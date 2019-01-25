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 Экономика
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Все про:тарифы (1563) Укрзализныця (1541)

 Грузоотправители готовы к повышению тарифа УЗ на 15%, если средства направят на улучшение качества услуг, - глава Ассоциации собственников вагонов Криворучко

"Укрзализныця" готова повышать тариф на 15%, но не готова предоставлять качественные услуги.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сказал глава Ассоциации собственников вагонов Александр Криворучко.

По его словам, причин такого положения дел несколько. "Ну, во-первых - качество. Современные услуги, которые оказывает "Укрзализныця", к сожалению, не так высоки, как того хотят и требуют грузоотправители. То есть, этот период доставки удлинился, и приводит к срыву, к накоплению, во-первых, запасов готовой продукции на складах у многих производителей. А, во-вторых, приводит к срыву определенных сроков поставок, что, соответственно, естественно, не нравится с одной стороны. И платить больше за услугу такого качества многие грузоотправители, естественно, не хотят. Кроме того, для "Укрзализныци" повышение тарифов должно привести к увеличению выручки приблизительно на 15-20 миллиардов гривен. Достаточно существенная сумма", - сказал он.

"И вот участники рынка, собственно, по всем консультациям, которые мы проводили, хотят понимать, насколько прозрачно эти средства будут расходоваться. То есть не хотелось, чтобы эти средства аккумулировала "Укрзализныця" и съела где-то внутри себя. Если эти средства будут действительно и действенно направлены на решение проблемы с тягой или с инфраструктурой, участники рынка, в общем-то, готовы платить больше", - добавил Криворучко.

Источник: https://censor.net.ua/n3108284
 
 
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ЧОГОСЬ У НАС НІХТО НЕ ЗАПИТУЄ ЧИ ПІДНІМАТИ ЦІНУ НА ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕІВЕЗЕННЯ!!! І не запитує чи піднімати ціну на газ, світло, комуналку бензин.
Хтось занадто охренів!!!
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Это врятле... Все проедят...
Грузоотправителям еще повезло, что среди них есть олигархи!!!
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грузоотправителям могу порекомендовать таблетки "Антигубораскатин"
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Зря соглашаются. Все повышение тарифа все равно будет разворовано без повышения качества услуг.
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Убили и разграбили УЗ. Кто ответит?
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укрзализныця , хочет чеб было так же как в рашке , берем самое худшее из всего мира , ну и чеб зарплаты у керивныков не падали
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Официально - уже 26 лет направляют.
Не доходят! Наверное больные. Вантажовідправники готові до підвищення тарифу УЗ на 15%, якщо кошти спрямують на поліпшення якості послуг, - глава Асоціації власників вагонів Криворучко - Цензор.НЕТ 7895
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С 2009 года мы все только и слышим про поднятие тарифов потому что повышается сервис. Кто-то мне расскажет что изменилось? У меня горячая вода в кране 35 градусов. Уборки в доме нет. Лифт едет скрипя на весь подъезд.. Городо герой Киев, Святошинский район.
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Я готов к повышению своей зарплаты на 17%. Но работать больше не согласен.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаГрузоотправители готовы к повышению тарифа УЗ на 15%, если средства направят на улучшение качества услуг, - глава Ассоциации собственников вагонов Криворучко
 
 
 
 
 
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