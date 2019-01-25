 Смешко подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты Украины

В пятницу он принес в Центризбирком соответствующие документы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
На сегодняшний день ЦИК зарегистрировала уже 13 кандидатов в президенты Украины на выборах 31 марта 2019 года.
В пятницу он принес в Центризбирком соответствующие документы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
На сегодняшний день ЦИК зарегистрировала уже 13 кандидатов в президенты Украины на выборах 31 марта 2019 года.
Или таки побоятся?
Ведь у него есть компромат на всех этих товарищей.
Но предсказуемо. Олигархи ни за что не захотят отдать власть, возможно, будет кровопролитие не только на востоке.
И все силы они сейчас бросят на борьбу с Тимошенко.
Але нажаль усі СМІ в Україні належать бандюкам . Бандюки ж підтримують Пороха .
Тому тяжко йому буде пробитись, хоч він і достойний .