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Все про:обстрел (7543) Донбасс (17825) военнослужащие (4030) потери (1467) наемники РФ (737) операция Объединенных сил (894)

 1 украинский воин погиб, 4 - ранены в результате обстрела наемниками РФ из ПТРК автомобиля под Катериновкой на Луганщине, - Минобороны

Один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще четверо - получили ранения вследствие обстрела со стороны наемников РФ в пятницу утром.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"По оперативной информации штаба ООС, сегодня утром, в районе н.п. Катериновка, на Луганском направлении, российско-оккупационные войска коварно обстреляли из ПТРК автомобиль Украинских защитников, в результате чего один военнослужащий погиб, четверо получили ранения. В ответ наши военные применили дежурные огневые средства, нанеся противнику потери", - говорится в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3108250
 
   
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Война на Донбассе обнажила ещё больше отличий между Россией и Украиной. Эти отличия настолько детально прорисовались, что только слепой может их не замечать.

Со стороны России воюют уголовники, опустившиеся люди, безработные, авантюристы, алкоголики. Символично, что духовный русский мир защищают люмпены.

Ещё в Украину пришли убивать солдаты и офицеры. Только они сначала уволились. И тайком, как мыши сняли свои погоны.

Воинская честь - чувствуете? Так и прёт из всех щелей. А как они возвращаются на родину? Если в виде трупов, то от них отказывается власть, от них за деньги отказываются родные, их стыдливо закапывают подальше от посторонних глаз, как заметают следы преступления.

Если в виде калек, то они побираются в переходах и жалуются, что страна их бросила. Конечно, бросила, это ведь русский мир - он всегда отличался благодарностью к своим сынам, да никогда и не были они сынами - только выродками, которых не жалко пустить на убой.

Я сказал, что эти люди защищают русский мир в Украине. Это не точно. Они не защищают мир - они несут войну. Они грабят, убивают и насилуют. Они наживаются на горе и смерти.

Это бандиты, движимые жаждой денег и ненавистью к украинцам.

В принципе, им безразлично кого ненавидеть, сегодня - это украинцы и сирийцы (да-да, террористы, конечно). Вчера - это грузины и чеченцы.

Можно так ещё долго опускаться в темноту этого бездонного колодца нашей истории и всегда они кого-то ненавидели и рвались убивать. Дна у этого колодца нет.

Посмотрите лица оккупантов. Этика - есть продолжение эстетики, её неотъемлемая часть.

И мы видим подтверждение этого в их внешнем виде. Они в массе своей уродливы, выражение их лиц лишено интеллекта и человечности, они отталкивают своим обликом, своим поведением, своей речью.

Они не уважают даже своего противника, у них грязь в словах и поступках. Они возомнили себя всем, являясь по сути ничтожествами во плоти.

И взгляните на украинцев, которые воюют. Это в массе своей образованные, интеллигентные люди, устроенные в жизни, знающие ради чего они живут, ради чего они сражаются.

Им никто не промывал мозги, ибо у них есть своя воля и есть совесть.

Они не сбегали от своих жён на войну, чтобы завести новых, они не бежали грабить,потому что в жизни ничего не добились, они пошли защищать свою землю.

Их слова, поступки, глаза - правдивы, спокойны, уверенны и беззлобны. Они любят жизнь и любят свою страну.

Это принципиально иные люди, несущие в себе свет справедливости. И этот свет режет глаза оккупантам и убийцам.

Украинских воинов хоронят всей страной. Их помнят каждого поименно. Ими гордятся. По ним плачут. Вернувшихся безмерно уважают, благодарят и помогают.

Это война благородства с подлостью. Чести с бесчестием. Порядка с хаосом. Добра со злом.

Сегодня украинцы воюют не просто за свои земли, они сдерживают кровожадный, бессмысленный в своей жестокости, одуревший в своей ненависти ко всему вокруг русский мир на последнем рубеже.

И они обязательно победят. Я видел их глаза - они победят.!!!!!!!!!!!!!!

СЛАВА УКРАИНЕ !!!!
.
ВЕЧНЫЙ ПОЗОР и ЗАБВЕНИЕ российсско-ФАШИССКИМ "помогателям " и "освободителям " и прочим АФЕРИСТАМ.....!!!!
.

.
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Вічна слава загиблому Герою.. Схиляю голову..
........
хай здохне раша.
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Я так розумію іде війна диверсійних груп. Вчора таку групу замочили, а сьогодні - хтось не догледів. пропустив.
Війна є війна.
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кажуть міни позамерзали пообмерзали от і шастають....
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А що дасть нова дорога, коли до ворожих позицій менше кілометра?
я б запропонував завжди здійснювати підїзд до позицій з прикриттям, коли будь-який вогонь миттєво подавляєть масованим ударом у відповідь.
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Желаем нашим доблестным воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским пидорам и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.
1 украинский воин погиб, 4 - ранены в результате обстрела наемниками РФ из ПТРК автомобиля под Катериновкой на Луганщине, - Минобороны - Цензор.НЕТ 5275
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Светлая память...становимся гражданами и людьми. Иначе все это зря.
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Когда уже в моей стране люди будут умирать только от старости, болезней или на крайний случай несчастных случаев...
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Тому вертушка і летіла туди...з ранку....Пораненим одуження..Загиблому Вічна пам'ять!!!
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Война на Донбассе обнажила ещё больше отличий между Россией и Украиной. Эти отличия настолько детально прорисовались, что только слепой может их не замечать.

Со стороны России воюют уголовники, опустившиеся люди, безработные, авантюристы, алкоголики. Символично, что духовный русский мир защищают люмпены.

Ещё в Украину пришли убивать солдаты и офицеры. Только они сначала уволились. И тайком, как мыши сняли свои погоны.

Воинская честь - чувствуете? Так и прёт из всех щелей. А как они возвращаются на родину? Если в виде трупов, то от них отказывается власть, от них за деньги отказываются родные, их стыдливо закапывают подальше от посторонних глаз, как заметают следы преступления.

Если в виде калек, то они побираются в переходах и жалуются, что страна их бросила. Конечно, бросила, это ведь русский мир - он всегда отличался благодарностью к своим сынам, да никогда и не были они сынами - только выродками, которых не жалко пустить на убой.

Я сказал, что эти люди защищают русский мир в Украине. Это не точно. Они не защищают мир - они несут войну. Они грабят, убивают и насилуют. Они наживаются на горе и смерти.

Это бандиты, движимые жаждой денег и ненавистью к украинцам.

В принципе, им безразлично кого ненавидеть, сегодня - это украинцы и сирийцы (да-да, террористы, конечно). Вчера - это грузины и чеченцы.

Можно так ещё долго опускаться в темноту этого бездонного колодца нашей истории и всегда они кого-то ненавидели и рвались убивать. Дна у этого колодца нет.

Посмотрите лица оккупантов. Этика - есть продолжение эстетики, её неотъемлемая часть.

И мы видим подтверждение этого в их внешнем виде. Они в массе своей уродливы, выражение их лиц лишено интеллекта и человечности, они отталкивают своим обликом, своим поведением, своей речью.

Они не уважают даже своего противника, у них грязь в словах и поступках. Они возомнили себя всем, являясь по сути ничтожествами во плоти.

И взгляните на украинцев, которые воюют. Это в массе своей образованные, интеллигентные люди, устроенные в жизни, знающие ради чего они живут, ради чего они сражаются.

Им никто не промывал мозги, ибо у них есть своя воля и есть совесть.

Они не сбегали от своих жён на войну, чтобы завести новых, они не бежали грабить,потому что в жизни ничего не добились, они пошли защищать свою землю.

Их слова, поступки, глаза - правдивы, спокойны, уверенны и беззлобны. Они любят жизнь и любят свою страну.

Это принципиально иные люди, несущие в себе свет справедливости. И этот свет режет глаза оккупантам и убийцам.

Украинских воинов хоронят всей страной. Их помнят каждого поименно. Ими гордятся. По ним плачут. Вернувшихся безмерно уважают, благодарят и помогают.

Это война благородства с подлостью. Чести с бесчестием. Порядка с хаосом. Добра со злом.

Сегодня украинцы воюют не просто за свои земли, они сдерживают кровожадный, бессмысленный в своей жестокости, одуревший в своей ненависти ко всему вокруг русский мир на последнем рубеже.

И они обязательно победят. Я видел их глаза - они победят.!!!!!!!!!!!!!!

СЛАВА УКРАИНЕ !!!!
.
ВЕЧНЫЙ ПОЗОР и ЗАБВЕНИЕ российсско-ФАШИССКИМ "помогателям " и "освободителям " и прочим АФЕРИСТАМ.....!!!!
.

.
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Вічна слава загиблому Герою.. Схиляю голову..
........
хай здохне раша.
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Скорішого одужання пораненим Захисникам !
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Царство Небесне загиблому...
Одужання пораненим!
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На жаль дістається захисникам, поки вони стримують агресію раши, тому прошу не обливати захисників брудом
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Вечная память герою Украины.
Быстрого выздораеления раненым.
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"Тем украинцам, которые в 1919 году выбрали "мир", в 1932 году пришлось съесть своих детей".
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Раненым скорейшего выздоровления!!! Погибшему пусть земля будет пухом.....покойся с миром....
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Російські терористи вбили капелана Віталія який їхав на позиції.
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ СЫНАМ УКРАИНЫ ПАВШИМ В БОЯХ С АГРЕССОРОМ!!!
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Вечная память погибшему!!! Раненным-скорейшего выздоровления и восстановления!!!
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1 украинский воин погиб, 4 - ранены в результате обстрела наемниками РФ из ПТРК автомобиля под Катериновкой на Луганщине, - Минобороны

Только не наемниками рф, а российскими войсками(с кого они состоят это другой вопрос).
Вы меня слышите пособники кремля?
Вечная память погибшим в борьбе с российскими оккупантами!
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От би загрузити в Богдан лаліту,труссельмана,мертветчука,ахметку,бойка і інших вілкулів і покатати по цій доріжці.......
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия1 украинский воин погиб, 4 - ранены в результате обстрела наемниками РФ из ПТРК автомобиля под Катериновкой на Луганщине, - Минобороны
 
 
 
 
 
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