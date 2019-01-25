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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Австрия (419) пропаганда (2153) Щерба (40) Кнайсль Карин (15)

 "Россияне просто используют тот вакуум, который образовался в европейской душе", - посол Украины в Австрии Щерба о российской пропаганде

По мнению дипломата, Россия превратилась в "альтернативную Европу" для тех, кто не любит США и ЕС.

Об этом посол Украины в Австрии Александр Щерба рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Понимаете, как-то мы в Украине очень уж зациклились на этой могущественной российской пропаганде. Да, она сильна. Но она не была бы такой сильной, если бы Европа на данный момент не была слабой. И в этом главная проблема: россияне просто используют тот вакуум, который образовался в европейской душе. Заполняют его всякой всячиной.", – сказал дипломат.

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По словам Щербы, РФ постепенно превращается в "альтернативную Европу" для тех, кому не нравятся ни США, ни ЕС.

"Эти люди с удовольствием смотрят на Россию как некий альтернативный маяк. И да, такие люди есть как слева, так и справа. Но это своя доморощенная европейская болячка, а не проделки Путина. Европа находится в кризисе – и выход из него еще не просматривается", – рассказал посол.

Александ Щерба и сам, будучи в должности посла, пострадал от лжи пропагандистов.

"Когда я только приехал в Австрию, один левый австрийский сайт написал, что приехал известный украинский националист, которого прислал Яценюк, чтоб распространял губительные для Европы националистические идеи", – рассказал посол.

Также на Цензор.НЕТ: Ведущего российского пропагандистского телеканала RT, экс-премьера Шотландии задержали по подозрению в сексуальных преступлениях

Впрочем, по словам Щербы, на политику Австрии мало влияют даже более значительные эпизоды, как, например, визит Путина на свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

"На политику Австрии это никак не повлияло. Председательствование в ЕС прошло именно так, как ожидалось. И мы очень благодарны Австрии – в том числе Карин Кнайсль – за то, что не изменились ни политика санкций, ни риторика, ни принципиальная позиция в ЕС... То есть – да, это был неприятный эпизод. Но – всего лишь эпизод", – подытожил дипломат.

Полный текст интервью читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3108257
 
   
 Топ комментарии
 
Россия просто коррумпирует Европу и не только, давно и основательно!
И это самое "не приятно" ...,
а сказки о вакууме в душе ... (это у Шрёдара ваккум в душе?) это от лукавого,
рос пропагандисткие телеканалы так же давно работают на Европу и не только ... и помогают коррумпировать ...
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А что такое случилось с европейскими душами? Какой такой кризис, и какие проблемы вогнали "несчастных" европейцев в этот кризис? Отчего у них душевная опустошённость? Уровень жизни высочайший. Демократия и толерантность на заоблачном уровне. Так и хочется спросить европейца с опустошённой душой - чего тебе надобно, хороняка? Или просто господин Щерба очередную "пургу" гонит?
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Да приелось им всё, хочется экстрима - получать заоблачные кацапские зарплаты, быть застроенными силовиками, посидеть в тюрячке за демонстрации и лацки в соцсетях...
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та отож), а пан посол, що в Австрії робив/запам'ятатися?! "Россияне просто используют тот вакуум, который образовался в европейской душе", - посол Украины в Австрии Щерба - Цензор.НЕТ 605
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для посла - головне проводити політику "партії"), папи і тд,
головне не виходити за ці рамки - і буде все ок - розуму) не треба! "Россияне просто используют тот вакуум, который образовался в европейской душе", - посол Украины в Австрии Щерба - Цензор.НЕТ 3254
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та отож), як попам) (паша-мерс))), можна/є)), то чого послам ні -
вони ж теж особини людської стані (толерантість-головне)))
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Раша - "альтернативная Европа" . "Россияне просто используют тот вакуум, который образовался в европейской душе", - посол Украины в Австрии Щерба - Цензор.НЕТ 2959 Даже народ в раше эту фразу воспримет как оскорбление
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Подобные скорбные головой эуропейцы могут переехать на ПМЖ в кацапстан и вкусить этой альтернативы по полной...))
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Підла маніпуляція - ототожнювати США та ЄЕС. А взагалі, дорослий індивід, як і доросла нація у вирі мінливої та суворої реальності розраховує завжди лише на себе, а не на так званих "партнерів".
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Россия просто коррумпирует Европу и не только, давно и основательно!
И это самое "не приятно" ...,
а сказки о вакууме в душе ... (это у Шрёдара ваккум в душе?) это от лукавого,
рос пропагандисткие телеканалы так же давно работают на Европу и не только ... и помогают коррумпировать ...
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Оне гитлера опять просють...и бельгийки опять будут танцевать и делать бравым рашистам менуэт "Россияне просто используют тот вакуум, который образовался в европейской душе", - посол Украины в Австрии Щерба - Цензор.НЕТ 6122 Пока героические укры помирают под своими донецками. А потом проклянут американцев за бомбардировки.
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Эуропейцам скучно стало, давно не воевали...
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Общаюсь здеся...немцы были хорошие...никого кроме евреев и прочих гомиков со славянами в печах не жгли. А англо-саксы их мирняк бомбили опосля. Полный пиздец социалистический. "Россияне просто используют тот вакуум, который образовался в европейской душе", - посол Украины в Австрии Щерба - Цензор.НЕТ 8711
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Да уж, вспоминают с теплотой Первый Евросоюз 1933 - 45 гг...))
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До 1941 года совок был в Евросоюзе "Росіяни просто використовують той вакуум, який утворився в європейській душі", - посол України в Австрії Щерба - Цензор.НЕТ 475 Могут повторить.
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А что такое случилось с европейскими душами? Какой такой кризис, и какие проблемы вогнали "несчастных" европейцев в этот кризис? Отчего у них душевная опустошённость? Уровень жизни высочайший. Демократия и толерантность на заоблачном уровне. Так и хочется спросить европейца с опустошённой душой - чего тебе надобно, хороняка? Или просто господин Щерба очередную "пургу" гонит?
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Да приелось им всё, хочется экстрима - получать заоблачные кацапские зарплаты, быть застроенными силовиками, посидеть в тюрячке за демонстрации и лацки в соцсетях...
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Левацтво...социалисты при власти "Россияне просто используют тот вакуум, который образовался в европейской душе", - посол Украины в Австрии Щерба - Цензор.НЕТ 6210 Дети комми и нациков...
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" Отчего у них душевная опустошённость? Отчего у них душевная опустошённость? "
объяснение простое
ДУША ТРЕБУЕТ БОЛЬШЕ
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так от як на дипломатичній мові звучить "ЄС похерила всі цінності й керується тільки грошима й можливістю "бюргерів" заробити спільно з РФ"
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А давайте о политике и самосознательности

Или почему в Швейцарии все законы голосует и принимает народ и так хорошо живет в результате.

"Росіяни просто використовують той вакуум, який утворився в європейській душі", - посол України в Австрії Щерба про російську пропаганду - Цензор.НЕТ 9948

Чтобы вы понимали, на фотографии - как у швейцарских детей воспитывается ответственность к собственной жизни.

Это митинг школьников. Самых настоящих школьников, даже не студентов. Из разных школ, прямо в центре Берна, на центральной площади.

Все темы, которые так или иначе задевают жизнь каждого гражданина, обязательно обсуждают в школе на специальных уроках, в том числе и все нынешние законы и проекты.

По ним пишут доклады и выступают. Вот мой 13-летний сын на прошлой неделе делал доклад об эмиграционной политике в Швейцарии, например. Старшие дети всерьёз обсуждают и принимают настоящие законы, формируя свою «страну» в школе. Есть даже суды и комиссии по разным направлениям, где нынешние швейцарские законы рассматривают, как под лупой и думают, как ту или иную сторону жизни можно ещё улучшить...

Я не знаю, как сейчас на Родине учат, но в Украине я вышла из школы абсолютным нулем в плане законодательства, прав и законов, например...

Вот этот митинг посвящён одному законопроекту, который сейчас продвигается народом на голосование по поводу экологических мер, применимых к компаниям, которые их не соблюдают.

И этот закон будет вынесен, и население будет его решать.

Эти дети стояли с картонками, на которых кривым почерком фломастерами были написаны наивные и светлые лозунги. Не было ни одного НЕсамодельного плаката, ни одной фабричной ленточки или флага. Они кричали свои наивные лозунги про экологию и про единую планету, передавали из рук в руки громкоговоритель и раздавали самодельные листовки, рассказывали прохожим, почему это из так задевает. Потом пошли по центральной улице большой колонной... Их никто не заставлял, не принуждал, с ними в компании было всего несколько учителей, больше похожих на хиппи, с такими же с картонками в руках.

Вот такие митинги или ребят, собирающих подписи за ту или иную инициативу, я вижу постоянно.

Вчера мне пришла по почте пачка документов, и снова все дружно всем народом будем голосовать три закона, которые будут решать очередные сложные вопросы страны. Не всемогущий президент, не парламент, ни начальники сверху.

Жители. Граждане. Люди.

Nataliia Politova
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Всё верно! Пока европейцы, утопая в роскоши и шоколаде, совершенно забыв исторический опыт и не имея ни малейшего представления о восточном злобном, алчном, тупом монстре - засРашке, ведутся на рашутудей и прочую херь и считают, что с агрессором и вором надо договариваться, вонючая выгребная яма-педерация наращивает свою дикую, лживую и циничную пропаганду и сеет в душах европейских обывателей сомнения по поводу их стран и лицемерно врет про себя. Единичные тупые представители ЕС и Штатов, которые накушались подобного дерьма и поддались на пропаганду кремлевских идиотов, сунулись в паРашу и некоторые из них уже сидят там же. Будут убирать снег в Сибири... А его там много! Нельзя забывать, что расея была союзником Гитлера, что на пару с ним дерибанили Европу. Нельзя забывать, что расея - это имперская шваль, которую за нападение на крошечную Финляндию исключили из Лиги Наций. Не стоит забывать и про уничтожение паРашей собственного народа в количестве более 50 млн человек. И про дикие выходки савецких воинов-ассвабадителей. И про нынешние события в Грузии, Украине, Сирии. Расею нужно только уничтожить и чем скорее тем лучше
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Всё гораздо проще.
Рашу боятся, т.к. она может если не победить в гипотетической войне, то основательно дать по соплям. Сирию не боятся, Ливию не боятся, прочие Зажопински с неграми не боятся. Негры не могут оказать достойное сопротивление, поэтому их можно сразу бомбить.
А Раша может, поэтому с ней пытаются договориться.

Ну и союзниками Гитлера были в том числе Хорватия, Венгрия, Румыния, Болгария, Италия... и Польша. И все они сейчас в ЕС, вполне себе демократические и цивилизованные.
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У сучасній Європі (та й на Заході загалом) є одна дуже негативна тенденція - підміна поняття "демократія" поняттям "ліберальна демократія". А демократія - вона різна буває, є також християнська демократія, націонал-демократія, консервативна демократія. Взагалі, демократія - влада народу, влада його більшості. І вона мусить відображати настрої саме більшості, а не меншин.

А всіх, хто не поділяє ліберальні цінності, ліберали починають таврувати. Правий політик - значить фашист, навіть якщо це поміркований правий. Консерватор чи християнський демократ, який проти шлюбів ЛГБТ, приміром, - значить гомофоб, шовініст і тд.

А Рашка просто цим користається, адже велика кількість людей (особливо старших) не сприймає ліберальні цінності. Тому москалі починають спонсорувати політиків-популістів або ультрарадикальні сили.

І протидія ліберальній тенденції цілком пояснює перемогу Трампа. Рашка там у вибори то втручалася, але вони не настільки могутня, щоб кардинально змінити їх результат. Значна частина виборців не за Трампа пішла, а проти нав*язування ліберальних цінностей.
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придурки валите нефть, тогда нечем будет заполнять...
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Часом таке враження,що хочуть "павтаріть" не тільки в Кацапії,а й у Європі.От тільки чого не вистачає останній--незрозуміло.
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Є система класичного американського національного капіталізму. Ця система проявила себе НАЙКРАЩОЮ серед інших систем. Європейська система соціально-демократичного капіталізму на порядок слабкіше, тому європейці, як і всі інші, хочуть потрапити жити в США.

То чому би не скористатись здоровим глуздом, і не запровадити американську систему в Україні, якщо вона показала кращі результати?... Для цього потрібна воля народу і воля лідерів народу. Якщо хоча б ПОЛОВИНА українців реально захоче, і ментально буде готова, побудувати собі українську "америку" у себе вдома, то ніхто не зможе цій масі завадити це зробити.
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Дело не в душах европейцев, а в мозгах. Много нормальных людей понимают, что однополярный мир без конкуренции идет к загниванию, что пропаганда США и ЕС без конкуренции становится все безумней, напоминая украинскую, поэтому считают, что альтернативные центры силы и информирования полезны, даже если тоже гонят пропаганду. Вот если бы сейчас свободно и активно писали Бузина и Чаленко, особенно, кабы его так поддерживал какой то олигарх, типа Ахметова 10 лет назад, то разве было бы столько бреда в писаниях их соперников? Конечно, особо яркие перлы ловят и осмеивают Монтян и Шарий, но это далеко не столь познавательно, как письменная аналитика, подтверждаемая документами. С
Советское устройство мира с одним вашингтонским политбюро во главе и тотальной цензурой известно, к чему быстро нас ведет, мировой финансовый кризис 2008 года пока что привел к процветанию финансистов, удвоив число миллиардеров в мире, заодно понизив на 11% доходы наиболее бедной половины землян. Такие вот плоды, которые при дальнейшем развитии дадут неизбежно нео-большевизм, гораздо похлеще ИГИЛ и даже мировую войну при особой удаче.
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Марення сумної московської кобили. Алекс Бур, ваше місце поруч з московськими орками, такими, як жиріновський, соловьйов, скабєєва, і інші...
Щоб не сказати більш відверто, де я бачив вас, і вашу пропаганду....
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Ну да, это московская кобыла придумала про удвоение миллиардеров, про обнищание половины мира, про непрерывный рост доли самых богатых в доходах жителей стран НАТО и про уменьшение там среднего класса из за сокращения доходов после крушения соц. лагеря. Еще Москва придумала то, что вывоз ворованных капиталов из бедных стран в офшоры позволяет хорошо кредитовать развитые страны под низкий процент, что постоянно уменьшает экономический рост мировой экономики ввиду недофинансирования слабаков.
Все это объективные процессы, достоверно описываемые западными экономистами и все они - следствие победы однополярности. Даже если дурак несет патриотические речи, умнее не становится.
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Об'єднує людей ІДЕЯ, СТРАТЕГІЯ, ЇЇ ВТІЛЕННЯ, І НОСІЇ ІДЕЇ - ЛІДЕРИ.
У нас в країні ІДЕЯ тільки, тільки, почала всходити, і тільки, тільки, почали зростати лідери.
В країні РЕАЛЬНО владу узурповано кількома кланами ПОСТСОВКОВОЇ МАФІЇ, і всі 27 років точиться війна між цими кланами за владу, а отже - ЗА БЮДЖЕТ КРАЇНИ І МОЖЛИВОСТІ, ЯКІ НАДАЄ ВЛАДА.

Отже.
Національний Український Конгрес.
УНА інформує громадян України, що з 24 по 26 травня 2018 року, за ініціативою закордонних частин УПА (США), в місті Прага (Чехія), відбувся Перший Український Національний Конгрес.
Необхідність зібрання цього конгресу викликали дії вищого керівництва держави, яке взяло політичний курс на узурпацію влади в Україні, що грубо порушує діючу Конституцію України.
Коли державні установи по факту перетворено в приватні - то наступає узурпація.
Народ такої країни має право повернути собі владу і контроль над державними інституціями, скликавши конгрес та створивши нові паралельні структури влади, надав ім повноваження законотворчі, судові та виконавчі.
Таким скликанням, з такою метою, став Перший Український Національний Конгрес, на правах Конституції України, а також на праві прецеденту у вигляді Конгресу Українських Націоналістів 28.01.1929 р., з якого почався спротив окупації України радянськими військами і партією комуністів московії, що й привело в результаті до проголошення НЕЗАЛЕЖНОСТІ України у 1991 р...

*ІДЕЯ - розбудова в Україні класичного національного капіталізму на прикладі США, найуспішнішої країни світу.
*СТРАТЕГІЯ - знищення кланів постсовкової мафії московського зразка через, перше - створення альтернативних важелів керування, друге - створення силового блоку для захисту народу від злочинців і окупантів, це УНА, народна прокуратура, народний суд, народні слідчі комісії, і УТЕ (Українська Таємна Екзек'юта).
*МЕТА - добробут, безпечне, заможне і вільне життя КОЖНОГО українця. (Всі кажуть, що хочуть жити, як американці. Для цього треба побудувати на батьківщині таке життя, а не їхати світ за очі в прийми).
Якщо у людини ментальність дозріла до такої ідеї, людина вже має з ким поєднати свої зусилля.
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Бездуховный Запад,наполняют пацакской духовностью.Последнее такое наполнение рухнуло с Берлинской стеной.Що хочут повторить?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Россияне просто используют тот вакуум, который образовался в европейской душе", - посол Украины в Австрии Щерба о российской пропаганде
 
 
 
 
 
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