 В бюджете заложено достаточно ресурсов для создания около 700 центров инклюзивного образования, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Президент Украины Петр Порошенко сообщил на Всеукраинском совете по инклюзивному образованию в пятницу в Киеве.
"В бюджете заложено достаточно ресурсов для создания и надлежащего оборудования для почти 700 инклюзивно-ресурсных центров, что должно полностью удовлетворить потребность в таких учреждениях", - сказал Порошенко.
Он отметил, что идет адаптация учебного процесса для удовлетворения нужд каждого ученика, которого теперь родители имеют право привести в ближайшее к месту проживания учебное заведение, и избрать ту форму обучения, которая больше всего отвечает интересам ребенка. По словам главы государства, на это тоже предусмотрены бюджетные средства.
Порошенко подчеркнул, что уже сегодня можно увидеть результаты работы в вопросах инклюзивного образования.
"Особое место в моем графике работы и в моем сердце занимает инклюзивное образование… Для того, чтобы убедиться в важности инклюзивного образования, не надо быть опытным экспертом, надо лишь увидеть глаза детей с особыми образовательными потребностями, которые теперь учатся в классах со своими ровесниками. И не просто учатся – дети вместе растут и общаются, становятся едиными командами, в которых каждый может рассчитывать на понимание и поддержку одноклассников и учителей", - сказал он.
Президент сообщил, что сегодня в детских садах и школах учатся почти 14 тысяч детей с особыми потребностями. Он подчеркнул, что новое законодательство, и в первую очередь закон Украины "Об образовании" и "О внесении изменений в законы Украины, касающиеся доступа лиц с особыми потребностями к образовательным услугам" открыли для многих детей возможности реализовать себя.
"Заявляю: инклюзия – это не только для детей с особыми потребностями и их семей. Инклюзия – это для всех нас, граждан Украины, для всего нашего государства. Это одна из тех реформ, которые изменяют не отдельный сектор экономики или государственного управления. Это часть самой важной и самой сложной, но одновременно самой необходимой из реформ – преобразование самого общества", - подчеркнул Порошенко.
ИРЦ - это учреждение, которое создается с целью обеспечения права детей с особыми образовательными потребностями в возрасте от 2 до 18 лет на получение дошкольного и общего среднего образования. ИРЦ предоставляют психолого-педагогические услуги детям с особыми потребностями, проживающими в соответствующей объединенной территориальной громаде или населенном пункте. ИРЦ создаются из расчета один на 7 тыс. детей, проживающих на территории ОТГ или района или один на 12 тыс. детей, проживающих в городе или районе города.
ИРЦ в Украине создаются путем либо реорганизации учреждений психолого-медико-педагогической консультации, либо на базе школ с инклюзивным классами, либо в опорных школах.
перед смертью дышать - не надышешься...
пять лет ждали...
нахуйнадапустое....
а субсидии?...
а вротердам ++?...
наПанаму(сейшелы, мальдивы)...
вместе с сыновьями кума юрика...
тварь ненасытная...
пералексеич в трасте...
слепом (й).....
ПыСы. Для меня эти тоже не народ. Как и ватнолобые утырки типа тебя.
Виділено - не означає що буде використано.
Використано - не означає що використання буде цільове.
Отмечается, что ученик открыл огонь по окнам школы и припаркованным возле здания автомобилям, в саму школу зайти ему не удалось. В школе рассказали, что у стрелявшего легкая умственная отсталость, он обучался в коррекционном классе.«Мальчик с ружьем пришел на территорию школы, его в фойе встретил дежурный. Спросил, зачем он пришел, мальчик развернулся и вышел из здания. Через пять минут прибыл участковый. На улице школьник открыл стрельбу», - сказал представитель школьной администрации. Администрация школы сразу отдала распоряжение закрыть все входы в школу. В результате происшествия никто не пострадал.Стрелка задержали. Сейчас на месте работает полиция. Один из учеников школы рассказал, что Павел пришел мстить однокласснику, который избил его незадолго до случившегося. Якобы девятиклассник успел сделать выстрел в сторону убегающего обидчика, но не попал. Позже учитель поселковой школы опроверг эту информацию. По словам педагога, не было никакого выстрела в сторону убегающего, и все это «придумали школьники».Известно, что Павел К. находится под опекой бабушки и дедушки. Его маму и папу лишили родительских прав. Под опеку пожилых людей попали также его две сестры и брат, который сейчас находится на домашнем обучении.
Бизнес в 2018 году вывел из Украины 3,3 млрд долларов дивидендов
Я вас любил: любовь ещё, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам Бог любимой быть другим.
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