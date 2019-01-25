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 Общество
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Все про:завод (351) задержание (5266) Харьков (4138) шпионаж (774) Укроборонпром (535)

 На военном заводе им. Малышева в Харькове задержали неизвестных с фотоаппаратурой, отмычками и газовыми баллончиками

Работники военизированной охраны ГП "Завод им. Малышева" (Харьков) задержали неизвестных, которые проникли на территорию предприятия с фото и видеоаппаратурой.

Об этом сообщили на предприятии. Инцидент произошел в 21.00 в выходной, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Status Quo.

Как сообщил начальник управления охраны и пожарной безопасности Анатолий Леонов, военизированная охрана предприятия задержала группу из 5 человек (трое из них несовершеннолетние), которые пытались осуществить фото- и видеосъемку объектов завода.

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"Во время задержания неизвестные при себе имели фотоаппарат, телефоны, несколько экшн-камер, крупные гаечные ключи, отмычки для металлопластиковых окон, а также газовые баллончики (кстати, марки "Терен-4", которые разрешено использовать только представителям спецподразделений). Это первый случай на нашем заводе, когда у задержанных было такое количество цифровой техники. К слову, хотел бы отметить, что наши сотрудники сработали четко и оперативно", - сообщил Леонов.

По словам начальника караула Николая Бабича, сотрудники военизированной охраны предприятия, заметив на территории завода группу подозрительных лиц, одетых в спортивную и специальную военную одежду, решили не задерживать неизвестных, а сначала проследить за ними.

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"Они прошли в один из цехов, поднялись по пожарной лестнице на крышу и попытались через окно проникнуть внутрь здания. Мы со всех сторон окружили здание и приказали неизвестным спуститься вниз. Сначала они пытались замаскироваться в снегу, потом спрыгнули на пристройку и попытались убежать, но сдались охране, поняв, что здание окружено. Мы доставили задержанных в караул и вызвали представителей спецслужб", - сообщил Бабич.

Источник: https://censor.net.ua/n3108280
 
   
 Топ комментарии
 
Молодцы, поймали шпионов.
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Вспомнилось:

Заходит в магазин чувак депрессивного вида и подавленным голосом:
- Дайте мне верёвку и мыло...
Продавщица:
- Что, парень, вешаться надумал?
Чувак (с мрачным сарказмом):
- Нет, блть, щас помоюсь - и в горы!...
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А это были шпили-шпили-вили... они вокруг завода всё ходили...
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люди хотели сделать сюрприз и весело раскрасить стены бытовых комнат
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памятник архитектуры - юнеско будет против
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Изнутри если, то никто в юнеско не заметит.
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изнутри работать невозможно - воняет серой
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Ну так не на курорт же их отправлять теперь.
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Вспомнилось:

Заходит в магазин чувак депрессивного вида и подавленным голосом:
- Дайте мне верёвку и мыло...
Продавщица:
- Что, парень, вешаться надумал?
Чувак (с мрачным сарказмом):
- Нет, блть, щас помоюсь - и в горы!...
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А може він хотів у жигулях лобове скло вставити?
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Можливість не є принципово виключеною, проте лезо Оккама її чомусь відчекрижує )))
...
Що таке справді важка депресія?
Це коли під час мастурбації з'являються думки про самогубство На військовому заводі ім. Малишева в Харкові затримали невідомих з фотоапаратурою, відмичками та газовими балончиками - Цензор.НЕТ 4185
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)) междупрочим, в рашке с 2020г. планируют ввести платную регистрацию всей цифири с симками. конец уж близится )).
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Им, козлам, скоро и бирки на уши повесят.
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так бирки уже висять )) скорее между рог клеймо выжигать будут. и услугу тоже сами будут оплачивать ))
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Может ,конечно,и идиоты -любители сделать селфи на танках ? Но,и за это надо примерно наказать!
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А перед этим оббрызгаться из баллончиков, чтобы глаза загробно покраснели, как у зомби
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)) а если один балончик с новичком "случайно" затешится, то есчо и с повылезавшими на лоб, как бонус.
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Охрана гавно.Чем они хвастаются? Проникновение на территорию режимного объекта посторонних лиц ,в принципе недопустимо.А тут целых 5 человек и ещё бегают -просто капец.И ещё в заслугу себе ставят полный провал охраны.
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если это не шпионы, а сталкеры, то надо вставить каждому проникшему на военный завод крупный гаечный ключ в задницу, задуть его баллончиком и отправить в таком виде домой через весь город, чтобы другим неповадно было На военном заводе им. Малышева в Харькове задержали неизвестных с фотоаппаратурой, отмычками и газовыми баллончиками - Цензор.НЕТ 9619
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Это ж надо - адержали аж пять человек, и все до единого оказались неизвестными! На военном заводе им. Малышева в Харькове задержали неизвестных с фотоаппаратурой, отмычками и газовыми баллончиками - Цензор.НЕТ 6654
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Это агенты торговых партнёров. Значит ошибочка вышла и их отпустят...с богом....извинившись. На военном заводе им. Малышева в Харькове задержали неизвестных с фотоаппаратурой, отмычками и газовыми баллончиками - Цензор.НЕТ 2912
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Кандидат в президенты Шевченко похвастался, что на форуме в Давосе кроме шапок украл еще и сувенирные конфеты😂
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Я на цьому заводі був, правда давненько, то хочу сказати, що просто так туди не пройдеш
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Свирид Опанасович. Один раз, як малий був і на леваді кози пас, то з лісу виїзжають четверо, всі на конях, худі і голі. Всі з косами, а в одного ще вєси магазинні. Мабуть, шо по сіно поїхали, тіки от віси на...уя?
Валька. А сіно взвєшивать.
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у вохра наганы же... я б пошмалял как в революцию...эх было время..с двух рук..ага от бедра..как на диком западе..жаль пули слабые На військовому заводі ім. Малишева в Харкові затримали невідомих з фотоапаратурою, відмичками та газовими балончиками - Цензор.НЕТ 7619 На військовому заводі ім. Малишева в Харкові затримали невідомих з фотоапаратурою, відмичками та газовими балончиками - Цензор.НЕТ 9905
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Надо было расстрелять при попытке к бегству, сколько можно шутки шутить?
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наерное Рабинович и компания. вспомнил молодасть Вадичка.
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Рабинович рубероид воровал.Думаешь эти тоже за рубероидом?
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нет, думаю хотел танк угнать- броня крепка и танки наши быстры, а в них сидят еврейские танкисты! сменил масть.
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Азохен вей и танки наши быстры

И наши лётчики отважества полны

Громят врага бесстрашные танкисты

Вперёд за родину еврейские орлы ?
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Ви таки будете мне смеяться, но покладите себе в уши мои слова: погляньте где-то видео об то, как работает в деле ЦАХАЛ - и я дам цельный шекель, шо ви будете знать за шлимазла того, кто скажет за этих стихов как за шуток несерьёзной сатиры На військовому заводі ім. Малишева в Харкові затримали невідомих з фотоапаратурою, відмичками та газовими балончиками - Цензор.НЕТ 2113
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Там пол-завода под землей и за пол- дня на машине не объедешь
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Начальник управления охраны этого завода дебил - газовый баллончик Терен 4 разрешен для продажи лицам достигшим 18 лет. А для мусоров идет с буквой М. (как бы логично )

Терен-4М предназначен для силовиков и продается по предъявлению удостоверений. Отличается от гражданских баллонов только повышенным содержанием отр вещества. Если при встрече с СМ у вас нашли в кармане такой баллон, и вы не сотрудник МВД, то может быть админ наказание за незаконное владение спецсредством.

Скорее всего проспали само проникновение на территорию, а потом начкар придумал тру стори о том как следили ,,куда же они пойдут,,
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главное - чтобы ничего не выдавало в тебе парашютиста-диверсанта!)
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все задержанные признались в работе на "Матькивщину"
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Ватные выродки из ордло, или заказчики оттуда.
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коммунистические красные звезды на здании завода
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Ребятишки хотели подзаработать!Сделать диверсию и снять её на цифровые носители,что бы переслать их своим российским кураторам!
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вам бы только пошмалять, а показания кто давать будет.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНа военном заводе им. Малышева в Харькове задержали неизвестных с фотоаппаратурой, отмычками и газовыми баллончиками
 
 
 
 
 
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