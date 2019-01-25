 1 украинский воин погиб, 4 - ранены в результате обстрела наемниками РФ из ПТРК автомобиля под Катериновкой на Луганщине, - Минобороны

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"По оперативной информации штаба ООС, сегодня утром, в районе н.п. Катериновка, на Луганском направлении, российско-оккупационные войска коварно обстреляли из ПТРК автомобиль Украинских защитников, в результате чего один военнослужащий погиб, четверо получили ранения. В ответ наши военные применили дежурные огневые средства, нанеся противнику потери", - говорится в сообщении.

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