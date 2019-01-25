 Облили керосином и подожгли: 15-летний московский школьник попал в реанимацию с 98% ожогами тела

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом ТАСС сообщил в пятницу источник в правоохранительных органах.

"От дома по улице Берзарина госпитализирован в реанимацию 15-летний ученик девятого класса с ожогом дыхательных путей, отравлением продуктами горения и ожогами 3-4 степени 98% тела. Потерпевший сообщил, что неизвестные облили его жидкостью и подожгли", - сказал собеседник агентства.

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Как сообщает российский "Интерфакс", московский подросток получил сильные ожоги, играя со сверстниками с канистрой керосина.

"По данным следствия, вечером 24 января 15-летний юноша, находясь совместно с двумя несовершеннолетними в подъезде жилого дома по улице Берзарина, получил ожоги 98% тела", - сообщила представитель московского главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

По ее словам, пострадавший был незамедлительно доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается вся необходимая помощь.

"В ходе осмотра места происшествия следователи обнаружили пустую канистру с характерным для керосина запахом", - сказала представитель следствия.

Она отметила, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ).

"В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Следователи также проверят условия жизни и воспитания подростка в семье", - добавила Иванова.