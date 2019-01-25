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 Облили керосином и подожгли: 15-летний московский школьник попал в реанимацию с 98% ожогами тела

На западе Москвы 15-летний подросток едва не сгорел заживо, он госпитализирован с ожогами 98% тела.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом ТАСС сообщил в пятницу источник в правоохранительных органах.

"От дома по улице Берзарина госпитализирован в реанимацию 15-летний ученик девятого класса с ожогом дыхательных путей, отравлением продуктами горения и ожогами 3-4 степени 98% тела. Потерпевший сообщил, что неизвестные облили его жидкостью и подожгли", - сказал собеседник агентства.

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Как сообщает российский "Интерфакс", московский подросток получил сильные ожоги, играя со сверстниками с канистрой керосина.

"По данным следствия, вечером 24 января 15-летний юноша, находясь совместно с двумя несовершеннолетними в подъезде жилого дома по улице Берзарина, получил ожоги 98% тела", - сообщила представитель московского главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

По ее словам, пострадавший был незамедлительно доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается вся необходимая помощь.

"В ходе осмотра места происшествия следователи обнаружили пустую канистру с характерным для керосина запахом", - сказала представитель следствия.

Она отметила, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ).

"В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Следователи также проверят условия жизни и воспитания подростка в семье", - добавила Иванова.

Источник: https://censor.net.ua/n3108245
 
 
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ожогами 3-4 степени 98% тела - уже не жилец...проживет максимум несколько недель
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Промучится. То вряд ли можно считать жизнью.
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При ожогах 3-4 степени 98% тела уже не осталось нервных рецепторов на коже, которые и создают боль.
Введут в искусственную кому, или напичкают морфином - мучений ощущать не будет.
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Ну видите, Вы лучше обознаны в деталях. Ну пусть даже и без мучений, но всё равно то не жизнь.
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що значить "едва не сгорел заживо 98% 3-4ст"? це труп. з таким процентом таких глубокіх опіків не виживають.
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Ничего не понятно, то "играли", то "облили", а может просто обнюхались? 98% - это скорее всего фатально, мучительная смерть, врагу не пожелаешь! Бардак в стране НЕДЕЕСПОСОБНЫХ и безответственных РАБОВ (которых там тоже 98%)!
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Смерть не будет мучительной, "уснет" в бессознательном или полусознательном состоянии. Самый больной момент он уже пережил (момент горения) сейчас уже он такой боли не ощущает - уже нет чем ощущать боль, нервные рецепторы кожи всего тела сгорели.
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Либо что-то журналисты напутали, либо что-то я не понимаю. 4 степень это вообще обугливание, 3 - это умирание кожи. 98%? Это почти мгновенная смерть.
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я почему-то не удивлён: шакалостан - эт выгребная яма долбовыродков.
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Играл с двумя дружками, а облили неизвестные. Что они хотели сделать в подъезде с канистрой бензина и зажигалкой?
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выполняли домашнее задание по военной подготове.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОблили керосином и подожгли: 15-летний московский школьник попал в реанимацию с 98% ожогами тела
 
 
 
 
 
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