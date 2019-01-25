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 Политика Украины
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Все про:ПАСЕ (1254) Логвинский (94)

 "Юридический комитет ПАСЕ избрал меня вице-президентом", - Логвинский. (уточнено)

Юридический комитет ПАСЕ избрал депутата ВР от "Народного фронта" Георгия Логвинского вице-президентом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Ещё один подарок преподнесла эта сессия. Юридический комитет ПАСЕ избрал меня Вице-Президентом. Это большая честь - представлять Украину на такой высокой должности. Спасибо всем друзьям, которые все это время меня поддерживают. 47 стран Совета Европы - это большое сообщество, и я буду стараться с гордостью защищать интересы Украины и права человека", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если мы не защитим сейчас Украину - не будет ни Совета Европы, ни европейского сообщества, - Логвинский

Юридический комитет ПАСЕ избрал меня вице-президентом, - Логвинский 01

В комментарии Цензор.НЕТ Георгий Логвинский уточнил, что его избрали вице-президентом юридического комитета ПАСЕ.

Источник: https://censor.net.ua/n3108249
 
   
 Топ комментарии
 
Где-то расплакалась одна дама со сливным бачком вместо рта. В ПАСЕ для неё без изменений.
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И это очень хорошо... Парень очень даже на своем месте! Прошу извинить за столь фамильярное обращение, но мне с высоты моих неполных 70-и можно...
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хоть и не нравиться мне народный фронт, но все же для Украины это действительно хорошо.
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Где-то расплакалась одна дама со сливным бачком вместо рта. В ПАСЕ для неё без изменений.
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Нужно было Березу, он лучше всех троллит касабню.
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Только Березу с "Народного фронта" - тот не троллит, а бьет сразу в рыльник "Юридичний комітет ПАРЄ обрав мене віце-президентом", - Логвинський - Цензор.НЕТ 6390 "Юридичний комітет ПАРЄ обрав мене віце-президентом", - Логвинський - Цензор.НЕТ 6390
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Напишу адміну хочь це твоє лайно порушує з десяток правил форуму ні в якому разі не підтерати .
Бо Юля я знаю дуже бридлива до лайнометів на вінтелятор , усі пом"ятають як вона бридливо-призирливо дивилась до базарної ІнесиБ.
Але її требо переконати всяти цю лайнометну фотку й показати людині на цій фотці , що він зрозумів , що за лайно таке порохососи й що його всліпу нахабно користують ці самі порохошльондри !
Думаю , що після цього руки він Порося не подасть !
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Напиши, ёжик, напиши. У вас, ёжиков, стукачество то в крови - потому ты меня не удивил.

И обязательно возьми эту фотку и покажи. Я в тебя верю.!
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Помоечная натура кому-то еще пишет про "стукачество" ?!
А чем , собсно , порохосоные мрази занимались в твитере Пауло Куэлио и Рамудсена если не стукачеством ?!
То было не просто "стукачество" , а массовое и назойливое до уровня параноидальной бливотности и с элементами крапления карт .
Расчёт был , что занятой человек не станет смотреть источник и изучать суть , а просто от порохошлёндр отмахнётся и отпишется в стиле , что мол иностранец и ваши украинские выборы мне до глубокой задницы . Вообщем-то секрет полишенеля .
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Ёжик, все вопросы к тем, кто там что-то писал. Я там ничего не писал. А вот ты только что пожелал похвастаться, как ты побежишь стучать - так вперёд, дятел.
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ну а то ,шо йуля использовала без спроса имя писателя в своих целях-то красивая многахадовочка?тут с моралью все окей?
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Вот написали вроде коротко - полтора десятка слов и так безбожно брехать .
Фильм показанный ему 10 лет и он всё это время жил се в сетях и его смотрели ... редко , но было . Сейчас на порядки больше просмотров благодаря порохососам .
ЮВТ должна этим дегенератам доплачивать за раскрутку ... Но подлым кретинам за подлые намерения не платят ... даже из принципа .
В фильме писатель появляется не более минуты . Там же в стриме и Олбрайт и Тетчер .
Фильмы для того и снимаются . Куэлио не возражал . Его порохобляди просто тупо обмнанули расчитывая на то , что он не станет проверять и обламается , отпишется . Так и вышло . Ему же сказали , что Тимошенко сегодня и сейчас сняла видео-послание с ним ...

А теперь скажу больше - я бы на месте Юли и её команды написал бы ему письмо про то , что если Тимошенко показала минуту кадра старого фильма с ним , то порохошлёндры тут и сейчас пятнают его доброе имя не пропагандой , а как сливным бачком для антипиара и преследования политических оппонентов .
Убеждён , что раз писателю неинтересны неприятны политическая компания интересных ему же и с его же слов личностей-политиков , то использование его имени для поливалово симпатичных ему политиков может вызвать омерзение по отношению к этим порохоблядям !

Смотрите , как бы писатель не назвал всю эту порохомусорную свору гиенами , которые на него набросились только за то , что он посмел проявить десять лет назад уважение и интерес как к личности к их политическому противнику .
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я не про фильм,и не про писателя...я про моральные качества йуляхи.оставим в покое порохоботов-они реагируют на факт,который создала йуля.
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И это очень хорошо... Парень очень даже на своем месте! Прошу извинить за столь фамильярное обращение, но мне с высоты моих неполных 70-и можно...
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К Логвинскому как раз никаких вопросов.
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Значит Сукубєєву будуть бити.Вовку беріть в делегацію в нього з правої виходить
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Та навіщо взуття бруднити. Словом непогано виходить.
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Там кадыркин рвет задницу , назвался мстителем за скорпиониху.
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Хай пошвидше розірветься.Будемо тільки раді.
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Редкий человек в НФ , которому уважуха - это он один из адвокатов крымских татар !
А этому народу ещё в разы тяжелее , чем другим украинцам , бо у них нагло уловники отобрали их родину ...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Юридический комитет ПАСЕ избрал меня вице-президентом", - Логвинский. (уточнено)
 
 
 
 
 
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