Героїчному Народу и Державі Україна!
Волонтер -Советнік Президента і Уряд Української державі-
Майкл Дюк представник канадка Української діаспори
https://www.youtube.com/watch?v=GoPben2Eha4
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-Ніколи Український Народ вам не пробачить-у вас у всіх на руках безневинна українська кров і її вам убйци і марадёри НЕ змити -Ніколи ..
Ми всім вам Помстимося коли ви не будите цього очікувати.
= Немає вам мерзотнікам місце на Нашій святій УКРРАЇНСЬКО Землі ЦЕ ФАКТ.
Помстімося за Наших Загибла і покаліченіх Побратимів.
Слава Україні, Героям Слава на віки ..
Слава! Героїчного багато-Етнічному Народу України! Слава!
Слава Українській Державі! Слава!
Нехай процвітає світ і любов у кожному будинку на Нашій землі Україні !.
Смерть Ворогові і купантам-загарбніків-Марадёрам! Смерть!
Служу Героїчному Народу и Державі Україна!
Волонтер -Советнік Президента і Уряд Української державі-
Майкл Дюк представник канадка Української діаспори
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Якщо не знайдуть паспорт, то треба зробити і зразу за поребрик, якщо в тюрму не виходить
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хто проверяет? да они своего зама главы службы проверить не могут , а тут депутата с недоторканостью. возвращаемся к режиссеру Станиславскому -"...не верю, вот неверю и все тут!!!!".
Кстати, земляки кто-нибудь хоть от однога нашего кандидата в президенты хоть что-нибудь слышал о планах по снятию недоторканости с преза и со слуг народа в раде?
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Служба внешней разведки проверяет, есть ли у Новинского российский паспорт, - глава СВР Божок

Бьют по морде, а не по паспорту. Явно засланный кизячёк украинофоб и как сказал наш президент Порошенко "Креста на тебе нет! Сука, православная, бл..дь ...




Порошенко "Креста на тебе нет! Сука, православная, бл..дь ...









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Шашлыком чуть не подавился. Любая бабуля на базаре может подсказать разведке где он 3шт носит. В пинжаке внаружном кармане за носовым платком недогадались глянуть
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Фу! Сука православная с капустой в бороде! Шо оно ваще в Украине делает?!
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СБУ найдет все, что угодно, даже связь с инопланетянами
, но... только не росийский паспорт.
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Припустимо, що ця поважна та серйозна служба встановила наявність другого паспорта у "су..ки православної", і що з того? І ЩО З ТОГО?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСлужба внешней разведки проверяет, есть ли у Новинского российский паспорт, - глава СВР Божок
 
 
 
 
 
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