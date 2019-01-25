 "АРМА передала "Росток-Холдинг" в управление нашим прямым конкурентам по агробизнесу", - Купавцев, глава Совета директоров компании

Сейчас ситуацией, которая сложилась вокруг рейдерского захвата агрокомпании, заинтересовалось Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Как заявил Виктор Купавцев, на "банальное рейдерство" решился его давний партнер по бизнесу Яков Грибов. "Мы знакомы с Грибовым 20 лет, причем 10 из них вели партнерский трейдинговый бизнес. А сейчас этот человек обвиняет меня в мошенничестве, указывая в иске факты многолетней давности. Вопрос: как можно вести совместный бизнес 10 лет, не имея претензий, а теперь вдруг выдвигать такие обвинения? На мой взгляд, господин Грибов решился на банальное рейдерство, задействовав при этом коррумпированные связи в правоохранительных органах, судах, прокуратуре, АРМА", - сообщил в интервью журналу "Фокус" Купавцев.

По словам Купавцева, схема рейдерского захвата была следующая. 17 июля 2018 года было возбуждено уголовное дело по сфабрикованному иску. Ни Купавцев, ни второй акционер компании Виктор Кияновский, ни одно из предприятий группы - не были об этом проинформированы. Во время следствия ни один из представителей предприятий не вызывался на допрос. Экономическая экспертиза по указанным в заявлении гражданина Грибова обстоятельствам не проводилась. Следственные органы допрашивали исключительно Грибова и его коллег. При этом дело рассматривалось в Харьковском районном суде Харьковской области (пгт.Покотиловка), хотя все предприятия группы находятся в Сумской и Черниговской областях.

8 октября на все 17 предприятий "Росток-Холдинг" зашли силовики. В обысках участвовали сотрудники национальной полиции районной прокуратуры №6 и СБУ Харьковской области. Параллельно судья Харьковского районного суда Ярослав Шинкарчук вынес решения об аресте корпоративных прав предприятий, зерна на элеваторах, полей, недвижимого имущества.

В это же время возле предприятий компании появились вооруженные "титушки". Они физически блокировали работу предприятий. И хотя через месяц Харьковская районная прокуратура №6 позволила убирать урожай на отдельных участках, но судья Шинкарчук вновь вынес решение об аресте корпоративных прав, зерна, недвижимости как доказательств в уголовном процессе.

Как рассказал Купавцев, даже в такой сложной ситуации адвокатам "Росток-Холдинг" удалось частично разблокировать работу компании. Предприятия вернулись к сбору и реализации урожая. Однако Харьковский районный суд принимает новое решение - корпоративные права всех предприятий и недвижимое имущество передаются в управление АРМА. И снова без всякого уведомления собственников и адвокатов холдинга.

"А АРМА практически молниеносно передает их в управление нашему прямому конкуренту – Сергею Тарасову, собственнику ООО "АЙ ЭНД Ю ГРУП ЮКРЕЙН" - который, конечно же, "абсолютно случайно", находится в дружеских отношениях с …Яковом Грибовым, который и подал против меня иск", - сообщил Купавцев.

Таким образом, по мнению мажоритарного акционера "Росток-Холдинг", вырисовывается целая рейдерская схема по захвату успешного аграрного холдинга. Сначала по сфабрикованному иску открывается уголовное дело. Далее заангажированный суд без уведомления собственника арестовывает корпоративные права и недвижимое имущество, после чего передает их в управление АРМА. АРМА, в свою очередь, без всякого конкурса передает активы компании в управление третьим лицам, которые, "по случайному стечению обстоятельств", связаны с истцом. Цепочка замкнулась.

По итогам этих событий НАБУ открыла два уголовных производства по факту злоупотребления служебными полномочиями и попытке завладения активами группой лиц. При этом Виктор Купавцев убежден, что "Росток-Холдинг" – это лакмусовая бумажка для власти на предмет проверки на коррумпированность. Купавцев верит, что "Росток-Холдинг" выстоит, а, значит, правовая Украина состоится.

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