 Смешко подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты Украины

В пятницу он принес в Центризбирком соответствующие документы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

На сегодняшний день ЦИК зарегистрировала уже 13 кандидатов в президенты Украины на выборах 31 марта 2019 года.

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