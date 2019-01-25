 "Юридический комитет ПАСЕ избрал меня вице-президентом", - Логвинский. (уточнено)

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Ещё один подарок преподнесла эта сессия. Юридический комитет ПАСЕ избрал меня Вице-Президентом. Это большая честь - представлять Украину на такой высокой должности. Спасибо всем друзьям, которые все это время меня поддерживают. 47 стран Совета Европы - это большое сообщество, и я буду стараться с гордостью защищать интересы Украины и права человека", - написал он.
В комментарии Цензор.НЕТ Георгий Логвинский уточнил, что его избрали вице-президентом юридического комитета ПАСЕ.
Бо Юля я знаю дуже бридлива до лайнометів на вінтелятор , усі пом"ятають як вона бридливо-призирливо дивилась до базарної ІнесиБ.
Але її требо переконати всяти цю лайнометну фотку й показати людині на цій фотці , що він зрозумів , що за лайно таке порохососи й що його всліпу нахабно користують ці самі порохошльондри !
Думаю , що після цього руки він Порося не подасть !
И обязательно возьми эту фотку и покажи. Я в тебя верю.!
А чем , собсно , порохосоные мрази занимались в твитере Пауло Куэлио и Рамудсена если не стукачеством ?!
То было не просто "стукачество" , а массовое и назойливое до уровня параноидальной бливотности и с элементами крапления карт .
Расчёт был , что занятой человек не станет смотреть источник и изучать суть , а просто от порохошлёндр отмахнётся и отпишется в стиле , что мол иностранец и ваши украинские выборы мне до глубокой задницы . Вообщем-то секрет полишенеля .
Фильм показанный ему 10 лет и он всё это время жил се в сетях и его смотрели ... редко , но было . Сейчас на порядки больше просмотров благодаря порохососам .
ЮВТ должна этим дегенератам доплачивать за раскрутку ... Но подлым кретинам за подлые намерения не платят ... даже из принципа .
В фильме писатель появляется не более минуты . Там же в стриме и Олбрайт и Тетчер .
Фильмы для того и снимаются . Куэлио не возражал . Его порохобляди просто тупо обмнанули расчитывая на то , что он не станет проверять и обламается , отпишется . Так и вышло . Ему же сказали , что Тимошенко сегодня и сейчас сняла видео-послание с ним ...
А теперь скажу больше - я бы на месте Юли и её команды написал бы ему письмо про то , что если Тимошенко показала минуту кадра старого фильма с ним , то порохошлёндры тут и сейчас пятнают его доброе имя не пропагандой , а как сливным бачком для антипиара и преследования политических оппонентов .
Убеждён , что раз писателю неинтересны неприятны политическая компания интересных ему же и с его же слов личностей-политиков , то использование его имени для поливалово симпатичных ему политиков может вызвать омерзение по отношению к этим порохоблядям !
Смотрите , как бы писатель не назвал всю эту порохомусорную свору гиенами , которые на него набросились только за то , что он посмел проявить десять лет назад уважение и интерес как к личности к их политическому противнику .
А этому народу ещё в разы тяжелее , чем другим украинцам , бо у них нагло уловники отобрали их родину ...