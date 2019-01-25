 В создании репутации Украины в Европе мы начинаем не с нуля, а с глубокого минуса, - посол Украины в Австрии Щерба

Об этом посол Украины в Австрии Александр Щерба рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
"Важно понимать: мы начинаем не с нуля, а с глубокого минуса. Нам предстоит не только творить добро сегодня, но и компенсировать всю ту плохую "карму", которую мы накопили за 27 лет. Сколько людей здесь очаровывались и разочаровались, обнадеживались и обманывались – это ведь никуда не девается", – сказал Щерба.
Читайте на Цензор.НЕТ: Значительную часть бюджетов посольств направят на имиджевые проекты, - Климкин
Посол рассказал о том, как предложил одному бывшему австрийскому политику возглавить общество украинско-австрийской дружбы. Тот согласился, но решил сначала посоветоваться с друзьями.
"Внезапно друг с одного конца стола говорит: "Да ну что вы, я Украине после революции 2004 года поверил – и так обжегся, что не дай Бог!" А второй говорит: "Это ты еще не знаешь, что со мной там в 90-х годах случилось". Этот политик послушал – и сказал: "Нет"", – поделился историей дипломат.
Также на Цензор.НЕТ: Украина ведет переговоры об упрощении визового режима или безвизе с 22 странами, - Климкин
"Это такое темное облако, которое висит над нами и никуда не уходит. И это не от того, что мы сейчас такие; это облако 27 лет набухало", – подытожил Щерба.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Нацбанк продал на аукционе
неразрезанные листы банкнот
на 9,8 млн грн.
Как сообщает пресс-служба
регулятора, аукцион состоялся 24
января.
НБУ предлагал для реализации
оптовые партии неразрезанных
листов банкнот номиналами 1, 2,
5 и 10 гривен.
Аукцион состоялся в системе
электронных торгов с
возможностью удаленного
доступа. Участники аукциона
подали заявки на покупку:
- 10 тыс. листов неразрезанных
банкнот номиналом 1 гривна
общей стоимостью 1,4 млн грн;
- 20 тыс. листов неразрезанных
банкнот номиналом 2 гривны
общей стоимостью 5,4 млн грн;
- 3 тыс. листов неразрезанных
банкнот номиналом 5 гривен
общей стоимостью 1,4 млн грн;
- 2 тыс. листов неразрезанных
банкнот номиналом 10 гривен
общей стоимостью 1,6 млн грн.
"Общая стоимость приобретенных
на аукционе неразрезанных
листов банкнот номиналами 1, 2,
5 и 10 гривен составила 9,8 млн
грн", - отметили в Нацбанке.
На координате вы начали с минуса
и ломанулись влево к минус бесконечности
ТО БЫЛО ТАКОЕ ,,ПАТРИОТИЧЕСКОЕ" ДЕЙСТВО ШО МАМА НЕГОРЮЙ КАК ,,ПАТРИОТИЧНО". НО О НЁМ ПРЕДПОЧИТАЮТ ,,СКРОМНО" ,,КРАСНЕЯ" КАК НЕПОЧАТУХИ МОЛЧАТЬ.
И ДО СИХ ПОР НИКТО В УКРАИНЕ НЕХОЧЕТ ПРОВЕСТИ ЧЕСТНЫЙ АНАЛИЗ КАК ЖЕ ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ. И БЛАГОДАРЯ КОМУ????