 "Россияне просто используют тот вакуум, который образовался в европейской душе", - посол Украины в Австрии Щерба о российской пропаганде

Об этом посол Украины в Австрии Александр Щерба рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
"Понимаете, как-то мы в Украине очень уж зациклились на этой могущественной российской пропаганде. Да, она сильна. Но она не была бы такой сильной, если бы Европа на данный момент не была слабой. И в этом главная проблема: россияне просто используют тот вакуум, который образовался в европейской душе. Заполняют его всякой всячиной.", – сказал дипломат.
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По словам Щербы, РФ постепенно превращается в "альтернативную Европу" для тех, кому не нравятся ни США, ни ЕС.
"Эти люди с удовольствием смотрят на Россию как некий альтернативный маяк. И да, такие люди есть как слева, так и справа. Но это своя доморощенная европейская болячка, а не проделки Путина. Европа находится в кризисе – и выход из него еще не просматривается", – рассказал посол.
Александ Щерба и сам, будучи в должности посла, пострадал от лжи пропагандистов.
"Когда я только приехал в Австрию, один левый австрийский сайт написал, что приехал известный украинский националист, которого прислал Яценюк, чтоб распространял губительные для Европы националистические идеи", – рассказал посол.
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Впрочем, по словам Щербы, на политику Австрии мало влияют даже более значительные эпизоды, как, например, визит Путина на свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.
"На политику Австрии это никак не повлияло. Председательствование в ЕС прошло именно так, как ожидалось. И мы очень благодарны Австрии – в том числе Карин Кнайсль – за то, что не изменились ни политика санкций, ни риторика, ни принципиальная позиция в ЕС... То есть – да, это был неприятный эпизод. Но – всего лишь эпизод", – подытожил дипломат.
Полный текст интервью читайте здесь.
тупое как там осело?
головне не виходити за ці рамки - і буде все ок - розуму) не треба!
вони ж теж особини людської стані (толерантість-головне)))
И это самое "не приятно" ...,
а сказки о вакууме в душе ... (это у Шрёдара ваккум в душе?) это от лукавого,
рос пропагандисткие телеканалы так же давно работают на Европу и не только ... и помогают коррумпировать ...
объяснение простое
ДУША ТРЕБУЕТ БОЛЬШЕ
Или почему в Швейцарии все законы голосует и принимает народ и так хорошо живет в результате.
Чтобы вы понимали, на фотографии - как у швейцарских детей воспитывается ответственность к собственной жизни.
Это митинг школьников. Самых настоящих школьников, даже не студентов. Из разных школ, прямо в центре Берна, на центральной площади.
Все темы, которые так или иначе задевают жизнь каждого гражданина, обязательно обсуждают в школе на специальных уроках, в том числе и все нынешние законы и проекты.
По ним пишут доклады и выступают. Вот мой 13-летний сын на прошлой неделе делал доклад об эмиграционной политике в Швейцарии, например. Старшие дети всерьёз обсуждают и принимают настоящие законы, формируя свою «страну» в школе. Есть даже суды и комиссии по разным направлениям, где нынешние швейцарские законы рассматривают, как под лупой и думают, как ту или иную сторону жизни можно ещё улучшить...
Я не знаю, как сейчас на Родине учат, но в Украине я вышла из школы абсолютным нулем в плане законодательства, прав и законов, например...
Вот этот митинг посвящён одному законопроекту, который сейчас продвигается народом на голосование по поводу экологических мер, применимых к компаниям, которые их не соблюдают.
И этот закон будет вынесен, и население будет его решать.
Эти дети стояли с картонками, на которых кривым почерком фломастерами были написаны наивные и светлые лозунги. Не было ни одного НЕсамодельного плаката, ни одной фабричной ленточки или флага. Они кричали свои наивные лозунги про экологию и про единую планету, передавали из рук в руки громкоговоритель и раздавали самодельные листовки, рассказывали прохожим, почему это из так задевает. Потом пошли по центральной улице большой колонной... Их никто не заставлял, не принуждал, с ними в компании было всего несколько учителей, больше похожих на хиппи, с такими же с картонками в руках.
Вот такие митинги или ребят, собирающих подписи за ту или иную инициативу, я вижу постоянно.
Вчера мне пришла по почте пачка документов, и снова все дружно всем народом будем голосовать три закона, которые будут решать очередные сложные вопросы страны. Не всемогущий президент, не парламент, ни начальники сверху.
Жители. Граждане. Люди.
Nataliia Politova
Рашу боятся, т.к. она может если не победить в гипотетической войне, то основательно дать по соплям. Сирию не боятся, Ливию не боятся, прочие Зажопински с неграми не боятся. Негры не могут оказать достойное сопротивление, поэтому их можно сразу бомбить.
А Раша может, поэтому с ней пытаются договориться.
Ну и союзниками Гитлера были в том числе Хорватия, Венгрия, Румыния, Болгария, Италия... и Польша. И все они сейчас в ЕС, вполне себе демократические и цивилизованные.
А всіх, хто не поділяє ліберальні цінності, ліберали починають таврувати. Правий політик - значить фашист, навіть якщо це поміркований правий. Консерватор чи християнський демократ, який проти шлюбів ЛГБТ, приміром, - значить гомофоб, шовініст і тд.
А Рашка просто цим користається, адже велика кількість людей (особливо старших) не сприймає ліберальні цінності. Тому москалі починають спонсорувати політиків-популістів або ультрарадикальні сили.
І протидія ліберальній тенденції цілком пояснює перемогу Трампа. Рашка там у вибори то втручалася, але вони не настільки могутня, щоб кардинально змінити їх результат. Значна частина виборців не за Трампа пішла, а проти нав*язування ліберальних цінностей.
То чому би не скористатись здоровим глуздом, і не запровадити американську систему в Україні, якщо вона показала кращі результати?... Для цього потрібна воля народу і воля лідерів народу. Якщо хоча б ПОЛОВИНА українців реально захоче, і ментально буде готова, побудувати собі українську "америку" у себе вдома, то ніхто не зможе цій масі завадити це зробити.
Советское устройство мира с одним вашингтонским политбюро во главе и тотальной цензурой известно, к чему быстро нас ведет, мировой финансовый кризис 2008 года пока что привел к процветанию финансистов, удвоив число миллиардеров в мире, заодно понизив на 11% доходы наиболее бедной половины землян. Такие вот плоды, которые при дальнейшем развитии дадут неизбежно нео-большевизм, гораздо похлеще ИГИЛ и даже мировую войну при особой удаче.
Щоб не сказати більш відверто, де я бачив вас, і вашу пропаганду....
Все это объективные процессы, достоверно описываемые западными экономистами и все они - следствие победы однополярности. Даже если дурак несет патриотические речи, умнее не становится.
У нас в країні ІДЕЯ тільки, тільки, почала всходити, і тільки, тільки, почали зростати лідери.
В країні РЕАЛЬНО владу узурповано кількома кланами ПОСТСОВКОВОЇ МАФІЇ, і всі 27 років точиться війна між цими кланами за владу, а отже - ЗА БЮДЖЕТ КРАЇНИ І МОЖЛИВОСТІ, ЯКІ НАДАЄ ВЛАДА.
Отже.
Національний Український Конгрес.
УНА інформує громадян України, що з 24 по 26 травня 2018 року, за ініціативою закордонних частин УПА (США), в місті Прага (Чехія), відбувся Перший Український Національний Конгрес.
Необхідність зібрання цього конгресу викликали дії вищого керівництва держави, яке взяло політичний курс на узурпацію влади в Україні, що грубо порушує діючу Конституцію України.
Коли державні установи по факту перетворено в приватні - то наступає узурпація.
Народ такої країни має право повернути собі владу і контроль над державними інституціями, скликавши конгрес та створивши нові паралельні структури влади, надав ім повноваження законотворчі, судові та виконавчі.
Таким скликанням, з такою метою, став Перший Український Національний Конгрес, на правах Конституції України, а також на праві прецеденту у вигляді Конгресу Українських Націоналістів 28.01.1929 р., з якого почався спротив окупації України радянськими військами і партією комуністів московії, що й привело в результаті до проголошення НЕЗАЛЕЖНОСТІ України у 1991 р...
*ІДЕЯ - розбудова в Україні класичного національного капіталізму на прикладі США, найуспішнішої країни світу.
*СТРАТЕГІЯ - знищення кланів постсовкової мафії московського зразка через, перше - створення альтернативних важелів керування, друге - створення силового блоку для захисту народу від злочинців і окупантів, це УНА, народна прокуратура, народний суд, народні слідчі комісії, і УТЕ (Українська Таємна Екзек'юта).
*МЕТА - добробут, безпечне, заможне і вільне життя КОЖНОГО українця. (Всі кажуть, що хочуть жити, як американці. Для цього треба побудувати на батьківщині таке життя, а не їхати світ за очі в прийми).
Якщо у людини ментальність дозріла до такої ідеї, людина вже має з ким поєднати свої зусилля.