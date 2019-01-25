EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Происшествия
  10109  49
Материалы по теме:
Все про:Генштаб ВС (942) ДТП (5419) Черкасщина (565)

 "Урал" с боеприпасами съехал в кювет из-за нарушителя-гражданского, вклинившегося в военную колонну на Черкасщине, - Генштаб

В районе села Княжичи Звенигородского района Черкасской области, во время движения военной колонны, грузовик "Урал" съехала на спуске в кювет. В результате ДТП пострадавших и угроз для гражданского населения нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.

Сегодня, 25 января, в районе села Княжичи Звенигородского района Черкасской области, во время движения военной колонны, грузовик "Урал" съехала на спуске в кювет.

По предварительной информации, дорожно-транспортное происшествие произошло из-за вклинивания в колонну гражданского автомобиля, в результате чего водитель военного грузовика на скользкой дороге и на спуске принял необходимые меры во избежание столкновения. Пострадавших нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военные обезвредили неизвестный беспилотник, подлетевший к арсеналу, - Генштаб ВСУ

Военный "Урал" перевозил ящики с боеприпасами для обеспечения боевой подготовки. Боеприпасы находились в неснаряженном состоянии. Безотлагательно приняты меры для перегрузки боеприпасов на другие автомобили и продолжение движения колонны по определенному маршруту.

На месте происшествия работают соответствующие службы. Угроз для гражданского населения нет.

Урал с боеприпасами съехал в кювет из-за нарушителя-гражданского, вклинившегося в военную колонну на Черкасщине, - Генштаб 01

Источник: https://censor.net.ua/n3108265
 
 
 Топ комментарии
 
Був свідком подібного. На Миколаївщині водій-дебіл на бусіку намагався на трубу сфоткати гармату у військовій колоні і врізався у неї.
 показать весь комментарий
 
Мне просто интересно как потом вояки гражданскому вклинили ? Он хоть будет ходить хотя бы под себя...
 показать весь комментарий
 
Обгін колони заборонений правилами.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Був свідком подібного. На Миколаївщині водій-дебіл на бусіку намагався на трубу сфоткати гармату у військовій колоні і врізався у неї.
 показать весь комментарий
 
 
Мне просто интересно как потом вояки гражданскому вклинили ? Он хоть будет ходить хотя бы под себя...
 показать весь комментарий
 
 
не знаю как на счет "вклинили ему"..но надеюсь-"вставили что-то надежно"!
 показать весь комментарий
 
 
Скоріше всього була дистанція між вантажними на габарити легкової машини, от гражданський і вліз, також відомо що у військових автореєстраторів немає і гражданські знають про це, ще треба врахувати що у легкових у кожної другої ABS і назад не дивляться.
 показать весь комментарий
 
 
Стьопа, вклинитись в колонну - це порушення ПДР
 показать весь комментарий
 
 
нарушение то одно а как у него ума хватило влазить под Урал и это при том шо впереди такой же грузовик.непуганный идиот какой то.
 показать весь комментарий
 
я кваліфікацію не робив, я тільки за дії і обставини . а там є порушення пдр і не одне. Саме головне що місце ДТП причетні особи самовільно покинули
 показать весь комментарий
 
І за мотиви теж не робив, а мотивами може бути і диверсія, слідство повинно все провірити, і ще провірити , чи не було підготовки зазделегіть до здійснення
 показать весь комментарий
 
А поездить колесами урала по пиджаку не додумались?
 показать весь комментарий
 
 
Таких дибилов на дороге валом, в том году поехал на своей машине, насмотрелся, - раньше было таких случаев меньше, машины были похреновее, на старых жигулях не полихачешь и дороги были ужасные, разгонишься, колесо отлетит. Сейчас машины почти у всех нормальне, дороги значительно получше, вот и показывают всю убогость культуры вождения, - подрезают, превышают, обгоняют на поворотах, через две сплошные и т.д.)
 показать весь комментарий
 
 
Думаю виновата не модель машины, а прокладка между рулем и сиденьем. В Днепре возле Каравана, если посмотреть на любителей дрифта, 70% на ВАЗиках, так они ж потом и на дороге думают, что сильнее законов физики на льду.
 показать весь комментарий
 
 
может, утверждать не буду, но то что за последнии 10 лет, ситуация с поведением на дорогах значительно ухудшилась - точно, ездил за последние 10 лет почти через каждый год, до 2018 был в 15, хоть за рулем долго и изъездил пол европы и не только, в 2018 было особенно нервно ездить.
 показать весь комментарий
 
 
Безнаказанность порождает вседозволенность. По предложению Авакяна скорость в городе снижена до 50км/ч и что, ездят единицы по правилам, ни кто не контролировал ни 60км/ч и ни кто не контролирует 50км/ч, за 5лет не могут узаконить использование видеофиксации скорости. Лично мне казалось ну хоть за остановку под запрещенным знаком будут штрафовать и чуть легче в городе будет с пробками, ну и тут все как и было: нельзя выписать штраф без присутствия водителя ну и понятно ни кто не стоит возле машины по пол дня пока появится водитель и ни каких изменений в законы за 5ть лет. Вроде и патрульную полицию создали к которой у людей появилось доверие, но отсутствие законодательной базы не позволяет ей навести порядок. Вот и имеем Зайцеву и ей подобных, которые сбивают насмерть на тротуаре людей, но и в этом случае наши суды тянут кота за яйценюка и все идет к тому что дадут условно. То что культуры на дорогах нет - это 100%, ну не понятно от куда ей взяться.
 показать весь комментарий
 
 
на 100 % согласен, более того, проблема даже не в слабой законодательной базе, а в безнаказанности, нет исполнения закона, нет и страха перед нарушением.
 показать весь комментарий
 
 
Значит колона была не отгорожена,а людям надо ехать
 показать весь комментарий
 
 
Люди - едут, быдляки - виляют и вклиниваются.
 показать весь комментарий
 
 
А где мусора были спереди и сзади? Это они проебали
 показать весь комментарий
 
 
А мусоров могло и не быть. Правилами они не обязательны.
 показать весь комментарий
 
 
Чего-то я помню Військовий "Урал" з боєприпасами з'їхав у кювет через вклинювання цивільного автомобіля у військову колону на Черкащині, - Генштаб - Цензор.НЕТ 4729 , что колонна всегда должна сопровождаться с головы и с хвоста...
 показать весь комментарий
 
 
25.1На кожному транспортному засобі, що рухається в складі колони, встановлюється розпізнавальний знак «Колона» передбачений підпунктом «є» пункту 30.3 цих Правил, і вмикається ближнє світло фар.

Розпізнавальний знак може не встановлюватися, якщо колону супроводжують оперативні транспортні засоби з увімкненими червоним, синім і червоним, зеленим або синім і зеленим проблисковими маячками та (або) спеціальними звуковими сигналами.
 показать весь комментарий
 
 
Военная колонна раньше сопровождалась военной автоинспекцией с включенными проблесковыми маячками синего цвета.. А если нет ни полиции , ни ВАИ, то это не колонна, а вереница автотранспорта. И каждый автомобиль должен держать дистанцию достаточной для обгона и перестроения другого попутного транспорта.
 показать весь комментарий
 
 
с детьми сопровождение в остальном не обязательно.и еще когда главвора страны везут тоже супровiд с головы и хвоста.
 показать весь комментарий
 
Там боеприпасы везли, наверняка должно быть согласование взаимодействия в таких случаях, с привлечением (помимо ВАИ ВСП) ментов и еще и пожарки МЧС...Это не предусмотрено правилами ПДД, но есть еще вказивки различные
 показать весь комментарий
 
Не мели дурниць, за боєприпаси відповідаєм лише ми. В мирний час будь ласка, але не зараз.
 показать весь комментарий
 
Не все так однозначно, як висвітлює Генштаб. Тут існують дві сторони. Цивільний також має право на обгін.Всі ці колони супроводжують поліцейська патрульна машина, тому на місці розберуться.
Загалом, новина ні про що.
 показать весь комментарий
 
 
25.4
Колона, що рухається без супроводження оперативними транспортними засобами, повинна бути розділена на групи (не більше п'яти транспортних засобів у кожній), дистанція між якими повинна забезпечувати можливість обгону групи іншими транспортними засобами.
 показать весь комментарий
 
 
Ментов могло и не быть. Выше вон янаписал.

А обгонять коллону тоже можно при соблюдении кое каких условий.
 показать весь комментарий
 
25.4Колона, що рухається без супроводження оперативними транспортними засобами, повинна бути розділена на групи (не більше п'яти транспортних засобів у кожній), дистанція між якими повинна забезпечувати можливість обгону групи іншими транспортними засобами.
 показать весь комментарий
 
 
25.4. Колона, що рухається без супроводження оперативними транспортними засобами, повинна бути розділена на групи (не більше п'яти транспортних засобів у кожній), дистанція між якими повинна забезпечувати можливість обгону групи іншими транспортними засобами.

Певно дистанція була недостатньою для безпечного обгону.
 показать весь комментарий
 
Замыкающая колонну машина должна была запретить обгон.
 показать весь комментарий
 
 
Запрещающим обгон знаком, укрепленным сзади на кузове.
 показать весь комментарий
 
 
и тащиться за колоной... а может надо как то правила соблюдать и дать людям проехать! тупо жопа в жопу и все похеро. не надо здесь ля-ля...-тоже насмотрелся
 показать весь комментарий
 
Не поверишь, недавно еду по автобану Берлин-Гамбург, без оганичения скорости, двух полосный и утыкаюсь в военную колонну, крупногабаритную, какие то тягачи на тягачах везли, так вот 45 км до следующего съезада весь автобан ехал 45 км в час и никто не обгонял, не сигналил и не скулил. Так что потерпел бы, все-таки защитники его родины едут, пока он там по своим делам летает.
 показать весь комментарий
 
 
хо, у нас бы расклинили эту колонну на 45 частей, обматерили и 45 раз обогнали...
 показать весь комментарий
 
 
Лишать прав за такое и пускай страховая потом выепет водятла на гроши.
 показать весь комментарий
 
 
Лишат конечно, а МО за старый урал выставит так, что страховая то будут цветочки
 показать весь комментарий
 
А что с паскудой,из за которого эта вся херня?..
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Урал" с боеприпасами съехал в кювет из-за нарушителя-гражданского, вклинившегося в военную колонну на Черкасщине, - Генштаб
 
 
 
 
 
 вверх