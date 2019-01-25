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 Смешко подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты Украины

Бывший глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко (с сентября 2003 года по февраль 2005 года) подал документы в Центральную избирательную комиссию(ЦИК) для регистрации как самовыдвиженец кандидатом на выборах президента Украины 31 марта.

В пятницу он принес в Центризбирком соответствующие документы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

На сегодняшний день ЦИК зарегистрировала уже 13 кандидатов в президенты Украины на выборах 31 марта 2019 года.

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Источник: https://censor.net.ua/n3108255
 
   
 Топ комментарии
 
А шо у вас в Ростове за Порошенко голосуют?неожиданно как то😀
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зІленське ( читай бЄнене) не набере і 5%.... Смешко подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты Украины - Цензор.НЕТ 6355
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Поздравляю! Есть первый настоящий ,порядочный кандидат!
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І ґебня (смешко) припленталася. Як же без ґебні. Без цього кучмівського виродка, при якому розграбовувалася Україна та вибудовувалася корупційна система.
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Чєсний гебізд нарисувався, Марчук №2. Чекаємо років через 10 як Сємочко балотуватиметься, якщо до того часу держава збережеться.
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Смешко саме та людина яка потрібна Україні ,а саме професіоналізм ,вміня стратегічно мислити ,патріот ,ось тільки в нашій олігархічній країні важко пробитись розумним людям .
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Интересно, а порохоботы будут и в Смешко говном бросать, как на других кандидатов- демократов?
Или таки побоятся?
Ведь у него есть компромат на всех этих товарищей.
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Самый порядочный кандидат.Но к сожалению хохлов купят на обещания и 300 гр.И будут украинцы снова ныть и скулить ,что у них жизнь не удалась , в общем ни чего нового.Даже как то скучновато.
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У нас не скучно, это уж точно.
Но предсказуемо. Олигархи ни за что не захотят отдать власть, возможно, будет кровопролитие не только на востоке.
И все силы они сейчас бросят на борьбу с Тимошенко.
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смошно.... столько кандидатов, что выборы за один день провести будет невозможно- пока прочтут и найдут того, за которого хотят, пройдет день, ночь, еще день.....
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Смішко стане відмінним Президентом . Якщо його виберуть . ... порядний, образований .
Але нажаль усі СМІ в Україні належать бандюкам . Бандюки ж підтримують Пороха .
Тому тяжко йому буде пробитись, хоч він і достойний .
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