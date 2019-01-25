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 Политика Украины, Экономика
  2016  72
Все про:субсидия (457) Розенко (605) монетизация (49)

 Кабмин сейчас отрабатывает механизмы, как защитить монетизированные субсидии от несознательных потребителей, - Розенко

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко убежден, что монетизация субсидий будет выгодна и потребителям, и поставщикам услуг.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом он сказал в эфире "Украинского радио".

"При нормальной работе механизма монетизации субсидий выигрывают все. И потребители услуг получат живые деньги на руки, и предоставители этих услуг получат живые деньги", - отметил Розенко, напомнив, что ранее расчеты с поставщиками услуг со стороны Государственного бюджета Украины в основном происходили через систему взаимозачетов.

Розенко отметил, что получатели субсидий, которые будут экономить энергоресурсы, смогут использовать остатки средств на собственные нужды. В то же время он отметил, что субсидия - это, прежде всего, целевой платеж, это целевая помощь государства для оплаты за жилищно-коммунальные услуги.

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"То есть человек должен использовать эти средства, прежде всего, для уплаты за предоставленные услуги, а уже экономию средств он может использовать на собственные нужды", - пояснил он.

"Я убежден, что 95% потребителей - это сознательные потребители, которые прекрасно понимают, что эти средства надо направлять на оплату за жилищно-коммунальные услуги. Но будут и те люди, которые будут пытаться некорректно их использовать. Безусловно, мы сейчас отрабатываем и механизмы, каким образом обезопасить себя от этого. Но люди сами заинтересованы в том, чтобы эти средства получать постоянно, а для этого нужно платить за жилищно-коммунальные услуги", - подытожил вице-премьер-министр.

Источник: https://censor.net.ua/n3108253
 
 
 Топ комментарии
 
да, монетизируем субсидии...
но вам мы их в руки не дадим,
вы их или пробухаете, или трусов себе купите...
и что тогда мы ахметову с фирташем скажем ?
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Вы, дебилы, еще какие-нибудь "купоны" введите для выплат субсидий.
Я искренне верю, что когда-нибудь все авторы, бенефициары и исполнители этой аферы со спекулятивными тарифами и субсидиями получат то, что заслуживают.
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Это называется - создать проблемы, а потом героически их преодолевать... Понятно, что люди между купить поесть и заплатить коммунальные выберут первое...
А всякие "сознательности" остались в совке, розетке надо уже этотпонять...
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фсё харашо...
толко рожа, как с рекламы тушёнки свинячї
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кушает от пуза...
запасается...
скоро на покой...
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не...
рожи министров"снинной тушёнки"... - нехочу видеть...
а ты наелся? с портрета....
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он боится, что на бухло потратят и дальше будут жить с открытыми окнами, обогревая улицу за счёт других плательщиков
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бля...ты совок?...
Комсомольска, кинофильма насмотрелся в детстве?...
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я с детства исключительно 5 канал смотрел.

ещё когда на нём Дед Панас работал.
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От і є чистий медичний зразок наслідків споживання 5-го аналу
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Это называется - создать проблемы, а потом героически их преодолевать... Понятно, что люди между купить поесть и заплатить коммунальные выберут первое...
А всякие "сознательности" остались в совке, розетке надо уже этотпонять...
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Люди, как раз будут платить.
Особохитросделаных субсидий уже лишили.
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ну да 46 млрд боргів за коммуналку.. люди платят.. ахахах.. насмешил=))
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Получатели субсидий как раз платят.
Не платят разные типа евробляхеры, которые думают, что умнее всех.
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получатели субсидий сократились в разы. логично что и платить меньше стали в разы.. при чем тут евробляхеры
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Это условное название, если не врубился, для тех, кто работает без оформления.
Потом они еще и плачут, что пенсия минимальная, в то время, когда сегодня бахвалятся, что я типа, крутой риелтор, сижу дома за компом и имею больше тебя, дурака.
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я тебя поддержал... лайкнул "мне нравится"...
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Друг друга лайкаете? А что вы еще делаете сообща?
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Люди пойдут хлеба купить покушать,а Ротердам+с миллиардером Ахметовым перебьётся ,всё равно эти твари украли эти облгазы и Облэнерго.а сейчас грабят людей
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у тебя какой именно облгаз украли ?
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крадут у государства, туранчекс.. при чем тут он Кабмин сейчас отрабатывает механизмы, как защитить монетизированные субсидии от несознательных потребителей, - Розенко - Цензор.НЕТ 4272
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а он каким боком к государству?

судя по мозгам, налогоплательщиком он не является
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Как выдать деньги так, чтоб люди до них не добрались.
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Схема шикарная, даже если поднять коммуналку в 100 раз, все равно можно все перекрывать нашими же деньгами из бюджета, на которые можно было улучшать социальную жизнь инфраструктуру и проводить реформы. Вместо того чтобы не платить по Роттердам++++++++++++++++++++++
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А можно я этому хряку, сам табуреточку выбью из под ног?
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тебя никто не останавливает, вперед!!! ждем от тебя вечерних новостей.
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хзн, что там можно себе типа выцыганить на мороженое по окончании сезона, если по их нормам субсидия покрывает максимум треть платежа(((
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piligrim: я за декабрь уплатил1119гр из начисленных 2730гр " если по их нормам субсидия покрывает максимум треть платежа(((. За январь будет больше. По сравнению с прошлым сезоном-урезали,правда доход за год увеличился на 62 гр и мне 8.80гр(жене больше)....
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Вы, дебилы, еще какие-нибудь "купоны" введите для выплат субсидий.
Я искренне верю, что когда-нибудь все авторы, бенефициары и исполнители этой аферы со спекулятивными тарифами и субсидиями получат то, что заслуживают.
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да, монетизируем субсидии...
но вам мы их в руки не дадим,
вы их или пробухаете, или трусов себе купите...
и что тогда мы ахметову с фирташем скажем ?
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Как бы разработать механизм, защищающий граждан от уродов-урядовців?
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...та відпочивати на мальдівах за пів міл"ярда долярів...
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надеюсь тимошенко вас пересажает тварюк
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як же ці власні воші вже набридли.. борги за комуналку зростають як на дріжжах.. а в цього борова пика вже в екран телевізора на влазить..
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« Субсидия - это, прежде всего, целевой платеж, это целевая помощь государства для оплаты за жилищно-коммунальные услуги. «. Это помощь честных налогоплательщиков.
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Кто-то, расскажите этому выблядку, что уже давно есть этот механизм, 340 грн долга и субсидии перестают начислять.
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как защитить? да много вариантов:
можно всех получателей на цепь посадить, можно ошейники с шипами надевать вместе с субсидией, можно рот ушивать, глазки вкалывать. ..
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"Субсідія" - це хлібні карточки сучасності.

Докерувались...
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так её всех лишили Кабмін зараз відпрацьовує механізми, як захистити монетизовані субсидії від несвідомих споживачів, - Розенко - Цензор.НЕТ 54
кроме того решением какого-то подставного суда подняли цены на газ втрое!!!! Кабмін зараз відпрацьовує механізми, як захистити монетизовані субсидії від несвідомих споживачів, - Розенко - Цензор.НЕТ 1098
что за бардачелло тут вообще происходит? Кабмін зараз відпрацьовує механізми, як захистити монетизовані субсидії від несвідомих споживачів, - Розенко - Цензор.НЕТ 1098 Кабмін зараз відпрацьовує механізми, як захистити монетизовані субсидії від несвідомих споживачів, - Розенко - Цензор.НЕТ 3468
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Это предвыборная схемка, дадут разок, потом так же заберут.
Довести до обнищания, потом подкармливать. Вместо того, чтобы платить работающим зарплаты соответствующие. Хороших специалистов уже во всех сферах не хватает, зато хреновых чиновников вседа в избытке
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А ты долбоеб не знаешь, что стране идет война, и военным надо платить.
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В Израиле война с момента создания государства мокшанский умник.
Тебя не учили вежливости ещё?
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Скучаю по тем временам, когда депутаты боялись, что за плохую работу рассерженная толпа в мусорку бросит.
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Нормальные люди будут и платить и экономить. а со скотским совковым быдлом надо бороться, если два месяца не заплатил, лишить субсидий.
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Я зрозумів одне - появляється прокладка між бюджетною організацією і надавачем послуг.

Раніше кошти поступали прямо з рахунку бюджету прямо на рахунок надавача послуг. Тепер ці кошти потраплять в Ощадбанк на картку споживача послуг, якому надана субсидія і що буде далі з тими коштами не відом. Тобто Ощадбанк стає прокладкою.
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Разєнка стурбований як тепер поповнювати абщак на плановий процент від сум якими жонголює його шарашка, ще з посади турнуть за "недозбір".
Механізм може бути один - позбавити людей права розпоряджатись їх грішми, і повертати за рішенням чиновників.
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Навіщо така складна фігня. Хочете монетизувати субсидії і пільги за комуналку перераховуйте дану суму мені на карточку або хай Укрпошта мені доставляє. А я вже буду думати платить чи пропить.
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Тариф на вивезення твердих побутових відходів у нас становить 17,29 грн. з однієї людини.
Так от, щоб заплатити дані кошти 3 грн платить надавач послуги, а ще 3 грн платить отримувач послуги. Фактично, банк чи Укрпошта з а кожний платіж має 6 грн.
Щас пошлють платити через термінал, чи Приват 24. Але стара бабця преться в касу.
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да ну,ая видел как бабця подходит к банковскому работнику и они платят с терминала.
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Многие люди лишенньіе субсидий ложатся в "дрейф" (платят по сколько могут), ведь без субсидий комуналку просто не потянуть.
А все спасибо барьіге и гройсману, начислившим безработньім какие то доходьі для снятия субсидий.
Шоб суки так вашим детям жилось.
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а почему людям не дали субсидию, что то же не так?
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Гройсман принял такое решение, если человек не работает, то значит он где то получает черную зарплату в конвертах, значит с таких нужно снять субсидии
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Человек работает, но деньги получает в конверте .
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да не нужно никакой защиты, дали деньги если не оплатили коммуналку, арест и продажа квартиры с последующей покупкой дома в селе с печным отоплением и все
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Сделаем субсидиантами 90% населения! Потом сделаем их несознательными потребителями! Было бы желание, а причина всегда найдется. Для барыг - косить бабло все способы хороши!.......
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вчера показывали как мошенники развели 3х бабушек субсидиантов , вдумайся на 500000 грн)))) это наши реалии, зазеркалье. на воров говорят патриоты, на патриотов воры, на богатых бедные))))
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А счетчики тепла по квартирам установили??? Зимой улицу отапливали и будут отапливать, а выиграет только фиртыш и ахметка
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин сейчас отрабатывает механизмы, как защитить монетизированные субсидии от несознательных потребителей, - Розенко
 
 
 
 
 
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