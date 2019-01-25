 Служба внешней разведки проверяет, есть ли у Новинского российский паспорт, - глава СВР Божок

Служба внешней разведки проводит проверку наличия российского паспорта у народного депутат от "Оппозиционного блока" Вадима Новинского. Об этом рассказал глава СВР Егор Божок в интервью LB.ua, сообщает Цензор.НЕТ.
"Вопрос по российскому паспорту Новинского в работе. Но учитывая, какие силы, средства и ресурсы стоят за этим человеком... Перед тем, как пойти в суд украинская сторона должна будет на 200% уверена, что есть железобетонные основания", – заявил глава ведомства.
Смотрите на Цензор.НЕТ: "Відійди від мене, нечисть!" - Парубий - нардепу Новинскому во время голосования законопроекта о переходе религиозных общин. ВИДЕО
При этом он напомнил об изъянах украинского законодательства, которым двойное гражданство запрещено, но наказание за его наличие не предусмотрено.
"Я считаю, что это была "закладка", которую в украинское законодательство внедрили еще давно, а вот сейчас все проявляется. Но как человек, достаточно давно находящийся на госслужбе, могу ответственно сказать: бОльшей политической воли вычистить ту, как недавно выразился Андрей Парубий, "нечисть", чем сейчас, не было никогда. Я говорю серьезно, хотите верьте, хотите нет. История нас рассудит", – резюмировал Божок.
Также на Цензор.НЕТ: Если я скажу, что судьба Насирова или Новинского должна решаться так-то, это прямой путь в ЕСПЧ, - Порошенко
Напомним, Вадим Новинский получил украинское гражданство в 2012 году, однако еще в 2015 году нардеп Татьяна Чорновол заявила, что Новинский не вышел из российского гражданства, и у него есть паспорт РФ.
Спостерігаю за тобою.
Ти більш на якогось бота схожий,ніж на звичайного Українця.
Революційний трибунал ОУН прийняв рішення про страту Б. Перацького як одного з головних винуватців так званої Пацифікації - репресивних заходів польської окупаційної влади в Галичині щодо української громади. Перацького поранив член Організації українських націоналістів (ОУН) Григорій Мацейко. Міністра перевезли до лікарні, але він помер того ж дня.
У стані, коли всі суди, одностайно належать до синагоги "ЗаЖиддя", найгуманніші вироки виносять найзапеклішим ворогам України, то методи ОУН УПА видаються чи не найсправедливішими та єдино дієвими...
Кто у нас там во внешней разведке - Семочко?
У них у многих есть рос.паспорт. Как и у труханова, у того ж семочко. И это те, что попались.
Остальные затаились.
А ФСБ им отвечает - паспорта нет!
И СБУ им верит!
Вот ЛОХИ ...
ДА?!!!!
Это гады журнашлюшки зрадоботы - агенты кремля и 5 колонна!
если его фамилия не Семочко
и если он не получает зарплату во внешней разведке СБУ_ФСБ
скажет что у новинского минимум два (2)паспорта рашки
я когда судился, адвокат обвинения тоже мычал что-то про: "... это было очевидно.", а я только мило улыбался в ответ (ну, не стрелять же суку в зале суда ). и шо вы думаете? таки выиграл процесс!
Не удивлюсь, если и новинский является кумом порошенко.
Шесть причин, почему стоит голосовать за порошенко на следующие 5 лет геноцида:
Увага ! Читаючи ці рядки колишнього глави контр-розвідки (СЗР) України Гвоздь він цитує секретний план єфрейтора Гітлера-Путлер який є план Гітлера 1942 року під назвою (Кремль) _...
Де Гітлер наказав постійно тримати 70 дивізії вермахту до надійде Москви ..
Путлер Наказав тримати 100-тисячного військову Групіровка Росії на кордонах навколо України, для того що б Українську Державу думала що Росія має план захоплення всієї України і в будь-яку хвилину почнуть захоплення Київ-Харків-Одесу.
Я вважаю це (Блеф) .. НедалёкогьПутлера Кидали і гоп-стопніка..Бандіта в Законі ..
У цей момент = Путлер Захоплює Крим і частина Луганскоц і Донецької Області і контралірует все порту України в Чорному та Озовском Море ..и Керченський Пролив ..
Я-предпологаются що Путлер був впевнений що зажирілий захід цей блеф проковтне ....
Так і вийшло ..Крім ДІМОгогії Гаранти США-Англія-Франція Китай-ООН = Не захателі сорітся з агресором Росією ..
(Але якщо Путлер відкрито рушив через Білорусію, Предністровье і Росію зі своїми військами до напрямку до Києва столиці України = Захід відреагував би інакше /, так як цей крок був би сприйнятий як агресію проти країн НАТО і Загрозу Країн ЄС.
Так так країни НАТО вважають Україну і Білорусію і Предністровь буферною зоною між Росією і Країнами НАТО, яку Росія захопило б і присунула свої війська до кордону до країн ЄС.
+ В цьому випадку спрацював автоматичний бойове військове атака в глиб Росії з боку Азії, Східних та північних країн НАТО включаючи Туреччину проти Росії.
При такому розкладі Захоплення Криму не було б ..
Нажаль для НАТО -Цей Путлеровскій Блеф проглатіла, як ті всі ожирілі Генерали України не вивчали гітлерівську стратегію (Кремль 1942 роки) який захопив Україну і рушив на Кавказ і Близький Схід для котроля світовими запасів Нафти.
Що і робить в даний момент Агресор Расс в особі Путлер.
= План Простий = -якоби допомагаючи Сирії з союзництво з Іраном -Сіріі- Талібанов- і Венуціеліи -Путлер хоче вийти до кордонів бідних країн Саудской Арабії -куди пощлёт зброю і російські спец-підрозділ ГРУ подревніков нібито для допомоги сепаратистам проти мусульманських диктаторських режимів (так робила КДБ СРСР),
Ці Повстанці Революціонери (які давно готують в Москві в спец університетах Потріса Лулумбо і очолюючи цю Революції сопративления проти режиму Диктаторів і шейхів.
-Перший кроком будуть підривати Нафтові скважен і труби = цим дествиях Російські найманці будуть шантожіролвать нафтових магнатів і за наказом Москви підвищить ціну на нфть.
Так само Путлеровская КГБшная стратегія буде -внедрять стару ворожнечу між сунітами і шиїтами з Подершкой Іранської контррозвідки шиїтів ... у яких дуже розвинена терорістіческая мережу проти західних сатаніскіх країн і сьют ...
Прошу всіх Генералам подивитися це видио і вивчити стратегію недолёкого Путлер для протистояння Російської агресії.
Треба = використовувати совремеенну стратегію швидкого реогірованія Рокетная військ електромагнітних, фюжених континентальних блістіческіх ракет які автоматичний атакує і знищить весь військовий і тиловий потенціал Країни Агресора на їх території, як в безпосередній близькості кордону України і Дального Сходу, в ключая території союзників агресора і може досягти всіх цілей протягом 15 секунд.
Нехай ці Народи відчують біль і страждання міролюбімого Народу України страдающуб біль і іздівательство кожну секунду від Путлеровской Агресії.
-Ніколи Український Народ вам не пробачить-у вас у всіх на руках безневинна українська кров і її вам убйци і марадёри НЕ змити -Ніколи ..
Ми всім вам Помстимося коли ви не будите цього очікувати.
= Немає вам мерзотнікам місце на Нашій святій УКРРАЇНСЬКО Землі ЦЕ ФАКТ.
Помстімося за Наших Загибла і покаліченіх Побратимів.
Слава Україні, Героям Слава на віки ..
Слава! Героїчного багато-Етнічному Народу України! Слава!
Слава Українській Державі! Слава!
Нехай процвітає світ і любов у кожному будинку на Нашій землі Україні !.
Смерть Ворогові і купантам-загарбніків-Марадёрам! Смерть!
Служу Героїчному Народу и Державі Україна!
Волонтер -Советнік Президента і Уряд Української державі-
Майкл Дюк представник канадка Української діаспори
(Але якщо Путлер відкрито рушив через Білорусію, Предністровье і Росію зі своїми військами до напрямку до Києва столиці України = Захід відреагував би інакше /, так як цей крок був би сприйнятий як агресію проти країн НАТО і Загрозу Країн ЄС.
Так так країни НАТО вважають Україну і Білорусію і Предністровь буферною зоною між Росією і Країнами НАТО, яку Росія захопило б і присунула свої війська до кордону до країн ЄС.
+ В цьому випадку спрацював автоматичний бойове військове атака в глиб Росії з боку Азії, Східних та північних країн НАТО включаючи Туреччину проти Росії.
При такому розкладі Захоплення Криму не було б ..
Нажаль для НАТО -Цей Путлеровскій Блеф проглатіла, як ті всі ожирілі Генерали України не вивчали гітлерівську стратегію (Кремль 1942 роки) який захопив Україну і рушив на Кавказ і Близький Схід для котроля світовими запасів Нафти.
Що і робить в даний момент Агресор Расс в особі Путлер.
= План Простий = -якоби допомагаючи Сирії з союзництво з Іраном -Сіріі- Талібанов- і Венуціеліи -Путлер хоче вийти до кордонів бідних країн Саудской Арабії -куди пощлёт зброю і російські спец-підрозділ ГРУ подревніков нібито для допомоги сепаратистам проти мусульманських диктаторських режимів (так робила КДБ СРСР),
Ці Повстанці Революціонери (які давно готують в Москві в спец університетах Потріса Лулумбо і очолюючи цю Революції сопративления проти режиму Диктаторів і шейхів.
-Перший кроком будуть підривати Нафтові скважен і труби = цим дествиях Російські найманці будуть шантожіролвать нафтових магнатів і за наказом Москви підвищить ціну на нфть.
Так само Путлеровская КГБшная стратегія буде -внедрять стару ворожнечу між сунітами і шиїтами з Подершкой Іранської контррозвідки шиїтів ... у яких дуже розвинена терорістіческая мережу проти західних сатаніскіх країн і сьют ...
Прошу всіх Генералам подивитися це видио і вивчити стратегію недолёкого Путлер для протистояння Російської агресії.
Треба = використовувати совремеенну стратегію швидкого реогірованія Рокетная військ електромагнітних, фюжених континентальних блістіческіх ракет які автоматичний атакує і знищить весь військовий і тиловий потенціал Країни Агресора на їх території, як в безпосередній близькості кордону України і Дального Сходу, в ключая території союзників агресора і може досягти всіх цілей протягом 15 секунд.
Нехай ці Народи відчують біль і страждання міролюбімого Народу України страдающуб біль і іздівательство кожну секунду від Путлеровской Агресії.
-Ніколи Український Народ вам не пробачить-у вас у всіх на руках безневинна українська кров і її вам убйци і марадёри НЕ змити -Ніколи ..
Ми всім вам Помстимося коли ви не будите цього очікувати.
= Немає вам мерзотнікам місце на Нашій святій УКРРАЇНСЬКО Землі ЦЕ ФАКТ.
Помстімося за Наших Загибла і покаліченіх Побратимів.
Слава Україні, Героям Слава на віки ..
Слава! Героїчного багато-Етнічному Народу України! Слава!
Слава Українській Державі! Слава!
Нехай процвітає світ і любов у кожному будинку на Нашій землі Україні !.
Смерть Ворогові і купантам-загарбніків-Марадёрам! Смерть!
Служу Героїчному Народу и Державі Україна!
Волонтер -Советнік Президента і Уряд Української державі-
Майкл Дюк представник канадка Української діаспори
https://www.youtube.com/watch?v=GoPben2Eha4
как кошка , ходит , крадучись , как кошка -- перед вами кошка !))
семочко- "новинский у вас есть рос паспорт?"
новинский-"нет!"
семочко-"ну на нет, и суда нет"
А учитывая, что будут проверять такие, как Семочко, то и говорить не о чем.
но при условии что украинцы не будут покупаться за гречку и вестись на всякую х......
Сколько заграничных паспортов у Пэти-Мальдивского?...
Увага ! Читаючи ці рядки колишнього глави контр-розвідки (СЗР) України Гвоздь він цитує секретний план єфрейтора Гітлера-Путлер який є план Гітлера 1942 року під назвою (Кремль) _...
Де Гітлер наказав постійно тримати 70 дивізії вермахту до надійде Москви ..
Путлер Наказав тримати 100-тисячного військову Групіровка Росії на кордонах навколо України, для того що б Українську Державу думала що Росія має план захоплення всієї України і в будь-яку хвилину почнуть захоплення Київ-Харків-Одесу.
Я вважаю це (Блеф) .. НедалёкогьПутлера Кидали і гоп-стопніка..Бандіта в Законі ..
У цей момент = Путлер Захоплює Крим і частина Луганскоц і Донецької Області і контралірует все порту України в Чорному та Озовском Море ..и Керченський Пролив ..
Я-предпологаются що Путлер був впевнений що зажирілий захід цей блеф проковтне ....
Так і вийшло ..Крім ДІМОгогії Гаранти США-Англія-Франція Китай-ООН = Не захателі сорітся з агресором Росією ..
(Але якщо Путлер відкрито рушив через Білорусію, Предністровье і Росію зі своїми військами до напрямку до Києва столиці України = Захід відреагував би інакше /, так як цей крок був би сприйнятий як агресію проти країн НАТО і Загрозу Країн ЄС.
Так так країни НАТО вважають Україну і Білорусію і Предністровь буферною зоною між Росією і Країнами НАТО, яку Росія захопило б і присунула свої війська до кордону до країн ЄС.
+ В цьому випадку спрацював автоматичний бойове військове атака в глиб Росії з боку Азії, Східних та північних країн НАТО включаючи Туреччину проти Росії.
При такому розкладі Захоплення Криму не було б ..
Нажаль для НАТО -Цей Путлеровскій Блеф проглатіла, як ті всі ожирілі Генерали України не вивчали гітлерівську стратегію (Кремль 1942 роки) який захопив Україну і рушив на Кавказ і Близький Схід для котроля світовими запасів Нафти.
Що і робить в даний момент Агресор Расс в особі Путлер.
= План Простий = -якоби допомагаючи Сирії з союзництво з Іраном -Сіріі- Талібанов- і Венуціеліи -Путлер хоче вийти до кордонів бідних країн Саудской Арабії -куди пощлёт зброю і російські спец-підрозділ ГРУ подревніков нібито для допомоги сепаратистам проти мусульманських диктаторських режимів (так робила КДБ СРСР),
Ці Повстанці Революціонери (які давно готують в Москві в спец університетах Потріса Лулумбо і очолюючи цю Революції сопративления проти режиму Диктаторів і шейхів.
-Перший кроком будуть підривати Нафтові скважен і труби = цим дествиях Російські найманці будуть шантожіролвать нафтових магнатів і за наказом Москви підвищить ціну на нфть.
Так само Путлеровская КГБшная стратегія буде -внедрять стару ворожнечу між сунітами і шиїтами з Подершкой Іранської контррозвідки шиїтів ... у яких дуже розвинена терорістіческая мережу проти західних сатаніскіх країн і сьют ...
Прошу всіх Генералам подивитися це видио і вивчити стратегію недолёкого Путлер для протистояння Російської агресії.
Треба = використовувати совремеенну стратегію швидкого реогірованія Рокетная військ електромагнітних, фюжених континентальних блістіческіх ракет які автоматичний атакує і знищить весь військовий і тиловий потенціал Країни Агресора на їх території, як в безпосередній близькості кордону України і Дального Сходу, в ключая території союзників агресора і може досягти всіх цілей протягом 15 секунд.
Нехай ці Народи відчують біль і страждання міролюбімого Народу України страдающуб біль і іздівательство кожну секунду від Путлеровской Агресії.
-Ніколи Український Народ вам не пробачить-у вас у всіх на руках безневинна українська кров і її вам убйци і марадёри НЕ змити -Ніколи ..
Ми всім вам Помстимося коли ви не будите цього очікувати.
= Немає вам мерзотнікам місце на Нашій святій УКРРАЇНСЬКО Землі ЦЕ ФАКТ.
Помстімося за Наших Загибла і покаліченіх Побратимів.
Слава Україні, Героям Слава на віки ..
Слава! Героїчного багато-Етнічному Народу України! Слава!
Слава Українській Державі! Слава!
Нехай процвітає світ і любов у кожному будинку на Нашій землі Україні !.
Смерть Ворогові і купантам-загарбніків-Марадёрам! Смерть!
Служу Героїчному Народу и Державі Україна!
Волонтер -Советнік Президента і Уряд Української державі-
Майкл Дюк представник канадка Української діаспори
https://www.youtube.com/watch?v=GoPben2Eha4
-Перший кроком будуть підривати Нафтові скважен і труби = цим дествиях Російські найманці будуть шантожіролвать нафтових магнатів і за наказом Москви підвищить ціну на нфть.
Так само Путлеровская КГБшная стратегія буде -внедрять стару ворожнечу між сунітами і шиїтами з Подершкой Іранської контррозвідки шиїтів ... у яких дуже розвинена терорістіческая мережу проти західних сатаніскіх країн і сьют ...
Прошу всіх Генералам подивитися це видио і вивчити стратегію недолёкого Путлер для протистояння Російської агресії.
Треба = використовувати совремеенну стратегію швидкого реогірованія Рокетная військ електромагнітних, фюжених континентальних блістіческіх ракет які автоматичний атакує і знищить весь військовий і тиловий потенціал Країни Агресора на їх території, як в безпосередній близькості кордону України і Дального Сходу, в ключая території союзників агресора і може досягти всіх цілей протягом 15 секунд.
Нехай ці Народи відчують біль і страждання міролюбімого Народу України страдающуб біль і іздівательство кожну секунду від Путлеровской Агресії.
-Ніколи Український Народ вам не пробачить-у вас у всіх на руках безневинна українська кров і її вам убйци і марадёри НЕ змити -Ніколи ..
Ми всім вам Помстимося коли ви не будите цього очікувати.
= Немає вам мерзотнікам місце на Нашій святій УКРРАЇНСЬКО Землі ЦЕ ФАКТ.
Помстімося за Наших Загибла і покаліченіх Побратимів.
Слава Україні, Героям Слава на віки ..
Слава! Героїчного багато-Етнічному Народу України! Слава!
Слава Українській Державі! Слава!
Нехай процвітає світ і любов у кожному будинку на Нашій землі Україні !.
Смерть Ворогові і купантам-загарбніків-Марадёрам! Смерть!
Служу Героїчному Народу и Державі Україна!
Волонтер -Советнік Президента і Уряд Української державі-
Майкл Дюк представник канадка Української діаспори
https://www.youtube.com/watch?v=GoPben2Eha4
Ми всім вам Помстимося коли ви не будите цього очікувати.
= Немає вам мерзотнікам місце на Нашій святій УКРРАЇНСЬКО Землі ЦЕ ФАКТ.
Помстімося за Наших Загибла і покаліченіх Побратимів.
Слава Україні, Героям Слава на віки ..
Слава! Героїчного багато-Етнічному Народу України! Слава!
Слава Українській Державі! Слава!
Нехай процвітає світ і любов у кожному будинку на Нашій землі Україні !.
Смерть Ворогові і купантам-загарбніків-Марадёрам! Смерть!
Служу Героїчному Народу и Державі Україна!
Волонтер -Советнік Президента і Уряд Української державі-
Майкл Дюк представник канадка Української діаспори
Кстати, земляки кто-нибудь хоть от однога нашего кандидата в президенты хоть что-нибудь слышал о планах по снятию недоторканости с преза и со слуг народа в раде?
Бьют по морде, а не по паспорту. Явно засланный кизячёк украинофоб и как сказал наш президент Порошенко "Креста на тебе нет! Сука, православная, бл..дь ...
Порошенко "Креста на тебе нет! Сука, православная, бл..дь ...
, но... только не росийский паспорт.