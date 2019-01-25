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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Австрия (414) имидж (64) репутация (14) Щерба (37)

 В создании репутации Украины в Европе мы начинаем не с нуля, а с глубокого минуса, - посол Украины в Австрии Щерба

Дипломат считает, что плохую международную репутацию Украины, сложившуюся за прошедшие 27 лет, нельзя побороть сразу.

Об этом посол Украины в Австрии Александр Щерба рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Важно понимать: мы начинаем не с нуля, а с глубокого минуса. Нам предстоит не только творить добро сегодня, но и компенсировать всю ту плохую "карму", которую мы накопили за 27 лет. Сколько людей здесь очаровывались и разочаровались, обнадеживались и обманывались – это ведь никуда не девается", – сказал Щерба.

Читайте на Цензор.НЕТ: Значительную часть бюджетов посольств направят на имиджевые проекты, - Климкин

Посол рассказал о том, как предложил одному бывшему австрийскому политику возглавить общество украинско-австрийской дружбы. Тот согласился, но решил сначала посоветоваться с друзьями.

"Внезапно друг с одного конца стола говорит: "Да ну что вы, я Украине после революции 2004 года поверил – и так обжегся, что не дай Бог!" А второй говорит: "Это ты еще не знаешь, что со мной там в 90-х годах случилось". Этот политик послушал – и сказал: "Нет"", – поделился историей дипломат.

Также на Цензор.НЕТ: Украина ведет переговоры об упрощении визового режима или безвизе с 22 странами, - Климкин

"Это такое темное облако, которое висит над нами и никуда не уходит. И это не от того, что мы сейчас такие; это облако 27 лет набухало", – подытожил Щерба.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3108267
 
   
 Топ комментарии
 
Трамп, Мей, Макрон не приехали в Давос, сославшись на то, что в их странах есть проблемы. Петя приехал, потому что у нас проблем нет.
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Начинаем не с нуля, а с глубокого минуса и потужно, невпынно движемся в сторону минус бесконечности.
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)) пристроили туалет у входа в посольство. раньше небыло. но нам теперь это никчему.
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)) это правда. один мой знакомый тоже, правда после "2004", еле ноги унёс. хотел наладить производство "з поля до столу" т.н. гарбузячого масла (суперклассная весчь межпрочим). даже был обиделся на мну тогда, шо я отказался "поднятся" вместе с ним )). потом, правда, позвонил и сказал, что "таки та и да"! мы продолжили общаться и он поведал мну историю "подьёма" и побега )) после "2010", как и "2014", снова там шо то начать идеи у него не возникают ))
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вот поделился бы и отстегнул - был бы в шоколаде У вибудовуванні репутації України ми починаємо не з нуля, а з глибокого мінуса, - посол України в Австрії Щерба - Цензор.НЕТ 3758
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по тем временам, был бы в медку )) к временам шоколада он стал уже грамотным на своей шкуре ))
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Да Украина тыквенным маслом бы завалила весь мир. Но реально чиновники- сволочи работать не дадут или рейдеры все соберут раньше. И никто их не поймает и не посадит
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и оно и сейчас остаётся перспективной нишей. но рынок олий давно схвачен и поделен за подсолнечниковыми олиегархами.
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И . Кстати , что олигархи давят в это масло , остается тайной. Я стала отказываться от него, т к чистоту проверить невозможно
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не понял о каком именно масле идёт речь. если о гарбузячем, то я беру его у производителя-бауэра, тут рядом. есть у него такой маленький дополнительный гешефтик. и оно отличается от магазинного, правда на магазинном стоит, шо там есть процент других олий и указано содержание гарбузячего. если речь идёт о подсолнечном украинском, то, не знаю куда шагнули технологии там сейчас, но раньше оно не давилось, а извлекалось путём экстракции с семечек в бензине типо "калоша". может бензин сегодня берут другой? ну а чем бодяжать до этого в придачу, это вопрос вопросов. я приезжая в Украину, время от времени тролил продавцов вопросами "а из чего у вас молоко", "а из чего у вас мясо",......
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Про подсолнечное. Как его новые технологии делают , я не знаю. А вот в селах всегда были маслобойни. Но врачи говорят, что подсолнечное стало способствовать холестерину, то есть туда чтото добавляют
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не знаю. я уже не помню когда подсолнечное у нас было. на салаты всегда идёт гарбузяче, при жарке оливковое. я при фритировке фритировочное использую, но это редко. если едем в Украину и оливковое и гарбузячее берём с собой. после визита в прошлом году и дегустаций , жена вообще хочет при поездке в отпуск, на все две недели продукты с собой брать)) по той же причине, говорит шо изза вкуса, она даже не может предположить, шо туда добавляют или из чего делают ))
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А продукты какого производителя вы употребляете?в какой стране живете?
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А это чего щас было?

Нацбанк продал на аукционе
неразрезанные листы банкнот
на 9,8 млн грн.
Как сообщает пресс-служба
регулятора, аукцион состоялся 24
января.
НБУ предлагал для реализации
оптовые партии неразрезанных
листов банкнот номиналами 1, 2,
5 и 10 гривен.
Аукцион состоялся в системе
электронных торгов с
возможностью удаленного
доступа. Участники аукциона
подали заявки на покупку:
- 10 тыс. листов неразрезанных
банкнот номиналом 1 гривна
общей стоимостью 1,4 млн грн;
- 20 тыс. листов неразрезанных
банкнот номиналом 2 гривны
общей стоимостью 5,4 млн грн;
- 3 тыс. листов неразрезанных
банкнот номиналом 5 гривен
общей стоимостью 1,4 млн грн;
- 2 тыс. листов неразрезанных
банкнот номиналом 10 гривен
общей стоимостью 1,6 млн грн.
"Общая стоимость приобретенных
на аукционе неразрезанных
листов банкнот номиналами 1, 2,
5 и 10 гривен составила 9,8 млн
грн", - отметили в Нацбанке.
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хотят люди такие обои дома и что? их все равно скоро отменят
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Репутация дело наживное.Досить того,що Украина вже сприймается як не частина Мордора,а суверен в мире У вибудовуванні репутації України ми починаємо не з нуля, а з глибокого мінуса, - посол України в Австрії Щерба - Цензор.НЕТ 2499
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Ну не знаю, как у других. А в нашей стране репутация Украины хорошая
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Подтверждение теории относительности. Можно представить как в Австии относятся к Белоруси.
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К Австрии у нас хорошо тоже относятся.
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Я не ездил на венский бал, не в курсе. Но думаю, тоже не плохо.
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Я даже знаю к кому у вас относятся лучше всего. У вибудовуванні репутації України ми починаємо не з нуля, а з глибокого мінуса, - посол України в Австрії Щерба - Цензор.НЕТ 3890
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Репутація країни - це репутація її президентів...
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Ндя ребятки
На координате вы начали с минуса
и ломанулись влево к минус бесконечности
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ОСОБЕННО ,,РЕПУТАЦИЯ" УКРАИНЫ ,,ПОДНЯЛАСЬ" В 2010 ГОДУ КОГДА БЛАГОДАРЯ ЦЕЛОЙ ПЛЕЯДЕ НЫНЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПОЛИТИКОВ И ДАЖЕ ЛИЧНО ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕЗИДЕНТА В УКРАИНЕ ВЫБРАЛИ В ПРЕЗИДЕНТЫ УГОЛОВНИКА.
ТО БЫЛО ТАКОЕ ,,ПАТРИОТИЧЕСКОЕ" ДЕЙСТВО ШО МАМА НЕГОРЮЙ КАК ,,ПАТРИОТИЧНО". НО О НЁМ ПРЕДПОЧИТАЮТ ,,СКРОМНО" ,,КРАСНЕЯ" КАК НЕПОЧАТУХИ МОЛЧАТЬ.
И ДО СИХ ПОР НИКТО В УКРАИНЕ НЕХОЧЕТ ПРОВЕСТИ ЧЕСТНЫЙ АНАЛИЗ КАК ЖЕ ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ. И БЛАГОДАРЯ КОМУ????
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После вчерашних действий украинских депутатов ПАСЕ репутация в Европе точно ниже плинтуса.
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все те , кто это "облако набухали" ( с его слов) все в Украине - так что не кизди....- почему они не наказаны и не понесли ответственности за эти 5 лет жить пА-новому старому...
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Какая, нахрен, репутация? В последнем коррупционном рейтинге от Transparency International за 2017 год Украина на 130-ой позиции в одной группе с Гамбией, Ираном, Мьянмой и Сьерра-Леоне (жесть!). С интересом жду рейтинга за 2018 год - после судебного решения по Насирову была разгромная статья руководителя Transparency International Ukraine. Ото и вся репутация, которая не изменится в лучшую сторону даже если Климкин со всем МИДом явится в ПАСЕ в балетных пачках.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ создании репутации Украины в Европе мы начинаем не с нуля, а с глубокого минуса, - посол Украины в Австрии Щерба
 
 
 
 
 
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