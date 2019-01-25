EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 За рубежом
  4111  38
Материалы по теме:
Все про:Россия (71826) США (14597) Трамп (2164) Манафорт (117) Мюллер (33)

 Политтехнолога Трампа, Стоуна, задержали по делу о вмешательстве России в выборы в США

Сотрудники ФБР пожаловали в дом Роджера Стоуна во Флориде в 6 часов утра, а когда тот открыл дверь – задержали его.

Стоуну предъявляют обвинения в даче ложных показаний, подделке показаний свидетелей и препятствовании официальному разбирательству, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Обвинения связаны с предполагаемым взломом под руководством России электронных писем чиновников Демократической партии.

Читайте на Цензор.НЕТ: Спецпрокурор США Мюллер заинтересовался посетившими инаугурацию Трампа украинцами, - The New York Times

Информация, содержащаяся в электронных письмах, была опубликована WikiLeaks во время избирательной кампании 2016 года, в результате которой США возглавил Дональд Трамп.

Глава штаба Хиллари Клинтон Джон Подеста обвинил Стоуна в том, что тот заранее знал о планах России взломать переписку демократов.

Сам Стоун заявил следователям, что перед публикацией взломанных писем демократов в WikiLeaks общался с основателем портала Джулианом Ассанжем. Это общение он называет "совершенно законным".

Читайте также: Федеральный окружной суд в Вашингтоне продлил срок расследования вмешательства РФ в выборы президента США в 2016 году

Роджер Стоун – давний друг Дональда Трампа. Карьеру он начал в 1972 году, помогая Ричарду Никсону переизбраться на второй срок. После победы Трампа на выборах в 2016 году Стоун опубликовал книгу под названием "Создание президента-2016".

В США продолжается расследование вероятного вмешательства России в выборы 2016 года с целью способствовать победе Трампа. Следствие ведет специальный прокурор Роберт Мюллер.

Также на Цензор.НЕТ: В 2016 году Манафорт обсуждал с Килимником план по мирному урегулированию ситуации в Украине. ДОКУМЕНТ

В рамках расследование обвинения уже предъявили 12 сотрудникам Главного разведывательного управления (ГРУ) и нескольким американцам, в том числе главе избирательного штаба Трампа Полу Манафорту. Сейчас он находится под арестом.

Президент США называет расследование Мюллета "охотой на ведьм", а Кремль отрицает любое вмешательство в выборы в США.

Источник: https://censor.net.ua/n3108278
 
   
 Топ комментарии
 
Было бы хорошо, чтобы и в Украине арестовывали влиятельных политиков за связи с оккупантом россией.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
)))) если бы не душ, та есчо и плитка на его стенах, мона было бы подумать, шо лугандоновские поцанчеги снаряд распиливали маленькою болгарочкою.
 показать весь комментарий
 
 
Было бы хорошо, чтобы и в Украине арестовывали влиятельных политиков за связи с оккупантом россией.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
считаете вану млм последнего заднепроходного влиятельными политиками?
 показать весь комментарий
 
Та ти шо - то ж торгівельні партнери - разом грабують Україну через газ, вуголь, наші надра і банки...
 показать весь комментарий
 
 
а стоун до речі - не політик.
а от бабаму з клінтонами за їхні шашні з хуйлом за жопу взяти б таки не завадило.
 показать весь комментарий
 
Чучело, нахрена ты под каждой статьей о Трампе на украинском сайте начинаешь писать о клинтонше, бабаме и дерьмократах Ты думаешь нам не пох..й на них? Політтехнолога Трампа Стоуна затримали у справі про втручання Росії у вибори в США - Цензор.НЕТ 6215 Політтехнолога Трампа Стоуна затримали у справі про втручання Росії у вибори в США - Цензор.НЕТ 6215 Політтехнолога Трампа Стоуна затримали у справі про втручання Росії у вибори в США - Цензор.НЕТ 6215 Учи английский и вали на форумы CNN, NBC и New-York Times.
 показать весь комментарий
 
 
"Южный лесорубник"- для Фунта отсидка-кому-то куш. (с)
 показать весь комментарий
 
 
"Сколь веревочка не вейся,а совьешься ты в петлю"...(с)
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Система через муллєра пресує позасистемного Трампа за те, що він поламав глобалістам їхній ніщак. У хуїларі компромату на два довічних терміни, в самих хакнутих матеріалах багато цікавого, а муллєр в розпачі схопився за Стоуна - а, може, застучить. Не застучить. Пора Трампу прибрати муллєра, бо його упередженість вже ні в які ворота не лізе. А Стоуна суд випустить на поруки або під заставу.
 показать весь комментарий
 
А хто в США зараз Президент ? Трамп чи Горбатько ?
 показать весь комментарий
 
Ой! Шо делатся-то?!!! Ну, прям "трампофобия" какая-то! Ничего святого у "пиндосов" нет..."Государя" сваво собственного "козлить" посмели!!!
 показать весь комментарий
 
 
Згоден з Вами, козлорилим ніколи не зрозуміти, що можна НЕлюбити свого гаранта і навіть ненавидіти...
 показать весь комментарий
 
 
Та коли я їм починаю розповідать про те, як наші предки своїх "панів" страчували за "самовластя", починаючи з князя Ігоря, якого між двома березами розірвали, і закінчуючи Бородавкою, якому на пласі голову відрубали, вони тетеріють - для них це немислимо...
 показать весь комментарий
 
А надо было, как шокололадник, какого нибудь Луценка с Авакяном поставить и никаких расследований и дел Политтехнолога Трампа, Стоуна, задержали по делу о вмешательстве России в выборы в США - Цензор.НЕТ 2006 Прокололся тут Трампушка
 показать весь комментарий
 
 
"...А если туп, как дерево -
Родишься баобабом...
И будешь баобабои тыщу лет -
Пока помрёшь..."
(В. Высоцкий, "Переселение душ")
Вот почему-то мы и стараемся перенять у США их политическую систему - чтобы "сцари" не рождались... А многие, у нас, о "сцаре, добром и справедливом", мечтают...
 показать весь комментарий
 
 
козла, если вовремя не откозлить, то потом обычно хуйло вылупливается...
 показать весь комментарий
 
 
все ближе развязка "Трамп - агент кремля"
 показать весь комментарий
 
 
бгггг, скоро шапіто під назвою "розслідування мюлера" закривається.
вангую - закривається безславно.
 показать весь комментарий
 
 
напрасно вы так думаете - закроется мюллер, откроется мюллер 2
не вангуйте там, о чем понятия не имеете....
 показать весь комментарий
 
 
Просто диву даешься - сколько у нас на диванах ,,специалистов по США,,которые ни разу в жизни за пределы Украины не выбирались...
 показать весь комментарий
 
 
Он не "Вы"... Рылом не вышел "батрак внутриМКАДовский"... Для них, кацапов, "вы" - это, когда "много", как говаривал герой одного "всехпобедительного" фильма о "Великой отечественной войне"... Ему и "ты" достаточно...А на его "хахляцкую мову" не ведись - он из "манкуртов", ему за знание "мовы" по повышенному тарифу платят...
 показать весь комментарий
 
странные єти америконци)
У нас любой зрадобот знает что вмешательство раисси в выбори єто миф.
 показать весь комментарий
 
 
як затримали - так і випустять.
мюлер останнім часом затих і носа не висовує.
шоб з мільйони його шарашці заплаченій, забули.
 показать весь комментарий
 
Його робота не в тому, щоб шуміти і носа висовувати.
 показать весь комментарий
 
Стоуну предъявляют обвинения в даче ложных показаний, подделке показаний свидетелей и препятствовании официальному разбирательству.
Учись, Юрик, как за жопу брать надо. Хотя, может ты и знаешь такой такой метод, но по каким-то причинам не хочешь применять? )
 показать весь комментарий
 
 
взагалі-то у справі про злам пошти дєрьмокраитів клінтоніха - головна звинувачувана. Політтехнолога Трампа Стоуна затримали у справі про втручання Росії у вибори в США - Цензор.НЕТ 5568
стоун виявляється був її агентом у штабі Трампа.
 показать весь комментарий
 
 
Є така оказія. Але очи й вуха закривають.
 показать весь комментарий
 
вот бы у нас так - к медведчуку явились и... пропал медведчук.
 показать весь комментарий
 
 
Karl Altersmann, Олександр Багряний, Володимир Горбатько, variable general-под всеми новостями о Трампе свои ватные комменты, причем на чистій українській мові оставляют, комментируют друг друга и лайкают. Йося Пригожин украиноязычным по двойному тарифу платит?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПолиттехнолога Трампа, Стоуна, задержали по делу о вмешательстве России в выборы в США
 
 
 
 
 
 вверх