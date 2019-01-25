 "49% европейского рынка – это лыжи, изготовленные в Украине. Просто везде стоит название австрийской фирмы, а не страны, где находится производство", - посол в Австрии Щерба

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал посол Украины в Австрии Александр Щерба.
По его словам, Украина поставляет в Австрию очень разные товары. Ассортимент может быть самым неожиданным. Например, австрийцы покупают наши игрушки, мебель и лыжи.
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"Украина сейчас – главный поставщик лыж на европейском рынке. Не только в Австрии, 49% европейского рынка – это лыжи, изготовленные в Украине. Просто везде стоит название австрийской фирмы-производителя, а не страны, где находится производство", – рассказал посол.
Щерба поделился тем, как предложил одному из крупнейших австрийских производителей мебели свести его с мебельщиками из Украины.
"Ответ был такой: "Господин посол, мы уже давно с Украиной плотно работаем. И значительная часть нашей мебели изготавливается именно в вашей стране. Просто мы это не афишируем"", – пояснил Щерба.
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Хватит зрадофилу и такой пока информации
Свиноботы и это схавают.
а то 49% европейского рынка - это лыжи...
уже подумал их там в европе на завтрак грызут...
она и дешевле и качественней
Из еды уже, наверное, только водка у нас дешевле.
у нас качественные сельхозпродукты - все чаще польские
а качественное мясо - итальянское!!!
знаю как мои на Волыни.. - пашут, шо немые...
зато и сами сыты, и дети выучены и продают еще кое шо...
где она и сколько стоит
интересно почем продают... а то подозреваю молоко гдето 2-3 грн. а продается нам по 30
Чи лижі не їдуть, чи я є....тий?
А что еще? Зерно и метал?
Т.е. Украина - сырьевой придаток Европы.
К этому мы стремились?