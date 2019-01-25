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Все про:журналистика (2345) Киев (17066) нападение (1680) Бочкала (17)

 Задержан предполагаемый организатор нападения на журналистов в Киеве - уроженец Луганска Михаил Бурда, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, - Бочкала

Возможный организатор нападения на журналистов в Голосеевском районе Киева - это уроженец Луганска Михаил Бурда, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии телеканалу "112 Украина" сообщил координатор проекта "Стоп коррупции" Роман Бочкала.

Сейчас его везут в Голосеевское отделение полиции, чтобы провести процедуру опознания. Там его ждут пострадавшие.

"Сейчас мне стало известно, что уже задержан организатор этого нападения, его зовут Михаил Бурда, это уроженец Луганска, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Сейчас его везут в Голосеевское РОВД, чтобы провести процедуру опознания. Там его ждут пострадавшие, я думаю, они его узнают, так как сразу указывали на него", - заявил Бочкала.

Бочкала уточнил, что всего нападавших было 15, уже 4 человек опознали.

"Часть из них была в балаклавах, поэтому узнать довольно трудно, но следствие уже имеет определенные оперативные источники, к какой группировке имеют отношение эти лица", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Избиение журналистов и изрубленный топором автомобиль: открыто уголовное производство, девять "охранников" доставлены в полицию для дачи объяснений. ФОТО

Как сообщалось, вечером 24 января в Киеве на "Выдубичах" совершено нападение на съемочную группу "Стоп коррупции". Журналисты, вместе с двумя правозащитниками прибыли на точку, где воруют песок.

Нападавшие разбили машину журналистов, применили газовые баллончики, избили одного из них и забрали сумку с деньгами. Пострадавший, которого доставили в больницу, получил черепно-мозговую травму и ожог слизистой оболочки глаз.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Неизвестные напали на журналистов и правозащитников, которые фиксировали незаконную добычу песка в Киеве - травмировано два человека, топором изрублен автомобиль. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полиция сообщила, что доставила в участок 9 человек участников конфликта, все они назвались охранниками. При обыске территории, где произошло нападение, изъяли мобильные телефоны нападавших, топор, газовый баллончик, два ножа, три травматических пистолета, охотничий карабин, стартовый пистолет и патроны.

Нападение на журналистов во время осуществления профессиональной деятельности квалифицировали как "разбой" - 2 ч. ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3108289
 
   
 Топ комментарии
 
Какой организатор? Кто песок копает незаконно - вот организатор, а этот просто титушка, которая выполняет команду хозяина.
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не просто ватнік, а неодноразовосудимий ватнік... Дивно що не жополченець... хоч варто і це перевірити
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не просто ватнік, а неодноразовосудимий ватнік... Дивно що не жополченець... хоч варто і це перевірити
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Вот это предложение - Неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности - о многом говорит. В Украине нет нормальных законов и нормального правосудия. Геть из власти такую никчемную власть!
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В луганском паспортном столе даже не в курсе, как правильно пишется столица Ирака Задержан предполагаемый организатор нападения на журналистов в Киеве - уроженец Луганска Михаил Богдад, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, - Бочкала - Цензор.НЕТ 9760
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всё правильно.

это иранская версия имени Богдан
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Это они в честь Бога-отца так назвали.
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То есть в семье ещё должны быть Богсан и особо скрепный Богхолиспирт
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Спириту кацапы давно поклоняются, а их церковь коммерческое предприятие с религиозным уклоном им даже приторговывает. Правда, немного коверкают имя, но то такое...
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Какой организатор? Кто песок копает незаконно - вот организатор, а этот просто титушка, которая выполняет команду хозяина.
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Той хто копає - той ЗАМОВНИК, а це організатор.
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Хто копає - ВИКОНАВЕЦЬ, далі в харчовому ланцюжку ідуть ОРГАНІЗАТОРИ, а на самому верху - ЗАМОВНИКИ.
От останніх навряд чи знайдуть.
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і на хєра нам здалися такі громадяни-лугандони? Задержан предполагаемый организатор нападения на журналистов в Киеве - уроженец Луганска Михаил Богдад, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, - Бочкала - Цензор.НЕТ 1678
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какой бред(((((((((( это он копает песок на 100 млн в год, полиция быстро деградировала в милицию((((((
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- Я чту Уголовный кодекс. Я не налетчик, а идейный борец за денежные знаки.(c)
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был охранник, стал организатор ...
какой то уголовник (обязательно с Луганска, а мог быть и из Донецка) организовал такой доходный бизнес, а никто кроме журналистов не сном не духом ...
опять шапакины с корнейцами сильно мелкие "брюлики" приобрели ... не зачет!
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Ну цих 10 гопників може і посадять, а до тих хто на піску ЩОРІЧНО заробляє - тих не дістануть, принаймі при нинішній владі.
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Як вже ця лугандонська босота набридла ..Пруться та пруться в ту Украiну .
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...разбили машину журналистов, применили газовые баллончики, избили одного из них и забрали сумку с деньгами. Источник: https://censor.net.ua/n3108289
какие интересньіе журналистьі с активистами - ходют с мешками денег Затримано ймовірного організатора нападу на журналістів у Києві - уродженця Луганська Михайла Богдада, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, - Бочкала - Цензор.НЕТ 6902
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Може бути і сумка 20см х 15см через плече, в якій пару тисяч на повсякденні витрати.
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скоріш за все там яке їхало таке й здибало)
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Затримали то добре. Ще як б дали реальні терміни ув'язнення та усе це масово освітили у новинах по ТВ . Щоб іньші можливо задумалися перш ніж ставати на шлях криминалу.
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Це ще не затримали, не було судового засідання. Так що навряд.
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Это результат свободного перехода через КПП сепаров и наемников из ордло безнаказанно. Разрешают им проживать на мирной территории даже не зная чем они занимаются а они занимаются
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Их всех кто участвовал в нападении на журналистов нужно судить! Особенно того лоха, который больше всего орал и думал что он страшный! А он смешной теперь, обссыкается, думает как соскочить с темы!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗадержан предполагаемый организатор нападения на журналистов в Киеве - уроженец Луганска Михаил Бурда, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, - Бочкала
 
 
 
 
 
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