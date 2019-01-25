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 Экономика
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 Парк локомотивов "Укрзализныци" изношен на 96%. Закупка нескольких локомотивов General Electric не решает проблему, - глава Ассоциации собственников вагонов Криворучко

Причин снижения объемов перевозок на железной дороге Украины несколько: сокращение парка локомотивов и невыполнение плана по их ремонту.

Об этом написал в блоге на "GMK.Center" глава Ассоциации собственников вагонов Александр Криворучко. Он рассказал, что с начала 90-х годов "Укрзалізниця" кардинально сократила объемы грузовых перевозок, которые являлись главной статьей доходов. В 2018 году тенденция к снижению объемов перевозок сохранялась, и по итогам года они сократились еще на 17 млн т, пишет Обозреватель.

"Причин снижения объемов несколько, одна из основных – сокращение парка локомотивов. По разным источникам, по состоянию на 2018 год, в инвентарном парке "Укрзалізниці" числилось 1758 локомотивов, из них в эксплуатации находилось только 945. Кроме того, за 10 месяцев 2018 года УЗ выполнила лишь 50,8% годового плана по ремонту локомотивов: отремонтировала 95 машин, вместо 187", - говорится в тексте.

По словам Криворучко, период оборота вагонов увеличивается из-за нехватки тяги. Таким образом, железная дорога не может своевременно вывезти грузы.

"По данным издания "РейлИнсайдер", при увеличении периода оборота полувагона на двое суток, дефицит полувагонов составит более 20 тыс. единиц. Иными словами, при относительно небольшом увеличении периода оборота образуется существенный дефицит вагонов, покрыть который ни частные операторы, ни "Укрзалізниця" не могут", - написал автор.

Как он отметил, за последние пять лет период оборота вагонов увеличился более, чем в два раза. Но, по словам Криворучко, у многих украинских компаний есть свои вагоны и локомотивы, ими они пользуются на собственной территории заводов, а на государственной железной дороге могут использовать только вагоны, так как у "Укрзалізниці" остается монопольное право на использование локомотивов.

"Тем временем, если из-за отсутствия тяги составы неделями стоят на станциях, возникают огромные риски, что их разворуют. По данным Украинского логистического альянса, ежедневно в Украине воруют узлов и деталей на 150-170 грузовых вагонах – это три полноценных железнодорожных состава!" - рассказал автор.

По словам Криворучко, дефицит локомотивов является ключевой проблемой железнодорожных грузоперевозок, которая требует адекватной реакции со стороны властей. Он назвал два варианты решения проблемы.

"Первый вариант решения проблемы – модернизация локомотивного парка. Сейчас парк локомотивов "Укрзалізниці" изношен на 96%. Закупка нескольких локомотивов General Electric не решает проблему. По прогнозам, к 2025 году "Укрзалізниці" нужно будет закупить минимум 310 новых локомотивов (с учетом списания старых). Второй вариант – введение частной тяги (допуск локомотивов частной собственности к железнодорожным перевозкам)", - отметил автор.

Глава Ассоциации собственников вагонов рассказал, что во многих странах Европы и мира железнодорожными перевозками занимаются частные операторы. В свою очередь, по его словам, для Украины это обязательство в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС: в течение семи лет с момента подписания документа рынок железнодорожных перевозок должен быть открыт.

"Для законодательного обеспечения запуска частной тяги был подготовлен законопроект "О железнодорожном транспорте Украины" (№7316). Документ предусматривал доступ частных компаний к перевозкам пассажиров и грузов. За УЗ оставалась роль оператора инфраструктуры. В целом закон должен был обеспечить конкурентную среду на рынке с учетом требований ЕС. Но Верховная Рада не смогла принять этот документ", - написал автор.

Криворучко отметил, что у внедрения частной тяги есть и сторонники, и противники во власти. Так, министр инфраструктуры Владимир Омелян в конце 2018 года предложил пустить на железную дорогу частные локомотивы.

Против введения частной тяги выступает глава "Укрзалізниці" Евгений Кравцов, который опасается, что госкомпания потеряет часть доходов.

По информации автора, к обсуждению проблемы подключился президент Петр Порошенко и в ноябре 2018 года подчеркнул, что проблемы с грузоперевозками должны быть решены. Таким образом, глава государства также поручил руководителю "Укрзалізниці" проработать проблемные вопросы.

"Со своей стороны хочу отметить, что внедрение частной тяги должно происходить на адекватных, оптимальных и для "Укрзалізниці", и для рынка условиях. В таком случае сюда придут частные инвестиции, и это далеко не обязательно приведет к банкротству госкомпании. Вопрос скорее не в факте введения частной тяги, а в условиях ее введения, которые пока слабо обсуждаются. Ведутся лишь громкие дебаты о ее вреде или пользе", - подытожил Криворучко.

Источник: https://censor.net.ua/n3108246
 
   
 Топ комментарии
 
Вот те здрасте. А куда же идут каждый год миллиарды долларов выделяемые из бюджета? Мыши с белками сгрызли?
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А кто им виноват? Они хотят получать миллионные зарплаты и ещё их тепловозами снабжать при этом?
Парк локомотивів "Укрзалізниці" зношений на 96%. Закупівля кількох локомотивів General Electric не вирішує проблеми, - глава Асоціації власників вагонів Криворучко - Цензор.НЕТ 4849

"Кравцов сможет получать в "Укрзализныце" зарплату в сумме более 3,1 млн гривен"
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Таке враження, що просто шукають тему для чергового дерибану.
В Україні є кілька тепловозоремонтних заводів, але ремонтуються лише тепловози ГОКів та металургів. Навіть грузини замовляли ремонт тепловозів.
Тим більш, що є проекти по модернізації з заміною дизилів радянських на Caterpillar.
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Потрібно модернізовувати парк старих локомотивів і відновлювати виробництво луганських локомотивів у Львові на заводі Укрзалізниці під маркою Луганського тепловозобудівного заводу! У Дженерал Електрик закупили не ті локомомотиви, потрібні були двохсекційні локомотиви, а закупили односекційні локомотиви, які не тягнуть состави від 3500т до 6000т, за це має бути відповідальність всіх причетних до закупівель! Коли оцінювали вартість модернізації луганських локомотивів то порівнювали модернізацію двохсекційного локомотиву з ціною нового односекційного, а це маразм! Всіх хто проводив всі ці порівняння потрібно примусити повернути вартість закуплених у Дженерал Електрик непотрібних локомотивів!
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Парк локомотивов "Укрзализныци" изношен на 96%.

Все заводы в Украине в таком состоянии,благодаря существующей власти а так же "папаредникам"..
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А кто его наладить? Об этом пока даже речи не идёт, а тем временем локомотивы приходят в негодное состояние. Ну и да, то, что происходит с локомотивами GE это стыд и позор, конечно... Мало того, что цена завышена, так и локомотивы в итоге не те.
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Вот те здрасте. А куда же идут каждый год миллиарды долларов выделяемые из бюджета? Мыши с белками сгрызли?
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есть такая страна...
Панама-Лимония...
страна лимония - страна без проблем...
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Сами сочиняете ложь о каких то выделенных миллиардах долларов а потом спрашиваете?
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а ну ка покажи тролль документ где выделено из бюджета на жд миллиарды?
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А говорили , что сын Кирпы все вагоны прихватил в 2004 году в свою фирму. А теперь никто про жти вагоны не вспоминает . И еще - Укрзализници вроде ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО. Тогда зачем она всех грузит проблемами? Я ведь не гружу своими проблемами бизнеса никого
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Дайте возможность начать работать в Украине венгерским, австрийским и др компаниям на перевозках
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Так УЗ как собака на сене. Сами нарастить число локомотивов не могут, а устранить дефицит за счет частников не дают. Боятся потерять монополию.
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Частная тяга это российская тяга, либо отжатая у Укрзалізницы, европейские компании не пойдут на такие риски пока Украина не станет членом ЕС. В Украине колея не европейская, на этом дальше можно ничего не обсуждать.
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Ой. Какой вы умный! Венгры уже запустили свои вагоны в Украину
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Эм... А ты не думал, что дело в том, что сейчас частникам тупо нет смысла ни покупать, ни строить тягу? А вот если бы частную тягу запустили на рынок, вот тогда бы ситуация поменялась.
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Да что тут думать, корпорация Богдан не может построить, уже бы давно был бы заказ. Я уверен что покупалась бы российская тяга, альтернативы нет, Лугансктепловоз оккупирован, да и он давно принадлежит россиянам. Да в принципе это не возможно, возможен вариант на строительство отдельной новой частной железной дороги уже под евростандарт и пусть тягают что хотят, тут немного депутатам нужно поработать законодательно и тогда заработает и эта отрасль, а в условиях конкуренции и цены станут рыночными, а так монополию отдать в частные руки это первый шаг к коррупции.
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Согласен. Но лучше монополия государства. Но если бы это было здоровое государство.
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А не слишком ли много ПЬЯВОК висит на щее простого украинца?
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Так о этом и речь - ПОНАПЛОДИЛИ МОНОПОЛИЙ - Укрзализниця, облжнерго, облгаз - И УКРАИНЦЫ ИХ ДОЛЖНЫ СОДЕРЖАТЬ. Не справляются- на фиг с пляжа
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Вот именно. Здоровая конкуренция снизит цены на перевозки, всех видов, и обновит пусть не парк государства жд, но хоть на рейсах будут поезда поприличнее и комфортнее
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Так для этого нудно иметь волю - а у гроси её нет
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Так для этого нудно иметь волю - а у гроси её нет

Грося с ПеПо у МВФ как шестерки -так что не надейтесь...
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Лучше быть шестерками у МВФ, чем шестеркой у хуйла как Лукашенко
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Хрен редьки не слаще. Лучше иметь патриотов у власти (без фанатизма и нацизма)
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У нас нет проблем с вагонами и тепловозами. Сейчас во всю "штадлеры" внедряем, там вообще супер.
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Ну так "эффективные" менеджеры от гноси и сои с многомиллионными зп не зря свой хлеб едят)))
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Криворучко долбоящер
Укрзализныця подписала контракт с GE на миллиард и обновит парк до 2030 года
Он хоть новости читает этот клоун

Очередное чмо на зарплате вылезло
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Угу, значит Томос положения не спас...
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Ясен пень, бюджетного финансирования хочет, на Мальдива покататься со всей своей Ассоциацией.
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А кто им виноват? Они хотят получать миллионные зарплаты и ещё их тепловозами снабжать при этом?
Парк локомотивів "Укрзалізниці" зношений на 96%. Закупівля кількох локомотивів General Electric не вирішує проблеми, - глава Асоціації власників вагонів Криворучко - Цензор.НЕТ 4849

"Кравцов сможет получать в "Укрзализныце" зарплату в сумме более 3,1 млн гривен"
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Бедняжка, спух с голоду и от бессонницы. Ночами все о стране думает.
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Таке враження, що просто шукають тему для чергового дерибану.
В Україні є кілька тепловозоремонтних заводів, але ремонтуються лише тепловози ГОКів та металургів. Навіть грузини замовляли ремонт тепловозів.
Тим більш, що є проекти по модернізації з заміною дизилів радянських на Caterpillar.
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Між рядками читаємо: "Пустіть кацапів! Пустіть кацапів, бариги прокляті!"
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Пора уже отдать ету убыточную компанию в частные руки. Хватит кормить армию чиновников и казнокрадов из бюджета.
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Хватит кормить армию чиновников и казнокрадов из бюджета

.Работаю в частной компании -- существует за счет бывшей "империи" -управление на уровне плохого советского предприятия - кадры назначаются по принципу личной преданности,зарплаты - не выше 200 долл у трудящихся. Модернизация происходит, но все идет с такими косяками, что мама не горюй...лет 20-30 надо, чтоб что-то наладилось...
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Поменяйте место работы. Проголосуйте ногами
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так сколько вагонов бросили в нынешнем ОРДЛО и все остального ...
а теперь что, только накручивать тарифы ... так, что бы колесным транспортом за 10 ходок выходило дешевле, чем один раз вагоном ... чем и заставить приобретать частные вагоны ...
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А чем они раньше думали? Тем местом что ниже талии ? Просто в погоне за сверхприбылью забыли, что надо отстегивать на модернизацию и обновление парка вагонов и локомотивов
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Если 28 лет красть то наступает такой момент, это очевидно. У нас с армией была похожая ситуация, все видят чем это закончилось. Теперь чиновники УЗ начали завывать про кризис но красть не перестают, привычка...
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А шо ви хотіли тільки красти, ше сталін возив на тих поїздах.
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Вообще вагоны Укрзализницы- это какоето позорище. Как будто вторая мировая еще не началась.
В ЕС едут чистенькие, новенькие, яркие, современные. А в Украине прямо музей 30 годов. ПОЗОРИЩЕ
И ОБЩЕСТВО ТЕРПИТЭТУ БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ И ТУПОСТЬ
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асоциация собственников вагонов блин, спи..ли в свое время подвижной состав цены накручивают как хотят, убили локомотивы сейчас закупят частники опять цены взвинтят, небось очередной папкин бизнесмен, собственники вагонов за копейки "купленных"
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Читаешь новости в Украине могу появится китайские локомотивы , шановни депутаты чего вы падлы на китайском автопроме не ездите?
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Это ещё что! По нашим дорогам ездят локомотивы от РЖД, которые УЗ в аренду берёт, потому что своего уже не хватает. Вот лапти ржут с нас, наверное.
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Омелян то хоть в курсе? А то он всё где-то в далёком будущем витает. Надо его на землю опустить или...
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Их там многих опустить нужно и не на землю, а как на зонах раньше было - обоссать и на параше поселить, за такое управление. А ведь тоже выдадут как "перемога", повернув таким образом, что мол мы первые правду открыто говорим, что нам пиндец, а это перемога демократии и революцийных змин.)))
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Так хотя бы часть заказов отдали на Крюковский завод. Но нет, зачем, лучше овепрайсовые локомотивы у GE, с минимальным процентом локализации - вот она рациональная трата времени и денег.
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Ну наконец-то я дождался новостей о предсказуемой "кончине" УЗ - транспортной артерии государства, одной из стратегических отраслей страны. Не зря видимо начали восстанавливать водный вид транспорта, уходя постепенно от "услуг" государства.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаПарк локомотивов "Укрзализныци" изношен на 96%. Закупка нескольких локомотивов General Electric не решает проблему, - глава Ассоциации собственников вагонов Криворучко
 
 
 
 
 
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