 Кабмин сейчас отрабатывает механизмы, как защитить монетизированные субсидии от несознательных потребителей, - Розенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом он сказал в эфире "Украинского радио".

"При нормальной работе механизма монетизации субсидий выигрывают все. И потребители услуг получат живые деньги на руки, и предоставители этих услуг получат живые деньги", - отметил Розенко, напомнив, что ранее расчеты с поставщиками услуг со стороны Государственного бюджета Украины в основном происходили через систему взаимозачетов.

Розенко отметил, что получатели субсидий, которые будут экономить энергоресурсы, смогут использовать остатки средств на собственные нужды. В то же время он отметил, что субсидия - это, прежде всего, целевой платеж, это целевая помощь государства для оплаты за жилищно-коммунальные услуги.

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"То есть человек должен использовать эти средства, прежде всего, для уплаты за предоставленные услуги, а уже экономию средств он может использовать на собственные нужды", - пояснил он.

"Я убежден, что 95% потребителей - это сознательные потребители, которые прекрасно понимают, что эти средства надо направлять на оплату за жилищно-коммунальные услуги. Но будут и те люди, которые будут пытаться некорректно их использовать. Безусловно, мы сейчас отрабатываем и механизмы, каким образом обезопасить себя от этого. Но люди сами заинтересованы в том, чтобы эти средства получать постоянно, а для этого нужно платить за жилищно-коммунальные услуги", - подытожил вице-премьер-министр.