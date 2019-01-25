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 Политика Украины, За рубежом
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 На заседании Совета Россия-НАТО мы обсудили две важные темы: Украину и ДРСМД. Разногласия сохраняются, - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на заседании Совета Россия-НАТО в пятницу стороны обсудили ситуацию в Украине, а также ситуацию вокруг Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Как информирует  Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"На встрече мы обсудили два важные темы: Украину и ДРСМД ", - сказал он журналистам по итогам заседания СРН.

Генсек альянса указал, что по этим темам между НАТО и Россия сохраняются разногласия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столтенберг назвал войну в Украине и отношения с Россией среди приоритетов НАТО в 2019 году

"По обоим этим вопросам союзники (по НАТО. - Ред.) и Россия имеют фундаментальные разногласия. Но именно по этой причине чрезвычайно важно вести диалог", - отметил Й.Столтенберг.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из договора с Россией о ракетах средней и малой дальности (РСМД). Трамп подчеркнул, что Россия нарушила условия этого договора, однако не стал вдаваться в подробности. В МИД РФ его слова назвали шантажом, подчеркнув при этом, что реагировать на них сгоряча не будут.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У РФ есть последний шанс вернуться к выполнению ракетного договора, иначе мы столкнемся с большой проблемой, - Столтенберг

Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 во время советско-американского саммита. Участники обязались не производить, не испытывать и не развертывать наземных баллистических и крылатых ракет средней (1000-5500 км) и малой (500-1000 км) дальности.

Источник: https://censor.net.ua/n3108259
 
 
 Топ комментарии
 
На заседании Совета Россия-НАТО мы обсудили две важные темы: Украину и ДРСМД. Разногласия сохраняются, - Столтенберг

Какие там разногласия - малой дальности устанавливают в Украине, средней - в Польше,Словакии ,Румынии и Прибалтике. И сразу наступит согласие...
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Один-два оборота тисков, в которых зажаты "яйца" Кремля, и разногласия начнут исчезать...
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Вася, у тебя мадуре помогать за твой счёт обсуждают без тебя, а ты всё печёшься "чётамухахлов?"
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На заседании Совета Россия-НАТО мы обсудили две важные темы: Украину и ДРСМД. Разногласия сохраняются, - Столтенберг

Какие там разногласия - малой дальности устанавливают в Украине, средней - в Польше,Словакии ,Румынии и Прибалтике. И сразу наступит согласие...
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Американцы решили выйти из договора по РСМД. И рашка тут ни при чем. Да и рашке похоже наплевать. Этот договор никому не выгоден, кроме Китая.
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Я даже подозреваю что американцы и русские заранее обо всем договорились. Рашка как бы делает вид, или не делает, что нарушает, Америка типа возмущается, бац, и нету никакого договора. Спектакль для европейского зрителя.
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. Спектакль для европейского зрителя.

Та да-РФ- вокруг враги ,у ВПК США заказы, Европа думает,что делать, а Китай планомерно устанавливает ракеты вдоль границы с РФ. Все как и сотни лет назад...
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Один-два оборота тисков, в которых зажаты "яйца" Кремля, и разногласия начнут исчезать...
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Переклад з дипломатичної на людську: "Або скорочуєте кількість металолому, або допомагатимемо Україні".
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Вася, у тебя мадуре помогать за твой счёт обсуждают без тебя, а ты всё печёшься "чётамухахлов?"
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...а тем временем в россии пылает "Федерация" .
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"По обоим этим вопросам союзники (по НАТО. - Ред.) и Россия имеют фундаментальные разногласия. Но именно по этой причине чрезвычайно важно вести диалог", - отметил Й.Столтенберг.

Зачем вести диалог, если разногласия фундаментальные. Единственное, что можно сделать, это провести границу НАТО по территории Украины, чтобы избежать большой войны в центре Европы.
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Пока в Украине не будет мира, спокойствия, не решатся территориальные вопросы, не стабилизируется политическая, ситуация (кто даст 100% гарантии, что завтра, через 5 лет, десять, в Украине не победят пророссийские силы?), ни о каком НАТО речь идти не будет.
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домовились домовлятись про домовленості...
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В полном недоумении... Для чего в принципе нужен эот совет? Чтобы сохранять разногласия?
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на членина ходят 80 процентов - иностранцы...большинство- китайцы, он там все еще популярен...
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По суті питання йшло не про ракети, а про те, на кого повісити невиконання договору і щоб це невиконання не спричинило до різкої реакції однієї із сторін. Найголовніше те, що перегони озброєнь вже стартанули. Путін декілька разів погрожував Заходу новими досягнення в сфері нових військових розробок. Догрався.
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В россии нашли легальный выход из положения,.носителями ракет малой дальности сделали малые корабли и не атомные подводные лодки.а средней дальности на самолетах.и зачем тратить деньги на ракеты земля-земля,если и того что есть хватит что бы пугать вероятно противника
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Аббревиатура ДРСМД почему-то вызывает невольные ассоциации...

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа заседании Совета Россия-НАТО мы обсудили две важные темы: Украину и ДРСМД. Разногласия сохраняются, - Столтенберг
 
 
 
 
 
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