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 Нацагентство по возвращению активов продлило конкурс на управляющего "Межигорьем" до 28 февраля

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), продлило до 28 февраля этого года конкурс на избрание управляющего национальным парком "Межигорье".

Об этом сообщил во время пресс-конференции в пятницу председатель АРМА Антон Янчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Из-за того, что интерес бизнеса к управлению "Межигорьем" оказался крайне низким, тендерный комитет принял решение о завершении конкурсного отбора среди претендентов, кто подались на конкурс. Впрочем, учитывая обращение от журналистов-расследователей, которые с 2013 года сделали весомый вклад в сохранение "Межигорья", мы решили пойти навстречу и продлить конкурс до конца февраля", - сказал он.

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По словам Янчука, конкурс на отбор управляющего для Межигорья длился 51 день, однако желание принять в нем участие выявили только два претендента. При этом только один из них соответствует конкурсным требованиям.

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Янчук выразил надежду, что внимание журналистов к конкурсу будет способствовать появлению новых претендентов, желающих стать управляющими Межигорьем.

Он также заявил, что общественная организация, находящаяся в резиденции "Межигорье" (Киевская область) не может быть управляющим этого объекта, пишут Українськi Новини.

"Общественная организация не отвечает требованиям закона... относительно управителей имуществом, потому что она не является субъектом хозяйствования", - сказал Янчук.

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Также руководитель Нацагентства отметил, что общественная организация из "Межигорья" сможет принять участие в конкурсе только если она изменит формат своей деятельности и будет соответствовать требованиям законодательства.

Источник: https://censor.net.ua/n3108247
 
 
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Какой именно? Или младшенькому в Лондоне уже приобретено?
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А вот интересно. Подаренную безальтернативным томосоприносителем шефу Януковичу на аменины картину Айвазовского за полтора миллиона долларов можно посмотреть в злочынным Межгирри? Нацагентство по возвращению активов продлило конкурс на управляющего "Межигорья" до 28 февраля - Цензор.НЕТ 8246
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Сколько платят?И жить там можно?Я пойду.Хотя нет,страусов не люблю.
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Страусов уже нет.Они в ростов за хозяином улетели.Вольная птица,хуле.
Павлины остались.Предатели.))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНацагентство по возвращению активов продлило конкурс на управляющего "Межигорьем" до 28 февраля
 
 
 
 
 
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