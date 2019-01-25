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 Политика Украины
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Все про:образование (1837) Порошенко (16202) инклюзия (15)

 В бюджете заложено достаточно ресурсов для создания около 700 центров инклюзивного образования, - Порошенко

Государственный бюджет Украины предусматривает достаточно ресурсов для создания около 700 инклюзивно-ресурсных центров (ИРЦ).

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Президент Украины Петр Порошенко сообщил на Всеукраинском совете по инклюзивному образованию в пятницу в Киеве.

"В бюджете заложено достаточно ресурсов для создания и надлежащего оборудования для почти 700 инклюзивно-ресурсных центров, что должно полностью удовлетворить потребность в таких учреждениях", - сказал Порошенко.

Он отметил, что идет адаптация учебного процесса для удовлетворения нужд каждого ученика, которого теперь родители имеют право привести в ближайшее к месту проживания учебное заведение, и избрать ту форму обучения, которая больше всего отвечает интересам ребенка. По словам главы государства, на это тоже предусмотрены бюджетные средства.

Порошенко подчеркнул, что уже сегодня можно увидеть результаты работы в вопросах инклюзивного образования.

"Особое место в моем графике работы и в моем сердце занимает инклюзивное образование… Для того, чтобы убедиться в важности инклюзивного образования, не надо быть опытным экспертом, надо лишь увидеть глаза детей с особыми образовательными потребностями, которые теперь учатся в классах со своими ровесниками. И не просто учатся – дети вместе растут и общаются, становятся едиными командами, в которых каждый может рассчитывать на понимание и поддержку одноклассников и учителей", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОН закупит компьютеризированные психологические тесты для работы с детьми с особыми образовательными потребностями

Президент сообщил, что сегодня в детских садах и школах учатся почти 14 тысяч детей с особыми потребностями. Он подчеркнул, что новое законодательство, и в первую очередь закон Украины "Об образовании" и "О внесении изменений в законы Украины, касающиеся доступа лиц с особыми потребностями к образовательным услугам" открыли для многих детей возможности реализовать себя.

"Заявляю: инклюзия – это не только для детей с особыми потребностями и их семей. Инклюзия – это для всех нас, граждан Украины, для всего нашего государства. Это одна из тех реформ, которые изменяют не отдельный сектор экономики или государственного управления. Это часть самой важной и самой сложной, но одновременно самой необходимой из реформ – преобразование самого общества", - подчеркнул Порошенко.

ИРЦ - это учреждение, которое создается с целью обеспечения права детей с особыми образовательными потребностями в возрасте от 2 до 18 лет на получение дошкольного и общего среднего образования. ИРЦ предоставляют психолого-педагогические услуги детям с особыми потребностями, проживающими в соответствующей объединенной территориальной громаде или населенном пункте. ИРЦ создаются из расчета один на 7 тыс. детей, проживающих на территории ОТГ или района или один на 12 тыс. детей, проживающих в городе или районе города.

ИРЦ в Украине создаются путем либо реорганизации учреждений психолого-медико-педагогической консультации, либо на базе школ с инклюзивным классами, либо в опорных школах.

Источник: https://censor.net.ua/n3108268
 
   
 Топ комментарии
 
поздно, петралексеич,
перед смертью дышать - не надышешься...
пять лет ждали...
нахуйнадапустое....
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Годы пролетели для пети,как один день.Оглядываются украинцы на эти пять лет,а вспомнить нечего.Пустые годы для Украины.
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поздно, петралексеич,
перед смертью дышать - не надышешься...
пять лет ждали...
нахуйнадапустое....
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Годы пролетели для пети,как один день.Оглядываются украинцы на эти пять лет,а вспомнить нечего.Пустые годы для Украины.
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нахуйя???...
наПанаму(сейшелы, мальдивы)...
вместе с сыновьями кума юрика...
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так эта гнида перед смертью моет бабло по максимуму...
тварь ненасытная...
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А 700 центров для кого...? Надеюсь, не для лично ваших детей.
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Такое ватное дерьмо не должно размножаться.
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Если бы ворюги олигархи не выводили деньги в офшоры ,то на всё денег хватило бы
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а Панаме говориш?...
пералексеич в трасте...
слепом (й).....
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Хлеб-соль лежала на дне машины, между ногами Паниковского. Он все время отщипывал от каравая кусочки и в конце концов проделал в нем мышиную дыру.(с)
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На сельские поликлиники тоже деньги были. Ни 5 млрд, ни клиник ))) Хотя нет. Вроде одну достроили, и одну отремонтировали. Вместо двухсот ...
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Порошенко не станет больше президентом из за тарифов на газ и коммуналку,Народ дал ему шанс ,но он его просрал из за патологической жадности.
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Можешь заскринить мой пост: следующим Президентом Украины будет избран (переизбран) Петр Порошенко.
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Ошибаешься.Порошенко поднял тарифы и народ стал жить хуже чем при януковиче
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Ватодятел, Порох тарифы не устанавливает. А народ, который работает, а не ноет, живет нормально У бюджеті закладено достатньо ресурсів для створення майже 700 центрів інклюзивної освіти, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9901
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Порошенко привёл команду Гройсман,Реву и сброд яценюковский.Вот вся эта шобла и подняла тарифы
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А да,не забудь рассказать народу ,что он живёт хорошо.А то я каждый день одни матюки слышу
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Для меня вата - это не народ.
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Сдулся ?А для меня Коболев с Ревой и Розенблатами не народ
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Я сдулся? Бу-га-га три раза.
ПыСы. Для меня эти тоже не народ. Как и ватнолобые утырки типа тебя.
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Ты со своей манерой общения ,больше на ватника похож.
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А с чего ты взял что я ватан? Хотелось бы логику любителей рошеновского шоколада понять.
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Т.е. весь наш народ для тебя ВАТА? Ну ты и гавнююююююююююююююююююк.
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А что, здесь на ветке (как и на сайте) ватные гниды представляют весь народ? У бюджеті закладено достатньо ресурсів для створення майже 700 центрів інклюзивної освіти, - Порошенко - Цензор.НЕТ 321
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Та ну! Віля, ти мені перестань на Бога всі зашквари влади Офшоропітека навішувати!
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Передбачено - це не означає що буде виділено.
Виділено - не означає що буде використано.
Використано - не означає що використання буде цільове.
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..Безцільове ! У нас спробували відкрити три центри ..( за кошти місцевого бюджету У бюджеті закладено достатньо ресурсів для створення майже 700 центрів інклюзивної освіти, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3651 звісно ) Так ..керівників центру не можуть знайти .
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Слово "спробували" у бюрократичному контексті дуже багатозначне.
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особенный ученик девятого класса Павел К. в поселке Абалаково Енисейского района Красноярского края пытался застрелить одноклассника в здании школы из охотничьего ружья.
Отмечается, что ученик открыл огонь по окнам школы и припаркованным возле здания автомобилям, в саму школу зайти ему не удалось. В школе рассказали, что у стрелявшего легкая умственная отсталость, он обучался в коррекционном классе.«Мальчик с ружьем пришел на территорию школы, его в фойе встретил дежурный. Спросил, зачем он пришел, мальчик развернулся и вышел из здания. Через пять минут прибыл участковый. На улице школьник открыл стрельбу», - сказал представитель школьной администрации. Администрация школы сразу отдала распоряжение закрыть все входы в школу. В результате происшествия никто не пострадал.Стрелка задержали. Сейчас на месте работает полиция. Один из учеников школы рассказал, что Павел пришел мстить однокласснику, который избил его незадолго до случившегося. Якобы девятиклассник успел сделать выстрел в сторону убегающего обидчика, но не попал. Позже учитель поселковой школы опроверг эту информацию. По словам педагога, не было никакого выстрела в сторону убегающего, и все это «придумали школьники».Известно, что Павел К. находится под опекой бабушки и дедушки. Его маму и папу лишили родительских прав. Под опеку пожилых людей попали также его две сестры и брат, который сейчас находится на домашнем обучении.
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Та хватить уже спамити. У нас свобода слова чи як?
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ну ты же недоношенное кроме кацапских картинок ничего больше не постьшь. ты же спамер вот и сидеть должен в спаме. так что к свободе слова ты не имеешь никакого отношения. пропаГАНДОН твое имя)))
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Лучшее, что мог сделать Пётр Алексеич в сфере образования - это полностью разогнать чиновников министерства образования и академию педагогических наук. Всех до одного. Хуже не будет.Если оставить хотя бы одного, то он заразит всех вновь пришедших бациллами совковости. И дело здесь не в зарплатах. Советское воспитание - двойная мораль, имитация деятельности, кумовство, общественная пасивность, общая интеллектуальная серость, провинциализм, инфантильность, забитость, элементарная лень - типовые характеристики нынешних педагогов. Особенно в высшей школе. Это надо так исказить суть образования, чтобы педагог не мог ставить бездельникам неуды! Учителя, в массе своей, делают вид, что учатся, а педагоги - что учат. Полный маразм. Сегодня, была бы политическая воля у Президента, без проблем можно организовать всеобъемлющий независимый контроль знаний и умений учащихся на всех этапах обучения, используя сетевые компьютерные технологии.
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Так у нас усюди така ситуація,не тільки в освіті.Розвал,гниль,порохнява.Тільки на горизонті--намальовані на папері "фортеці" "успіхів".
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Петре Олексійовичу, вчіть дембельську пісню, написану ніби для Вас Пушкіним 190 років тому:

Я вас любил: любовь ещё, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам Бог любимой быть другим.
1829
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Вмер так вмер. Загинув на фронті боротьби за справу програми Савіка Шустера!
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И за то, что украл тов. Саакашвили. А за это турма и надолго.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ бюджете заложено достаточно ресурсов для создания около 700 центров инклюзивного образования, - Порошенко
 
 
 
 
 
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