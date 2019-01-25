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 За рубежом
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Все про:Австрия (419) торговля (808) экспорт (560) Щерба (40)

 "49% европейского рынка – это лыжи, изготовленные в Украине. Просто везде стоит название австрийской фирмы, а не страны, где находится производство", - посол в Австрии Щерба

Украина поставляет в Европу все больше не просто сырья, а готовых товаров. Но они не всегда маркируются как произведенные в нашей стране.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал посол Украины в Австрии Александр Щерба.

По его словам, Украина поставляет в Австрию очень разные товары. Ассортимент может быть самым неожиданным. Например, австрийцы покупают наши игрушки, мебель и лыжи.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украина вошла в пятерку стран, у которых Европа покупает больше всего продуктов

"Украина сейчас – главный поставщик лыж на европейском рынке. Не только в Австрии, 49% европейского рынка – это лыжи, изготовленные в Украине. Просто везде стоит название австрийской фирмы-производителя, а не страны, где находится производство", – рассказал посол.

Щерба поделился тем, как предложил одному из крупнейших австрийских производителей мебели свести его с мебельщиками из Украины.

"Ответ был такой: "Господин посол, мы уже давно с Украиной плотно работаем. И значительная часть нашей мебели изготавливается именно в вашей стране. Просто мы это не афишируем"", – пояснил Щерба.

Также на Цензор.НЕТ: Экспорт украинских товаров растет 20 месяцев подряд и достигает $30 млрд, - КубивО том, как изменить имидж Украины и сделать из нее бренд, который будет хорошо продаваться в Европе, читайте в интервью Александра Щербы здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3108264
 
   
 Топ комментарии
 
Да, такие производства открываются у нас из-за дешевой, по сравнению с Европой, рабочей силы.
Но это - рабочие места. Это реальная зарплата, это налоги с зарплаты - НДФЛ и ЕСВ. А ЕСВ - это пенсионный фонд. Так что от таких производств Украина только в плюсе.
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Это твоя неграмотность ватан "49% європейського ринку - це лижі, виготовлені в Україні. Просто скрізь стоїть назва австрійської фірми-виробника, а не країни, де розташовується виробництво", - посол України в Австрії Щерба - Цензор.НЕТ 7854
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Иностранный инвестор регистрирует у нас украинское ООО
Потом производит лыжи
В процессе производства платиться около 50% налогов и сборов Украине
Потом это ООО продет лыжи уже европейским компаниям.
Так работают все инвесторы в Украине
Я же говорю изучи налоговое законодательство, основы предпринимательства и не неси пургу если не знаешь темы
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А чего оно не перечислело конкретно этих производителей, чтобы порохоботы уж точно устроили массовое извержение от радости?
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Чтоб тебе не было сильно больно "49% європейського ринку - це лижі, виготовлені в Україні. Просто скрізь стоїть назва австрійської фірми-виробника, а не країни, де розташовується виробництво", - посол України в Австрії Щерба - Цензор.НЕТ 7889
Хватит зрадофилу и такой пока информации
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С тем же успехом можно заявить, что Украина строит колонии на марсе.
Свиноботы и это схавают.
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Да.....лыжи скоро пригодятся многим,производство нужно расширять.
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Кому то лыжи навострить, а кому то и ...ласты откинуть.
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так бы и написали, шо 49% поставок лыж в Европу ...
а то 49% европейского рынка - это лыжи...
уже подумал их там в европе на завтрак грызут...
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кстати скоро у нас вся сельхозпродукция у нас будет польская
она и дешевле и качественней "49% європейського ринку - це лижі, виготовлені в Україні. Просто скрізь стоїть назва австрійської фірми, а не країни, де розташовується виробництво", - посол в Австрії Щерба - Цензор.НЕТ 6715
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У пшепшеков НДС на продукты питания чи 5, чи 7%, а у нас 20.
Из еды уже, наверное, только водка у нас дешевле.
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только вот у поляков водка прямой возгонки, а украинская- мешаный спирт. Хотя ханычи в вкус водки не вникают. Я предпочитаю балканскую ракию со слив. Правильную водку можно пить глотками и не охота закусывать потому, что это вкус перебивает.
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Ну если гнать туда сырьё и там закатывать в банки, то она действительно будет польская.
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киев... да именно так
у нас качественные сельхозпродукты - все чаще польские
а качественное мясо - итальянское!!!
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не знаю какую именно сельхозпродукцию вы имеете ввиду, но
знаю как мои на Волыни.. - пашут, шо немые...
зато и сами сыты, и дети выучены и продают еще кое шо...
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отлично
где она и сколько стоит
интересно почем продают... а то подозреваю молоко гдето 2-3 грн. а продается нам по 30 "49% європейського ринку - це лижі, виготовлені в Україні. Просто скрізь стоїть назва австрійської фірми, а не країни, де розташовується виробництво", - посол в Австрії Щерба - Цензор.НЕТ 7480
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не молоко - картошка, зерно, фрукты - сад замечательный там...
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Вообще це неправильно.Бо товарный знак,приравнивается к атрибутам Державы,такими як Гимн,прапор,або герб. "49% європейського ринку - це лижі, виготовлені в Україні. Просто скрізь стоїть назва австрійської фірми, а не країни, де розташовується виробництво", - посол в Австрії Щерба - Цензор.НЕТ 9681
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ПРОЖЕКТОР ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ. Українці стають на лижі!
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Стою на асфальті я в лижі обутий,
Чи лижі не їдуть, чи я є....тий?
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Лыжи - это здорово!!!!
А что еще? Зерно и метал?
Т.е. Украина - сырьевой придаток Европы.
К этому мы стремились?
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В прошлом году искали подходящие лыжи и пытались разобраться, как же их выбирать. Были приятно удивлены, увидев, что в Германии большинство лыж в магазинах имеет надпись made in Ukraine. Все как надо маркировано: и фирма-производитель, и страна. О чем посол говорит?
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Мукачівська лижна фабрика форевер! "49% європейського ринку - це лижі, виготовлені в Україні. Просто скрізь стоїть назва австрійської фірми, а не країни, де розташовується виробництво", - посол в Австрії Щерба - Цензор.НЕТ 6734
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Что за чушь такая? не стыдно послу такое говорить? Айфон производится в Китае и там написан производство Китая, если лыжи производятся в Украина то на них и написано производство Украины и не как иначе, а если было бы иначе то фирма которая продаёт такие лыжи уже бы давно пошла бы под суд вместе с её владельцами.
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Пастору Шлагу все поставляют и поставляют....
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49 % украинцев давно готово стать на лыжи и в дальний путь за лучшей жизнью.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"49% европейского рынка – это лыжи, изготовленные в Украине. Просто везде стоит название австрийской фирмы, а не страны, где находится производство", - посол в Австрии Щерба
 
 
 
 
 
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