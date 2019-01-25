 Политтехнолога Трампа, Стоуна, задержали по делу о вмешательстве России в выборы в США

Стоуну предъявляют обвинения в даче ложных показаний, подделке показаний свидетелей и препятствовании официальному разбирательству, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Обвинения связаны с предполагаемым взломом под руководством России электронных писем чиновников Демократической партии.

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Информация, содержащаяся в электронных письмах, была опубликована WikiLeaks во время избирательной кампании 2016 года, в результате которой США возглавил Дональд Трамп.

Глава штаба Хиллари Клинтон Джон Подеста обвинил Стоуна в том, что тот заранее знал о планах России взломать переписку демократов.

Сам Стоун заявил следователям, что перед публикацией взломанных писем демократов в WikiLeaks общался с основателем портала Джулианом Ассанжем. Это общение он называет "совершенно законным".

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Роджер Стоун – давний друг Дональда Трампа. Карьеру он начал в 1972 году, помогая Ричарду Никсону переизбраться на второй срок. После победы Трампа на выборах в 2016 году Стоун опубликовал книгу под названием "Создание президента-2016".

В США продолжается расследование вероятного вмешательства России в выборы 2016 года с целью способствовать победе Трампа. Следствие ведет специальный прокурор Роберт Мюллер.

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В рамках расследование обвинения уже предъявили 12 сотрудникам Главного разведывательного управления (ГРУ) и нескольким американцам, в том числе главе избирательного штаба Трампа Полу Манафорту. Сейчас он находится под арестом.

Президент США называет расследование Мюллета "охотой на ведьм", а Кремль отрицает любое вмешательство в выборы в США.