 Кабмин сейчас отрабатывает механизмы, как защитить монетизированные субсидии от несознательных потребителей, - Розенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом он сказал в эфире "Украинского радио".
"При нормальной работе механизма монетизации субсидий выигрывают все. И потребители услуг получат живые деньги на руки, и предоставители этих услуг получат живые деньги", - отметил Розенко, напомнив, что ранее расчеты с поставщиками услуг со стороны Государственного бюджета Украины в основном происходили через систему взаимозачетов.
Розенко отметил, что получатели субсидий, которые будут экономить энергоресурсы, смогут использовать остатки средств на собственные нужды. В то же время он отметил, что субсидия - это, прежде всего, целевой платеж, это целевая помощь государства для оплаты за жилищно-коммунальные услуги.
"То есть человек должен использовать эти средства, прежде всего, для уплаты за предоставленные услуги, а уже экономию средств он может использовать на собственные нужды", - пояснил он.
"Я убежден, что 95% потребителей - это сознательные потребители, которые прекрасно понимают, что эти средства надо направлять на оплату за жилищно-коммунальные услуги. Но будут и те люди, которые будут пытаться некорректно их использовать. Безусловно, мы сейчас отрабатываем и механизмы, каким образом обезопасить себя от этого. Но люди сами заинтересованы в том, чтобы эти средства получать постоянно, а для этого нужно платить за жилищно-коммунальные услуги", - подытожил вице-премьер-министр.
толко рожа, как с рекламы тушёнки свинячї
запасается...
скоро на покой...
рожи министров"снинной тушёнки"... - нехочу видеть...
а ты наелся? с портрета....
Комсомольска, кинофильма насмотрелся в детстве?...
ещё когда на нём Дед Панас работал.
А всякие "сознательности" остались в совке, розетке надо уже этотпонять...
Особохитросделаных субсидий уже лишили.
Не платят разные типа евробляхеры, которые думают, что умнее всех.
Потом они еще и плачут, что пенсия минимальная, в то время, когда сегодня бахвалятся, что я типа, крутой риелтор, сижу дома за компом и имею больше тебя, дурака.
вы про кого?
судя по мозгам, налогоплательщиком он не является
Я искренне верю, что когда-нибудь все авторы, бенефициары и исполнители этой аферы со спекулятивными тарифами и субсидиями получат то, что заслуживают.
но вам мы их в руки не дадим,
вы их или пробухаете, или трусов себе купите...
и что тогда мы ахметову с фирташем скажем ?
можно всех получателей на цепь посадить, можно ошейники с шипами надевать вместе с субсидией, можно рот ушивать, глазки вкалывать. ..
Докерувались...
кроме того решением какого-то подставного суда подняли цены на газ втрое!!!!
что за бардачелло тут вообще происходит?
Довести до обнищания, потом подкармливать. Вместо того, чтобы платить работающим зарплаты соответствующие. Хороших специалистов уже во всех сферах не хватает, зато хреновых чиновников вседа в избытке
Тебя не учили вежливости ещё?
Раніше кошти поступали прямо з рахунку бюджету прямо на рахунок надавача послуг. Тепер ці кошти потраплять в Ощадбанк на картку споживача послуг, якому надана субсидія і що буде далі з тими коштами не відом. Тобто Ощадбанк стає прокладкою.
Механізм може бути один - позбавити людей права розпоряджатись їх грішми, і повертати за рішенням чиновників.
Так от, щоб заплатити дані кошти 3 грн платить надавач послуги, а ще 3 грн платить отримувач послуги. Фактично, банк чи Укрпошта з а кожний платіж має 6 грн.
Щас пошлють платити через термінал, чи Приват 24. Але стара бабця преться в касу.
А все спасибо барьіге и гройсману, начислившим безработньім какие то доходьі для снятия субсидий.
Шоб суки так вашим детям жилось.