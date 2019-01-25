 "Урал" с боеприпасами съехал в кювет из-за нарушителя-гражданского, вклинившегося в военную колонну на Черкасщине, - Генштаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.
Сегодня, 25 января, в районе села Княжичи Звенигородского района Черкасской области, во время движения военной колонны, грузовик "Урал" съехала на спуске в кювет.
По предварительной информации, дорожно-транспортное происшествие произошло из-за вклинивания в колонну гражданского автомобиля, в результате чего водитель военного грузовика на скользкой дороге и на спуске принял необходимые меры во избежание столкновения. Пострадавших нет.
Военный "Урал" перевозил ящики с боеприпасами для обеспечения боевой подготовки. Боеприпасы находились в неснаряженном состоянии. Безотлагательно приняты меры для перегрузки боеприпасов на другие автомобили и продолжение движения колонны по определенному маршруту.
На месте происшествия работают соответствующие службы. Угроз для гражданского населения нет.
Розпізнавальний знак може не встановлюватися, якщо колону супроводжують оперативні транспортні засоби з увімкненими червоним, синім і червоним, зеленим або синім і зеленим проблисковими маячками та (або) спеціальними звуковими сигналами.
Загалом, новина ні про що.
Колона, що рухається без супроводження оперативними транспортними засобами, повинна бути розділена на групи (не більше п'яти транспортних засобів у кожній), дистанція між якими повинна забезпечувати можливість обгону групи іншими транспортними засобами.
А обгонять коллону тоже можно при соблюдении кое каких условий.
Певно дистанція була недостатньою для безпечного обгону.