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Все про:компания (89) рейдерство (790)

 "АРМА передала "Росток-Холдинг" в управление нашим прямым конкурентам по агробизнесу", - Купавцев, глава Совета директоров компании

Виктор Купавцев, мажоритарный акционер и председатель Совета директоров группы компаний "Росток-Холдинг", рассказал о рейдерской атаке на компанию, которая длится шесть месяцев. По словам Купавцева, в результате целой цепочки коррупционных решений Харьковской районной прокуратуры №6, Харьковского районного суда Харьковской области (пгт. Покотиловка) и Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) успешная агрокомпания стоимостью 130 млн. дол. была в итоге передана в управление прямым конкурентам по аграрному бизнесу.

Сейчас ситуацией, которая сложилась вокруг рейдерского захвата агрокомпании, заинтересовалось Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Как заявил Виктор Купавцев, на "банальное рейдерство" решился его давний партнер по бизнесу Яков Грибов. "Мы знакомы с Грибовым 20 лет, причем 10 из них вели партнерский трейдинговый бизнес. А сейчас этот человек обвиняет меня в мошенничестве, указывая в иске факты многолетней давности. Вопрос: как можно вести совместный бизнес 10 лет, не имея претензий, а теперь вдруг выдвигать такие обвинения? На мой взгляд, господин Грибов решился на банальное рейдерство, задействовав при этом коррумпированные связи в правоохранительных органах, судах, прокуратуре, АРМА", - сообщил в интервью журналу "Фокус" Купавцев.

По словам Купавцева, схема рейдерского захвата была следующая. 17 июля 2018 года было возбуждено уголовное дело по сфабрикованному иску. Ни Купавцев, ни второй акционер компании Виктор Кияновский, ни одно из предприятий группы - не были об этом проинформированы. Во время следствия ни один из представителей предприятий не вызывался на допрос. Экономическая экспертиза по указанным в заявлении гражданина Грибова обстоятельствам не проводилась. Следственные органы допрашивали исключительно Грибова и его коллег. При этом дело рассматривалось в Харьковском районном суде Харьковской области (пгт.Покотиловка), хотя все предприятия группы находятся в Сумской и Черниговской областях.

8 октября на все 17 предприятий "Росток-Холдинг" зашли силовики. В обысках участвовали сотрудники национальной полиции районной прокуратуры №6 и СБУ Харьковской области. Параллельно судья Харьковского районного суда Ярослав Шинкарчук вынес решения об аресте корпоративных прав предприятий, зерна на элеваторах, полей, недвижимого имущества.

В это же время возле предприятий компании появились вооруженные "титушки". Они физически блокировали работу предприятий. И хотя через месяц Харьковская районная прокуратура №6 позволила убирать урожай на отдельных участках, но судья Шинкарчук вновь вынес решение об аресте корпоративных прав, зерна, недвижимости как доказательств в уголовном процессе.

Как рассказал Купавцев, даже в такой сложной ситуации адвокатам "Росток-Холдинг" удалось частично разблокировать работу компании. Предприятия вернулись к сбору и реализации урожая. Однако Харьковский районный суд принимает новое решение - корпоративные права всех предприятий и недвижимое имущество передаются в управление АРМА. И снова без всякого уведомления собственников и адвокатов холдинга.

"А АРМА практически молниеносно передает их в управление нашему прямому конкуренту – Сергею Тарасову, собственнику ООО "АЙ ЭНД Ю ГРУП ЮКРЕЙН" - который, конечно же, "абсолютно случайно", находится в дружеских отношениях с …Яковом Грибовым, который и подал против меня иск", - сообщил Купавцев.

Таким образом, по мнению мажоритарного акционера "Росток-Холдинг", вырисовывается целая рейдерская схема по захвату успешного аграрного холдинга. Сначала по сфабрикованному иску открывается уголовное дело. Далее заангажированный суд без уведомления собственника арестовывает корпоративные права и недвижимое имущество, после чего передает их в управление АРМА. АРМА, в свою очередь, без всякого конкурса передает активы компании в управление третьим лицам, которые, "по случайному стечению обстоятельств", связаны с истцом. Цепочка замкнулась.

По итогам этих событий НАБУ открыла два уголовных производства по факту злоупотребления служебными полномочиями и попытке завладения активами группой лиц. При этом Виктор Купавцев убежден, что "Росток-Холдинг" – это лакмусовая бумажка для власти на предмет проверки на коррумпированность. Купавцев верит, что "Росток-Холдинг" выстоит, а, значит, правовая Украина состоится.

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Источник: https://censor.net.ua/n3108256
 
 
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У Грибова чутье на кидал...
он подарил 20% ликероводочного завода Nemiroff - семье Глусей - а те потом арестовали его акции и лет пять доили завод в собственный карман, пока не добили его... и это не смотря что все водочные бренды были зарегистрированы на Кипре и Глуси не имели права производить эту продукцию...
...и вот опять похожий инцендент)))
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а кому они должны были передать? именно тем кто умеет управлять этим бизнесом а потом продадут и вернут долги
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Погуглив. Яков Грибов: «Я -- за вступление Украины в Таможенный союз»
Спонсор медведчуковського "українського вибора". постійно живе в підмосковї.
На словах влада патріоти, на ділі отакі от грибови, бабакови, новинські.
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Типично украинский рассклад. Не устану повторять, что в Украине нет олигархов. Олигархи, это те, которые управляют политиками и госслужащими. В Украине, в прочем как и на раисе и других пост-совковых странах чиновники делают и нисвергают олигархов за одну ночь. Достаточно вспомнить как ниоткуда возник "олигарх" Курченко и нестало "олигарха" Коломойского. Если бы это были реальные олигархи то, никто бы из самых высокопоставленых чиновников даже глаза не поднял бы в их сторону. Это нам преподносят как олигархов картонные дерилки, чтобы мы не обращали внимание на чиновников. Если ты не высокопоставленый чиновник то, не сможешь и бизнес вести, у тебя его отберут.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"АРМА передала "Росток-Холдинг" в управление нашим прямым конкурентам по агробизнесу", - Купавцев, глава Совета директоров компании
 
 
 
 
 
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