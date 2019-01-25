 Крымскому политзаключенному Балуху оккупационный "суд" отказал в условно-досрочном освобождении

Владимир Балух не участвовал в судебном заседании, назвав происходящее "цирком", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

Представитель оккупационной прокуратуры Геннадий Трофимов мотивировал отказ в условно-досрочном освобождении тем, что за время нахождения Балуха в СИЗО "было зафиксировано 51 нарушение".

Читайте на Цензор.НЕТ: "Володя худой, бледный, лицо серое, но выглядит он лучше, чем в августе", - сестра Балуха после свидания в Керченской колонии

Адвокат Тарас Омельченко заявил, что по состоянию на 11 января "со стороны администрации колонии к его подзащитному нет никаких претензий" и напомнил, что того пожилая мать, которая нуждается в уходе.

"Учитывая, что исправление моего доверителя возможно дома, вне компактных мест содержания осужденных, прошу удовлетворить мое ходатайство об условно-досрочном освобождении Владимира Балуха. То, что происходило в СИЗО – это мера пресечения. В колонии были иные условия содержания и иное поведение моего подзащитного", – отметил адвокат. Но суд не удовлетворил его ходатайство.

Также на Цензор.НЕТ: "Всех на всех": активисты пикетировали здание ФСБ в Москве с требованием освободить Сенцова и Балуха. ФОТОрепортаж

Напомним, так называемый суд в оккупированном Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 000 рублей (около 4600 гривен). Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который вывесил во дворе дома.

Смотрите также: Мы должны бороться за Балуха и других украинских политзаключенных, удерживаемых Россией, - Чийгоз. ВИДЕО

Другое дело против активиста "возбуждено" из-за заявления так называемого начальника изолятора временного содержания в оккупированном поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух якобы его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него. В итоге, оккупанты приговорили украинского активиста Балуха к 5 годам колонии по второму уголовному делу.

Позже так называемый Верховный суд Крыма частично смягчил приговор осужденному к 5 годам колонии Владимиру Балуху, осудив его по совокупности двух дел к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4 тысяч гривен).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Епифаний уже четыре года помогает Балуху и Сенцову, - архиепископ Климент. ВИДЕО

В октябре Балух заявил, что прекращает голодовку, которую он объявил в марте 2018 года. По данным адвоката, у осужденного после более чем 200 дней протеста есть подозрение на язву или панкреатит.